Из истории чемпионатов мира по футболу. Они забивали разным вратарям одной и той же команды: от хет-трика до голов через 8 лет

вчера, 16:35

Меньше месяца остаётся до начала 23-го турнира Кубка мира по футболу, который по сложившейся традиции у нас называется чаще всего чемпионатом мира.

Вспомним некоторые статистические показатели, которые не так часто всплывают в публикациях, связанных с историей мировых чемпионатов.

Сегодня вспомним тех футболистов, которые забивали голы на мундиалях разным вратарям одной и той же команды.

Такие факты могли быть зарегистрированы в нескольких случаях.

Это могло произойти в ходе одного матча, но только начиная с турнира 1970 года, когда были разрешены замены. Нет, могли быть удаления вратарей и раньше этого года. Но, к счастью, до этого тогда дело не дошло.

В 1994 г. впервые вратарь был удалён с поля прямой красной карточкой. Таких случаев набралось уже 3, последний раз на ЧМ -2022.

Понятно, что на поле выходил второй вратарь, но вместо полевого игрока. И этот второй вратарь пропускал голы.

Во-вторых, на нескольких ранних турнирах пара команд могла сыграть два матча в случае ничьей в первом. Или как в 1954 или 1958 был дополнительный матч между двумя командами, претендующими на второе место в группе, несмотря на то, что в группе эти команды также уже играли. В более поздние времена (ближе к нам) две команды могли вновь повторно встретиться на одной из стадий плей-офф, в том числе и в финале.

А третий вариант — самый редкий, когда две сборные вновь играли между собой на другом турнире Кубка мира, и бомбардир вновь забивал.

Не оставим без внимания и тех авторов голов, кто забивал одному и тому же вратарю в разных матчах на одном турнире Кубка мира или на разных. Учтём даже голы, забитые в серии послематчевых пенальти.

В общем, вспомним всех.

Два критерия будут использованы для включения футболиста в список забивших разным вратарям одной сборной: а) вратари в одной команде действительно были разные, в одном матче (в случае замены) или в нескольких играх с одним и тем же соперником; б) игрок действительно забивал голы разным вратарям одной команды.

Они забивали двум вратарям в одном матче

Если следовать исторической справедливости, то начать следует с ЧМ -30. В первом же матче турнира Франция — Мексика европейцы были вынуждены заменить вратаря. Штатный голкипер Алексис Тепо получил удар ногой в лицо от мексиканского нападающего и не мог продолжить игру. На 24-й минуте матча при счёте 0:0 в ворота встал полевой игрок, полузащитник Огюстен Шантрель. Матч закончился убедительной победой Франции со счётом 4:1. Единственный гол пропустил Шантрель.

К нашим выбранным критериям этот случай вроде бы и не относится, но упомянуть о вставшем в ворота по ходу матча другом вратаре стоило.

На ЧМ -70 впервые были разрешены замены по ходу матча. В том числе была произведена и одна замена вратаря, и совсем не из-за его травмы. Ну, психологическая травма, наверняка, была, но это уже из высоких материй.

10 июня 1970 в Гвадалахаре на стадионе Халиско в 3-м туре группового этапа играли сборные Бразилии и Румынии.

В стартовом составе у румын в рамке играл 28-летний Стере Адамаке, отыгравший в первых двух матчах. Зато у бразильцев состав был звёздный. И к 27 минуте Адамаке уже дважды вытаскивал мяч из сетки своих ворот: Пеле и Жаирзиньо постарались. Видя своего вратаря в разобранном виде после двух «пробоин», тренер румынской команды Анджело Никулеску меняет вратаря и выпускает 24-летнего Рика Рэдукану.

Пеле во втором тайме забил и этому вратарю. Бразилия выиграла 3:2. Так что Пеле в этой номинации оказался первым. Оба критерия соблюдены.

Точно в такой же ситуации оказался и тренер сборной Заира Благое Видинич (Югославия) в матче против сборной Югославии. Но в том матче события развивались ещё стремительнее. Уже к 18-й минуте счёт был 3:0 в пользу земляков главного тренера африканцев. Замену вратаря Видинич сделал на 21-й минуте. Вместо пропустившего уже 3 гола Мвамбе Казади вошёл в игру Димби Тубиланду. И тут же пропустил, на 22-й минуте. Югославы покуражились над командой Заира, выиграв 9:0. Душан Баевич оформил хет-трик, да непростой: он открыл счёт в матче на 8-й мин, в воротах был Казади, а затем на 30-й и 81-й забил в ворота Тубиланду. Таких хет-триков больше и не сыщешь в истории мундиалей.

