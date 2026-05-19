Из истории чемпионатов мира по футболу. Они забивали разным вратарям одной и той же команды: от хет-трика до голов через 8 лет

Меньше месяца остаётся до начала 23-го турнира Кубка мира по футболу, который по сложившейся традиции у нас называется чаще всего чемпионатом мира.
Вспомним некоторые статистические показатели, которые не так часто всплывают в публикациях, связанных с историей мировых чемпионатов.
Сегодня вспомним тех футболистов, которые забивали голы на мундиалях разным вратарям одной и той же команды.
Такие факты могли быть зарегистрированы в нескольких случаях.
Это могло произойти в ходе одного матча, но только начиная с турнира 1970 года, когда были разрешены замены. Нет, могли быть удаления вратарей и раньше этого года. Но, к счастью, до этого тогда дело не дошло.
В 1994 г. впервые вратарь был удалён с поля прямой красной карточкой. Таких случаев набралось уже 3, последний раз на ЧМ-2022.
Понятно, что на поле выходил второй вратарь, но вместо полевого игрока. И этот второй вратарь пропускал голы.
Во-вторых, на нескольких ранних турнирах пара команд могла сыграть два матча в случае ничьей в первом. Или как в 1954 или 1958 был дополнительный матч между двумя командами, претендующими на второе место в группе, несмотря на то, что в группе эти команды также уже играли. В более поздние времена (ближе к нам) две команды могли вновь повторно встретиться на одной из стадий плей-офф, в том числе и в финале.
А третий вариант — самый редкий, когда две сборные вновь играли между собой на другом турнире Кубка мира, и бомбардир вновь забивал.
Не оставим без внимания и тех авторов голов, кто забивал одному и тому же вратарю в разных матчах на одном турнире Кубка мира или на разных. Учтём даже голы, забитые в серии послематчевых пенальти.
В общем, вспомним всех.
Два критерия будут использованы для включения футболиста в список забивших разным вратарям одной сборной: а) вратари в одной команде действительно были разные, в одном матче (в случае замены) или в нескольких играх с одним и тем же соперником; б) игрок действительно забивал голы разным вратарям одной команды.
Они забивали двум вратарям в одном матче
Если следовать исторической справедливости, то начать следует с ЧМ-30. В первом же матче турнира Франция — Мексика европейцы были вынуждены заменить вратаря. Штатный голкипер Алексис Тепо получил удар ногой в лицо от мексиканского нападающего и не мог продолжить игру. На 24-й минуте матча при счёте 0:0 в ворота встал полевой игрок, полузащитник Огюстен Шантрель. Матч закончился убедительной победой Франции со счётом 4:1. Единственный гол пропустил Шантрель.
К нашим выбранным критериям этот случай вроде бы и не относится, но упомянуть о вставшем в ворота по ходу матча другом вратаре стоило.
На ЧМ-70 впервые были разрешены замены по ходу матча. В том числе была произведена и одна замена вратаря, и совсем не из-за его травмы. Ну, психологическая травма, наверняка, была, но это уже из высоких материй.
10 июня 1970 в Гвадалахаре на стадионе Халиско в 3-м туре группового этапа играли сборные Бразилии и Румынии.
В стартовом составе у румын в рамке играл 28-летний Стере Адамаке, отыгравший в первых двух матчах. Зато у бразильцев состав был звёздный. И к 27 минуте Адамаке уже дважды вытаскивал мяч из сетки своих ворот: Пеле и Жаирзиньо постарались. Видя своего вратаря в разобранном виде после двух «пробоин», тренер румынской команды Анджело Никулеску меняет вратаря и выпускает 24-летнего Рика Рэдукану.
Пеле во втором тайме забил и этому вратарю. Бразилия выиграла 3:2. Так что Пеле в этой номинации оказался первым. Оба критерия соблюдены.
Точно в такой же ситуации оказался и тренер сборной Заира Благое Видинич (Югославия) в матче против сборной Югославии. Но в том матче события развивались ещё стремительнее. Уже к 18-й минуте счёт был 3:0 в пользу земляков главного тренера африканцев. Замену вратаря Видинич сделал на 21-й минуте. Вместо пропустившего уже 3 гола Мвамбе Казади вошёл в игру Димби Тубиланду. И тут же пропустил, на 22-й минуте. Югославы покуражились над командой Заира, выиграв 9:0. Душан Баевич оформил хет-трик, да непростой: он открыл счёт в матче на 8-й мин, в воротах был Казади, а затем на 30-й и 81-й забил в ворота Тубиланду. Таких хет-триков больше и не сыщешь в истории мундиалей.
