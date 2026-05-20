Символическая сборная РПЛ сезона 2025/26. Необычный формат, много звёзд «Зенита» и «Краснодара»

1779300016

вчера, 21:00

О других тоже не забыли.

Одиннадцать футболистов и тренер – классический формат символической сборной сезона. Но в последние годы в РПЛ мало героев без изъянов. Чемпионский «Зенит» потерял очки в десяти матчах из тридцати, в каждом третьем случае. У «Краснодара» похожий темп, тоже десять матчей без побед. У третьего призера «Локомотива» целых 16 матчей, в которых команда не выиграла. ЦСКА , «Спартака» и «Динамо» тоже чередовали неудачи и победы, из-за чего сложно выбрать лишь несколько фамилий, обделив остальных вниманием.

Легко выделить лучших снайпера и ассистента РПЛ , назвать главного молодого таланта – их всех похвалили отдельно. Но есть позиции, где несколько равноценных или близких друг к другу кандидатов. В преддверии чемпионата мира воспользуемся форматом из кухни национальных сборных. Символическая сборная сезона РПЛ будет состоять из 26 футболистов и тренера, целая заявка. Каждый сможет выбрать свою основу, как выберут Дешам, Тухель и де ла Фэунте на ЧМ -2026. Составим целый список заметных игроков.

Вратари: Максим Бориско («Балтика»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»)

С вратарями-героями в РПЛ не было проблем ни разу за последние два десятилетия. Всегда много достойных кандидатов, невзирая на любовь РФС вручать официальные награды Игорю Акинфееву. В этот раз голкипер «армейцев» не претендовал на попадание в заявку героев, но есть подвиги отобранной тройки и Митрюшкина из «Локомотива». В основу выбираем Бориско с 14 «сухарями» в 23 сыгранных матчах. У Агкацева и Адамова защитные линии намного сильнее, им жилось чуть легче. Справедливо, что «Балтика» – единственный сюрприз в верхней части таблицы, получает представителя в символической сборной.

Защитники: Нино («Зенит»), Диего Коста, Виктор Тормена (оба – «Краснодар»), Игорь Дивеев ( ЦСКА /«Зенит»), Лукас Оласа («Краснодар»), Дуглас Сантос («Зенит»), Хуан Хосе Касерес («Динамо»), Густаво Мантуан («Зенит»), Милан Гайич ( ЦСКА )

Здесь сложнее. Латерали в РПЛ по традиции не отличаются стабильностью, кроме Дугласа Сантоса, хотя он давно не развивается, ведь капитану «Зенита» 32 года. А вот крепких центральных защитников на выбор хватало, поэтому отмечаем четверку самых стабильных – Нино и Дивеева из «Зенита», а также дуэт из «Краснодара» Косту и Тормену. У «Балтики» была коллективная оборона, там сложнее выделить одного героя. Среди фланговых защитников никто не сыграл великолепно на протяжении всего сезона, но у Касереса из «Динамо», Гайича из ЦСКА , Мантуана из «Зенита» и Оласы из «Краснодара» были удачные матчи. Левый фланг за счет уругвайца из состава Мусаева и Дугласа Сантоса выглядит сильнее, а справа – дело вкуса. В том числе можно отметить защитников середняков, которые в нашу заявку не прошли.

Хавбеки: Эдуард Сперцян («Краснодар»), Матвей Кисляк ( ЦСКА ), Эсекьель Барко («Спартак»), Дуглас Аугусто («Краснодар»), Маркус Вендел («Зенит»), Иван Обляков ( ЦСКА )

В идеальной заявке нужны сильные хавбеки. Можно по-разному сформировать полузащиту. Сперцян – ярко выраженный атакующий хавбек, как и Барко, а Кисляк и Аугусто играют от штрафной площади до штрафной. Вендела и Облякова отмечаем за класс, который выделяет их среди всех полузащитников РПЛ вместе со Сперцяном и Барко. Но тут важна поправка: в отличие от Эдуарда с его дикими голевыми показателями, Иван и Маркус не всегда играют на максимуме. Бразилец не попал в заявку Анчелотти на чемпионат мира, как его коллеги Сантос и Энрике, а Обляков не остановил ЦСКА от весеннего крутого пике.

Нападающие: Джон Кордоба («Краснодар»), Алексей Батраков («Локомотив»), Бителло («Динамо»), Максим Глушенков («Зенит»), Данил Круговой ( ЦСКА ), Брайан Хиль («Балтика»), Александр Соболев («Зенит»), Дмитрий Воробьев («Локомотив»)

Как заведено у тренеров сборных, в категории с нападающими есть центральные и вторые форварды, а также вингеры. Луису Энрике из сборной Бразилии не нашлось места. На тренировках Анчелотти он точно будет выкладываться, а в РПЛ вместе с коллегой Педро не старались так, чтобы впечатлить всех соперников. Глушенков и Соболев – ещё два нестабильных форварда из «Зенита», но у Максима были разовые подвиги, вроде покера, а у Александра есть важные голы в концовке сезона. Соболев подходит на роль джокера, как и Воробьев из «Локомотива», Дмитрий хорошо понимал Батракова. Бителло выдавал яркие матчи в составе нестабильного «Динамо», а защитник Круговой созвал голы в атаке ЦСКА , хотя сыграл на разных позициях по ходу сложного сезона. В списке форвардов нет вопросов к Батракову и Кордобе, а к остальным при желании можете придираться.

Главный тренер: Сергей Семак («Зенит»)

Мусаев в порядке, у Талалаева были хорошие матчи с «Балтикой», но новый чемпион – Семак. Когда тренер «Зенита» говорит, что променял бы предыдущие титулы на нынешний, то не обманывает. Сергей Богданович не лучший менеджер мира, но и не эгоист по подходу к работе. Не все футболисты одинаково мотивированы под его руководством, но кто включается, как Соболев на решающем отрезке сезона – получает игровое время. «Зенит» с трудом обогнал «Краснодар» в таблице, но Семак настроил команду после поражения год назад. Причем сейчас у «Зенита» нет такого кадрового преимущества над остальными, как в прошлом.

Получили заявку символической сборной из 26 фамилий, где многие имеют полное право на место в стартовом составе. Есть бесспорные кандидатуры, вроде Кордобы и Сперцяна, есть стабильные футболисты, как защитники Нино и Коста, есть талантливый Батраков с прекрасной результативностью и трансферным интересом других клубов. Но хватает позиций, где символические сборные сезона 2025/26 разных авторов и статистических порталов будут отличаться, что нормально. Некоторые футболисты то впечатляли, то уходили в тень, но по сумме длинного сезона с большой паузой они заслужили больше комплиментов, чем футбольной критики.