Еврокубок имени Эмери. Испанец усилил эффект рекорда и принёс «Астон Вилле» исторический успех

вчера, 10:08

Первая победа в финале еврокубка за 44 года.

Эмери приватизировал Лигу Европы

Это момент абсолютного величия. Минувшим вечером испанский «тренеришка» записал себе в актив пятую победу в Лиге Европы – а ведь уже его четыре титула в турнире были историческим рекордом. Так ещё и сделал он это с тремя разными клубами – и с четвёртой командой доходил до финала еврокубка.

Количество трофеев уже говорит о том, что это не случайность и не фарт. Унаи Эмери нашёл своё место в футболе и идеально освоился. С ПСЖ , «Спартаком», «Арсеналом» – исторически большими клубами, где постоянно давит результат, а в раздевалки собраны топ-футболисты – менеджеру всегда было сложно. Зато крайне комфортно он чувствовал себя в середняках с амбициями и внятным проектом.

В «Севилье» не было капризных игроков уровня Мбаппе, Неймара – и тренеру не приходилось постоянно доказывать авторитет. Работали, как единый механизм – в чемпионате вернулись в топ-5, взяли три ЛЕ подряд. «Вильярреал» с Эмери покорил Лигу Европы, а потом сверкнул и в ЛЧ . Там в плей-офф выбили сначала «Ювентус», а потом и «Баварию» – причём в четырёх матчах с европейскими грандами не проиграли ни разу!

Новая победа в ЛЕ – уже с «Астон Виллой» – окончательно укрепила славу Эмери. Опять пришёл в потенциально неплохой проект и раскрутил его. Только этот кейс, пожалуй – самый успешный. Ранее «львы» и близко не стояли рядом с финалом еврокубка вот уже 44 года (в 1982-м взяли Кубок европейских чемпионов).

Выиграли психологическую битву – победили в матче

После победы в ЛЕ лидер атаки «Виллы» Олли Уоткинс отмечал:

Так сыграть – это невероятно. Я чувствовал, что мы контролировали ход игры и в итоге наказали соперников. Сегодня он [Эмери] был очень спокоен, настраиваясь на игру. Иногда в матчах чемпионата он нервничает, потому что хочет одержать победу, но сегодня он был спокоен, и это передалось нам, игрокам.

Форвард упомянул важную деталь. В таких матчах важно, кто победит в психологической битве – спокойствие опытного еврокубкового бойца Эмери передалось подопечным, так что они начинали уже с определённым преимуществом. «Львы» спокойно переждали, пока иссякнет давление от «Фрайбурга» – после этого реализовали стандарт, забили второй на третьей добавленной минуте. И во втором тайме установили разгромный счёт. Это была уверенная победа на классе. И это несмотря на то, что с 2008 года «львы» не держали в руках ничего серьёзнее Кубка Интертото.

Счастливый момент для Тилеманса

Это особенный вечер и для Юри Тилеманса. Летом 2023 года он сделал крайне спорный выбор. Да, пик прошёл, а его «Лестер» проиграл конкуренцию и вылетел в Чемпионшип. Но у него была реальная возможность оказаться в «Барселоне» или «Арсенале». Каталонцы тогда уже охотились за свободными агентами, а у Юри как раз истекал контракт. Для «канониров» на тот момент он бы был одним из лидеров. Сообщалось, что с последними хавбек и договорился, а вариантом с «блауграной» не заинтересовался. При этом в межсезонье оказался в составе не вице-чемпиона, а седьмой команды АПЛ .

Выглядит, как главная ошибка в карьере – «сине-гранатовые» привели Флика и начали собирать титулы, «Арсенал» каждый год боролся за титул (наконец выиграл гонку). А «Вилла» просто билась за место в ЛЧ и какие-никакие сенсации. Финал ЛЕ стал для бельгийца шансом доказать, что его выбор не был ошибкой.

В итоге именно Юри замкнул подачу с углового, забив победный мяч. И сейчас становится понятно, что ставка Тилеманса всё же сыграла. «Арсенал» тогда ещё стал опытным бойцом, а «Барселона», несмотря на титул, жила в долгах – просто перестраховался, отказавшись от рискованного варианта, и он выбрал команду по своим амбициям. Время показало, что в «Барсе» Тилеманс бы был лишь игроком ротации, с «канонирами» бы не продержался долго (до момента, когда они подвезут Мерино, Субименди и окончательно закроют вопрос по центру поля). А для «Виллы» он важен что тогда, что сейчас – просто теперь к этому добавилась победа в ЛЕ и предстоящая кампания в ЛЧ .

Идеальный симбиоз

Что для тренера, что для команды это идеальное попадание. Для Эмери, конечно, главный клуб в карьере пока что – «Севилья». Три ЛЕ , самый расцвет. При этом «Вилла» может стать им в ближайшие годы. Всё же в Ла Лиге не такой градус конкуренции, как в АПЛ . Тут под боком у «Виллы» «Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», МЮ , «Челси», такой же выскочка «Ньюкасл» – всё это клубы с ресурсами, которые могут бороться за титул. Ещё есть «Тоттенхэм» и постоянно всплывающие «тёмные лошадки». В этом чемпионате добиться тех же успехов, что в Испании, гораздо сложнее.

Эмери же со «львами» прошёл самый большой путь – подхватил за пределами топ-10, на вин стрике поднял сразу в зону еврокубков, затем сделал грозой грандов и участником гонки за ЛЧ . Делает это третий сезон к ряду, тогда как МЮ , «Ньюкасл» или «Челси» и близко не обладают такой стабильностью.