Заир теперь не существует на политической карте мира, так как с 1997 г. эта страна называется Демократическая Республика Конго, или ДР Конго. И эта команда будет играть на предстоящем мундиале 2026.
6 июня 1978 в аргентинской Кордобе Карл-Хайнц Румменигге (Германия) на 38-й минуте матча с Мексикой делает счёт 3:0. Тренер мексиканцев Хосе Антонио Рока тут же выпускает второго вратаря. Молодого 22-летнего Хосе Рейеса заменил 25-летний Педро Сото. Немцы «отгрузили» 3 гола и Сото, Румменигге забил на 73-й минуте. И а), и б) в наличии.
Надо отметить, что на ЧМ-78 была и ещё одна замена вратаря по ходу матча. В игре Франция — Аргентина травму получил французский вратарь Жан-Поль Бертран Деман. На 55-й мин его заменили, играть вышел 30-летний Доменик Барателли. Оба французских вратаря пропустили по голу в том матче: Бертран Деман с пенальти от Даниэля Пассареллы, а Барателли от Леопольдо Луке. Но это не наш сегодняшний случай, не выполняется критерий б).
А вот на ЧМ-86 в матче Алжир — Испания Рамон Мария Кальдере на 15-й мин забил в ворота, защищаемые 29-летним Нассером Дридом, а на 68-й забил уже Эль Харби Надри. Надри вышел на 20-й мин вместо травмированного Дрида.
Следующий случай, подходящий под выбранный критерий, произошёл только через 24 года, уже в 21 веке на ЧМ-2010 в ЮАР.
16 июня хозяева турнира южноафриканцы играли с Уругваем в группе. В стартовом составе у хозяев в воротах играл 22-летний Итумеленг Куне. В первом тайме на 24 мин уругваец Диего Форлан открыл счёт в матче.
В середине второго тайма арбитр Массимо Бузакка из Швейцарии показывает красную карточку вратарю хозяев Куне и назначает пенальти в ворота хозяев. Дело было на 76-й минуте. Запасной вратарь Мониб Джозефс долго готовился к выходу на поле. В официальном протоколе матча значится, что он вышел на замену вместо полевого игрока на 79-й минуте. На 80-й мин Форлан реализовал пенальти. Это чуть ли не единственный случай в истории мундиалей, когда один вратарь отыграл 76 минут, а второй не 14, а только 11 минут — арифметика не бьётся, как будто так и надо, все остальные игроки (и их заменившие, в сумме) сыграли по 90 минут, а вратарям это не обязательно.
На ЧМ в России в 2018 г. в первом туре группового этапа играли Тунис и Англия. В воротах у «Орлов Карфагена» стоял 23-летний Муэз Хассен. На 11-й минуте Гарри Кейн распечатал его ворота. А на 16-й мин вратаря тунисцам пришлось менять — травма. На поле вышел 28-летний Фарук Бен Мустафа, вратарь клуба Аль-Шабаб из Саудовской Аравии. Ещё в первом тайме тунисцы с пенальти сравняли счёт. И до самого компенсированного времени была ничья в матче. Но на 90+1 мин Гарри Кейн забил победный гол, распечатав и второго вратаря в том матче. Тут а), тут и б).
Вот и все случаи, когда один игрок забивал в ходе одного матча двум разным вратарям соперника на чемпионатах мира.
И если Пеле, Румменигге, Форлан и Кейн вполне известные бомбардиры, забившие в матчах Кубка мира не 1-2 гола, то про ещё двоих упомянутых футболистов этого не скажешь.
Душан Баевич (Югославия, 25 лет) сыграл только на одном турнире Кубка мира в 1974, сыграл только в 3 матчах своей сборной на турнире из 6. И забил 3 гола — и все в ворота Заира. Причём, отметим, что обоим вратарям Заира Баевич забил по голу головой, а третий свой гол (в воротах был Тубиланду) Баевич забил правой ногой. Душан Баевич — единственный футболист, кто оформил хет-трик в матчах Кубка мира, забивая разным вратарям.
Рамон Мария Кальдере (Испания, 27 лет) также сыграл только на одном мундиале в 1986 году. Сыграл в 4 из 5 матчей своей команды, забил 2 гола — и все в ворота Алжира.
