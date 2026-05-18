Лучшие из лучших в РПЛ. Самый ценный титул «Зенита» и герои из «Краснодара»

вчера, 20:06

Позитивные итоги сезона.

Чемпионы. «Зенит» и Семак

Тренер петербуржцев заявил, что отдал бы шесть чемпионств «Зенита» в обмен на новый титул. Сомневаемся, что руководители клуба согласились бы на такой бартер, но возвращение кубка в Санкт-Петербург их сильно порадовало. Эмоции свежее, ведь помнят о поражении от «Краснодара» год назад. «Зенит» завоевал 11-й титул, полагался на помощь разных футболистов, а не только лучших из числа легионеров. Хотя Семак не спорит, что могли сыграть качественнее, трудовые победы тоже приносили в таблицу по три очка. Также «Зенит» должен поблагодарить «Балтику» и «Динамо». Две команды, не имея мотивации, забрали очки у «Краснодара».

Лучший снайпер. Кордоба

Джон готовится к летнему чемпионату мира, ведь Кордоба – основной форвард сборной Колумбии. Там его поддержат звезды, вроде Диаса и Хамеса. В «Краснодаре» у Джона тоже есть любимый напарник – Сперцян. Эдуард поддержал форварда умными передачами, сделав 4 ассиста на колумбийца. Также Джону помог вингер Батчи. Также многие голы Кордобы – результат силовой работы нападающего. Форвард «Краснодара» – единственный игрок сезона РПЛ , который добрался до 15 голов, забив 17 раз. Батраков и Хиль отличились по 13 раз, но первую в карьере «золотую бутсу» чемпионата заслуженно забрал Джон Кордоба.

Сенсация сезона. «Балтика»

Шестое место – достижение для скромного клуба. Весенняя часть сезона смазана невероятно слабой серией из восьми матчей без побед, но команда Талалаева пошумела. Она обыграла с разницей в три мяча «Спартак» в Москве, отбирала очки у «Локомотива», «Краснодара» и «Зенита», всех призеров РПЛ . «Балтика» дома обыграла «Спартак» и ЦСКА , а столичное «Динамо» потеряли два очка дома против команды Талалаева. В другом измерении аутсайдер заслужил бы место в еврокубках. «Балтика» на время получила заряд уверенности, а потом полезную прививку от высокомерия. В следующем сезоне им будет намного сложнее.

Главный талант. Батраков

Батраков не исключает, что сыграл последний матч за «Локомотив». Игроком активно интересуется ПСЖ . Советник президента парижан Луиш Кампуш дружит с агентом Мендешем, который знает Алексея. Вряд ли Батракову стоит переходить именно в команду Сафонова. В атаке ПСЖ слишком большая конкуренция. Но если Алексея отправят в интересную аренду, то надо двигаться дальше. А пока фиксируем достижения 20-летнего атакующего хавбека в РПЛ – 9 ассистов и 13 голов. Батраков идеально ищет моменты, поэтому легко понять желание больших клубов забрать его себе, пока конкуренты не подсуетились.

Претендент. «Краснодар»

Ни один из московских клубов не сумел угнаться за «Зенитом». Третье место у «Локомотива», но они отстали от чемпионов на 15 очков. Это целая футбольная пропасть. Галактионов невысокого мнения о результатах своей команды. А «Краснодар» Мусаева оказался достойным и единственным претендентом на титул, помимо «Зенита». Сперцян прав, что могут винить только себя, ведь допустили осечки на финише сезона. Но у бывших чемпионов хороший футбол. У «Краснодара» есть стиль и структура игры. Если получится компенсировать возможные потери Кордобы и Сперцяна, команда Мусаева останется сильным конкурентом для «Зенита» Семака.

Топ-ассистент. Сперцян

Эдуард отдал 16 голевых передач, повторив рекорд РПЛ . Армянский плеймейкер перерос уровень лиги. Сперцян мог уйти раньше, но остался после чемпионства. Сейчас интерес к трансферу со стороны покупателей не угас, ведь хавбеку всего 25 лет. На его счету не только 16 голевых передач – очень много для чемпионата из 30 туров, но вдобавок 13 голов. С такой результативностью можно спокойно переходить в клуб с путевкой в Лигу чемпионов. Сперцян заслужил успех на новом уровне, у него есть класс и силы. Батраков и Бителло отдали много голевых передач, но плеймейкеры «Локомотива» и «Динамо» не настолько опытные, как Эдуард.

В тени. Оборона «Зенита»

Среди незаметных героев сезона хочется отметить вратаря и защитников «Зенита». Команда пропустила всего 19 голов в 30 турах. Даже у «Балтики» с выраженной оборонительной игрой было на две ошибки больше. Конечно, «Зенит» защищался структурно – чаще владел мячом и атаковал, но Сантос и Барриос активно шли в отборы, Мантуан и Нино тоже постарались, чтобы команда не теряла очки чаще. «Краснодару» не отдали второе чемпионство подряд. Поскольку в атаке «Зенита» многие могли сыграть лучше, важно отметить вклад футболистов группы обороны: их реже хвалят. Голкипер Адамов тоже собрался, ошибался очень редко.

Выжившие. «Оренбург»

Перед зимней паузой у «Оренбурга» было 12 очков, команда шла на предпоследней строчке, ниже был только «Сочи». Оба клуба набирали очки весной, но только одному суждено было остаться в РПЛ . Причем «Оренбург» избежал стыковых матчей. Команда набрала весной 17 очков, а это больше, чем у третьего призера РПЛ «Локомотива» на этом отрезке. ЦСКА тоже весной выступил хуже, чем один из аутсайдеров. «Оренбург» приятно удивил публику, хотя подход у них был прагматичным. Отмечаем, что выжившим помог «Акрон» – конкурент провалился, но «газовики» сами поднялись с 15-й строчки на 12-ю, исправились за жуткий старт в чемпионате.

Джокер сезона. Соболев