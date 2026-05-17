Слот может повторить судьбу тен Хага. Главному тренеру «Ливерпуля» нужны трофеи

1779019205

вчера, 15:00

Третий сезон станет определяющим для Арне.

«Меня беспокоит ситуация с „Ливерпулем“ и Арне Слотом. Не окажемся ли мы в ситуации, подобной той, что была с Эриком тен Хагом, у которого был отличный первый сезон… Но второй сезон оказался очень неудачным. А потом наступает октябрь третьего сезона, и появляются мысли о смене тренера», — сказал бывший защитник «красных» и сборной Англии Джейми Каррагер в эфире программы Monday Night Football на Sky Sports на прошлой неделе.

Каррагер признал, что достижение Слота, выигравшего Премьер-лигу в своем первом сезоне, подняло его на уровень выше того, чего добился его соотечественник тен Хаг. Но это и так понятно, один выиграл АПЛ , а второй этого сделать не смог. В субботу Мохамед Салах резко раскритиковал подход Слота, призвав команду вернуться к «агрессивной атакующей игре, которой боятся соперники».

«Это не подлежит обсуждению, и каждый, кто присоединяется к этому клубу, должен к этому адаптироваться. Побеждать в отдельных матчах — это не то, к чему должен стремиться „Ливерпуль“, — сказал Салах, который покинет клуб в конце этого сезона.

Египтянин провел в „Ливерпуле“ 9 лет, он решил говорить то, о чем думает. А чего ему терять? Поражение от „Астон Виллы“ со счетом 2:4 в пятницу усилило критику в адрес Слота и вызвало вопросы о его будущем на этом посту.

В чём сходство между нынешним вторым сезоном Слота в „Ливерпуле“ и сезоном Тен Хага в „Манчестер Юнайтед“?

Первый сезон Тен Хага во главе „Юнайтед“ принес клубу трофеи, квалификацию в Лигу чемпионов и надежду на начало новой эпохи. Затем наступил сезон 2023/24. Неудачи на трансферном рынке, масштабный кризис из-за травм… И все развалилось.

Слот тоже провел успешный первый сезон. Даже не так. Отличный сезон! Ведь выиграли АПЛ . Ставка была сделана на голы флангового игрока (Мохамед Салах), а затем этот игрок почувстввоал дискомфорт после подписания нового нападающего (Александр Исак). Примерно такая же ситуация была у тен Хага с Рэшфордом и Хейлундом, верно? Но хотя ладно, все же ставим на то, что Салах уедет в Саудовскую Аравию. И тут дело в деньгах, ничего личного, как говорится.

В отдельности летняя трансферная кампания „Ливерпуля“ 2025 года была очень хорошей, но не пошло… Да, не стоит забывать о смерти Диогу Жоты за несколько дней до начала предсезонки. Все качества, которые делали „Ливерпуль“ таким хорошим в прошлом сезоне (прессинг, контроль мяч и компактная оборона) практически отсутствовали сезоне нынешнем. Слот испытывает трудности с поиском тактических решений, чтобы выиграть золото, а не какой-то отдельный матч.

Нынешняя форма „Ливерпуля“ имеет некоторое сходство с тяжёлым футболом „Юнайтед“ во втором сезоне Тен Хага. В сезоне 2023/24 тройка атаки МЮ слабо прессинговала, также были серьёзные проблемы с травмами защитников. В результате команду просто „растягивали“ в середине поля, полузащита не справлялась. Конечно, Слот хочет, чтобы его подопечные как можно больше владели мячом, но также он хочет, чтобы они не стояли на месте с этим мячом. Сможет ли команда отбегать так весь сезон? Схема Слота сильно зависит от вингеров, слабая игра Салаха и Гакпо стала серьёзной проблемой. Уход Трента Александера-Арнольда в „Реал“ ослабил команду. Экитике поломался очень серьезно. Да, тут полно проблем...

После поражений Слот спокойно объясняет неудачи. Арне считается не только хорошим тактиком, но и хорошим коммуникатором. Тен Хагу было трудно быть смешным или харизматичным, говоря по-английски. Слот пока держится, но уже надоедает местным журналистам, когда повторяет по кругу причины своих неудач. Но он типичный голландец — прямолинейный и честный. Но иногда он бывает слишком честным. Слот старается правильно ответить на каждый вопрос, иногда вставляя шутки. „Юнайтед“ продлил контракт с тен Хагом после победы в финале Кубка Англии 2024 года и потом пожалел об этом.

Стоит ли „Ливерпулю“ продолжать работать со Слотом?

Джим Рэтклифф однажды назвал то продление контракта тен Хага „ошибкой“. В 2024 году „Юнайтед“ терял доверие болельщиков. День за днем, месяц за месяцем. Фанаты „Ливерпуля“ уже начинают критиковать тактические решения Слота.

Карьера Тен Хага после „Юнайтед“ ознаменовалась катастрофическим периодом в „Байере“ в начале этого сезона, где он поссорился почти со всеми важными игроками и руководителями клуба. Немецкие СМИ его не приняли совершенно. Полный провал. Теперь тен Хаг решил поработать на посту технического директора „Твенте“. У Слота вряд ли будет ссора в клубе, как это было у тен Хага в Леверкузене, но он тоже может однажды вернуться в Эредивизи. Арне явно талантливый главный тренер. Нельзя прийти в Премьер-лигу и случайно выиграть ее в первом же сезоне. Даже с составом, который он унаследовал от Юргена Клоппа.