Заир теперь не существует на политической карте мира, так как с 1997 г. эта страна называется Демократическая Республика Конго, или ДР Конго. И эта команда будет играть на предстоящем мундиале 2026.

6 июня 1978 в аргентинской Кордобе Карл-Хайнц Румменигге (Германия) на 38-й минуте матча с Мексикой делает счёт 3:0. Тренер мексиканцев Хосе Антонио Рока тут же выпускает второго вратаря. Молодого 22-летнего Хосе Рейеса заменил 25-летний Педро Сото. Немцы «отгрузили» 3 гола и Сото, Румменигге забил на 73-й минуте. И а), и б) в наличии.

Надо отметить, что на ЧМ -78 была и ещё одна замена вратаря по ходу матча. В игре Франция — Аргентина травму получил французский вратарь Жан-Поль Бертран Деман. На 55-й мин его заменили, играть вышел 30-летний Доменик Барателли. Оба французских вратаря пропустили по голу в том матче: Бертран Деман с пенальти от Даниэля Пассареллы, а Барателли от Леопольдо Луке. Но это не наш сегодняшний случай, не выполняется критерий б).

А вот на ЧМ -86 в матче Алжир — Испания Рамон Мария Кальдере на 15-й мин забил в ворота, защищаемые 29-летним Нассером Дридом, а на 68-й забил уже Эль Харби Надри. Надри вышел на 20-й мин вместо травмированного Дрида.

Следующий случай, подходящий под выбранный критерий, произошёл только через 24 года, уже в 21 веке на ЧМ -2010 в ЮАР .

16 июня хозяева турнира южноафриканцы играли с Уругваем в группе. В стартовом составе у хозяев в воротах играл 22-летний Итумеленг Куне. В первом тайме на 24 мин уругваец Диего Форлан открыл счёт в матче.

В середине второго тайма арбитр Массимо Бузакка из Швейцарии показывает красную карточку вратарю хозяев Куне и назначает пенальти в ворота хозяев. Дело было на 76-й минуте. Запасной вратарь Мониб Джозефс долго готовился к выходу на поле. В официальном протоколе матча значится, что он вышел на замену вместо полевого игрока на 79-й минуте. На 80-й мин Форлан реализовал пенальти. Это чуть ли не единственный случай в истории мундиалей, когда один вратарь отыграл 76 минут, а второй не 14, а только 11 минут — арифметика не бьётся, как будто так и надо, все остальные игроки (и их заменившие, в сумме) сыграли по 90 минут, а вратарям это не обязательно.

На ЧМ в России в 2018 г. в первом туре группового этапа играли Тунис и Англия. В воротах у «Орлов Карфагена» стоял 23-летний Муэз Хассен. На 11-й минуте Гарри Кейн распечатал его ворота. А на 16-й мин вратаря тунисцам пришлось менять — травма. На поле вышел 28-летний Фарук Бен Мустафа, вратарь клуба Аль-Шабаб из Саудовской Аравии. Ещё в первом тайме тунисцы с пенальти сравняли счёт. И до самого компенсированного времени была ничья в матче. Но на 90+1 мин Гарри Кейн забил победный гол, распечатав и второго вратаря в том матче. Тут а), тут и б).

Вот и все случаи, когда один игрок забивал в ходе одного матча двум разным вратарям соперника на чемпионатах мира.

И если Пеле, Румменигге, Форлан и Кейн вполне известные бомбардиры, забившие в матчах Кубка мира не 1-2 гола, то про ещё двоих упомянутых футболистов этого не скажешь.

Душан Баевич (Югославия, 25 лет) сыграл только на одном турнире Кубка мира в 1974, сыграл только в 3 матчах своей сборной на турнире из 6. И забил 3 гола — и все в ворота Заира. Причём, отметим, что обоим вратарям Заира Баевич забил по голу головой, а третий свой гол (в воротах был Тубиланду) Баевич забил правой ногой. Душан Баевич — единственный футболист, кто оформил хет-трик в матчах Кубка мира, забивая разным вратарям.

Рамон Мария Кальдере (Испания, 27 лет) также сыграл только на одном мундиале в 1986 году. Сыграл в 4 из 5 матчей своей команды, забил 2 гола — и все в ворота Алжира.

