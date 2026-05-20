Король Лиги Европы. Эмери идёт за пятым трофеем

вчера, 16:06

Бывший главный тренер «Спартака» снова может покорить европейский турнир.

«Астон Вилла» нашла тренера, который вывел их в первый европейский финал за 44 года. Унаи Эмери — топовый тренер Лиги Европы. У него больше побед, больше выходов в финалы и больше титулов, чем у кого-то другого. Матч «Виллы» с «Фрайбургом» сегодня станет его шестым финалом в турнире с четырьмя разными клубами.

Попробуем проанализировать пять предыдущих финалов Эмери. В предыдущих пяти финалах Лиги Европы Унаи было забито 16 голов. Если убрать его первый (нулевую ничью между «Севильей» и «Бенфикой» в 2014 году), то в среднем это четыре гола за игру. Можно предположить, что Эмери всегда начинал финал у руля более атакующей команды, чем его соперник, но в этих финалах все было не так. На самом деле Унаи склонен к осторожности в решающих поединках. В первом своем финале Эмери использовал свою любимую схему 4-2-3-1.

«Севилья» (13/14)

В центре его подопечные боролись с будущим главным тренером «Манчестер Юнайтед» Рубеном Аморимом, который тогда вышел в старте лиссабонцев. Карлос Бакка противостоял мощным центральным защитникам «Бенфики» Гараю и Луисао. Как и планировал Эмери, первый тайм прошёл спокойно. Родриго хороший момент у «Бенфики», но не смог его использовать. Как позже намекал Эмери, если бы «Бенфика» вышла вперёд, он бы почувствовал необходимость больше открываться, но при счёте 0:0 он был спокоен. В итоге «Севилья» одержала победу 4:2 в серии пенальти. Статистически именно «Бенфика» тогда была ближе к победе.

«Было видно, что наши игроки страдают от усталости и физического дискомфорта, но эта команда научилась страдать. Мы научились оставаться сильными, и поэтому были к этому готовы», — сказал Эмери после игры.

«Севилья» (14/15)

Через год в старте команды по схеме 4-2-3-1 произошло пять изменений. Особенно примечательно, что Даниэл Каррису переместился из полузащиты в центральную оборону. Алейш Видаль занял место на правом фланге защиты. Он фактически выполнял роль правого вингера, когда команда владела мячом. Эмери был вынужден изменить свои планы уже на седьмой минуте, когда Никола Калинич вывел «Днепр» вперёд. «Севилья» доминировала во владении мячом и сделала почти на 200 передач больше, чем соперники, показывая, что Эмери стремился к коротким и надёжным передачам при продвижении вперёд. Но в игре было много фолов, поэтому было важно быстро ответить как можно быстрее: полузащитник Гжегож Крыховяк сравнял счет. Всего через три минуты Бакка вывел «Севилью» вперед. «Севилья» контролировала игру, но «Днепр» счет сравнял после гола со штрафного Руслана Ротаня. «Севилья» тогда нажала на фланг Коноплянки, заставив того много времени тратить на возвращение в оборону. А Евгений был, пожалуй, главным козырем украинцев. Жаль, конечно, что «Днепр» проиграл тогда, но все же именно банда Эмери была явным фаворитом. Чуда не случилось.

«Севилья» (15/16)

Эмери сделал Эвера Банегу своим самым важным игроком на поле в финале с «Ливерпулем». «Севилья» смогла контролировать мяч, часто пасуя на Банегу, который умело прорывался в зоны соперника. Аргентинский хавбек совершил больше передач, чем любой другой игрок на поле в тот вечер. После того как Старридж сделал счёт 1:0, Эмери был доволен тем, что подождал ещё 10 минут до перерыва, прежде чем изменить тактику. Унаи понимал, что у Коутиньо нет оборонительных навыков, поэтому перегрузил его зону. Но такого даже Эмери не ожидал — сравнять счёт получилось всего через 16 секунд после начала второго тайма. Эмери после матча скромно сказал, что его команда просто хотела больше победить, в этом и причина. И после этого последовал переход в ПСЖ . После чего Эмери вернулся в Лигу Европы в свой единственный полный сезон в «Арсенале», потерпев поражение в финале.

«Арсенал» (18/19)

Эмери тогда отказался от своей схемы 4-2-3-1, перейдя на 3-4-1-2, где было больше технически одаренных футболистов, но меньше спринтеров. Месут Озил в тот вечер в Азербайджане заправлял полузащитой «Арсенала», а Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг играли в атаке. Эмери отметил важность Жоржиньо и Эдена Азара в составе Маурицио Сарри. Эмери тогда попросил Озила тщательнее следить за Жоржиньо, когда «Арсенал» был без мяча. Нападающий «Челси» Оливье Жиру переместился на левый фланг. Они менялись местами с Азаром, чем выматывали защиту. Все решилось во втором тайме, который «канониры» провалили. 1:4.

«Вильярреал» (20/21)