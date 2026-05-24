«Спартак» – победитель Кубка России. Помазун остановил «Краснодар» в серии пенальти

24 мая 2026, 20:49

Сработала замена голкипера.

«Спартак» скрасил сложный год трофеем

Любой сезон, по ходу которого «красно-белые» увольняют главного тренера, правильно назвать сложным. Новый не стал исключением. В РПЛ на чемпионство москвичи тоже не претендовали. Зато Суперфинал Кубка был шансом скрасить разочарование. «Спартак» пробился в решающий матч, переиграв в разных сетках плей-офф «Локомотив», «Зенит» и ЦСКА . Более чем солидный набор соперников, чтобы всерьез претендовать на ценный кубок. Пусть даже в финале сыграли против бывших чемпионов и новых вице-чемпионов из Краснодара.

Испанский тренер «Спартака» не удивил стартовым составом. Карседо дождался разрешения врачей – аргентинский плеймейкер Барко смог выйти с первых минут. У «Краснодара» тоже не было сюрпризов, разве что Ленини вышел рядом с Аугусто, ведь Черников отбывал дисквалификацию и не мог сыграть в Суперфинале в «Лужниках». Для «Краснодара» кубковые решающие матчи складывались неудачно: «быки» проигрывали «Ростову» и ЦСКА . В Суперкубке страны «горожане» тоже нередко уступали в финале, поэтому задача была не из лёгких.

«Краснодар» раньше имел «московскую фобию», но преодолел её, переигрывая столичные команды в разных турнирах. Кубковый путь Мусаева включал победы над ЦСКА и «Динамо», причем со вторым столичным соперником играли также на первом групповом этапе. Именно команда Гусева помогла «Краснодару» избежать ранней встречи со «Спартаком», но сегодня они разыграли трофей. В РПЛ Мусаев дважды обыгрывал «красно-белых» в ушедшем сезоне с одинаковым счетом 2:1, а в финале он был лишь формальным фаворитом.

Актер Хабенский принял участие в символичной церемонии старта матча, а дальше включились профессионалы. Первый тайм запомнился не только опасной атакой «Спартака» на первых секундах, но и ярким дебютным отрезком. За десять минут создали серию подходов, но Кривцов не попал в дальний угол ворот Максименко, а коллеге вратаря «красно-белых» Агкацеву повезло, что Барко не выкрутил мяч в створ. Чуть позже Угальде и Оласа вспомнили испанские грубые выражения, когда футболисты сцепились на фланге в центре поля.

Стартовый отрезок удался, но дальше в финале пошли мелкие фолы. Мяч не задерживался у одной из команд, долго не было ведущей и ведомой сторон. Зато боролись хорошо, пропускали промежуточные фазы и старались быстрее доставлять мяч в финальную треть поля. Но там встречали плотные и жесткие линии обороны. Получился классический финал, где обе команды ждали первых заметных ошибок соперника, не рискуя раскрываться ради создания большинства на ключевых участках поля. И такая игра больше подходила «Спартаку».

«Краснодар» не умеет побеждать в финалах

«Горожанам» удобнее обычные поединки чемпионата, где соперники настроены иначе. «Спартаковцы» бросались на соперника. Обе команды изначально правильно выбрали высоту линий обороны, хотя также одинаково узко сыграли в атаке до перерыва. Не хватало переходов с фланга на фланг и связок на краях поля. «Краснодар» впервые поймал «красно-белых» на ошибке в перестроениях на тридцатой минуте матча. Тренер Мусаев очень разозлился, что та атака завершилась неудачным прострелом с правого фланга.

«Спартак» выигрывал подборы, поэтому москвичи размочили счет в Суперфинале. «Лужники» взорвались бурной радостью – на трибунах было намного больше московских фанатов. Форвард Угальде навязал борьбу сопернику, Умяров разогнал атаку, Барко с левого фланга прострелил во вратарскую площадь, а вингер Солари опередил латераля Оласу. Это была классическая атака с центра на фланг и обратно в центр. Правильно сыграли все участники со стороны «Спартака» и ошиблись многие гости, уступив в скорости.

«Краснодар» не мастер побед в финалах. Дело не только в сложных матчах Суперкубка на стартах сезонов, когда часто можно нарваться на опытный «Зенит». Команде Мусаева важно было сделать выводы после неубедительного первого тайма, где отрезки, когда «горожане» контролировали мяч, приводили максимум к дальним ударам. Лишь один из таких выстрелов смотрелся эффектно, но опытный голкипер Максименко отразил мяч в сторону. В подобных атаках гол рождается лишь после рикошета или ошибки вратаря.

Команде Мусаева в первом тайме Суперфинала не удавались комбинации с выводом Кордобы на ударные позиции. Лучший снайпер РПЛ привычно толкался с защитниками, но силовая работа колумбийца не помогала. Ву и Джику спокойно реагировали на соперника. Долгое время не видели в деле Сперцяна, он не смог до перерыва взять игру на себя и руководить напарниками. «Спартак» огорчила травма центрального защитника Джику. Универсальность Литвинова выручила москвичей, но команда открыла опорную зону.

Помазун опять выручил в серии пенальти

«Спартак» предсказуемо не вел игру первым номером. Против «Краснодара» сложно захватить мяч и долго его контролировать. А по управлению хаосом тренер Карседо поначалу опережал коллегу Мусаева. Мелкие фолы после гола Солари помогали москвичам, а трибуны не выручали «Краснодар», гостевых фанатов было намного меньше. До матча «горожане» говорили, что фактор поля не скажется, но нервы шалят чаще, когда рекордная посещаемость, а большинство фанатов в красных цветах и болеют против тебя.

Дома «Краснодар» переворачивал сложные матчи, которые складывались куда хуже, чем финал в «Лужниках». В столице команда Мусаева лишь после перерыва добралась до привычной атаки с комбинацией и ударом. Забил опорный хавбек Аугусто, который на доли секунды опередил опекуна. «Спартак» мог ответить своим красивым голом Жедсона пяткой, но мяч прошел мимо дальнего угла. Во втором тайме команды чаще выбирали атаки без розыгрышей мяча в центре поля, не хотелось бить пенальти.

В последние двадцать минут финала из-за усталости появилось пространство, но Мозес не вывел «Краснодар» вперед. Сперцян, которому было сложно в первом тайме, придумал ответный гол «Краснодара» и рыбачил в ожидании нового момента. «Спартак» ответил атаками, когда последний человек с мячом «задыхался» и не хватало свежести для грамотного решения. В результате в финале с «Краснодаром» снова били пенальти. «Спартак» на серию выпустил высокого голкипера Помазуна, который взял удар Сперцяна.

Эдуарду повезло, что вратарь выскочил с линии до касания мяча, лидер «Краснодара» получил вторую попытку. А вот после девяти ударов счет оказался 4:3 в пользу «Спартака». Помазун отразил неплохие выстрелы Босселли и Ленини. Сработала фишка «красно-белых» с заменой голкипера на серию пенальти, как было в матче против «Зенита». «Краснодар» снова добрался до серии пенальти в кубковом финале и опять проиграл. Тяжело отдавать два трофея за несколько недель, но «Спартак» оказался точнее.