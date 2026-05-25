Кейн – фаворит в борьбе за «Золотой мяч». Форвард «Баварии» стал лучшим снайпером сезона

вчера, 15:38

Харри выиграл «Золотую бутсу».

Форвард повторил рекорд Анри

У Кейна 179 голевых действий в 147 матчах за «Баварию». Его команда впервые за шесть лет взяла «золотой дубль». В финале Кубка Германии Кейн забил трижды. В Бундеслиге у англичанина 36 голов, лучший результат в Европе. Даже снайперы из чемпионатов Хорватии и Латвии не забили больше мячей. В топ-5 за Кейном гонялся лишь Холанд, но у Эрлинга 27 голов, на девять меньше. Харри второй раз в карьере выиграл «Золотую бутсу», присоединился к списку многократных победителей.

Рекорд по количеству наград у Месси – шесть призов. Дальше идёт Роналду, он был лучшим снайпером европейского сезона четырежды. Дальше разместились легендарные снайперы разных столетий, от Эйсебио и Герда Мюллера до Анри и Суареса. У Левандовского тоже две «Золотые бутсы», а теперь хорош Кейн, который заменил поляка в «Баварии». Харри удачно попал в команду, которая ему органично подходит. Также форварду помог приезд в Мюнхен молодого менеджера Компани.

В прошлом бельгиец пытался остановить Кейна на поле в матчах «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» в АПЛ . Теперь Компани сделал всё, чтобы Харри забил невероятно много. За девять лет в основном составе «Тоттенхэма» Кейн лишь раз забил более 40 мячей за сезон. В «Баварии» форвард собрал 44, 41 и 61 гол соответственно. Разумеется, сильно влияет уровень команды и её статус фаворита. Кейн не смог бы забивать так много в составе «шпор», которые в этом сезоне едва не вылетели.

Но зачем спортсмену, который доказал верность любимому клубу, оставаться в нём до конца карьеры? Кейн явно выше классом, чем руководство «Тоттенхэма». Его мастерство соответствует амбициям «Баварии». Учитывая великолепные голевые показатели, Харри ожидаемо лидирует у букмекеров и в рейтингах экспертов. Он – главный претендент на «Золотой мяч» по состоянию на конец клубного сезона. При этом очевиден подвох. «Бавария» не сыграет в финале Лиги чемпионов.

Англия тоже может подставить Харри

Поражение «Баварии» от ПСЖ по сумме матчей влияет на оценки сезона. Великолепные выступления немцев дома никого не впечатляют. Даже публика в Мюнхене иногда игнорирует матчи Бундеслиги. Богатые немцы покупают общий абонемент на сезон, но приходят только на важные домашние матчи и поединки Лиги чемпионов. С Кейном, Диасом и Олисе им слишком легко далась «серебряная салатница». Но не стоит забывать, что Харри был главным футбольным неудачником поколения.

Он проиграл в финале Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». «Шпоры» не стали чемпионами Англии в сезоне, в котором победил «Лестер» – отстали от вчерашнего аутсайдера вместе с «Арсеналом». «Канониры» в прошлом отвергли толстенького ребенка с ирландскими корнями, а «шпоры» вовремя подсуетились и раскрыли большого снайпера. Но Кейн привык к поражениям не только в составе клуба. Он проиграл два финала чемпионата Европы со сборной Англии. Также был полуфинал ЧМ -2018.

Кейн сыграл против хорватов в «Лужниках», но решающий гол в тот вечер забил Манджукич. Харри выиграл первый трофей в мае 2025 года, будучи 31-летним мужчиной с женой и квартетом деток. Футболисты подобного уровня – претенденты на «Золотой мяч», редко получают первый трофей в столь позднем возрасте. Кейн привык к неудачам, а теперь привыкает к трофеям. При этом все, кто с ним тесно общается, отмечают его нетипичность для звезды футбола. Кейн по-настоящему скромный.

Иногда это приводит к комичным ситуациям. Харри вышел в немецкое поле, чтобы записать смешное видео, насколько рад попаданию в заявку на чемпионат мира. Тухель отсеял многих звезд, разозлив Палмера и Фодена. Но даже будь Томас злым путешественником во времени, который из 1946 попадает в 2026 год, чтобы отомстить британцам за заслуженное поражение в войне, Тухель не смог бы отсеять лидера и капитана сборной. А вот представители «Трёх львов» ещё могут подставить Харри.

Кейн стабильнее молодых конкурентов

Понятна логика всех, кто составляет рейтинги претендентов на «Золотой мяч». Поскольку несколько лет назад появились критерии, надо учитывать и трофеи, и статистику футболиста, и даже его поведение, репутацию в футбольном обществе. Кейн предсказуемо выбился в фавориты. У Харри нет проблем с профессионализмом, как были у француза Дембеле. Англичанин чаще выходил на поле и забил больше, чем француз, которого берегли в ПСЖ ради центральных матчей в Лиге чемпионов.

Напарник Кейна по сборной Англии Райс может стать фаворитом, если его игра повлияет на результат финала Лиги чемпионов, но пока Деклан уступает Харри. Они могли бы играть за сборную части предков – команду Ирландии, но хавбек изменил свой выбор, а Кейн определился сразу. Лучший снайпер в истории сборной Англии опережает напарника по «Баварии» Олисе, техничного вингера Кварацхелию и выше в рейтингах, чем звезды Ла Лиги. Ямаль и Мбаппе тоже не сыграют в финале ЛЧ .

Юный вингер «Барселоны» получил травму, а Килиан отвлекся на путешествие в Италию с испанской актрисой, пока в раздевалке «Реала» дрались Тчуамени и Вальверде. Кейн не будет спорить, что именно представители Ла Лиги – самые звездные из его конкурентов. Но на данный момент без финала чемпионата мира с участием Испании или Франции они не опережают Харри. Англичан невероятно стабилен. Нет ощущения, что ему скоро 33 года, ведь в «Баварии» Кейн часто меняет позицию.

Харри хорош в роли ложного плеймейкера. Компани просит его смещаться ближе к центру поля, пока Олисе и Диас занимают очень высокие позиции на полуфлангах. Тактически «Бавария» в атаке такая же интересная, как ПСЖ и «Барселона», и точно не уступит «Арсеналу» и «Реалу». Кейн настолько хорош, что в Мадриде и Барселоне подумывают о его подписании. Впрочем, почетный президент «Баварии» Ули Хенесс уже высказывался на тему трансферных планов клуба – Кейн не продается.