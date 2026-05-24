Ямаль завел новую девушку, у Карпина родится сын после пяти дочерей. Как футболисты провели эту неделю

24 мая 2026, 15:00
Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Левандовский с женой посетили концерт Bad Bunny.

Валерий Карпин узнал, что у него родится мальчик.

Эсекьель Лавесси показал фото из Неаполя.

Денис Глушаков лег на операцию. Подробностей не рассказал, но обещал скоро выписаться.

Защитник «Балтики» Максим Петров женился.

Хавьер Савиола посетил Иорданию.

Бернарду Силва свозил дочь в Диснейленд.

А потом объявил, что скоро во второй раз станет отцом.

Ямаль начал отношения с новой девушкой. Это инфлюенсерша Инес Гарсия. Сначала Ламин свозил ее в Грецию.

А потом — на концерт Bad Bunny.

Мануэль Нойер впервые показал лицо своего сына.

Родриго Де Пауль намекнул на помолвку со своей девушкой, известной певицей Тини Штоссель.

Стиляга дня. Поль Погба с женой на благотворительным балу amFAr.

Рубен Диаш объявил, что расстался со своей девушкой Майея Джамой, известной моделью.

Защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес уже совсем скоро станет отцом.

На этом наш выпуск завершен. Цените своих друзей и чаще встречайтесь!

Ну и про семью не забывайте! У Роналду новый трофей.

А Бекхэм начал выращивать розы.

LevaSamara
вчера в 17:21
Нойеру днк тест не нужен
Ruslik1982
вчера в 09:46
жонка Роналду губищи себе что ли еще больше увеличила?
Владимир 77
24 мая в 22:42
Карпину с мальчиком кто то помог.
shur
24 мая в 17:38
...одно лицо, браво Старина!!!
shur
24 мая в 17:37
...какой вес у ребёнка интересно будет у Мальчика с этой мелкой, на выходе ...???!!!
shur
24 мая в 17:34
...Ему жена сказала :"...Сходи за хлебом!"...А Он на скорую руку из джинсов в шорты залез и в сельпо махнул...!"
Рефери
24 мая в 16:56
спасибо, пост с тг-канала Дарьи Карпиной не встроился, добавили фотку)
h2yxt7r7jpfn
24 мая в 16:38
Некоторым на поле так бы рисоваться не мешало.
memphis
24 мая в 16:19
И где Карпин?)
пират Елизаветы
24 мая в 15:55
Савиолы не узнать.
шикарный был игрок
liverpool-today
24 мая в 14:48
Что-то я смотрю у всех только белые девушки. Видимо шоколадки вышли из моды
Гость
