Главный камбэк межсезонья. «Динамо» берёт тренера, с которым боролось за титул и вышло в финал Кубка

Отбили немца у ЦСКА .

Марцел Личка и Сандро Шварц сейчас – пожалуй, главные лоты на тренерском рынке в РПЛ . И если первый из российской реальности не выпадал, то второго слышать в списке – что-то новое. «Динамо» вот-вот оформит громкий камбэк.

Изначально на немца вышел ЦСКА

Специалист уже какое-то время находится без работы и успел отдохнуть – в то же время у «армейцев» всё разладилось с Фабио Челестини весной. «Красно-синие» рискнули и зимой пошли за трансферами под чемпионскую гонку, но на выходе получили три поражения подряд после рестарта чемпионата, четыре матча без побед в апреле-начале мая, вылет сначала из Пути РПЛ от «Краснодара» (растеряли преимущество в два мяча, получили 0:4), а потом и из Пути регионов от «Спартака».

Игдисамов – кот в мешке для клуба, который ещё рассчитывает потеснить «Краснодар» и «Зенит», Личка и Шварц внушают больше доверия. Именно между ними встал выбор у руководства «красно-синих» в начале мая. Отмечалось, что немецкий менеджер был готов к сотрудничеству, при этом хотел защищённый контракт – поэтому попросил договор сроком на три года с зарплатой 2-2,5 млн евро с пунктом, по которому клуб обязуется выплатить всю сумму до конца контракта в случае увольнения.

«Армейцы», по данным инсайдеров, были готовы выписать зарплату на 1,8 млн евро в год, при этом не согласны на компенсацию в полном размере в случае отставки, а неустойку предложили меньше, чем «Динамо».

Попытки от «Динамо» были ещё зимой

Москвичи рассматривали кандидатуру немца ещё в момент, когда он покинул «Ред Буллз» – тогда переговоры ни к чему не привели. Стороны не пришли к соглашению, а к возобновлению сезона команду начал готовить Ролан Гусев.

При этом по мере приближения межсезонья Шварцу стало ясно, что спрос на него не велик – видимо, поэтому пошла конкретика с ЦСКА и «Динамо». С «бело-голубыми» переговоры пошли активнее. Сандро, по слухам, требовал 2,8 млн в год с бонусом за чемпионство в 1 млн. Также он хотел получить контроль над трансферами.

«Армейцы» вышли из переговоров – видимо, решили сконцентрироваться на кандидатуре Марцела Лички, – «Динамо» же упёрлось, поскольку Бувач продлил контракт при условии, что снова поработает со Шварцем. По последним данным, стороны согласовали соглашение до 2029 года, о возвращении специалиста планируется объявить в ближайшее время.

Ностальгия, влияние Бувача

В том, что Шварц близок к возвращению, сложились несколько факторов.

Во-первых, общее прошлое и Желько Бувач. Функционер работает спортивным директором в клубе с 2020 года – в период его работы «бело-голубые» вернулись в борьбу за медали стали засматриваться на трофеи. И первый рывок москвичи совершили, когда команду тренировал Сандро Шварц. У Бувача со Шварцем сложился прекрасный тандем, благодаря которому клуб боролся с «Зенитом» за чемпионство в сезоне-21/22 и дошёл до финала Кубка России.

Тогда продолжить сотрудничество оказалось невозможным – после начала СВО Шварц принял решение покинуть «Динамо» по окончании сезона. При этом, когда немец оказался вновь свободен, Бувач активизировался. По слухам, в апреле спортивный директор продлил свой контракт при условии, что снова поработает с Сандро.

Во-вторых, в команде исторически лучше приживались тренеры, которые устанавливали тёплые отношения с игроками. Шварц – отличный тому пример. При нём раскрывался Тюкавин, который стал лидером «бело-голубых». Форвард сказал, что встретит Сандро в аэропорту, если бы тот согласился вернуться в команду. Вместе с Константином тот период застали Фомин, Гладышев, Кутицкий – на них воссоединение тоже наверняка повлияет позитивно. Тем более на Ярослава, который сник после успешного сезона-24/25. Наконец, не стоит забывать, что «Динамо» привлекает к главной команде молодёжь – Шварц успешно работал с Захаряном и Тюкавиным, а сейчас может раскрыть ещё кого-то. Благоприятные отношения с игроками помогут установить нужный климат в раздевалке, а успешный опыт работы в 2020-х дадут уверенность. Это из плюсов.

Фактор риска

Минусы тоже есть – причём вполне ощутимые. Весь успех осени 2021 года перечеркнула концовка сезона. Пять туров без побед на финише, в заключительном матче – позорные 1:5 от «Сочи» (так южане отобрали серебро чемпионата). Компенсировать это в финале Кубка тоже не удалось – трофей ушёл к «Спартаку».

Есть мнение, что большую роль в успешной работе тренерского штаба играл Андрей Воронин. Специалист открыл для основной команды Тюкавина, следил за атмосферой в команде. Отмечалось, что Ворониин активно участвовал в тренировочном процессе, давал дельные советы игрокам и умел зарядить команду в нужный момент. Он же отвечал за игру в атаке. Тренер покинул «Динамо» 1 марта 2022 года. Тогда уже 0:2 от кризисного «Спартака» ударили под дых – а после разгрома «Арсенала» «бело-голубые» в пяти из шести матчей забивали лишь единожды.

Опасения укрепляет и тот факт, что после «Динамо» Шварц нигде не добивался успеха. Возглавил «Герту» из Бундеслиги – вылетел. Команда в первой части сезона ещё болталась над зоной вылета, а потом всё развалилось окончательно. С «Нью-Йорк Ред Буллз» тоже никаких успехов за два сезона.

Проще говоря, пока всё убеждает в том, что в «Динамо» у Шварца сложились все обстоятельства – качественный менеджмент, доверие руководства, крепкий состав и сбалансированный тренерский штаб. Требования немца слишком велики для того, кто внушает слишком большие опасения.

С другой стороны, есть причины и поверить в чудо-камбэк. Опять же, у Шварца хорошие отношения с Тюкавиным, Фоминым, Гладышевым, они помогут в раздевалке, Бувач будет прислушиваться к мнению тренера и охотнее пойдёт на рынок за усилением. Стоит вспомнить про историю с Ворониным – но и тут, скорее всего, учтут ошибки прошлого. По последним данным, в штаб Шварца войдёт Сергей Паршивлюк, также ожидается решение по Жиркову и Шаронову. Они станут мостом между немецким специалистом и русскоязычным блоком.

Шварца можно назвать более сбалансированным Личкой. Оба следили за атмосферой в команде, но Марцела погубила его манера игры. Так что возвращение Сандро – конечно, риск, но он может оправдаться.