Всего на мундиалях 27 раз выходили на замену вратари, плюс вынужденная подмена в самом первом матче в истории в 1930 году.

Трижды из этих 27 случаев вратари стартового состава получали красную карточку.

В 11 случаях из 27 вышедшие на замену вратари пропускали голы в игровое время. Однажды вратаря заменили за 15 секунд до серии пенальти. В серии он пропустил 3 мяча, но отразил 2.

В 6 случаях из 11 один и тот же футболист забивал голы и покинувшему игру голкиперу, и вновь вошедшему, в ходе одного матча.

Они забивали одной и той же команде в нескольких матчах на одном турнире

На ЧМ -34 и 38 все матчи были на стадии плей-офф, т.е. на вылет. Поэтому, если 120 минут не выявляли победителя, то назначался повторный матч.

В 1934 был только один повторный матч, в четвертьфинале Италия и Испания бились за право играть в полуфинале. Один и тот же футболист не забивал в обоих тех матчах, вариант без б). Играли на следующий день, в первом матче итальянцы по максимуму «выкосили» полсостава испанцев, играли очень грубо. У испанцев 6 новых игроков было в переигровке, а у итальянцев трое.

А вот на ЧМ -38 было 3 переигровки и в каждой из 3 тех пар команд было как минимум по одному футболисту, забившему в обоих матчах.

В двух матчах между Швейцарией и Германией швейцарец Андре Аббеглен по прозвищу Трелло забил 3 гола: в первом (матч открытия турнира) он сравнял счёт, ничья; во втором в конце забил два гола, победа 4:2. Но в обоих матчах в воротах немецкой команды стоял 27-летний австриец Рудольф Рафтль. Критерий а) не соблюдён.

А вот двухматчевое противостояние 5 и 9 июня в Тулузе между сборными Кубы и Швеции стоит особняком.

Есть вариант авторов забитых голов у кубинцев от сайта ФИФА , а таких голов в 2 матчах целых 5. Авторов голов у ФИФА трое. Есть вариант опытного исследователя истории футбола стран Карибского бассейна, моего приятеля Эдуардо. Он изучил прессу тех лет, воспоминания живших тогда футболистов Кубы — в его варианте авторов голов всего двое. Это у кубинцев.

В составе Румынии был и свой автор двух голов в тех двух матчах с Кубой. Его авторство никто не оспаривает.

Итак, в обеих командах сыграли оба вратаря. Этот критерий у нас основной. В первом матче после овертайма была зафиксирована боевая ничья 3:3. Голов достаточно. В повторном матче Куба выиграла 2:1.

В составе Румынии Штефан Добай, 28-летний футболист, на 105 мин матча установил счёт 3:3. Он же в переигровке на 35 мин открыл счёт в матче. В первой игре в воротах у Кубы стоял 24-летний Бенито Карбахалес (или Карвахалес). Во втором матче в рамке был 26-летний Хуан Айра.

Кубинец Эктор Сокорро на 44 мин сравнивает счёт, 1:1. Это в первом матче. Во втором тот же Сокорро также сравнивает счёт на 51 минуте, 1:1. Здесь разногласий в двух версиях нет.

Сайт ФИФА утверждает, что Сокорро в овертайме вывел Кубу вперёд, на 103 мин 3:2. Однако Эдуардо считает, что тот гол в овертайме забил 20-летний Хосе Магринья. И это был второй гол Магриньи в том матче — на 69 (версия ФИФА ) или на 85 (версия Эдуардо) минуте Магринья забил исторический гол — первый гол олимпико, т.е. напрямую в ворота с углового удара. Эдуардо посвятил несколько лет сбору сведений, интервью с очевидцами для доказательства этого факта. Но ФИФА это мало интересует.

Таким образом, Магринья был лучшим бомбардиром команды.

В переигровке на 57 или 53 мин именно Магринья забил победный гол кубинцев. Но сайт ФИФА отдаёт тот гол Томасу Фернандесу.

Эктор Сокорро однозначно входит в наш список игроков, забивших двум вратарям одной команды на одном турнире Кубка мира.

Хосе Магринья официально не признан таковым ФИФА . Но это довольно закостенелая система, никогда не исправляющая свои ошибки по старым турнирам. Поверим исследователям.

Итого — сразу трое (!) футболистов из команд Румынии и Кубы попадают в наш сегодняшний список.

Понятно, что для кубинцев это единственные их голы на мундиалях, так как в следующей стадии плей-офф они проиграли Швеции 0:8.

