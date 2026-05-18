Такого в футболе давно не было. Атака «Баварии» побила рекорды команд Месси и Роналду

вчера, 15:05

Кейн зверствует в Бундеслиге.

«Бавария» забила 122 гола за один чемпионат

Новая высшая точка для команд элитных лиг в 21-м веке. В других серьезных европейских чемпионатах тоже тяжело представить 122 гола за сезон, достижение «Баварии» заслуживает комплиментов. Кейн, Олисе и Диас при помощи остальных игроков из состава Компани подарили зрителям много радостных эмоций. Вылет в полуфинале Лиги чемпионов от ПСЖ огорчил публику, но сейчас празднуют чемпионство. Футболисты по традиции выходят на балкон, внизу ревут фанаты, которые реагируют каждый раз, когда игрок трижды поднимает серебряную салатницу.

Партнеры не пощадили Олисе: вингера в итоге облили пивом по давней традиции чемпионов Германии, хотя Майкл сопротивлялся. Только хитрый Мусиала избежал ритуала, к нему специально подошел младший брат, ребенок защитил от алкогольного душа. Голевой душ «Баварии» в основном на совести тройки атаки. Кейн забил 36 голов и сделал 5 ассистов, у Олисе 15 мячей и 19 голевых передач, а Диас отличился 15 раз и 14 раз замечал напарников. Джексон, Гнарби и юный Карл тоже активно включались. «Бавария» доминировала и попала в историю игры.

Немцы результативнее легендарного «Торино»

Больше 120 голов в топ-5 забили всего второй раз в истории. «Бавария» по сумме голов была очень близка к рекорду всех времен, который установили в Италии в 1948 году. В Серии А тогда сыграла 21 команда, так что средняя результативность легендарного «Торино» намного ниже, чем у «Баварии» сейчас – 3.125 против 3.588 у немцев. Но 125 голов за сезон на высочайшем уровне – безумный результат. Забавно, что чемпионский «Торино» не имел в своем составе лучшего снайпера того сезона, больше всех забил лидер «Ювентуса» Бониперти.

Зато у «Торино» был великий Валентино Маццола, отец Сандро – человека, который позже помог «Интеру» дважды выиграть Кубок чемпионов. Весной 1948 года итальянцы думали, что «Торино» будет доминировать в Серии А много лет. Команда в рекордном голевом сезоне выиграла четвертый титул за пять сезонов, а через год снова была первой в лиге. Но Маццола, Лоик и Габбето не смогли насладиться очередным триумфом, ведь 4 мая 1949 года самолет с футболистами «Торино» разбился, столкнувшись с холмом Суперга рядом с Турином…

«Барселона» не сумела побить рекорд «Реала»

В Италии «Милан» был ближе всех к рекорду «Торино», забил 118 голов в сезоне 1949/50. А в Испании нашелся коллектив, который отличался ещё чаще. У «Реала» есть дикий по результативности сезон. В 2012 году Жозе Моуриньо, которого считают рациональным наставником с закрытым стилем игры, увидел 121 гол в исполнении своей мадридской команды. Спустя 14 лет португалец может вернуться в столицу Испании. «Реал» хотел побить клубный рекорд через несколько лет, но остановился на отметке в 118 голов, одной из лучших в истории.

В атаке в 2012 году «Реал» представляли Роналду, Игуаин и Бензема. У этой тройки 89 голов в Ла Лиге. Для сравнения, в текущем сезоне мадридцы всей командой забили 72 мяча за два тура до конца чемпионата. Жозе Моуриньо настроил «Реал» на результативный футбол – грузили по 4-6 мячей, а «Осасуне» забили семь раз, ведь в таблице их преследовала безумная «Барселона» Гвардиолы, забившая 114 голов. Через несколько лет Месси и его напарники соберут 117 голов в Ла Лиге, но персональный рекорд каталонцев хуже максимума «Реала».

ПСЖ и «Астон Вилла» – лидеры своих дивизионов

Никого не удивить показателем парижан, так как они доминируют в Лиге 1 в последнем десятилетии. ПСЖ в новом сезоне не впечатляет результативностью в стиле «Баварии», но в 2018 году столичный клуб побил рекорд лиги и «Монако». У ПСЖ было 108 забитых мячей, но в том году в Лиге 1 играло 20 команд, а не восемнадцать, как сейчас. Средняя результативность тех чемпионов Франции уступает рекорду «Баварии» Компани. На родине Дембеле много голов в матчах низкого уровня, а рекорд Кавани, Мбаппе и Неймара в Лиге 1 пока не побили.

В Англии многие знают рекордсмена АПЛ по голам за сезон, это «Манчестер Сити». Гвардиоле есть что вспомнить, если он уйдет из клуба в конце сезона. Хосеп точно запомнил весну 2018 года, когда его подопечные забили 106 мячей в АПЛ усилиями Агуэро, Жезуса и Сане. А если искать рекорд Англии до старта нового формата, то на первой строчке окажется винтажная «Астон Вилла» – 128 голов в сезоне 1929/30. Трагичный парадокс в том, что клуб из Бирмингема не стал чемпионом, «Арсенал», забив 127 голов в 42 турах, забрал трофей.

«Спартак» и «Зенит» удерживают рекорды в России

В переходном сезоне РПЛ , когда провели больше матчей, у «Зенита» было 85 голов в 44 турах, то есть всего 1.93 гола за поединок в среднем. В абсолютных цифрах 85 голов – лучший результат в истории чемпионатов России, но надо учитывать уникальный формат соревнования. А если искать самую результативную команду в традиционном сезоне, то вспоминается «Спартак» в 1993 году. Москвичи тогда забили 81 гол в 34 поединках – клубный рекорд. А когда стало 30 туров, «Зенит» поставил рекорд в таком формате – 76 голов в 2021 году.