Всего на мундиалях 27 раз выходили на замену вратари, плюс вынужденная подмена в самом первом матче в истории в 1930 году.
Трижды из этих 27 случаев вратари стартового состава получали красную карточку.
В 11 случаях из 27 вышедшие на замену вратари пропускали голы в игровое время. Однажды вратаря заменили за 15 секунд до серии пенальти. В серии он пропустил 3 мяча, но отразил 2.
В 6 случаях из 11 один и тот же футболист забивал голы и покинувшему игру голкиперу, и вновь вошедшему, в ходе одного матча.
Они забивали одной и той же команде в нескольких матчах на одном турнире
На ЧМ-34 и 38 все матчи были на стадии плей-офф, т.е. на вылет. Поэтому, если 120 минут не выявляли победителя, то назначался повторный матч.
В 1934 был только один повторный матч, в четвертьфинале Италия и Испания бились за право играть в полуфинале. Один и тот же футболист не забивал в обоих тех матчах, вариант без б). Играли на следующий день, в первом матче итальянцы по максимуму «выкосили» полсостава испанцев, играли очень грубо. У испанцев 6 новых игроков было в переигровке, а у итальянцев трое.
А вот на ЧМ-38 было 3 переигровки и в каждой из 3 тех пар команд было как минимум по одному футболисту, забившему в обоих матчах.
В двух матчах между Швейцарией и Германией швейцарец Андре Аббеглен по прозвищу Трелло забил 3 гола: в первом (матч открытия турнира) он сравнял счёт, ничья; во втором в конце забил два гола, победа 4:2. Но в обоих матчах в воротах немецкой команды стоял 27-летний австриец Рудольф Рафтль. Критерий а) не соблюдён.
А вот двухматчевое противостояние 5 и 9 июня в Тулузе между сборными Кубы и Швеции стоит особняком.
Есть вариант авторов забитых голов у кубинцев от сайта ФИФА, а таких голов в 2 матчах целых 5. Авторов голов у ФИФА трое. Есть вариант опытного исследователя истории футбола стран Карибского бассейна, моего приятеля Эдуардо. Он изучил прессу тех лет, воспоминания живших тогда футболистов Кубы — в его варианте авторов голов всего двое. Это у кубинцев.
В составе Румынии был и свой автор двух голов в тех двух матчах с Кубой. Его авторство никто не оспаривает.
Итак, в обеих командах сыграли оба вратаря. Этот критерий у нас основной. В первом матче после овертайма была зафиксирована боевая ничья 3:3. Голов достаточно. В повторном матче Куба выиграла 2:1.
В составе Румынии Штефан Добай, 28-летний футболист, на 105 мин матча установил счёт 3:3. Он же в переигровке на 35 мин открыл счёт в матче. В первой игре в воротах у Кубы стоял 24-летний Бенито Карбахалес (или Карвахалес). Во втором матче в рамке был 26-летний Хуан Айра.
Кубинец Эктор Сокорро на 44 мин сравнивает счёт, 1:1. Это в первом матче. Во втором тот же Сокорро также сравнивает счёт на 51 минуте, 1:1. Здесь разногласий в двух версиях нет.
Сайт ФИФА утверждает, что Сокорро в овертайме вывел Кубу вперёд, на 103 мин 3:2. Однако Эдуардо считает, что тот гол в овертайме забил 20-летний Хосе Магринья. И это был второй гол Магриньи в том матче — на 69 (версия ФИФА) или на 85 (версия Эдуардо) минуте Магринья забил исторический гол — первый гол олимпико, т.е. напрямую в ворота с углового удара. Эдуардо посвятил несколько лет сбору сведений, интервью с очевидцами для доказательства этого факта. Но ФИФА это мало интересует.
Таким образом, Магринья был лучшим бомбардиром команды.
В переигровке на 57 или 53 мин именно Магринья забил победный гол кубинцев. Но сайт ФИФА отдаёт тот гол Томасу Фернандесу.
Эктор Сокорро однозначно входит в наш список игроков, забивших двум вратарям одной команды на одном турнире Кубка мира.
Хосе Магринья официально не признан таковым ФИФА. Но это довольно закостенелая система, никогда не исправляющая свои ошибки по старым турнирам. Поверим исследователям.
Итого — сразу трое (!) футболистов из команд Румынии и Кубы попадают в наш сегодняшний список.
Понятно, что для кубинцев это единственные их голы на мундиалях, так как в следующей стадии плей-офф они проиграли Швеции 0:8.
