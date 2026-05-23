Миллионы хейтеров «Арсенала» – жертвы маркетинга. В футболе и жизни выгоднее продавать ненависть

Ненависть к «Арсеналу» не имеет веских оснований
Многие опросы показывают, что «канониры» – самая ненавидимая команда Англии. Но где аргументация злобы? В клубе научились доверять, Артета второй после Гвардиолы по времени у руля среди действующих тренеров АПЛ. В основе на полуфинал Лиги чемпионов «Арсенал» выставил пять англичан. В заявке есть воспитанники академии и самый молодой чемпион АПЛ – 16-летний Макс Доуман. В «Арсенале» долго и тяжело шли к ценному трофею, как подобает скорее любимцам публики, коими они не являются.
Можно понять взаимную неприязнь английских фанатов «Тоттенхэма» и «Арсенала». Но старая вражда между «Челси» и «Арсенала», и нелюбовь «Манчестер Сити» и «Арсенала» – продукты маркетинга 21 века. В мире есть клубы, которые выстроили идентичность вокруг образов плохих парней. У «Реала», «Интера», «Челси», «Ювентуса» и «Атлетико», не говоря о костоломах прошлого, больше прав на спорное звание, чем у «Арсенала». Одуванчики Райс, Сака, Салиба, Тимбер и Эдегор не наследники Джокера.
При этом у Райса и его жены Лорен, которая не является худой моделью с абонементом в клинике пластической хирургии, намного больше хейтеров, чем у самых подлых футболистов АПЛ последнего десятилетия. В Англии реально ненавидят «Арсенал» вместе с Артетой и футболистами, что огорчает. Понимаем, почему не любят некоторых фанатов «канониров». У клуба, невзирая на 22 года без побед в АПЛ и неудачи в Европе, много глорихантеров. Отдельные фанаты не умеют себя вести, из-за чего пострадал весь клуб.
Понятно, почему не любили Кронке и Усманова. Миллиардеры навредили «Арсеналу», но старые владельцы не у дел. Управляет Джош Кронке – сын американского миллиардера. У менеджера хватило ума не уволить Артету после серии неудач, когда многие потешались над испанцем. Были смешные шутки, но ненависть, в центре которой оказался «Арсенал», не сопоставима с тем, что клуб сделал за двадцать лет. Можно вспомнить лишь один этический грех – прикрыли хавбека, обвиненного в серии изнасилований.
Возможно, это приказ старого Кронке. Та история – пятно на репутации Артеты, но нет целой серии причин для вселенской злобы. Впрочем, со времен успеха «проекта Бекхэм» все знают, что ненависть продается в футболе лучше любви. Дэвида и его жену Викторию настолько бурно ненавидели, что англичанин стал первым миллиардером среди британских спортсменов. И сотни футбольных аккаунтов поднялись на ненависти к «Арсеналу». Эксперты получили миллионы, годами насмехаясь над Артетой в прямом эфире.
Тренер Артета – не фанат скучного «антифутбола»
Испанские тренеры любят порядок и контроль. Не всем подвернулся шанс набрать второй элитный состав, как Энрике в ПСЖ, но многочисленные ученики Гвардиолы – тренеры школы, где наставники контролируют каждый шаг. Кто не умеет остановиться, как Рафаэль Бенитес, который грубо указывал звездам, как ставить ногу при ударе, скатываются после успехов. Кто умнее, как Эмери, получают второй и десятый шансы, побеждая в еврокубках. Фанаты «Астон Виллы» с принцем Уильямом во главе обожают Унаи.
Артету и «Арсенал» ненавидят, хотя Микель вынужденно отказался от футбола, который прививал изначально, ведь подход не принес ценных трофеев. Никто не смотрит на голы, когда нет кубков. Артету ненавидят за готовность признавать тренерские ошибки? Хайнце и другие помощники объяснили Микелю слабые места его тактики, после чего наставник признал неправоту. Это зрелость, которую он получил, съев танкер соли. По профилю – странный и одержимый, Микель подходил для победы в чемпионате Англии.
Тренер нанял карманника для игроков ради метафоры о концентрации, притащил в раздевалку лампочку, чтобы «зажечь» команду. Артета отправлял жену и детей в США, чтобы подготовиться к работе в «Арсенале». Но футбол – командный вид спорта. Если бы Артета не переманил из «Манчестер Сити» Николя Жовера, который отвечает за стандарты, и не пригласил год назад Габриэля Хайнце, который выстроил оборону, то мог прогореть. Рациональность Артеты рисковала не сработать ни в АПЛ, ни в Лиге чемпионов.
После новых ударов в клубе приняли бы болезненное решение о расставании. Но это футбол. Гвардиола с ресурсами «Баварии» и «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов один раз за 13 лет, а Хосеп ещё более странный и талантливый. Каталонец уходит, чтобы смотреть фильмы, ходить на концерты и чаще видеть 94-летнего отца Валенти. Артета не хочет в кино, он входит во вкус, обогнав учителя. Чемпионство после стольких лет страданий впечатляет сильнее, чем титул клуба, с которым в АПЛ побеждал Манчини.
Футболисты «Арсенала» – не худшие парни в бизнесе
Чтобы команду настолько ненавидели, нужны проступки игроков. Райс и Сака в тапочках в пять утра были под стадионом «Арсенала», мило общаясь с фанатами. Накануне чемпионства игроки собрались на базе клуба, чтобы смотреть матч «Манчестер Сити». Артета поддержал идею, но не выдержал нервного напряжения, покинув команду. Когда Эдегор сообщил испанцу о чемпионстве, Микель дома готовил барбекю. Старший сын Артеты – воспитанник академии «Арсенала» Габриэль, первым поздравил отца лично.
