Трансферные планы Моуриньо в «Реале». В клубе нашли защитников и рискнут с Винисуисом

23 мая 2026, 15:08

Будет очень интересное лето.

Клуб совершил ключевой трансфер

Арбелоа официально ушел из «Реала». На прощание тренер выдал спойлер, который не стал сенсацией – Моуриньо возглавит «Реал». Альваро подтвердил, что не войдет в тренерский штаб Жозе. «Бенфика» под руководством Моуриньо не проиграла ни одного матча в чемпионате Португалии, но не забрала чемпионский кубок. Жозе возвращается в Мадрид, где раньше создал фундамент команды, которая без него, под руководством Анчелотти и Зидана, выдала серию побед в Лиге чемпионов. «Реал» Моуриньо не играл плохо, но Жозе попал на пик развития «Барселоны» Гвардиолы.

Выдумывают, будто «сливочные» с Жозе не были результативной командой. За три сезона с Моуриньо мадридцы забили 467 голов в 178 матчах, по 2.67 за игру в среднем, лучшая результативность в карьере Жозе. «Реал» едва не побил европейский рекорд по голам в национальной лиге, у «Барселоны» такого сезона не было никогда в истории. Прошло много лет, Моуриньо точно в худшей тренерской форме, чем был в молодости. Но Анчелотти проигрывал с «Эвертоном», а потом побеждал в Лиге чемпионов с «Реалом». Тренеры такого калибра умеют удивить, особенно когда игроки – монстры.

У Переса была опция с Клоппом, но Флорентино испугался. Юрген любит руководить целым клубом и выстраивать систему. Ещё немец не говорит на испанском языке, что для Флорентино – минус кандидата. Моуриньо ссорился и мирился с Пересом, который любит доверять старым знакомым. Но на недавней пресс-конференции Флорентино испугал фанатов «сливочных»: много раз повторял одни и те же мысли, строил теории заговора и смотрелся безумно, заслужив сравнение с Трампом. Перес сдал, и это минус для «Реала». Но если позиции Моуриньо усилят трансферами – будут шансы на успех.

Моуриньо нужны свежие защитники

«Реал» Арбелоа не отличался надежностью. Альваро пострадал, ведь его предшественнику Алонсо не дали времени, чтобы выстроить систему. Теперь «Реал» хочет подписать Забарного и Бастони. Связка смотрится перспективно. Физически крепкие игроки проверены в серьезных лигах. Защитники подходят Моуриньо по стилю, как и Рюдигер, но Антонио 33 года, здоровье может подвести. Подверженный травмам Алаба уже ушел из «Реала», ослабив клан Беллингема. Рюдигер, Вальверде и Тчуамени уйдут следом? В «Реале» есть футболисты, которые конфликтовали в составе неформальных групп.

Моуриньо может убрать мятежников из заявки, в его командах даже Роналду не диктовал правила. Когда Жозе спросили о работе с Криштиану, то он пошутил, что тот опыт неважен, поскольку тренировал «настоящего Роналдо», намекая на работу с Феноменом в «Барселоне». Криштиану в ответ заявил, что в Португалии не плюют в тарелку, из которой едят – на удивление поступил взрослее. Моуриньо иногда ведет себя как подросток, из-за чего в его командах важны серьезные мужчины. Забарный заскучал в резерве ПСЖ , а Бастони мечтает проверить себя за пределами Италии. Не худшие кандидаты.

Также тренер выберет основного голкипера. Если Лунин убедит Жозе, то с напарником по сборной Забарным станет частью нового проекта в Мадриде, хотя Андрей получил приглашение от «Интера», где его видят основным голкипером. Куртуа не уехал к шейхам, как постаревшие звезды. Также «Реал» хочет найти правильных крайних защитников, потому что интенсивный футбол Моуриньо требует от каждого на поле полной отдачи. Понятно, что хавбек Камавинга вряд ли будет основным фланговым защитником «Реала» у португальца. Скауты из штаба Жозе активно ищут новых Карвахаля и Марсело.