Штефан Добай (Румыния) — уникальный футболист, забивал на двух мундиалях, забивал в каждом из сыгранных им матчей: 3 матча, 3 гола, один гол он забил на ЧМ-34 в ворота Чехословакии.
Была и ещё одна пара команд на том ЧМ-38. Бразилия — Чехословакия дважды играли между собой в четвертьфинале.
Легендарный бразилец Леонидас в первом матче открыл счёт на 30 мин, отправив мяч в ворота не менее легендарного Франтишека Планички (33 года). Европейцы с пенальти счёт сравняли (Нейедлы), не забили команды и в овертайме. Травмированных было много, в том числе и Планичка.
В переигровке в воротах Чехословакии стоял 28-летний Карел Буркерт. Именно ему забил на 57 мин Леонидас, сравняв счёт в матче. Позже Роберто забил победный гол, бразильцы вышли в полуфинал.
Леонидас с полным правом входит в наш список.
На фото матч ЧМ-34 Бразилия — Испания, Леонидас и вратарь Рикардо Самора, гол Леонидаса.
Нас ждёт ЧМ-54. Там было также 3 пары команд, которые сыграли на турнире дважды.
17 июня в Лозанне хозяева турнира Швейцария играла в первом туре в группе с Италией. Роберт Балламан на 18 мин забил головой, Швейцария повела в счёте. Итальянцы перед перерывом сравняли (Бониперти), но Йозеф Хюги на 78 мин забил победный гол. В воротах Италии играл Джорджио Гецци, 23 года. Однако по завершению группового этапа обе команды набрали одинаковое количество очков, а это значит переигровка за второе место (первое было у Англии).
23 июня уже в Базеле Швейцария и Италия вновь сошлись. На сей раз у Италии в воротах появился 28-летний Джованни Виола. Хюги на 14 мин первого тайма и Балламан на 3-й мин второго тайма довели счёт в матче до 2:0. Итальянцы сократили (Нери), но Хюги ещё раз «огорчил» итальянца Виолу. Потом и Фаттон установил окончательный счёт 4:1 в пользу Швейцарии.
И Йозеф Хюги, и Роберт Балламан 100% входят в наш список. Оба сыграли только на домашнем мундиале, оба забили на двоих ещё 5 голов в четвертьфинале с Австрией, хет-трик у Хюги.
В те же числа дважды сыграли и Германия с Турцией. 17 июня в воротах у Турции стоял 22-летний капитан команды Тургай Шерен. Германия выиграла 4:1, голы забивали Ханс Шефер, Берни Клодт, Оттмар Вальтер и Макс Морлок. В дополнительном матче в воротах Турции оказался голкипер чуть постарше, 23-летний Шюкрю Эрсой. Ему немцы «накидали» целых 7 голов. Среди забивавших хет-трик оформил Морлок, дублем ограничился Шефер, по голу забили оба брата Вальтеры. Посему Оттмар Вальтер, Макс Морлок и Ханс Шефер гарантированно включены в наш список.
На фото Морлок и Шефер с Кубком мира в руке (Кубок всё-таки в руке у Морлока :):
Два брата Вальтеры, Фриц и Оттмар:
20 июня Германия вторым составом играла матч в группе с Венгрией. Венгры выиграли 8:3. Эти же команды встретились 4 июля в финале ЧМ-54. В воротах у венгров бессменно играл Дьюла Грошич. Поэтому смотрим только забивавших у венгров, так как у Германии играли разные вратари в этих двух матчах.
В матче в группе в воротах был 28-летний Хайнц Квятковски. А в финале играл основной кипер 35-летний Антон Турек. Так вот Ференц Пушкаш забил обоим немецким вратарям по голу: в первой игре Пушкаш на 17 мин сделал счёт 2:0; а в финале он уже на 6 мин открыл счёт.
На фото Ференц Пушкаш и тренер сборной Бразилии Зезе Морейра:
Хельмут Ран забил в финале сначала сравнял счёт, 2:2, а затем забил и победный гол. Он же забил один из голов в матче 20 июня в венгерские ворота. Только в обоих случаях в воротах был Дьюла Грошич, б) без а) — не наш случай.
На ЧМ-58 также было 3 повторных матча.
Северная Ирландия — Чехословакия, случай а) был у Сев. Ирландии, но б) не было ни у одной из команд.
Уэльс — Венгрия, ни а), ни б).