В клубе не забыли важных футболистов, которые не выиграли АПЛ на отрезке в 22 года, они приглашены на празднование чемпионства. В реакции команды на чемпионство нет ничего мерзкого. Коллектив готовится к финалу Лиги чемпионов. Они не могут разгуляться, как футболисты «Астон Виллы», которые в пьяном веселье хватали микрофон и устраивали стендап на крыше автобуса на трофейном параде. «Арсенал» сфокусирован, хотя они уже заставили замолчать каждого, кто издевался над «канонирами».
По сумме страданий многие игроки «канониров» на сто процентов заслужили чемпионство. Нет смысла их ненавидеть. В мире хватает тех, кто заслужил злую реакцию толпы куда сильнее. Принимается аргумент, что Артета не такой крутой мужик, как Клопп. Да, попытки испанца быть обаятельным немного нелепы. Но когда Артета притащил в клуб лабрадора по кличке Победа, ведь в семье должен быть любимец, а «Арсенал» – его вторая семья, то был искренним. Микель работает на совесть, он – фанат клуба.
Артета заразился у Венгера некрасивой болезнью – по поводу и без жаловался на арбитров, но даже в нытье брал творческие паузы. Микель – незлой тренер. И вряд ли он плохой человек. Испанец по-отечески поддерживает Салиба, зная о смерти родителей француза. «Арсенал» подарил радость миллионам фанатов клуба. Оказалось, что половина актеров – фанаты «канониров». Команду любят, а ненависть раздули ради легкой наживы. Даже игра «канониров» не настолько скучная. Они просто боялись всё запороть.
У ПСЖ в еврокубках и Лиге 1 тоже хватало спорных по качеству матчей, но кто их смотрел? К парижанам – клубу шейхов-диктаторов, прилипла восторженная оценка прошлого сезона, из-за чего финал Лиги чемпионов рассматривают как сражение красоты и скуки. Не знаем, что получится, в финалах редко бывает элитное зрелище из-за цены ошибки. Но наивно думать, будто Энрике отличается от Артеты по желанию контролировать каждый вдох и выдох игроков. Подлый «Арсенал» выдумали, чтобы продавать ненависть.
Сложно сказать, что бы мог сделать Моуриньо. Может, да, а может, и нет. Нельзя же просто так взять и проекцию двадцатилетней давности на современность приложить. Такая огромная масса факторов... Пусть придёт и выиграет АПЛ сейчас.
PS Вот кстати был бы сейчас Моуриньо в лиге хрена сдва Арсенал взял бы титул......именно португалец их скинул с насестка как в свое время сэр Алекс Ливерпуль........
Все ненавидят их западных фанатов, которые просто самые неадекватные в мире.
Оскорбления МЮ, погибшего в Мюнхене, оскорбления погибшего Жоты. Вечные теории заговора почему Чемпионами становились кто угодно, но не они - и при этом Арсенал становится Чемпионом в сезоне, где многие нарушения с их стороны остались каким-то чудом незамеченными. Заявления, что Салиба и Габриэл лучше пары Неста и Мальдини, что Сака лучше Месси, что Дьокереш лучше Ван Перси, и что Артета, который с момента прихода Каррика набрал очков меньше, чем Майкл, и который уступил 2:3 у себя дома Каррику, лучше как тренер, чем Алекс Фергуссон... При этом когда команда дома проигрывала - фанаты уходили со стадиона даже не дождавшись свистка...
Поэтому отношение к Арсеналу и Артете - это просто дело вкуса. А отношение к англоязычным фанатам Арсенала - просто объективная реакция
Остаюсь болельщиком Арсенала со времен Грэма и "boring, boring Arsenal" воспринимаю как бессильную истерику врагов. И комплимент. Arsenil forever!
Не раз уже упоминал - у Венгера три чемпионства за 20 лет а у Тони Адамса четыре за десять. Так что не фиг делать из француза икону. С его заслугами не спорю, но он не единственный гений в истории клуба. А после десяти лет и вовсе гиря. Как Брайан Клаф в позднем Форесте.
именно они за 3 последних сезона самый стабильный из всех клубов АПЛ.
а в прошлом ЛЧ Арс был в 1/2, а сейчас в финале.
все заслуженно, и еще раз мои поздравления фанатам Арсенала!!!
я больше задаюсь вопросом, заслужил ли МанСити стать чемпионом.
все было в руках команды Пепа.
но упустили свой шанс в матче с Эвертоном.
просто забирайте эти очки, и тогда ни Эвертон, ни Борнмут уже бы ни на что не влияли...раз не сделано, тогда кого винить, если не самих себя?
поэтому нет, МС не заслужил чемпионство.
Арсенал чемпион.
потому что набрал больше очков.
а как стал чемпионом, какая игра было, это не важно.
PS Арсенал слабенький чемпион......а в ЛЧ прошли в финал......так как на пути у них были.......Байер, Спортинг и Атлетико такие себе фавориты турнира........... сейчас будут говорить что Атлетико фаворит и они Барсу выбили.....так Буде Глимт и один раз даже Тоттенхэм с 17 места матрас обыграли и прошли полосатые из-за судейских ошибок каталонцев.......