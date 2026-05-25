К предстоящему ЧМ-2026: новые рекорды, встречи старых знакомых и кто на новенького? Криштиану, Месси и кто третий?

вчера, 20:45

11 июня 2026 стартует 23-й турнир Кубка мира или чемпионат мира, как мы привыкли его называть.

Не совсем понятна тяга ФИФА к «раздуванию штатов», перебор с количеством участников уже налицо.

Соревнование в своём названии FIFA World Cup подразумевает кубковую систему розыгрыша. И предыдущая система идеально подходила для этого — на каждом этапе соревнование покидала ровно половина команд. При 32 командах в 1/8 проходили 16 сильнейших и так далее.

При 48 командах нужно отобрать 32 команды для следующего этапа, 1/16 финала. По этой логике, логично предположить, что дойдут и до 64 участников, 16 групп по 4 команды в каждой. В таком случае турнир будут устраивать в 4-5, а то и 6 небольших странах, желательно соседних. Хотя в 2030 г. первые матчи пройдут в странах на совсем другом континенте.

Произошло резкое увеличение участников, с 32 сразу до 48, прибавка сразу 12 команд. На первом чемпионате мира в 1930 и в 1950 было всего 13 команд.

Первое значительное увеличение участников произошло в 1982 году, с 16 до 24. До мундиаля 1982 число дебютантов финальной части каждого турнира составляло 2, 3, один раз 4 команды. Понятно, что в 1930 все 13 команд были дебютантами. Да и в 1934 европейские сборные массово заявились на турнир, было 10 дебютантов. А в 1938 новичков было 4. В 1950 только Англия была в роли дебютанта.

На ЧМ -74 появилось 4 дебютанта, потом в 1978 привычные 2. А вот на турнире в Испании в 1982 свои первые матчи сыграли сразу 5 сборных. Потом вновь 2 или 3. Очередное увеличение началось с турнира 1998 года, 32 команды принимали участие в турнире. А дебютантов было только четверо. Самый большой наплыв дебютантов был зарегистрирован в 2006 — сразу 6 команд. А затем вновь по минимуму, по одному, реже два. На последнем мундиале только хозяева турнира Катар были дебютантами.

Поэтому ничего удивительного нет, что и при таком резком увеличении участников — сразу 12 — количество дебютантов резко не возросло — всего-то 4: Узбекистан, Иордания, Кабо-Верде и Кюрасао. Не удивлюсь, если на следующем мундиале будет только 1 дебютант.

11 июня 2026 на стадионе Ацтека пройдёт матч открытия мундиаля. Мексика уже в 3-й раз будет принимать матчи мундиаля: в первый раз это было в 1970, во второй раз в 1986, и вот теперь 2026, через 40 лет после фееричного турнира в 1986.

Столько команд уже играли когда-либо в матчах мундиалей, что хочешь не хочешь, а повторы и совпадения будут встречаться всё чаще.

Например, матч открытия мундиаля Мексика — ЮАР уже как-то был в истории, и не так давно. Правда, 16 лет назад это был матч ЮАР — Мексика. Но и тогда это был матч открытия ЧМ -2010 в ЮАР , и он также был 11 июня. Тот мундиаль ознаменовался в истории тем, что впервые хозяева турнира не вышли из группы в стадию плей-офф.

Нынешний турнир номинально имеет сразу трёх хозяев, так что провал одного из них не особо скажется на реноме турнира. Но, сдаётся, мексиканцы настроены весьма решительно побороться за место в топ-8. Ну, это как пойдёт.

Знаете ли вы, что соперник мексиканцев в группе сборная Южной Кореи (правильнее Республики Корея, но мы привыкли к Южной) так и не забили с игры ни одного пенальти в своей истории, с 1954 года? Всё может измениться этим летом, почему нет?!

Да многое может измениться на предстоящем мундиале по разным показателям, как, впрочем, и после каждого мундиаля.

Вот взять, например, такой показатель, как количество сыгранных минут футболистом во всех матчах на всех турнирах Кубка мира, в которых он участвовал.

Перед ЧМ -2022 я публиковал статью, целиком посвящённую этому показателю, осветил всю историю покорения значимых отсечек, поэтому и статья называлась Восходители.

