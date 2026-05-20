Не захотел становиться наследником Гвардиолы в «Ман Сити». Как Артета привёл «Арсенал» к чемпионству

1779261562

вчера, 10:19

«Канониры» взяли золото АПЛ впервые за 22 года.

Микель Артета мог бы подождать, пока Гвардиола уйдет из «Ман Сити». В течение трёх с половиной лет он работал помощником Пепа в «Манчестер Сити», научившись у «лысого шарлатана» практически всему. Микель называл этот опыт «невероятным». Тогда Гвардиола считал, что Артета может стать его идеальным преемником, когда придёт время. Возможно, уже летом 2021 года. Влиятельные игроки «Сити» высоко ценили амбициозного молодого помощника Гвардиолы. Артета был менее уверен в таком раскладе на будущее. Вместо того чтобы ждать годами в Манчестере, к концу 2019 года он почувствовал себя готовым возглавить собственную команду — и этой командой стал «Арсенал». И вот сейчас Гвардиола наконец решил уйти из «Сити», но за это время Артета построил чемпионскую команду.

Смена тренера – важный момент для футболистов и руководства. Топовые специалисты, когда сами хотят уйти, стараются оставить после себя боеспособную команду. Как это сделал, например, Клопп недавно в «Ливерпуле». «Арсенал», в который он пришел Артета, был в полном беспорядке: игры не было, фанаты ругали футболистов, чемпионства не было очень давно, да и состав тот не мог бороться за золото. Первые два года Артета пытался создать семейную и дружную атмосферу в раздевалке. Как настоящий мастер, он не спешил. Не было быстрых решений, не было лёгких побед. Теперь посмотрите на «Арсенал» спустя шесть с половиной лет. И вы же помните, что 30 мая состоится финал Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен» в Будапеште. А ЛЧ клуб никогда не выигрывал, всего лишь второй выход в финал.

После последней домашней игры сезона, Артета и его игроки собрались на поле перед болельщиками. Когда ему передали микрофон, он засунул руку в карман и выглядел очень довольным, пока фанаты распевали его имя. Его голос дрожал. Поблагодарил болельщиков, порадовался футболу, который поставил команде. Красивым этот футбол «Арсенала» назвать сложно, это не та команда Венгера. Со времён «Лестера» в сезоне 2015/16 ни одна команда еще так мало не забивала в чемпионском сезоне. Единственный гол против «Бернли», как и многие другие в этом сезоне, был забит после стандарта: Кай Хаверц выпрыгнул и головой отправил мяч после углового Букайо Сака. Стилистически «Арсенал» Артеты больше похож на тот «Челси» Жозе Моуриньо середины 2000-х, чем на свободный стиль «Сити» Гвардиолы или «Арсенала» Венгера. Красота кроется в рассказе об их возрождении. О том, что клуб стал чемпионом впервые за 22 года. Конечно, это не история аутсайдера в стиле «Лестера», но сами посудите, есть уже болельщики «Арсенала», которые впервые увидели, как их команда стала первой в АПЛ . Многие тренеры в крупных клубах не всегда могут доминировать долго, но Артета пошел по пути Клоппа – он по кирпичику строит свою крепость. А после победы в АПЛ и выхода в финал ЛЧ денег станет больше, трансферы могут быть еще круче.

Был момент, в начале его работы, когда имя Артеты снова слухи снова связывали с «Сити». Если бы Гвардиола ушёл летом 2021 года, что в какой-то момент казалось вероятным, Артету бы болельщики «Сити» приняли. Примерно так сейчас будет с Мареской. В сюжетной арке Гвардиолы и Артеты всегда была интрига, это словно история могущественного колдуна против своего ученика. После победы в полуфинале Кубка Англии в сезоне 2019/20 Артета проиграл следующие восемь встреч с «Сити» во всех турнирах, пропустив 21 гол. Затем наступил поворот — три победы и три ничьи в следующих шести, и стало казаться, что ученик превзошел своего учителя. Но две недавние победы «Сити» (финал Кубка Лиги в марте и последующий матч Премьер-лиги) снова показали силу колдуна.

После победы над «Бернли» Артета отказался комментировать слухи о возможном уходе Гвардиолы. Попросил дождаться официального сообщения от «Сити». Но для болельщиков «Арсенала» новость о ожидаемом уходе Гвардиолы кажется очень хорошей. Появляется надежда, что «Сити» сдаст свои позиции и чемпионство получится защитить. Вчера весь «Арсенал» болел за «Борнмут». Теперь они спокойно будут готовиться к финалу ЛЧ . Пусть футбол «Арсенала» и редко бывает красивым, да простят нас болельщики «канониров», но команда очень стабильна.

Они сыграли 61 матч во всех турнирах, проиграв всего семь из них. То, что четыре из этих поражений пришлись на сложный четырёхнедельный период с середины марта до середины апреля, вызвало вопросы про стойкость команды. Не рухнет ли она? Нет, не рухнула. В шести матчах во всех турнирах после поражения 1:2 на стадионе «Этихад» от «Сити» они выиграли пять матчей и сыграли раз вничью, пропустив всего один гол — с пенальти от «Атлетико». В этом отношении — 1:0, 1:1, 3:0, 1:0, 1:0, 1:0 — он стал олицетворением нового «Арсенала», который в этом плане напоминает команду Джорджа Грэма конца 1980-х и начала 1990-х. Грэм был на «Эмирейтс», чтобы увидеть победу над «Бернли». Грэм наверняка смотрел игру «Бернли» с «Сити». Грэм сто процентов будет смотреть финал Лиги чемпионов. Скорее бы уже наступило 30 мая! Но после 22 лет ожидания это небольшой срок. Некоторые моменты в жизни стоят того, чтобы подождать.