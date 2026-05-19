Из трансферного провала – в героя команды. МЮ прощается с ключевым опорником

вчера, 15:19

Помог Каррику, хочет сменить обстановку.

Пережил волну хейта, был антигероем

Удивительно было слышать, как после гола Каземиро «Брентфорду» фанаты запели: «One more year». Нет, это абсолютно заслуженно. Просто улавливается дикий контраст – два года назад опорника просто ненавидели. Он был олицетворением провального периода Эрика тен Хага – весной 2024 года МЮ одержал одну победу с 30-го по 36-й тур, а бразилец несколько раз выходил центральным защитником. И когда «красные дьяволы» сгорели «Кристал Пэлас» (0:4) именно Каземиро был одним главным виновником того провала.

Надо понимать контекст. Опорник играет агрессивно, стремится накрывать соперника и не даёт ему времени на принятие решения с мячом. Когда ты в форме и вся команда прикрывает пробелы, это работает. Но при тен Хаге МЮ перестал быть командой, а тогда появились и тотальные проблемы в обороне, так что возрастной Каземиро ожидаемо превратился в бельмо на глазу, которое создавало дополнительные проблемы.

Свою роль оказала и стоимость трансфера. Получается, МЮ вывалил 70 млн евро за игрока, который с «Реалом» выиграл всё, что мог, и в 30 лет оказался им не нужен, а в более интенсивной АПЛ выдал лишь один качественный сезон. То есть вложился в игрока, карьера которого пошла к закату. Каземиро активно отправляли на родину и видели первым кандидатом на выход для перезапуска проекта.

Каррик успокоил команду – и у бразильца попёрло

Каррик доказал, что бразилец способен выдавать максимум – надо просто грамотно его использовать. У Эрика тен Хага не получилось, Аморим больше доверял знакомому по «Спортингу» Угарте и нередко оставлял возрастного опорника в запасе. Это в совокупности с отсутствием результатов не давали манкунианцам выдохнуть. Эффект от назначения Майкла пошёл на пользу всем.

Очень помогло, что «красные дьяволы» с Карриком начали с побед над лидерами – «Сити» и «Арсеналом» (дело пошло – и в начале мая МЮ гарантировал себе место в ЛЧ ). В тренера поверили, а на беспроигрышной серии эта вера лишь укрепилась. И Каземиро, который и до этого вернулся в обойму, окончательно расцвёл. Каррик доверился сплаву молодости и опыта – в связке с Каземиро постоянно выходил Майну. Молодой Кобби рос на глазах, обучаясь у экс-лидера «Реала», а второго окрыляло доверие.

В итоге Каземиро стал активнее даже в атаке – с «Фулхэмом» поучаствовал в двух из трёх мячей команды (3:2), в общей сложности под руководством Каррика отметился пятью голами и одной голевой за 15 матчей. Для футболиста, которого ещё недавно гнали из «Юнайтед», это кардинальные перемены.

Заканчивает сезон любимцем фанатов – на расставание согласны и игрок, и клуб

Этим-то Каземиро и крут. Неадекватное давление и фрустрация – испытание, с которым сталкивается каждый новичок. Антони, Санчо, ван де Бек, Онана – те, кого просто перемололо через эти жернова. А Каземиро выдержал и относится к тем единицам, кто даже в таких условиях становится лидером. Показательный пример – в 2024 году экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер давал опорнику ещё максимум три игры на топ-уровне и отправлял в МЛС или Саудовскую Аравию на футбольную пенсию. А уже в феврале 2026 говорил:

«Сейчас будет честно сказать, что футбол по-прежнему с Каземиро. Посмотрите, как он играет в этом сезоне АПЛ . Причем не только в матче с „Фулхэмом“, а вспомните, как он проявил себя в играх с „Арсеналом“ и „Манчестер Сити“.

Каземиро, если захочет, имеет полное право сказать мне: „Заканчивай с экспертизой футбола, пока экспертиза не закончила с тобой!“. Нужно отдать бразильцу должное. Он выглядит совершенно другим футболистом».

Что в итоге? На последний домашний матч МЮ в текущем сезоне болельщики вывесили баннер на трибуне с надписью «До самой смерти», пели в честь него и заряжали «One more year» и искупали в овациях, когда тот уходил на замену на 81-й минуте после очередной шикарной игры. И это после всей огульной критики, с которой Каземиро пришлось справляться.

Сам футболист хочет сменить обстановку – хочет уйти на позитивной ноте из уважения к клубу, при этом намерен перейти в действительно амбициозную команду. А манкунианцы больше не собираются удерживать бразильца, даже несмотря на отличный сезон. «Красные дьяволы» хотят продолжить перестройку состава и уже шерстят рынок в поисках адекватной замены. Присматриваются к Тчуамени, Гимараэсу, Тонали – за них потребуют минимум 80 млн евро. Ещё есть вариант поскромнее – Эдерсон из «Аталанты». В любом случае прощание этим летом для всех – красивый финал истории.

Каррику пригодился бы опытный опорник

С другой стороны, опорник необходим главным образом Майклу Каррику. В команде давно не было благоприятной атмосферы, раздевалку постоянно раздирали скандалы, а Каррик – хоть и игрок-легенда, как тренер не обладает необходимым авторитетом, чтобы держать всех в узде. В такой обстановке, когда дела только пошли на поправку, главное, что необходимо сделать – сохранить старожилов, которые бы помогали менеджеру удерживать гармонию в раздевалке.

Есть наглядный пример – «Реал». «Сливочные» резали по живому, когда избавлялись от Рамоса, Начо, Крооса, Модрича. В раздевалке просто не осталось свидетелей великих побед, которые знают, как они добываются, и будут растить в молодёжи дух победителей. Тчуамени дерётся с Вальверде, Вини больше кривляется, чем играет – к тому же думает скорее только о новом контракте, а Мбаппе вместо восстановления летит на отдых в Италию – и это в момент, когда у команды началась чёрная полоса. Можно представить, чтобы такое произошло при Серхио, Криштиану и остальных?

Смена поколений – это важно, новичков искать надо – тем более для Каземиро такой всплеск наверняка был последним аккордом. Просто стоило бы подождать, пока не появится уверенность в собственных силах и ментальной зрелости. С другой стороны, футболист, видимо, всё решил, раз доверил супруге выбор команды.