Судейские заговоры, слёзы и куча денег. Как Роналду стал чемпионом Саудовской Аравии

23 мая 2026, 10:10

Роналду снял проклятие в Саудовской Аравии. Но одного трофея для Криштиану мало.

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду наконец-то стал чемпионом Саудовской Лиги. Процесс занял три с половиной года, и португальца можно было бы простить за мысли о том, что его просто прокляли, или что он «поставил не на ту лошадь», когда выбирал клуб в январе 2023 года. Конечно, многие могут говорить, что чемпионат Саудовской Аравии слаб. Но титул – есть титул. И победить Криштиану действительно хотел.

«Аль-Насру» понадобилась победа над «Дамаком» в последнем туре, чтобы гарантировать себе первый чемпионский титул с момента прихода Роналду. Любопытно, что туром ранее в матче с ближайшим преследователем «Аль-Хилялем» все уже могло решиться. Тогда вратарь «Аль-Насра» на последних секундах допустил чудовищную ошибку. На стадионе заходилось 60 000 зрителей. Игра была объявлена важнейшей в истории саудовского футбола и транслировалась на 38 каналах более чем в 180 странах. Когда «Аль-Наср» вел 1:0 на 90+8-й минуте, а Роналду, ожидавший коронации, был заменён, дальний вброс аута «Аль-Хиляля» закончился катастрофой: вратарь Бето и бывший защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес столкнулись, отправив мяч в собственные ворота. Празднования отменились.

Роналду сидел в шоке, не зная, смеяться ему или плакать. Он попытался подбодрить фанатов, написав в соцсетях:

Мечта близка. Внимание, нам предстоит сделать ещё один шаг! Спасибо всем за потрясающую поддержку сегодня вечером!

Через четыре для прошел финал Лиги чемпионов 2 (азиатский аналог Лиги Европы), в котором «Аль-Наср» встретился с «Гамбой Осакой». И проиграл со счетом 0:1. Роналду покинул поле злым.

Главный тренер Жорже Жезуш в тот момент наверняка вспомнил 2013 год, когда его «Бенфика» потеряла титул Португалии, проиграла финал Лиги Европы и Кубка Португалии — всё это произошло всего за две недели. «Дамак», занимавший 15-е место в лиге просто так сдаваться не хотел, ведь очки были нужны, чтобы сохранить прописку в высшем дивизионе. Но проиграл. И вылетел. Роналду стал чемпионом в его пятой лиге, восьмое золото чемпионатов за 24 года для португальца. Да, с «Реалом» было мало побед.

Мог ли он быстрее стать чемпионом? Да. Если бы выбрал «Аль-Хиляль», а не «Аль-Наср». В конце 2022 года Фонд государственных инвестиций (PIF) — суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии и один из крупнейших инвестиционных фондов в мире, приобрёл 75 процентов акций в четырёх крупнейших клубах страны — «Аль-Хиляль», «Аль-Иттихад», «Аль-Наср» и «Аль-Ахли». И начал покупать туда звезд. Пригласить одного из величайших игроков всех времён в величайший клуб страны имело бы смысл. «Аль-Хиляль» — самый успешный клуб страны по количеству трофеев — 21 чемпионский титул и четыре трофея Лиги чемпионов Азии. Если Роналду хотел спокойно брать золотые медали, то условия были идеальны. Проблемой стал запрет на трансферы, который «Аль-Хиляль» получил в мае 2022 года. Вместо этого Роналду перешёл к менее гламурным и менее успешным соседям — «Аль-Насру». Их страница в соцсетях выросла с 860 000 до более чем 10 миллионов за одну неделю.

В то время как другие клубы тренируются вечером, когда на улице прохладнее, «Аль-Наср» перешёл на тренировки утром и днем, чтобы соответствовать предпочтениям и ежедневному распорядку Роналду. Криштиану достойно справился. В свой первый календарный год в новой стране он забил 54 гола. Однако это не привело к победам. Пришло время улучшить состав. Садио Мане, Отавиу, Эмерик Ляпорт, Фофана, Марцело Брозович и Алекс Теллес прилетели на помощь Криштиану. «Аль-Наср» выиграл Кубок арабских клубных чемпионов в августе 2023 года, обыграв в финале «Аль-Хиляль». Но, к сожалению для Криштиану, турнир, в котором участвуют 36 команд из 22 африканских и азиатских стран, ФИФА не признает. А тогда Роналду забил 6 голов в данном турнире, обидно! «Аль-Хиляль» тоже на месте не сидел. Они пригласили Неймара, Малкома, Рубена Невеша, Митровича, Сергея Милинковича-Савича, Калиду Кулибали, Ренана Лоди и Яссина Буну. Выиграли лигу с отрывом в 14 очков и завершили сезон без поражений.

Сезон закончился ещё большим разочарованием: они проиграли финал Кубка Короля «Аль-Хилялю» по пенальти. Это довело Роналду до слёз, и он пережил ту же участь в четвертьфинале азиатской Лиги чемпионов. Затем они снова проиграли в Суперкубке. Они заняли третье место, отстали на 13 очков от чемпионов «Аль-Иттихада». Прошлым летом Роналду сделал следующий ход. Хосе Семедо, друг детства с тех времён, как они учились в академии «Спортинга», был назначен генеральным директором. Ещё один товарищ Криштиану, Симао Коутиньо, стал спортивным директором. Соотечественник Жорже Жезуш заменил Стефано Пиоли.

Жезуш, который ранее успешно работал с «Аль-Хилялем», сказал:

Без приглашения Роналду меня бы здесь не было.

В этом сезоне, когда уже все ждали чемпионства «Аль-Насра», появились теории заговора, что судьи якобы щедро одаривают Роналду – часто уж пенальти ставят в ворота соперников. Но если взглянуть на статистику, то это не так. «Аль-Хазе», «Аль-Шабаб» и «Аль-Ахли» тоже пробивали по 11 раз. Ситуация достигла точки кипения в апреле, когда двое игроков «Аль-Ахли» публично раскритиковали судей после того, как им дважды не поставили пенальти в ничьей 1:1 с «Аль-Файхой», что фактически выбило их из борьбы за титул.

Бразильский полузащитник «Аль-Ахли» Галено в соцсетях 8 апреля написал:

Они хотят выбить нас из чемпионата любыми средствами. Они хотят вручить трофей одному человеку, а это полное отсутствие уважения к нашему клубу.

Когда хавбека попросили рассказать подробнее, его одноклубник и бывший нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни сказал:

Кто этот человек? Мы знаем, кто. Кого мы обманываем?

Менее чем через три недели команды встретились друг с другом. Роналду открыл счёт за 15 минут до конца и отпраздновал гол прямо перед Тоуни.

Затем появились слухи, что Роналду был недоволен, когда его бывший партнёр по «Реалу» Карим Бензема перешёл из «Аль Иттихада» в «Аль-Хиляль» в январское трансферное окно. Роналду пропустил два матча, писали, что обиделся. Мол, почему это в «Аль-Наср» не переходят такие футболисты?! Без Криштиану «Аль-Наср» одержал две победы. Но клубы получают деньги из фонда раз в год, и многие просто предположили, что значительная часть денег «Аль-Насра» была направлена на продление контракта Роналду. Летом они также потратили значительные средства на подписания Жоау Феликса, Кингсли Комана и Мохамеда Симакана, что стоило около £80 миллионов. Шейхи намекнули, что если Роналду что-то не нравится, то… Криштиану вернулся в команду 14 февраля. Ставка не сыграла. Криштиану сбросил карты.