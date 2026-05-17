«Зенит» с трудом вернул чемпионское звание. «Краснодару» не хватило победы в последнем туре

вчера, 20:15

Семак снова первый в РПЛ .

«Зенит» озолотили герои второго плана

Судьбу «Краснодара» определили ничья против «Балтики» и поражение от московского «Динамо». Если бы набрали на два очка больше, то «Зенит» не вернул бы себе чемпионское звание. Но раз сильный конкурент оступился в концовке сезона, тренер Семак настроил подопечных на приличное завершение сложного изнурительного пути. На первых минутах игры в Ростове-на-Дону судья Карасев посмотрел повтор с моментом у ворот хозяев поля. Арбитр увидел, как Миронов ударил в штрафной площади Педро, вингер «Зенита» заработал пенальти.

У Семака нет в распоряжении дерзких центральных форвардов с впечатляющей результативностью в РПЛ , но нашелся смелый человек, который пошел к «точке». Тренер «Зенита» не смотрел, как Соболев наносит удар, но по реакции на скамейке понял – Александр не промахнулся. Соболев первым в команде собрал 10 голов за сезон в РПЛ . Гостям для чемпионства хватало ничьей, быстрый гол «Зенита» подпортил десерт, который уже напоминал пирожное, забытое в углу витрины. Символично, что именно на счету Соболева решающий гол «Зенита».

У Александра хватало проблем в Санкт-Петербурге, а теперь он набрал форму и отличился в важный момент. До старта сезона ожидали, что геройствовать будут бразильцы, но 10 голов у Соболева, 9 мячей у Глушенкова, а на третьей строчке по результативности – крайний форвард Мостовой. Также Семак благодарен Ерохину. Резервисту 36 лет, но опыт работы у чужих ворот помог Александру против «Сочи». Волевая победа над аутсайдером позволила выжать титул после осечки «Краснодара», хотя «Зенит» часто оказывался вторым в таблице по итогам туров.

«Краснодар» обидно уступил чемпионство

У Мусаева хорошая команда, что доказано фактом борьбы против финансово мощного «Зенита». «Горожане» были чемпионами год назад, а сегодня пережили опыт, который отдаленно напоминает неудачу «Хартс». Только в Шотландии драматургия куда сложнее. Там в последнем туре лидер «Хартс» сыграл на поле конкурента «Селтика». Клуб из Глазго победил, продлилась серия без чемпионств для команд не из столицы Шотландии. В РПЛ всё иначе, москвичи не были чемпионами России восемь лет после победы «Локомотива» тренера Семина в 2018 году.

«Зенит» стал гегемоном РПЛ , выиграв шесть титулов подряд. Затем вклинился «Краснодар», но в новом сезоне Мусаев не переиграл Семака в очных матчах. В первом круге «горожане» проиграли, а недавно была ничья в Санкт-Петербурге. В том матче хозяева поля сыграли лучше, чем гости из Краснодара. Но «Зениту» мало создать больше моментов, им важно их реализовать. Против «Ростова» чувствовалась нервозность, как и против «Сочи», когда пропустили первыми и пришлось вырывать волевую победу. А сегодня их выручил быстрый гол с пенальти.

«Краснодар» стал вторым в РПЛ , хотя по многим ключевым показателям они равны или опережают «Зенит». По голам и ударам команда Мусаева выше петербуржцев, но у Семака футболисты приличного уровня. Даже когда игру «Зенита» не назвать идеальной – могли забить больше, остается умение мало пропускать. «Краснодар» тоже редко допускал серьезные ошибки в защите, но чемпионы чуть лучше. Они сыграли в обороне на уровне «Балтики», а это лучший показатель сезона. У «Краснодара» есть голы Сперцяна и Кордобы, а у «Зенита» нет таких лидеров.

Семак поставил на коллективную работу

У «Зенита» забивали в РПЛ 17 разных футболистов, а с ассистами 14 человек. Московские клубы сделали подарки конкурентам – никто не выдержал темп чемпионской гонки. «Зениту» оставалось опередить единственного реального соперника. Последний тур РПЛ не порадовал голами – за полчаса после стартовых свистков в восьми матчах увидели четыре мяча, но Соболев не промахнулся. Чемпионский кубок пришел к «Зениту», а после такого титула важно не забывать, как вернули звание благодаря коллективной работе всей команды, которая не впечатлила.

«Зенит» за чемпионат лишь трижды победил с разницей больше двух мячей. В Кубке в финале они не сыграют, там «Краснодар» и «Спартак». Последний разгром в РПЛ Семак увидел в середине октября, когда его команда обыграла в гостях «Сочи». Спустя полгода против этого соперника попотели, полагаясь на Ерохина. А против ЦСКА пригодился гол зимнего новичка из состава «армейцев» Дивеева. Победный мяч «Зенита» против «Динамо» из Махачкалы – автогол. За весенние туры чемпион России забил 19 голов в 12 матчах, менее 1.6 мяча в среднем.

Не факт, что «Зенит» начал новую длительную чемпионскую серию, ведь меняют лимит на легионеров. Команды с иностранцами будут перестраиваться. Это касается не только «Зенита» и «Краснодара», московские клубы тоже пострадают. Возможно, РПЛ прибавит в непредсказуемости. Весной Семаку помогли российские футболисты, но они не славятся стабильностью. Например, голкипер Адамов сыграл четыре матча в чемпионате год назад, а теперь Денис в основе. Глушенков умеет собрать голевую серию, но это не стабильный лидер в стиле Халка.