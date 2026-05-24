Символическая сборная сезона АПЛ 2025/26. Чемпионы из «Арсенала» и лучший футболист года

24 мая 2026, 10:13

Герои знаменитой лиги.

Голкипер

Давид Райя («Арсенал»)

Редко можно увидеть другого голкипера в символических сборных сезона АПЛ у фанатов и экспертов. Справедливая оценка игры и важности Райи для «Арсенала». У Доннаруммы на 16 сэйвов больше, но у испанца из Лондона меньше персональных ошибок. У Давида 18 «сухих» матчей, он взял 60 ударов и остановил 70 % попыток соперников «Арсенала». Райя был спокоен на линии и сыграл под стать мощной обороне новых чемпионов АПЛ .

Защитники

Журрьен Тимбер («Арсенал»)

Кайоде из «Брентфорда» отпахал на славу, хотя итальянцу всего 21 год и его не поддерживали самые мощные напарники. Многие недооценивают Нуньеша из «Манчестер Сити», но бывший хавбек хорош на фланге защиты. Джеймс и Мукиеле меняли позиции по ходу сезона, а минусом Тимбера назовем лишь травму, ведь голландец вылетел в середине марта. Но до этого Журрьен был прекрасен: 66 отборов, 8 голевых действий, 11 «сухарей» в 30 турах.

Вильям Салиба («Арсенал»)

Нужно похвалить разных центральных защитников, например, Тарковски, Сенеси, Гуэхи и ван Дейка, которых отобрали эксперты АПЛ как кандидатов в сборную сезона, но все понимают, кто в основе в большинстве символических команд. Салиба и Габриэль создали фундамент для долгожданного чемпионства «Арсенала». Они завоевали первый за 22 года титул, а Вильям сыграл чисто, пожертвовав личной статистикой ради командного блага.

Габриэль Магальяйнс («Арсенал»)

Бразилец, в отличие от француза, не жертвовал личной статистикой ради командного блага. Наоборот, Габриэль сильно выделяется благодаря голевым действиям в АПЛ – принял участие в создании 7 мячей, поскольку «Арсенал» много забил после стандартов. Такие голы тоже засчитывают. С бразильцем на поле Райя собрал шестнадцать «сухарей» из восемнадцати, а 37 отборов доказывают, что Магальяйнс – один из ключевых героев всего сезона.

Нико О’Райли («Манчестер Сити»)

Здесь можно оригинальничать, как в случае с правым защитником. Но кого назвали лучшим молодым игроком всего сезона АПЛ ? О’Райли в 21 год стал одним из героев сезона в «Манчестер Сити», сыграл в 34 поединках, создал 8 голов передачами и ударами. Прекрасные мастера Кукурелья, Холл или Кадиоглу не будут спорить, что их коллега по амплуа выделяется не только благодаря росту. Нико сложно не заметить на фланге защиты «горожан».

Полузащитники

Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»)

Дань традициям. В АПЛ важны не только игроки «больших клубов» по размеру кошельков владельцев и спонсоров. «Ноттингем Форест» неудачно выступил в АПЛ , хотя не вылетел, и может похвастаться футболистом сборной Англии в заявке. Андерсон отпахал 3 270 минут, лишь у нескольких полевых игроков АПЛ больше игрового времени. Эллиот создал 8 голов, хавбек был прекрасен с мячом и без него. Чудесный футболист и лидер по натуре.

Деклан Райс («Арсенал»)

Райс после победы с «Вест Хэмом» в Лиге конференций перешел на совсем другой уровень. Полузащитник готовится сыграть в финале Лиги чемпионов против диких хавбеков ПСЖ , и уже стал чемпионом Англии. «Арсенал» изменился благодаря таким новичкам и таким людям. Не забываем похвалить умницу Субименди, о нём несправедливо забывают, помним о Джаке, Гимараэше, Собослаи, Кайседо и Каземиро из других клубов, но Райс – герой сезона.

Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)

В Англии спорят, справедливо ли отдали приз «Игрок года» не чемпиону из «Арсенала». Награду получил португалец из МЮ . Бруну может заказать блюдо из риса, чтобы подколоть Райса, чья фамилия именно так переводится. Но в ответ Фернандешу напомнят, что «Манчестер Юнайтед» пока не прервал свою серию без чемпионств. Впрочем, свою часть работы плеймейкер выполнил идеально, у него 8 голов, 19 ассистов и почти две тысячи пасов.

Нападающие

Игор Тьяго («Брентфорд»)

Можно выбрать двух вингеров и центрфорварда, но тогда надо выбросить автора 22 голов из «Брентфорда». Не будем так поступать, хотя и ломаем красивую схему. Бразилец Тьяго попал в заявку сборной на ЧМ -2026, куда не прошел Жоао Педро из «Челси», хотя у них похожая средняя результативность в АПЛ , если добавить ассисты. Это – выбор Анчелотти, а мы можем похвалить Крупи из «Борнмута» за 12 голов и Тьяго за 22 точных удара.

Антуан Семеньо («Борнмут» и «Манчестер Сити»)

Понятно, почему эксперты АПЛ включили Семеньо в восьмерку кандидатов на звание игрока года. Антуан был хорош в составе «Борнмута», который отправится в еврокубки по итогам сезона благодаря работе испанца Ираолы. После зимнего трансфера Семеньо закрепился в основе «Манчестер Сити», где тоже создавал голы. Двадцать результативных действий в АПЛ выделяют сильного флангового форварда и атакующего хавбека сборной Ганы.

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

Кто забьет 27 голов в АПЛ – тоже здесь будет. В завершающемся сезоне такая результативность только у Эрлинга. Причем важно добавить также 8 ассистов, нечто новенькое для эгоистичного на поле норвежца. Хвалим Шерки и Семеньо, новички «Манчестер Сити» разбудили в Холанде щедрого ассистента. Хотя ветеран Бернарду тоже повлиял на характер действий великана. Эрлинга по-прежнему сложно остановить, он – суперзвезда АПЛ .

Главный тренер

Микель Артета («Арсенал»)

Артета должен стать тренером года, и главный аргумент – чемпионство. Не будет нервотрепки в последнем туре, «Арсенал» мыслями в Будапеште на финале Лиги чемпионов, а матч против «Кристал Пэлас» не изменит расклад в таблице. Артета долго шел к цели. Микель строил команду, похожую на старый «Манчестер Сити» Гвардиолы, но затем добавил нотки чемпионских «Челси» и «Ливерпуля», сыграв рационально. «Арсенал» – первый, цель достигнута.