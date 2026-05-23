Миллионы хейтеров «Арсенала» – жертвы маркетинга. В футболе и жизни выгоднее продавать ненависть

23 мая 2026, 20:15

Ненависть к «Арсеналу» не имеет веских оснований

Многие опросы показывают, что «канониры» – самая ненавидимая команда Англии. Но где аргументация злобы? В клубе научились доверять, Артета второй после Гвардиолы по времени у руля среди действующих тренеров АПЛ . В основе на полуфинал Лиги чемпионов «Арсенал» выставил пять англичан. В заявке есть воспитанники академии и самый молодой чемпион АПЛ – 16-летний Макс Доуман. В «Арсенале» долго и тяжело шли к ценному трофею, как подобает скорее любимцам публики, коими они не являются.



Можно понять взаимную неприязнь английских фанатов «Тоттенхэма» и «Арсенала». Но старая вражда между «Челси» и «Арсенала», и нелюбовь «Манчестер Сити» и «Арсенала» – продукты маркетинга 21 века. В мире есть клубы, которые выстроили идентичность вокруг образов плохих парней. У «Реала», «Интера», «Челси», «Ювентуса» и «Атлетико», не говоря о костоломах прошлого, больше прав на спорное звание, чем у «Арсенала». Одуванчики Райс, Сака, Салиба, Тимбер и Эдегор не наследники Джокера.



При этом у Райса и его жены Лорен, которая не является худой моделью с абонементом в клинике пластической хирургии, намного больше хейтеров, чем у самых подлых футболистов АПЛ последнего десятилетия. В Англии реально ненавидят «Арсенал» вместе с Артетой и футболистами, что огорчает. Понимаем, почему не любят некоторых фанатов «канониров». У клуба, невзирая на 22 года без побед в АПЛ и неудачи в Европе, много глорихантеров. Отдельные фанаты не умеют себя вести, из-за чего пострадал весь клуб.



Понятно, почему не любили Кронке и Усманова. Миллиардеры навредили «Арсеналу», но старые владельцы не у дел. Управляет Джош Кронке – сын американского миллиардера. У менеджера хватило ума не уволить Артету после серии неудач, когда многие потешались над испанцем. Были смешные шутки, но ненависть, в центре которой оказался «Арсенал», не сопоставима с тем, что клуб сделал за двадцать лет. Можно вспомнить лишь один этический грех – прикрыли хавбека, обвиненного в серии изнасилований.



Возможно, это приказ старого Кронке. Та история – пятно на репутации Артеты, но нет целой серии причин для вселенской злобы. Впрочем, со времен успеха «проекта Бекхэм» все знают, что ненависть продается в футболе лучше любви. Дэвида и его жену Викторию настолько бурно ненавидели, что англичанин стал первым миллиардером среди британских спортсменов. И сотни футбольных аккаунтов поднялись на ненависти к «Арсеналу». Эксперты получили миллионы, годами насмехаясь над Артетой в прямом эфире.

Тренер Артета – не фанат скучного «антифутбола»

Испанские тренеры любят порядок и контроль. Не всем подвернулся шанс набрать второй элитный состав, как Энрике в ПСЖ , но многочисленные ученики Гвардиолы – тренеры школы, где наставники контролируют каждый шаг. Кто не умеет остановиться, как Рафаэль Бенитес, который грубо указывал звездам, как ставить ногу при ударе, скатываются после успехов. Кто умнее, как Эмери, получают второй и десятый шансы, побеждая в еврокубках. Фанаты «Астон Виллы» с принцем Уильямом во главе обожают Унаи.



Артету и «Арсенал» ненавидят, хотя Микель вынужденно отказался от футбола, который прививал изначально, ведь подход не принес ценных трофеев. Никто не смотрит на голы, когда нет кубков. Артету ненавидят за готовность признавать тренерские ошибки? Хайнце и другие помощники объяснили Микелю слабые места его тактики, после чего наставник признал неправоту. Это зрелость, которую он получил, съев танкер соли. По профилю – странный и одержимый, Микель подходил для победы в чемпионате Англии.



Тренер нанял карманника для игроков ради метафоры о концентрации, притащил в раздевалку лампочку, чтобы «зажечь» команду. Артета отправлял жену и детей в США , чтобы подготовиться к работе в «Арсенале». Но футбол – командный вид спорта. Если бы Артета не переманил из «Манчестер Сити» Николя Жовера, который отвечает за стандарты, и не пригласил год назад Габриэля Хайнце, который выстроил оборону, то мог прогореть. Рациональность Артеты рисковала не сработать ни в АПЛ , ни в Лиге чемпионов.



После новых ударов в клубе приняли бы болезненное решение о расставании. Но это футбол. Гвардиола с ресурсами «Баварии» и «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов один раз за 13 лет, а Хосеп ещё более странный и талантливый. Каталонец уходит, чтобы смотреть фильмы, ходить на концерты и чаще видеть 94-летнего отца Валенти. Артета не хочет в кино, он входит во вкус, обогнав учителя. Чемпионство после стольких лет страданий впечатляет сильнее, чем титул клуба, с которым в АПЛ побеждал Манчини.

Футболисты «Арсенала» – не худшие парни в бизнесе