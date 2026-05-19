Главные разочарования РПЛ. Трансферы «Зенита», выбор ЦСКА и «Динамо», конкуренты чемпиону

вчера, 10:03

Оставили неприятный осадок.

«Динамо» Карпина

Это тянет на главное разочарование сезона. На первый взгляд – максимально осмысленное назначение. Карпин наконец получил заслуженное повышение после крайне убедительной работы в «Ростове», «Динамо» – крепкого системного тренера, с которым можно играть вдолгую. Главное – их объединяла общая цель. Тренер без трофеев не может считаться элитным, равно как и клуб.

Специалисту дали всё необходимое. Подвезли усиление – причём по тратам зашли в топ-3 РПЛ . Травмированного Тюкавина заменили Сергеевым, в оборону подвезли лидера «Ростова» Карпина – Максима Осипенко, плюс вернули из Турции Зайнутдинова (тоже работал с Валерием Георгиевичем), подвезли Рубенса на фланг обороны, сплавили проблемного Карраскаля. По слухам, Карпин имел огромное влияние в клубе – и в октябре «Динамо» покинул председатель совета директоров Дмитрий Гафин. Москвичи даже позволили Карпину продолжить работу со сборной России, что тоже имело свои риски.

Этот карточный домик быстро рассыпался – одна победа в первых пяти турах, 10-е место по итогам первого круга. А Карпин, как ожидалось, спокойно себе сосредоточился на работе в национальной команде. А у москвичей дилемма.

Весенний ЦСКА Челестини

Челестини в ЦСКА , например, вызывал куда больше скепсиса, чем Карпин в «Динамо». А на первых порах все опасения поборол. «Красно-синие» качественно преобразились, игра пошла – к финишу первого круга команда расположилась на второй строчке, на зимнюю паузу ушла всего в четырёх очках от лидера – «Краснодара».

Раз пошла вода горячая, в клубе решили рискнуть – и закупились под чемпионскую гонку. Молодой талант из «Урала» Воронов, опытный лидер «Локомотива» Баринов, не заигравший в «Краснодаре» проспект Козлов, один из топ-легионеров «Зенита» Гонду и Рейс из «Спортинга» – на вход.

По масштабу последовавшего провала ЦСКА мог бы побороться с «Динамо» – тоже повалились и проиграли всем, кому только можно и нельзя. Багаж психологических травм пополнился разгромом от «Динамо» (1:4) в чемпионате и от «Краснодара» в Кубке (0:4), поражением от мёртвого (как на тот момент казалось) «Сочи» (0:1).

Челестини хорошо начал, но стал заложником раздувшихся ожиданий, ЦСКА же в очередной раз обжёгся и вместо гонки с лучшими остался без Кубка и даже без бронзы.

Менеджмент «Пари НН»

Это стоит отдельного упоминания. Нижегородцы упорно деградировали до Первой лиги – ещё в прошлом сезоне проиграли в стыках «Сочи». Весь запас фарта израсходовали, когда даже после этого их оставили в РПЛ из-за скандала с «Химками». Не наученный опытом клуб взял идейного тренера и не подвёз игроков под его игровую систему.

Вместо того чтобы признать ошибку, продолжали упираться – даже когда проиграли шесть из семи стартовых туров, даже когда по итогам первого круга оказались на дне (идти ниже того «Сочи» надо было постараться), упустили все возможные дедлайны для экстренного перезапуска. А когда уже совсем пригорело – за три тура до финиша шли в зоне вылета – пошли на отставку. Но новым наставником назначили не кризис-менеджера, а тренера, который от отсутствия спроса ушёл в медиафутбол ещё два года назад. Как и ожидалось, дальше – очко в трёх турах и прямой вылет. За что боролись…

Деян Станкович

Сохранение серба изначально казалось авантюрой – он невзрачно начал и выправил ситуацию во многом на импульсе. В сезоне-24/25 к зимней паузе пошло настолько, что прошлись даже по «Локо» с «Краснодаром» и вышли в топ-3. Да, эффект быстро прошёл, логика была такая – команде настроения нужен мотиватор и дядька-наставник. Ставка не сыграла.

В новом сезоне Деян запомнился только курьёзами – праздновал победу над «Акроном», через 20 секунд после чего те сравняли; расцарапал живот Монтесу; в игре с «Динамо» назвал судью «путаной» и схватил за это месячную дисквалификацию; поругался с комментатором «Матч ТВ». Так хоть Хуан Карседо выправил ситуацию – москвичи сократили отставание от тройки и сыграют в Суперфинале Кубка России.

Жерсон и Дуран

Может, и стоило было выделить больше трансферных провалов, но эти два – самые яркие. По Жерсону сложнее – всё же на нём питерцы заработали. Тут дело в другом. Клуб искал новое лицо проекта, каким когда-то был Малком. И Жерсон должен был положить конец поискам. По слухам, за футболиста заплатили 25 млн евро – а сразу после перехода бразилец пожалел о сделке, поскольку хотел в «Аль-Наср». Хавбек провёл 12 матчей в чемпионате, отметился одним забитым мячом – и уже зимой попрощался с клубом с берегов Невы.

В очередных поисках топ-легионера выманили Джона Дурана из Саудовской Аравии – ещё недавно колумбиец разрывал в «Астон Вилле» Эмери. Договорились об аренде до лета – и тут провал по всем фронтам. Слухи о сложном характере и отсутствии игровой дисциплины оправдались. Форвард просто отбывал номер в «отпуске», прежде чем летом выйти на поиски подходящей команды. Легионер отрывался в клубах, вообще не трудился бегать, быстро оказался в запасе. Шесть игр в чемпионате, три – в Кубке, и по голу в каждом турнире, оба – с пенальти. И о расторжении соглашения договорился ещё до финиша сезона.

Уровень конкуренции

Перспективных проектов много – «Динамо» с Карпиным должен был сделать решающий рывок, ЦСКА сверкнул по ходу сезона, также крепок был «Локомотив», «Балтика» стала открытием чемпионата. Но на дистанции сезона никому не хватило стабильности. ЦСКА подорвался на бомбе замедленного действия (Челестини остался котом в мешке, несмотря на огненный старт), Галактионов ничего не может сделать с проблемой весны у «Локо», «Спартак» всегда себе на уме – и опять пошёл на тренерскую рокировку, «Динамо» просто сразу встало, о выходце из Первой лиги и говорить нечего.

Получается, что накоротке каждый (кроме «бело-голубых») чем-то зацепил – но когда речь заходит о полноценном сезоне, есть «Зенит» с «Краснодаром» и все остальные. И только остаётся надеяться, что в новом сезоне что-то изменится.