Быстрые фланги и точечные пасы. Какой футбол ждёт «Челси» при Алонсо

вчера, 10:02

Скоро о приходе испанца в лондонский клуб будет объявлено официально.

Авторитетный The Athletic написал о скором приходе Алонсо в «Челси». Эту информацию подтвердил и Фабрицио Романо. Когда сразу два таких мощных источника дают одинаковую инфу, то сомнений мало в ее достоверности. Боссы лондонцев определились с новым главным тренером. И им станет легенда «Ливерпуля». Недавно у нас был материал, в котором рассуждали о том, станет ли ошибкой для клуба и тренера такая сделка. А теперь предлагаем поговорить о тактике. Ну, точнее, погадать, в какой футбол будет играть «Челси» при Алонсо. Хаби зарекомендовал себя как один из самых востребованных молодых специалистов Европы после исторического сезона в «Байере».

Тогда он внедрил сложную схему 3-4-2-1, которая привела «Байер» к триумфу. Вряд ли команда в ближайшие даже лет 10-15 сможет повторить этот успех. И это еще комплимент! Ведь то чемпионство стало первым для клуба в истории! Тогда «Байер» завоевал не только золото Бундеслиги, но и Кубок Германии, проиграв всего один из 53 матчей во всех соревнованиях: финал Лиги Европы против «Аталанты». Эх, если бы и итальянцев обыграли…

Прагматичный план на игру временного главного тренера Калума Макфарлейна в матче против «Манчестер Сити» не совсем соответствовал футболу Алонсо в Леверкузене, но решение Калума использовать схему 3-4-2-1, по крайней мере, предоставило испанцу возможность посмотреть, как футболисты «Челси» могут вписаться в такую тактику в следующем сезоне.

Футбол Алонсо в «Байере» строился на принципах, которые разделяют многие современные тренеры: агрессивный прессинг, контроль и создание моментов за счет доминирования во владении мячом. Но его команда отличалась тотальной дисциплиной как с мячом, так и без него, умело используя пространство для игры, задействуя сильные стороны своих игроков. В его обороне из трех человек в Леверкузене регулярно играли два центральных защитника, умеющих хорошо работать с мячом, по обе стороны от более физически сильного защитника, но в целом команда была асимметричной.

Алехандро Гримальдо, левый защитник, как и Джереми Фримпонг, правый защитник, выжигали свои фланги. В сезоне 2023/24 эти двое забили в общей сложности 19 голов и отдали 20 результативных передач в Бундеслиге. Несмотря на то, что Алонсо, возможно, был лучшим игроком своего поколения по длинным диагональным пасам, в качестве тренера он, как правило, не одобряет такие передачи, предпочитая сокращать расстояние на поле между своими игроками, чтобы облегчить комбинации пасов и обеспечить команде всегда выгодную позицию для контрпрессинга в случае потери мяча.

Не было быстрых забросов на Гримальдо и Фримпонга. Они часто подключались к атакам «Байера» после того, как мяч проходил через зону, в которой играл Алонсо. Гранит Джака был полузащитником, которому поручали делать прогрессивные передачи через линии соперника, в то время как Флориан Вирц часто получал мяч, имея достаточно пространства, чтобы развернуться и бежать к воротам.

По сути, расстановка «Байера» при владении мячом представляла собой схему «3-box-3», знакомую болельщикам «Челси» по временам Энцо Марески. Неясно, позволит ли физическая форма Джеймса по-прежнему выполнять роль, требующую от него перемещения по полю так часто и так быстро. Мало Гюсто физически способен быть «Фримпонгом» в «Челси», но с ударом у него не все так хорошо. В этом составе нет игрока, аналогичного Гримальдо. Марк Кукурелья, человек, который вытеснил его из сборной Испании, хорошо читает игру, но более эффективен в перемещениях в отборе, чем в игре с мячом.

С момента ухода Тибо Куртуа в 2018 году «Челси» испытывал недостаток в по-настоящему элитном вратаре, но Алонсо добился успеха и без такого исполнителя в «Байере». Лукаш Градецки в то время считался в Германии скорее хорошим, чем топовым вратарем, хотя и склонным к ошибкам. У Роберта Санчеса схожая репутация.

В обороне команде нужна перестройка, наверное. Форма Уэсли Фофана в этом сезоне очень нестабильна. Недостаток скорости Тосина Адарабиойо бросается в глаза. Йорелль Хато и Джошуа Ачимпонг — талантливые, но неопытные молодые игроки. Трево Чалоба также допускал ошибки в обороне, но у него разносторонний набор навыков, и его даже можно было бы переквалифицировать в полузащитника-волнореза в стиле Роберта Андриха.

В обойме у Алонсо в «Челси» все же будет ряд отличных игроков, умеющих отдавать точные пасы. Леви Колуилл превосходно умеет прорывать линии обороны соперника пасами из защиты. Ромео Лавия, Мойсес Кайседо, Андрей Сантос и Энцо Фернандес также умеют видеть поле и отдавать вертикальные пасы в финальную треть — хотя аргентинца, возможно, лучше использовать на позиции «десятки». Если он еще останется в Лондоне, ведь недавно купил дом в Мадриде.

Ну а на роль Вирца идеально подойдет Коул Палмер, даже несмотря на то, что лидер «Челси» в этом сезоне не мог показать свою лучшую игру. Жоао Педро, похоже, также идеально подходит под требования Алонсо. Может выполнять роль «девятки» или даже «десятки» в зависимости от ситуации. А вот Эстевао считает себя скорее «десяткой», чем вингером, и, возможно, Педру Нету мог бы быть эффективнее в центре. А есть еще и Гарначо. Как их будет использовать Алонсо? Впрочем, нет никакой гарантии, что в «Челси» будет использоваться схема, которая была в «Байере».

Во время неудачного и недолгого пребывания в «Реале» бывали моменты, когда Хаби выпускал в стартовом составе четырех защитников или двух нападающих. Потому что так было проще использовать зазвездившихся футболистов? Алонсо потерпел неудачу в «Реале» все же из-за внутренних скандалов, а не из-за тактики. В «Байере» он преуспел, руководя группой податливых, талантливых молодых футболистов, а затем столкнулся с трудностями в управлении раздевалкой, полной звезд мирового уровня. Состав «Челси» находится где-то посередине, но, вероятно, ближе к первому варианту, чем ко второму, и Алонсо с его послужным списком не должен столкнуться с проблемами авторитета. Именно этого не хватило сеньору Росеньору. Остается лишь пожелать удачи Хаби, все же плохо с ним поступила банда под руководством Мбаппе.