СССР — Англия, тоже ни а), ни б).
На ЧМ-62 пара Чехословакия — Бразилия играли в группе, а затем и в финале. Первый матч был без голов — без б), выбора нет. Да и без а).
Через 20 лет на ЧМ-82 Польша и Италия сначала сыграли по нулям в группе на первом этапе. А потом эти команды играли в полуфинале. Вратари играли бессменно — это раз, во-вторых нулевая ничья на первом этапе, ни а), ни б), выбора нет.
Выбор появился в 1994 году.
Бразилец Ромарио забил по голу в ворота Швеции в группе и в полуфинале. В группе Ромарио сразу после перерыва сравнял счёт, ничья 1:1. А в полуфинале Ромарио забил единственный гол в матче. Только вот в воротах Швеции во всех матчах стоял обаятельный Томас Равелли. Не наш случай, нет а).
Тот же сценарий повторился на ЧМ-2002. Бразилец Роналду в первом туре группового этапа на 50 мин сравнивает счёт в матче с Турцией. В конце матча Ривалдо реализует пенальти. В полуфинале единственный гол Роналду вывел Бразилию в финал. В обоих матчах с бразильцами в воротах Турции стоял очень колоритный Речбер Рюшту. Опять «мимо кассы», без а).
Наконец, на ЧМ в России в 2018 пара Бельгия — Англия играли дважды. Бельгийцы дважды обыграли англичан всухую, в группе и в матче за 3-е место. Все 3 гола у бельгийцев забивали разные игроки, да и в воротах у англичан играл Пикфорд оба раза. Ни а), ни б). Вроде всё, выбирать более не из чего.
Но это в этой номинации, на одном турнире. Но есть другие, долгоиграющие,
Они забивали разным вратарям одной команды на разных турнирах, век 20-й
Понятно, чтобы рассмотреть все подобные факты, нужно держать в поле зрения несколько мундиалей. Первый подобный факт зафиксирован в урожайном 1954 году (урожайный в предыдущей номинации).
На двух мундиалях подряд Бразилия свои первые матчи играла с Мексикой, было это на ЧМ-50 и ЧМ-54. В 1950 это был матч открытия турнира, более 80 тыс. зрителей на Маракане. В 1954 это был матч в Женеве, скромные 13 с небольшим тыс. зрителей. В обоих матчах голы забивал Балтазар. На Маракане — в ворота 21-летнего Антонио Карбахаля, в Женеве в ворота 31-летнего Сальвадора Мота. Первый случай в истории мундиалей зафиксирован.
Бразилец Балтазар на ЧМ-50 забил гол и в ворота Швейцарии. Фото Балтазара из бразильского журнала:
Через 16 лет зафиксирован и второй случай. Хотя, не через 16, а скорее через 66 лет — признан и теперь зафиксирован.
Это случай с голом болгарина Георги Аспарухова. В 2020 болгарский журналист Румен Пайташев опубликовал свои записи о разговоре с Георги Соколовым, который сам и подтвердил, что гол в ворота Венгрии на ЧМ-62 забил именно Аспарухов.
Этой теме я посвятил несколько предыдущих статей (ссылка1, ссылка2, ссылка3), не будем останавливаться подробно.
На ЧМ-62 единственный гол Болгарии на турнире был забит в ворота Венгрии Георги Аспаруховым, ворота защищал 29-летний Иштван Илку. На ЧМ-66 Болгария и Венгрия вновь сошлись в матче группового этапа в третьем туре. На 15 мин после паса со своей половины поля Димитара Якимова, Георги Аспарухов выскочил практически один на один к воротам Венгрии. Вратарь Йожеф Гелеи (28 лет) выбежал далеко из ворот, за пределы штрафной, нырнул навстречу Аспарухову. Но болгарин легко обошёл вратаря и, вбежав в штрафную, вколотил правой ногой мяч в ближний угол. На месте вратаря оказался защитник Бенё Капоста, а ставил ногу, пытаясь помешать удару, Кальман Месёй — не помогло, Аспарухов ударил мощно и вовремя. Второй случай гола одного футболиста в ворота одной команды на разных турнирах Кубка мира. И вратари разные. Все параметры соблюдены.
Георги Аспарухов (1943—1971):
Гол Аспарухова на ЧМ-66:
30 июня, когда будут сыграны несколько матчей 1/16 финала предстоящего Кубка мира 2026, исполнится ровно 55 лет с момента трагической гибели 28-летнего Георги Аспарухова с партнёром в ДТП. Вечная память!