Штефан Добай (Румыния) — уникальный футболист, забивал на двух мундиалях, забивал в каждом из сыгранных им матчей: 3 матча, 3 гола, один гол он забил на ЧМ -34 в ворота Чехословакии.

Была и ещё одна пара команд на том ЧМ -38. Бразилия — Чехословакия дважды играли между собой в четвертьфинале.

Легендарный бразилец Леонидас в первом матче открыл счёт на 30 мин, отправив мяч в ворота не менее легендарного Франтишека Планички (33 года). Европейцы с пенальти счёт сравняли (Нейедлы), не забили команды и в овертайме. Травмированных было много, в том числе и Планичка.

В переигровке в воротах Чехословакии стоял 28-летний Карел Буркерт. Именно ему забил на 57 мин Леонидас, сравняв счёт в матче. Позже Роберто забил победный гол, бразильцы вышли в полуфинал.

Леонидас с полным правом входит в наш список.

На фото матч ЧМ -34 Бразилия — Испания, Леонидас и вратарь Рикардо Самора, гол Леонидаса.

Нас ждёт ЧМ -54. Там было также 3 пары команд, которые сыграли на турнире дважды.

17 июня в Лозанне хозяева турнира Швейцария играла в первом туре в группе с Италией. Роберт Балламан на 18 мин забил головой, Швейцария повела в счёте. Итальянцы перед перерывом сравняли (Бониперти), но Йозеф Хюги на 78 мин забил победный гол. В воротах Италии играл Джорджио Гецци, 23 года. Однако по завершению группового этапа обе команды набрали одинаковое количество очков, а это значит переигровка за второе место (первое было у Англии).

23 июня уже в Базеле Швейцария и Италия вновь сошлись. На сей раз у Италии в воротах появился 28-летний Джованни Виола. Хюги на 14 мин первого тайма и Балламан на 3-й мин второго тайма довели счёт в матче до 2:0. Итальянцы сократили (Нери), но Хюги ещё раз «огорчил» итальянца Виолу. Потом и Фаттон установил окончательный счёт 4:1 в пользу Швейцарии.

И Йозеф Хюги, и Роберт Балламан 100% входят в наш список. Оба сыграли только на домашнем мундиале, оба забили на двоих ещё 5 голов в четвертьфинале с Австрией, хет-трик у Хюги.

В те же числа дважды сыграли и Германия с Турцией. 17 июня в воротах у Турции стоял 22-летний капитан команды Тургай Шерен. Германия выиграла 4:1, голы забивали Ханс Шефер, Берни Клодт, Оттмар Вальтер и Макс Морлок. В дополнительном матче в воротах Турции оказался голкипер чуть постарше, 23-летний Шюкрю Эрсой. Ему немцы «накидали» целых 7 голов. Среди забивавших хет-трик оформил Морлок, дублем ограничился Шефер, по голу забили оба брата Вальтеры. Посему Оттмар Вальтер, Макс Морлок и Ханс Шефер гарантированно включены в наш список.

На фото Морлок и Шефер с Кубком мира в руке (Кубок всё-таки в руке у Морлока :):

Два брата Вальтеры, Фриц и Оттмар:

20 июня Германия вторым составом играла матч в группе с Венгрией. Венгры выиграли 8:3. Эти же команды встретились 4 июля в финале ЧМ -54. В воротах у венгров бессменно играл Дьюла Грошич. Поэтому смотрим только забивавших у венгров, так как у Германии играли разные вратари в этих двух матчах.

В матче в группе в воротах был 28-летний Хайнц Квятковски. А в финале играл основной кипер 35-летний Антон Турек. Так вот Ференц Пушкаш забил обоим немецким вратарям по голу: в первой игре Пушкаш на 17 мин сделал счёт 2:0; а в финале он уже на 6 мин открыл счёт.

На фото Ференц Пушкаш и тренер сборной Бразилии Зезе Морейра:

Хельмут Ран забил в финале сначала сравнял счёт, 2:2, а затем забил и победный гол. Он же забил один из голов в матче 20 июня в венгерские ворота. Только в обоих случаях в воротах был Дьюла Грошич, б) без а) — не наш случай.

На ЧМ -58 также было 3 повторных матча.

Северная Ирландия — Чехословакия, случай а) был у Сев. Ирландии, но б) не было ни у одной из команд.

Уэльс — Венгрия, ни а), ни б).