До ЧМ -2022 только двое футболистов сыграли более 2 тыс. минут в сумме — Лотар Маттеус (Германия) и Паоло Мальдини (Италия). А вот на мундиале 2022 Лионель Месси резко обошёл и эту пару и остановился на отметке 2314 сыгранных минут.

А ведь количество матчей на турнире теперь увеличилось до 8 для желающих взойти на Олимп. А если с овертаймом —это плюс целых 100 с лишним минут. Да и просто 90 минут по 8 это 720 минут. Этого уже будет достаточно для покорения отметки в 3000 минут. Так что у Месси есть все основания круто всех обойти по этому показателю. Осталось дождаться.

Хотя в своей статье 4-летней давности я твёрдо утверждал, что отметку в 3000 минут вряд ли кто достигнет. Чего только в жизни не случается.

Вот так выглядит диаграмма с количеством сыгравших 1000-ю минуту в своей карьере на каждом мундиале:

Во время ЧМ -2022 рекордные 25 человек перешли заветную отсечку в 1000 сыгранных минут.

Перед мундиалем всегда с тревогой читаешь новости о травмах известных игроков перед турниром. То Неймар, то вот и Месси травмировался, да и другие — пусть всё будет хорошо, пусть они сыграют, сыграют так, чтобы запомнилось.

Двое футболистов, пожалуй, сразу после матчей ЧМ -2022 уже решили, что обязательно сыграют на следующем турнире. Речь о Криштиану и Месси, ведь для обоих это будут уже 6-е мундиали, рекордные. Никто до этого не играл так долго на чемпионатах мира, да даже и в заявке не был.

Понятно, что и по количеству сыгранных матчей Месси обошёл уже всех, у него 26, у Маттеуса остаётся 25, у Клозе 24 — это первая тройка.

По количеству игр с капитанской повязкой Месси также далеко впереди — 19 игр против не играющего за сборную Уго Льориса (17) и ушедшего уже Марадоны (16).

Подсчитаны и выигранные матчи, у кого больше. Пока Мирослав Клозе с 17 победами в лидерах. Месси уже на пятках у него — 16 побед. Ясно, что рекорд Клозе не устоит.

Что касается забитых голов, то у Месси, скорее всего, далеко идущие планы. Сейчас он с 13 голами опережает Пеле и Мбаппе (у них по 12). Догнать и перегнать всех — ясно, как божий день. У Герда Мюллера 14, у Роналдо — 15, у Клозе — рекордные 16.

Вот нет у сборной Южной Кореи супер бомбардира, им и пенальти не нужны, дважды били на мундиалях и оба раза не забили. А вот Португалия и Аргентина всё делают, чтобы заработать пенальти в любом матче — а иначе как бы их лидеры устанавливали рекорды? Ясно как день, что рекорду Клозе не устоять.

На прошлом мундиале Месси забивал на всех стадиях — в группе, в 1/8, ¼, 1/2 и в финале. Теперь добавили одну стадию.

Напомню, что рекордная непрерывная серия состоит из 6 результативных матчей и принадлежит Жюсту Фонтену и Жаирзиньо. Тогда и матчей на турнире было всего 6.

А только в матчах плей-офф по забитым отнюдь не Месси, а Килиан Мбаппе — 8 таких голов, как, впрочем, и у легендарных бразильцев Леонидаса и Роналдо. Из действующих, с 5 голами только Месси на подходе. Все рекорды не побить, но стремиться к этому надо. Посмотрим.

Но на свой 6-й мундиаль собирается и ещё один игрок. Не слышали? В сборной Мексике травмировался один из основных голкиперов, в заявку, скорее всего, включат Гильермо Очоа. Это сыграл Очоа на 3 чемпионатах мира (2014—2022), а в заявке-то он был и в 2006, и в 2010. Так что ждите.

Кстати говоря, соотечественник Очоа, знаменитый вратарь Антонио Карбахаль, первым сыгравший на 5 турнирах Кубка мира, по количеству сыгранных минут так и не перешагнул через 1000-й рубеж, у него 990 минут сыграно. А у Очоа на 3 турнирах сейчас точно столько же, да и по количеству сыгранных матчей они равны, по 11. Так что Очоа может стать первым мексиканским голкипером, сыгравшим 1000 и более минут на мундиалях. Да может и перекроет лучший показатель для полевых игроков — у Рафаэля Маркеса 1551 минута в активе. Ещё только Эктор Морено из мексиканцев перебрался через 1000, у него 1002 минуты сыграно.

