Неудачники футбольного сезона. «Челси», «Вест Хэм» и «Жирона» разочаровали фанатов

Неприятные сюрпризы.

«Жирона»

Скромный клуб из Каталонии собрал приличный состав в тени «Барселоны», но под крылом шейхов, которые владеют «Манчестер Сити». Младший брат Гвардиолы заправляет в «Жироне» как директор, но Пере не справился с подготовкой команды к новому сезону в Ла Лиге. На юношеском уровне маленький клуб не может переманить главных талантов региона. Многие школьники идут в «Барселону» или «Эспаньол». Первый состав «Жироны» держался высоко в Ла Лиге за счет приличных легионеров, но тренер Мичел просчитался в этом сезоне, заплатив высшую футбольную цену.

«Жирона» вылетела из Ла Лиги, хотя недавно эта команда была в списке открытий европейского сезона, кусала фаворитов и позже дебютировала в Лиге чемпионов. Тот опыт лучше не вспоминать – они провалились, 7 поражений в 8 матчах. Но кто мог подумать, что команда, где окрепли многие приличные футболисты, выдаст серию без побед в Примере и вылетит, заняв предпоследнее место в таблице? «Мальорка», которая тоже не сумела спастись, невзирая на голы форварда Мурики, хотя бы не играла недавно в Лиге чемпионов, как гордые маленькие каталонцы.

Из-за неудачи «Жироны» Гвардиола не увидел брата на церемонии прощания тренера с «Манчестер Сити». Теперь у Хосепа будет время, чтобы подсказать каталонцам, как выбраться в Примеру после падения, но речь о скользкой дороге. Многие думали, что быстро вернутся, но в низших лигах жесткие правила. «Жирона» вряд ли удержит самых ценных игроков Цыганкова и Ваната. Также клуб потеряет звездочек, которых им выдал в аренду «Манчестер Сити». Тер Штеген тоже играл за «Жирону» в аренде. Марк-Андре пропустит ЧМ -2026, ведь ветеран Нойер вернулся в сборную.

«Тоттенхэм»

Сотни специалистов со всего мира ругали владельцев «Тоттенхэма» за оторванность от реальности. У британских миллиардеров много причуд. Недоверие профессионалам в сфере футбольного менеджмента – главная черта Даниэла Леви. Упрямый лондонец приглашал разных тренеров, пробовал менять систему управления клубом, но всегда вмешивался и часто принимал неправильные решения. Чудо, что «Тоттенхэм» сыграл в финале Лиги чемпионов с тренером Почеттино. Чудо, что «шпоры» столько лет удерживали Кейна от полета в космос, где он смотрелся бы не хуже Райана Гослинга.

«Тоттенхэм» в ушедшем сезоне сыграл ужасно. Команда заслужила вылет из АПЛ , но удачно свалились в Чемпионшип соседи из «Вест Хэма». Тренер Де Дзерби спас «шпор» от вылета в последнем туре, но похвалу заслужили только отдельные футболисты, которые теперь думают об уходе. «Тоттенхэм» как футбольная система нуждается в кардинальных реформах, которые исключены, пока Леви не успокоится и не отдаст власть. А он не планирует этого. Потратили огромные деньги на новый стадион, но с таким футболом сложно убедить спонсоров выдать «шпорам» сотни миллионов фунтов.

Лондонцы надеются, что у Артеты будет непростой сезон после триумфа, что «Ливерпуль» оставит Слота, Алонсо не сразу найдет общий язык с талантами «Челси», а «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» подставятся с молодыми тренерами. Но «Тоттенхэм» за последние годы потерял многих игроков, определивших эру с выходами в Лигу чемпионов. Теперь надо привыкать, что появились новые конкуренты – «Астон Вилла» уже хороша, а «Ньюкасл» может вернуться в верхнюю часть таблицы АПЛ в будущем. «Тоттенхэму» будет сложно не скатиться, особенно если помнить о долгах клуба.

«Челси»

Ещё одна команда из Лиги чемпионов уходящего сезона, как и «Тоттенхэм». «Шпоры» заняли в общей таблице высокое четвертое место, но в плей-офф вылетели от «Атлетико». «Челси» нарвался на будущего финалиста ПСЖ , дважды проиграл с общим счетом 8:2. Парижане результативно ответили владельцу «пенсионеров» Боэли после неудачи против лондонцев в прошлогоднем финале Клубного чемпионата мира. «Челси» скатился, когда из клуба выгнали Мареску после переговоров испанского тренера с «Манчестер Сити». Возможно, Энцо первому сообщили, что Гвардиола уходит.

Боэли совершил ошибку, ведь Мареска уже работал на «горожан», с ним надо было расстаться по-человечески. Теперь будут судиться, если Энцо попробует заключить контракт с «Манчестер Сити». Дурацкая ситуация, и большинство проблем «Челси» связаны именно со странным руководством. Дошли до того, что Палмер пропустит чемпионат мира, Тухель не нашел Коулу места в заявке. «Челси» повезло, что Алонсо – дерзкий тренер. После увольнения из «Реала» испанец бросается в омут с головой в Лондоне. Но десятое место в АПЛ и такой вылет из ЛЧ – доказательства провала.

Алонсо может наладить игру «Челси», у клуба много денег и хватает талантливых молодых игроков. Достаточно удачно продать некоторых футболистов, вроде Энцо Фернандеса, пригласив парочку опытных людей, чтобы «пенсионеры» по привычке стали «аристократами». «Челси» с Конте поднимался с середины таблицы на первое место в следующем сезоне. У Алонсо те же надежды, что у тренера «Тоттенхэма» – конкуренты меняются, могут допустить ошибки. Но когда оцениваем ушедший сезон, то «Челси» точно среди главных неудачников. Они остались без Лиги чемпионов и денег от УЕФА .

«Вест Хэм»

Можно вспомнить неудачу «Айнтрахта» в Бундеслиге. «Орлы» в прошлом году были в тройке призеров, а теперь на восьмой строчке. Нужно ругать «Фиорентину», которая за год опустилась на одиннадцать строчек в таблице Серии А, заняв пятнадцатое место. У «фиалок» были финалы Лиги конференций. Пускай этот еврокубок не заслужил уважения и не имеет большой истории, у флорентийцев был характер, который команда растеряла. Но итальянские и немецкие поражения меркнут на фоне ещё одной английской неудачи. «Вест Хэм» вылетел в Чемпионшип после 14 лет в АПЛ .