СССР — Англия, тоже ни а), ни б).

На ЧМ -62 пара Чехословакия — Бразилия играли в группе, а затем и в финале. Первый матч был без голов — без б), выбора нет. Да и без а).

Через 20 лет на ЧМ -82 Польша и Италия сначала сыграли по нулям в группе на первом этапе. А потом эти команды играли в полуфинале. Вратари играли бессменно — это раз, во-вторых нулевая ничья на первом этапе, ни а), ни б), выбора нет.

Выбор появился в 1994 году.

Бразилец Ромарио забил по голу в ворота Швеции в группе и в полуфинале. В группе Ромарио сразу после перерыва сравнял счёт, ничья 1:1. А в полуфинале Ромарио забил единственный гол в матче. Только вот в воротах Швеции во всех матчах стоял обаятельный Томас Равелли. Не наш случай, нет а).

Тот же сценарий повторился на ЧМ -2002. Бразилец Роналду в первом туре группового этапа на 50 мин сравнивает счёт в матче с Турцией. В конце матча Ривалдо реализует пенальти. В полуфинале единственный гол Роналду вывел Бразилию в финал. В обоих матчах с бразильцами в воротах Турции стоял очень колоритный Речбер Рюшту. Опять «мимо кассы», без а).

Наконец, на ЧМ в России в 2018 пара Бельгия — Англия играли дважды. Бельгийцы дважды обыграли англичан всухую, в группе и в матче за 3-е место. Все 3 гола у бельгийцев забивали разные игроки, да и в воротах у англичан играл Пикфорд оба раза. Ни а), ни б). Вроде всё, выбирать более не из чего.

Но это в этой номинации, на одном турнире. Но есть другие, долгоиграющие,

Они забивали разным вратарям одной команды на разных турнирах, век 20-й

Понятно, чтобы рассмотреть все подобные факты, нужно держать в поле зрения несколько мундиалей. Первый подобный факт зафиксирован в урожайном 1954 году (урожайный в предыдущей номинации).

На двух мундиалях подряд Бразилия свои первые матчи играла с Мексикой, было это на ЧМ -50 и ЧМ -54. В 1950 это был матч открытия турнира, более 80 тыс. зрителей на Маракане. В 1954 это был матч в Женеве, скромные 13 с небольшим тыс. зрителей. В обоих матчах голы забивал Балтазар. На Маракане — в ворота 21-летнего Антонио Карбахаля, в Женеве в ворота 31-летнего Сальвадора Мота. Первый случай в истории мундиалей зафиксирован.

Бразилец Балтазар на ЧМ -50 забил гол и в ворота Швейцарии. Фото Балтазара из бразильского журнала:

Через 16 лет зафиксирован и второй случай. Хотя, не через 16, а скорее через 66 лет — признан и теперь зафиксирован.

Это случай с голом болгарина Георги Аспарухова. В 2020 болгарский журналист Румен Пайташев опубликовал свои записи о разговоре с Георги Соколовым, который сам и подтвердил, что гол в ворота Венгрии на ЧМ -62 забил именно Аспарухов.

Этой теме я посвятил несколько предыдущих статей, не будем останавливаться подробно.

На ЧМ -62 единственный гол Болгарии на турнире был забит в ворота Венгрии Георги Аспаруховым, ворота защищал 29-летний Иштван Илку. На ЧМ -66 Болгария и Венгрия вновь сошлись в матче группового этапа в третьем туре. На 15 мин после паса со своей половины поля Димитара Якимова, Георги Аспарухов выскочил практически один на один к воротам Венгрии. Вратарь Йожеф Гелеи (28 лет) выбежал далеко из ворот, за пределы штрафной, нырнул навстречу Аспарухову. Но болгарин легко обошёл вратаря и, вбежав в штрафную, вколотил правой ногой мяч в ближний угол. На месте вратаря оказался защитник Бенё Капоста, а ставил ногу, пытаясь помешать удару, Кальман Месёй — не помогло, Аспарухов ударил мощно и вовремя. Второй случай гола одного футболиста в ворота одной команды на разных турнирах Кубка мира. И вратари разные. Все параметры соблюдены.

Георги Аспарухов (1943—1971):

Гол Аспарухова на ЧМ -66:

30 июня, когда будут сыграны несколько матчей 1/16 финала предстоящего Кубка мира 2026, исполнится ровно 55 лет с момента трагической гибели 28-летнего Георги Аспарухова с партнёром в ДТП . Вечная память!

