Бруну Фернандеш вошёл в историю АПЛ. Он обогнал футболистов «Арсенала» и «Ман Сити»

Знаменитые футболисты «Арсенала», «Челси», «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» входят в число игроков, сделавших наибольшее количество голевых передач за один сезон Премьер-Лиги. Обычно на первых полосах газет оказываются форварды, но в последние годы все большее признание получают те, кто отдает результативные передачи. Да и разные статистические данные уже не находятся в тени.

Давайте посмотрим на девять лучших футболистов в истории Премьер-Лиги в порядке возрастания, чтобы понять, кого именно опередил Бруну Фернандеш.

Сеск Фабрегас («Арсенал», 17 результативных передач, сезон 2007/08)

К сезону 2007/08 Фабрегас по-настоящему зарекомендовал себя как лидер «Арсенала», контролируя полузащиту в молодой команде Арсена Венгера. Его 17 результативных передач оказалось недостаточно, чтобы компенсировать традиционный весенний спад в игре «Арсенала», но испанец сохранил свою форму и во время успешной кампании своей сборной на Евро-2008.

Сеск Фабрегас («Челси», 18 результативных передач, сезон 2014/15)

Восемь лет спустя, поиграв за «Барселону», Фабрегас вернулся в Лондон, но уже в «Челси». За это время его мастерство нисколько не ослабло. Было сразу понятно, что Сеск проведет мощный сезон, когда он отдал невероятный пас в одно касание в матче против «Бернли» в первом туре. Возможно, это одна из лучших результативных передач в истории АПЛ . Фабрегас покинул «Челси» в 2019 году, завоевав за это время две золотые медали Премьер-Лиги.

Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», 18 результативных передач, сезон 2016/17)

Первый сезон Пепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» не был простым для «лысого шарлатана». Такие клубы, как «Эвертон» и «Лестер», доставляли проблемы «горожанам». Но 18 результативных передач Де Брюйне стали предзнаменованием будущих успехов.

Фрэнк Лэмпард («Челси», 18 результативных передач, сезон 2004/05)

Под руководством Жозе Моуриньо «Челси» довольно легко завоевал титул в 2005 году, их доминирование было очень сильным. Лэмпард сыграл важную роль в их успехе, забив 13 голов и отдав 18 результативных передач. Именно в этом сезоне он закрепил за собой репутацию одного из лучших полузащитников своего поколения, заняв второе место после Роналдиньо в рейтинге «Золотого мяча».

Мохамед Салах («Ливерпуль», 18 результативных передач, сезон 2024/25)

Уже почти забылось, насколько сильным был Салах в сезоне 2024/25, учитывая масштаб проблем «Ливерпуля» с тех пор. Некоторые любители АПЛ скажут, что тогда египтянин боролся за новый контракт на «Энфилде», но это не должно умалять его достижений. Салах отдал 18 результативных передач и забил 27 голов, став неоспоримым лидером «Ливерпуля» в гонке за чемпионским титулом.

Месут Озил («Арсенал», 19 результативных передач, сезон 2015/16)

Шестнадцать из 18 голевых передач Озила в Премьер-лиге в сезоне 2015/16 пришлись на его первые 18 игр, что стало надеждой для болельщиков «Арсенала». Казалось, что появился футболист, способный изменить клубную историю и принести трофеи. Но вскоре эти результативные передачи иссякли. В последних 17 играх было сделано всего три голевые передачи. Многие фанаты «канониров» тогда обвиняли Оливье Жиру, который не реализовывал моменты, которые для него создавал Озил.

Тьерри Анри («Арсенал», 20 результативных передач, сезон 2002/03)

В сезоне 2002/03 «Арсенал» уступил титул «Манчестер Юнайтед», но Анри, возможно, провел лучший индивидуальный сезон в истории Премьер-Лиги. Француз забил 24 гола и отдал 20 результативных передач, а в матче против вылетевшего из АПЛ «Сандерленда» в последнем туре отметился тремя голевыми передачами.

Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», 20 результативных передач, сезон 2019/20)

Де Брюйне достиг рекорда Анри, сыграв 35 матчей, что на два меньше, чем у Тьерри в сезоне 2002/03. Бельгиец сделал как минимум на семь результативных передач больше, чем любой другой игрок Премьер-Лиги в том сезоне, уверенно опередив Трента Александера-Арнольда (13), занявшего второе место. «Манчестер Сити» значительно отстал от «Ливерпуля», который стал чемпионом. «Красные» опередили «горожан» на целых 18 очков. А завершение сезона на пустых стадионах из-за COVID-19 не дало шанс фанатам поблагодарить Кевина за такой футбол. Де Брюйне занимает второе место в списке лучших ассистентов АПЛ за всю историю, уступая только Райану Гиггзу (121 против 162). Это легенда Премьер-Лиги. А теперь в Италии у него будет новый тренер.

Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», 21 результативная передача, сезон 2025/26)