Георги Аспарухов — первый в истории Кубка мира, кто забивал на нескольких мундиалях в ворота только одной команды.
Англичанин Мартин Питерс в 1966 стал чемпионом мира в 22 года, забив второй гол своей команды в финале в ворота Ханса Тилковски, вратаря сборной Германии. На следующем мундиале в напряжённейшем четвертьфинале эти команды вновь играли между собой.
И вновь Мартин Питерс забил второй гол своей команды, сделав счёт 2:0. Но немцы в овертайме вырвали победу. А Мартин Питерс стал полноправным членом нашего списка.
Как и у Георги Аспарухова, у Питерса эти 2 гола — единственные на мундиалях.
Теперь вновь о голах в ворота Венгрии, 70-е — 80-е годы.
На ЧМ-78 и ЧМ-82 Аргентина и Венгрия попадали в одну группу на первом этапе. В 1978 на домашнем мундиале в первом туре аргентинцы первыми пропустили от венгров. Но быстро сравняли счёт и… не шло. Долго мучались, пока на 84 мин Даниэль Бертони (23 года) не забил победный гол. В воротах у Венгрии был 26-летний Шандор Гуйдар.
Через 4 года в ранге действующих обладателей Кубка мира аргентинцы встретились с Венгрией во втором туре (в первом Венгрия раскатала Сальвадор 10:1, а чемпионы проиграли Бельгии). Даниэль Бертони открыл счёт на 26 мин, потом отличился Марадона (дважды), потом Ардилес забили в ворота, которые защищал Ференц Месарош. Так что Даниэль Бертони — в нашем списке.
Кстати, поразительный факт — в том матче футболист с №1 на футболке забил вратарю с №1 на футболке: Освальдо Ардилес (Аргентина) — единственный такой автор гола на мундиалях, и это его единственный гол в 11 матчах на двух мундиалях.
Д. Бертони на двух мундиалях забил 4 гола, в его активе ещё гол в финале ЧМ-78, а также гол Сальвадору на ЧМ-82.
На том же ЧМ-78 в одной группе с Венгрией и Аргентиной оказалась и Франция. С венграми французы играли в третьем туре группового этапа 10 июня, обе команды после двух проигрышей и без перспектив на второй этап.
В воротах у венгров был всё тот же Шандор Гуйдар. Французы выиграли 3:1, все голы были забиты в первом тайме, последним отличился пышноволосый 23-летний Доминик Рошто.
Через 8 лет на ЧМ-86 Франция и Венгрия вновь оказались в одной группе на первом этапе. Там была ещё и сборная СССР, помним, как же.
Так вот, вновь в третьем туре 9 июня Франция побеждает Венгрию со счётом 3:0. Вновь последний гол в венгерские ворота забивает Доминик Рошто. А в воротах многострадальный Петер Дистль — наши «отгрузили» ему 6 штук в первом матче, потом и французы «досыпали».
Доминик Рошто (забивавший на 3 мундиалях) со своими голами Венгрии практически день в день через 8 лет — в нашем списке.
На этом список 20 века закрывается. Все остальные факты зафиксированы уже в 21 веке.
Хотя были попытки и прецеденты один и другой век захватить.
Италия — Франция. На ЧМ-98 в четвертьфинале команды играют 120 минут и голов нет. В серии пенальти первым бил Зинедин Зидан и забил. Третьим бил Давид Трезеге — и тоже забил. В воротах Италии стоял Джанлука Пальюка. Франция прошла дальше и триумфально завершила домашний турнир.
Через 8 лет, в финале ЧМ-2006 Италия и Франция вновь сошлись. Зинедин Зидан на 7 мин реализовывает пенальти, рискованным ударом по центру ворот. В рамке был Джанлуиджи Буффон. Как вы думаете, я не включу Зидана в наш список? Обязательно включу. Хоть голы в сериях после матча в статистику игроков и не входят. Но какой там адреналин, какая ответственность! Тем паче, я в самом начале сказал — вспомним всех.
Давид Трезеге мог стать вторым в нашем списке из того противостояния Италии и Франции, реализуй он послематчевый пенальти в ворота Буффона — перекладина.
Чувствую, надо пока прерваться, переварить.
Ведь в 21 веке список пополнился ещё 8 игроками, да плюс те, у кого с критерием б) всё было в порядке, а вот с а) не подфартило.
Продолжение следует…