Георги Аспарухов — первый в истории Кубка мира, кто забивал на нескольких мундиалях в ворота только одной команды.

Англичанин Мартин Питерс в 1966 стал чемпионом мира в 22 года, забив второй гол своей команды в финале в ворота Ханса Тилковски, вратаря сборной Германии. На следующем мундиале в напряжённейшем четвертьфинале эти команды вновь играли между собой.

И вновь Мартин Питерс забил второй гол своей команды, сделав счёт 2:0. Но немцы в овертайме вырвали победу. А Мартин Питерс стал полноправным членом нашего списка.

Как и у Георги Аспарухова, у Питерса эти 2 гола — единственные на мундиалях.

Теперь вновь о голах в ворота Венгрии, 70-е — 80-е годы.

На ЧМ -78 и ЧМ -82 Аргентина и Венгрия попадали в одну группу на первом этапе. В 1978 на домашнем мундиале в первом туре аргентинцы первыми пропустили от венгров. Но быстро сравняли счёт и… не шло. Долго мучались, пока на 84 мин Даниэль Бертони (23 года) не забил победный гол. В воротах у Венгрии был 26-летний Шандор Гуйдар.

Через 4 года в ранге действующих обладателей Кубка мира аргентинцы встретились с Венгрией во втором туре (в первом Венгрия раскатала Сальвадор 10:1, а чемпионы проиграли Бельгии). Даниэль Бертони открыл счёт на 26 мин, потом отличился Марадона (дважды), потом Ардилес забили в ворота, которые защищал Ференц Месарош. Так что Даниэль Бертони — в нашем списке.

Кстати, поразительный факт — в том матче футболист с №1 на футболке забил вратарю с №1 на футболке: Освальдо Ардилес (Аргентина) — единственный такой автор гола на мундиалях, и это его единственный гол в 11 матчах на двух мундиалях.

Д. Бертони на двух мундиалях забил 4 гола, в его активе ещё гол в финале ЧМ -78, а также гол Сальвадору на ЧМ -82.

На том же ЧМ -78 в одной группе с Венгрией и Аргентиной оказалась и Франция. С венграми французы играли в третьем туре группового этапа 10 июня, обе команды после двух проигрышей и без перспектив на второй этап.

В воротах у венгров был всё тот же Шандор Гуйдар. Французы выиграли 3:1, все голы были забиты в первом тайме, последним отличился пышноволосый 23-летний Доминик Рошто.

Через 8 лет на ЧМ -86 Франция и Венгрия вновь оказались в одной группе на первом этапе. Там была ещё и сборная СССР , помним, как же.

Так вот, вновь в третьем туре 9 июня Франция побеждает Венгрию со счётом 3:0. Вновь последний гол в венгерские ворота забивает Доминик Рошто. А в воротах многострадальный Петер Дистль — наши «отгрузили» ему 6 штук в первом матче, потом и французы «досыпали».

Доминик Рошто (забивавший на 3 мундиалях) со своими голами Венгрии практически день в день через 8 лет — в нашем списке.

На этом список 20 века закрывается. Все остальные факты зафиксированы уже в 21 веке.

Хотя были попытки и прецеденты один и другой век захватить.

Италия — Франция. На ЧМ -98 в четвертьфинале команды играют 120 минут и голов нет. В серии пенальти первым бил Зинедин Зидан и забил. Третьим бил Давид Трезеге — и тоже забил. В воротах Италии стоял Джанлука Пальюка. Франция прошла дальше и триумфально завершила домашний турнир.

Через 8 лет, в финале ЧМ -2006 Италия и Франция вновь сошлись. Зинедин Зидан на 7 мин реализовывает пенальти, рискованным ударом по центру ворот. В рамке был Джанлуиджи Буффон. Как вы думаете, я не включу Зидана в наш список? Обязательно включу. Хоть голы в сериях после матча в статистику игроков и не входят. Но какой там адреналин, какая ответственность! Тем паче, я в самом начале сказал — вспомним всех.

Давид Трезеге мог стать вторым в нашем списке из того противостояния Италии и Франции, реализуй он послематчевый пенальти в ворота Буффона — перекладина.

Чувствую, надо пока прерваться, переварить.

Ведь в 21 веке список пополнился ещё 8 игроками, да плюс те, у кого с критерием б) всё было в порядке, а вот с а) не подфартило.

Продолжение следует…