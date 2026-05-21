Гвардиола против Фергюсона. Кто же стал лучше в истории АПЛ

вчера, 21:08

Смог ли Гвардиола превзойти Алекса Фергюсона?

В связи со слухами о том, что Пеп Гвардиола, скорее всего, покинет «Манчестер Сити» в конце этого сезона, его стали сравнивать с сэром Алексом Фергюсоном. Ну, речь, конечно же, идет о статусе величайшего тренера Премьер-Лиги всех времен. Это две разные эпохи, спорить здесь сложно. Гвардиола — тренер-доминатор своего поколения, а достижения Фергюсона с «Манчестер Юнайтед» были раньше. Но кто из них лучший в эпоху Премьер-Лиги? Успех тренера измеряется трофеями, но когда дело доходит до сравнения двух великих менеджеров, необходимо учитывать гораздо больше факторов.

Давайте хотя бы попробуем сравнить Пепа Гвардиолу и Алекса Фергюсона в эпоху АПЛ . Если говорить только о цифрах, то Фергюсон опережает Гвардиолу по количеству крупных трофеев за время своей работы в Премьер-лиге (26 против 17 у Гвардиолы), но шотландец провел в лиге на 11 сезонов больше, чем его коллега из «Манчестер Сити». Если брать статистику, то Фергюсон выигрывал в среднем 1,24 трофея за сезон, в то время как рекорд Пепа составляет 1,7. Если брать статистику. Конечно, не все трофеи равнозначны. Фергюсон выиграл 13 чемпионских титулов, а Гвардиола — шесть, но это абсолютно разные эпохи.

Что касается Лиги чемпионов, справедливо будет сказать, что оба тренера выступили ниже своих возможностей и могли бы выиграть больше трофеев, хотя это было очень сложно. У Фергюсона два трофея, но их могло быть больше, а у Гвардиолы всего одна победа в ЛЧ с «Сити».

Что касается внутренних трофеев, то у них примерно одинаковое количество побед: у Фергюсона пять Кубков Англии и четыре Кубка Лиги, а у Гвардиолы три Кубка Англии и пять Кубков Лиги. Оба тренера также имеют в своем послужном списке и другие европейские трофеи. У каждого из них есть титул КЧМ , а у Фергюсона — еще и Межконтинентальный кубок, который был предшественником Клубного чемпионата мира. Фергюсон регулярно брал награды лучшему тренеру сезона, а его команды трижды в сезоне оставались непобежденными дома, в то время как команды Гвардиолы – лишь один раз. Кроме того, «Юнайтед» пропустил наименьшее количество голов в сезоне АПЛ дома — в кампании1994/95.

Что касается Гвардиолы, то его «Сити» может похвастаться наибольшим количеством подряд чемпионств в АПЛ , самым большим отрывом от соперника по очкам в итоговой таблице, наибольшим количеством побед за сезон, наибольшим количеством побед на выезде за сезон, наибольшим количеством побед подряд, а также наибольшим количеством забитых голов за сезон. Команда Гвардиолы однажды набрала 100 очков в сезоне 2017/18, что является лучшим результатом в рамках одной кампании. Оба тренера также завоевали требл, став единственными тренерами АПЛ которые могут этим похвастаться.

Фергюсон пришёл в «Манчестер Юнайтед» 6 ноября 1986 года. На момент его прихода в клуб команда не была топовой, сравните это с той победной машиной, которую Фергюсон оставил после себя в мае 2013-го. Преображение «Юнайтед» невозможно переоценить. Это история. Об этом стоит снимать фильмы. Когда Ферги пришел в клуб, у «Ливерпуля» было 18 чемпионских титулов, а у «Юнайтед» — семь. Когда он ушел, счет был 20:18 в пользу «Юнайтед». Что касается Гвардиолы, то «Сити», несомненно, вышел на новый уровень с тех пор, как он возглавил команду, но все же Фергюсон изменил «Юнайтед» больше, чем Гвардиола преобразил «Сити». Но Гвардиола все же сильно изменил английский футбол. Даже больше, чем Ферги.

Гвардиола пришел и использовал стиль Кройфа в лиге, которая, по мнению многих скептиков, была не готова к стилю тики-така. Его первый сезон был непростым: «Челси», игравший в схеме с пятью защитниками, выиграл чемпионат, но несколько ключевых трансферов позволили «Сити» стать доминирующей силой в английском футболе. Гвардиола все же оказал на местный футбол наибольшее влияние, чем любой другой тренер в истории, и если Англия выиграет чемпионат мира предстоящим летом, то в этом будет огромная заслуга Пепа.