Ямаль завел новую девушку, у Карпина родится сын после пяти дочерей. Как футболисты провели эту неделю

24 мая 2026, 15:00

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Левандовский с женой посетили концерт Bad Bunny.

Валерий Карпин узнал, что у него родится мальчик.

Эсекьель Лавесси показал фото из Неаполя.

Денис Глушаков лег на операцию. Подробностей не рассказал, но обещал скоро выписаться.

Защитник «Балтики» Максим Петров женился.

Хавьер Савиола посетил Иорданию.

Бернарду Силва свозил дочь в Диснейленд.

А потом объявил, что скоро во второй раз станет отцом.

Ямаль начал отношения с новой девушкой. Это инфлюенсерша Инес Гарсия. Сначала Ламин свозил ее в Грецию.

А потом — на концерт Bad Bunny.

Мануэль Нойер впервые показал лицо своего сына.

Родриго Де Пауль намекнул на помолвку со своей девушкой, известной певицей Тини Штоссель.

Стиляга дня. Поль Погба с женой на благотворительным балу amFAr.

Рубен Диаш объявил, что расстался со своей девушкой Майея Джамой, известной моделью.

Защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес уже совсем скоро станет отцом.

Ну и про семью не забывайте! У Роналду новый трофей.

А Бекхэм начал выращивать розы.