Жозе обожает дерзких футболистов

Хавбек «Бенфики» Престианни прикрыл рот футболкой, чтобы обозвать Винисиуса геем в грубой форме. Аргентинец отрицает, что использовал расистское оскорбление, и Моуриньо защищал игрока «орлов». В «Челси», «Интере» и «Реале» у Жозе хватало футболистов, чье поведение справедливо подвергали критике. Слухи о переходе в «Реал» Энцо Фернандеса не удивляют. Новый тренер «Челси» Алонсо может строить команду вокруг умницы Кайседо, а Моуриньо заберет аргентинца, который играл за «Бенфику» и стал чемпионом мира в Катаре. Фернандес молод и амбициозен.

Энцо ляпнул, что хотел бы жить в Мадриде, из-за чего у него возникли проблемы в «Челси». Профиль игрока подходит Моуриньо. Не удивит летний переход Фернандеса в «Реал», и «Челси» не в том положении, чтобы его удержать. Но для успеха «Реалу» нужны скорее новые Модрич, Кроос и Алонсо, чем дерзкий Фернандес. Вот только про атмосферу внутри «Реала» публика узнала слишком много правды, чтобы умные от природы полузащитники спешили в команду Моуриньо. Футболисты считают, что «Реал» прошел пик развития, а это «черная метка» для проектов такого масштаба.

После побед Дель Боске в начале века наступила эра, когда звезд хватало, но «Реал» не выигрывал Лигу чемпионов 12 лет. Если история повторится, то следующий кубок чемпионов «Реал» выиграет в 2036 году, когда Моуриньо будет 73 года. Жозе надо быстро убедить публику и «Барселону» Флика, которая слишком легко расправлялась с «Реалом» в Эль Класико. Раньше Моуриньо выстраивал уловки, чтобы вывести из себя Гвардиолу и каталонцев, а сейчас ему нужен несколько другой подход. Впрочем, старые трюки не забыты, поэтому возможен трансфер Энцо Фернандеса.

Перес пока отказывается от «девятки»

Возможно, «Реал» отправил плеймейкера Мастантуоно в аренду, вернув другого аргентинца – Паса из «Комо». Также есть Гюлер, Винисиус и Мбаппе. Эгоизм двух последних – преграда на пути к трансферу «девятки». Разве что «Манчестер Сити» лишат 60 очков, а Холанд окажется в «Реале», где денег больше, чем у «Барселоны». Опцию продажи Винисиуса, судя по слухам из Мадрида, не рассматривают. Причина простая – до чемпионата мира на бразильца низкий спрос. Богатые клубы из Европы не мечтают о его трансфере, а кто приглашал вингера, как шейхи, получил отказ игрока.

План Переса – натравить на Мбаппе и Винисиуса жесткого тренера, чтобы француз и бразилец пришли в себя. «Реал» погорел из-за отсутствия синергии. Индивидуального класса хватало, поэтому прошли «Манчестер Сити». Но против «Баварии» голы тройки атаки соперника – Кейна, Диаса и Олисе, показали разницу между командами Арбелоа и Компани. Моуриньо может поставить на место Мбаппе, который попадал в неприятности после интервью, и Винисиуса, ведь его в тысячный раз просят повзрослеть. Посмотрим, что из этого получится, всё-таки Моуриньо сам точно не подарок.

Но выдуманный образ мешает оценивать тренера. Жозе не отстал от современного футбола, как любят говорить, просто он работал со средними командами. А со звездами у португальца подход Анчелотти и Энрике, которые выигрывали Лигу чемпионов. Моуриньо получает шанс, которого не имел тринадцать лет. «Реал» ближе к трофеям, чем были «Челси» и «Манчестер Юнайтед», когда они приглашали Жозе. Моуриньо будет тренировать сильнейшего по номиналу игрока мира – Мбаппе. Если они не наделают ошибок, то Перес попадет пальцем в небо, как с Анчелотти и Зиданом.