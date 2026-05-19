Звёзды «Реала», «Челси» и МЮ. Бразильцы, которые не поедут на ЧМ-2026

вчера, 21:00

Они не попали в список Анчелотти.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти опубликовал окончательную заявку команды на ЧМ -2026. Неймар попал в состав сборной Бразилии на чемпионат мира, хотя многие сомневались, что легенда поедет на мундиаль. Мало какие страны могут похвастаться таким количеством талантливых футболистов, как Бразилия. Некоторые игроки, которые не поедут на мундиаль, могли бы легко выиграть конкуренцию за место в основе в других сборных, но… Сборная Бразилии, пятикратный победитель чемпионата мира, не побеждала на турнире с 2002 года. Но этим летом банда Анчелотти отправится в Северную Америку, чтобы исправить эту ситуацию. Но перед этим давайте посмотрим на символическую сборную, которую Анчелотти не взял на чемпионат мира.

Лукас Перри

Перри ни разу не выступал за сборную Бразилии, но его игра за «Лидс» в этом сезоне, безусловно, заслуживает похвалы. Анчелотти будет полагаться на Алиссона, а в резерве будет бывший вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон. Они как-нибудь справятся. Ну и Вевертон еще поедет.

Вандерсон

Сезон в Лиге 1 для «Монако» оказался неудачным: команда не смогла квалифицироваться ни в один еврокубок, что, безусловно, повлияло на шансы Вандерсона на путевку на чемпионат мира. 24-летний футболист провел семь матчей за сборную Бразилии, в том числе три поединка в 2025 году, но ни один из них не был сыгран под руководством Анчелотти. Возможно, его время еще придет в будущем.

Эдер Милитао

Милитао выбыл из состава сборной на чемпионат мира после того, как в апреле, выступая за мадридский «Реал», получил разрыв подколенного сухожилия. Этот защитник провел 38 матчей за сборную Бразилии и, вероятно, был бы одним из основных игроков в центре обороны команды Анчелотти. Его отсутствие станет огромной потерей для Бразилии этим летом.

Тиаго Силва

За четыре года, проведенных в Английской Премьер-Лиге в составе «Челси», Силва обрел вторую молодость, а с тех пор успешно выступает за «Порту». Опытный защитник помог португальскому гранду выиграть чемпионат в этом сезоне и выйти в четвертьфинал Лиги Европы. К сожалению, его игра оказалась недостаточно убедительной, чтобы заставить Анчелотти взять его на мундиаль. Силва был включен в предварительный состав сборной Бразилии, но не попал в окончательную заявку.

Алекс Теллес

Когда Теллес перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2020 году, вокруг его персоны было много ажиотажа, но он так и не оправдал ожиданий. Тем не менее, он не худший бразилец, игравший на «Олд Траффорд». Левый защитник вернулся в Бразилию и играет за «Ботафого», но вряд ли считался серьезным претендентом на место в составе сборной, даже несмотря на то, что он участвовал в последнем чемпионате мира в 2022 году.

Андрей Сантос

Молодой игрок «Челси» редко оправдывал возложенные на него ожидания на «Стэмфорд Бридж». Летом прошлого года запрос «Вест Хэма» о трансфере был отклонен сходу. Но он бы отлично вписался в состав «молотобойцев», которым грозит вылет из Премьер-Лиги. Тем не менее, Сантосу всего 22 года, и он еще может стать лучше. А теперь будет играть под руководством Хаби Алонсо. Поэтому его отсутствие в составе сборной Бразилии на чемпионате мира не является большой неожиданностью.

Эдерсон

В последние годы Эдерсона постоянно связывали с «Манчестер Юнайтед», 26-летний полузащитник «Аталанты» провел три матча за Бразилию, но его вытеснили более опытные Каземиро и Лукас Пакета.

Родриго

Родриго выбыл из строя после травмы передней крестообразной связки, полученной в начале марта. Вингер «Реала» наверняка бы поехал на ЧМ , Родриго умеет забивать важные голы, это он показал в матчах с мадридским клубом, такое умение могло бы пригодиться Бразилии в плей-офф.

Эстевао

Этот бразилец считается одним из лучших молодых футболистов мира. Он мог стать звездой мундиаля, но в прошлом месяце получил травму подколенного сухожилия. Плеймейкер «Челси» провел неплохой сезон «Стэмфорд Бридж», хотя его команда провалила кампанию. Теоретически он станет ключевым игроком сборной Бразилии на будущих крупных турнирах.

Савио

С момента прихода в «Манчестер Сити» в 2024 году Савио наблюдал за тем, как на «Этихад» прибывали такие игроки, как Омар Мармуш, Райан Шерки и Антуан Семеньо. Кроме того, Савио столкнулся еще и с Джереми Доку, который может стать одним из лучших вингеров современного футбола. Таким образом, Савио стал второстепенной фигурой в составе «Манчестер Сити», обычно он выходит на поле только в периоды интенсивной ротации состава. Если бы чемпионат мира состоялся два года назад, 22-летний футболист наверняка попал бы в состав сборной, но не этим летом.

Жоао Педро

Одной из самых больших неожиданностей в заявке сборной Бразилии стало Педро. он не поедет в Северную Америку, несмотря на то, что произвел хорошее впечатление в своем дебютном сезоне в «Челси». Приобретенный у «Брайтона» прошлым летом, 24-летний футболист забил 15 голов в 34 матчах Премьер-Лиги в этом сезоне, а также три гола в восьми матчах Лиги чемпионов. Другие нападающие, выступающие в Англии, Ришарлисон и Габриэль Жезус, также будут смотреть мундиаль по телевизору.