Кстати, о Мексике. Единственный раз сборная Мексики сыграла на турнире Кубка мира 5 матчей в 1986 году на домашнем мундиале. Остановились тогда на четвертьфинале. Потом как отрезало — максимум 4 матча, а на прошлом мундиале и из группы не вышли. Может и на этом домашнем чемпионате мексиканцы сыграют хотя бы в 5 матчах? Правда, это «всего лишь» 1/8 финала. Если расписание составлено хоть немного под Мексику, то победитель группы А матч в 1/16 играет вновь на Ацтеке. И в случае успеха вновь сыграет на Ацтеке в 1/8. Разве не стоит постараться занять первое место в группе? И по силам, я думаю.

Ещё один ветеран вратарского цеха решил вернуться в сборную и в 40 лет сыграть, если нужно будет, на мундиале. И это будет уже 5-й турнир Кубка мира для него — и это всё о Мануэле Нойере (Германия). Два последних турнира Германия не выходила из группы. Сейчас при 48 участниках уже и так разбавили группы, нужно выходить. Понятно, что полевые игроки должны решать судьбу матча, но и от вратаря многое зависит.

Теперь о географии.

Уже давно отошли от традиции на мундиалях, когда команды одной группы играли в одном городе, никуда не ездили. Пожалуй, «осёдлый» принцип последний раз был на ЧМ -90 в Италии.

По крайней мере на ЧМ -94 в США командам пришлось постоянно перелетать из города в город на очередные матчи. Некоторые сборные налетали прилично по километражу.

То же самое будет и на сей раз. Разве что хозяевам — и Мексике, и Канаде, и США — не придётся на групповом этапе выезжать за пределы своих стран. Но полетать придётся. Канадский Ванкувер (и американский Сиэтл, они рядом друг с другом) — это считай побережье Тихого океана. А Торонто или Нью-Йорк — это ж уже Атлантика, а это более 3 тысяч километров поперёк континента.

Но не это волнует, авиасообщение на континенте развито хорошо.

Посмотрите, например, на расписание сборной Чехии в группе с Мексикой. Первый свой матч они играют в Гвадалахаре (Мексика). Стадион там расположен на высоте 1600 метров над уровнем моря, это уже устойчивое среднегорье.

На второй матч чехи спускаются на равнину, игра в Атланте ( США ). А на третью игру против хозяев мексиканцев им нужно прибыть в Мехико Сити, а стадион Ацтека расположен на высоте 2200 метров. Вот это уже серьёзно.

Мало того, что командам нужно перестроить весь тренировочный процесс из-за того, что сыграть нужно не 7, а 8 игр. Не всем, понятно, но готовиться-то надо не к 3 матчам, физику заложить надо удвоенную как минимум.

А вот горный фактор может сыграть свою роль, это непростая вещь — спортивные нагрузки на разных высотах.

На Ацтеке один матч на групповом этапе сыграют Узбекистан и Колумбия из группы К, плюс по матчу пройдут в 1/16 и 1/8 финала. И не факт, что в этих матчах будет Мексика — им-то привычно. Могут попасть и другие команды, не пробовавшие ещё таких высот на турнире. Вот такая непростая подготовка будет у спортсменов и тренеров с медиками к предстоящим матчам.

Повторился полностью до даты матч открытия. Матч Мексики с Южной Кореей состоится практически день в день, когда эти сборные играли на ЧМ в России. Да много таких фактов.

А как вам, например, вот это: практически полностью повторился состав одной из групп. На ЧМ -98 в одной группе играли Бразилия, Шотландия, Марокко, Норвегия. Все 4 команды играют на ЧМ -2026. Три из них — за исключением Норвегии — вновь в одной группе. Гаити им в придачу теперь.

Ну, и завсегда найдётся факт, который произойдёт впервые. Например, сборная Австралии участвует в турнирах Кубка мира с 2006 года постоянно, сыграли 17 матчей за это время, плюс в 1974 году участвовали, ещё 3 матча. И ни разу ещё австралийцы не играли с командой из КОНКАКАФ . Что ж, 19 июня они сыграют в Сиэтле со сборной США .

Да много ещё каких сюжетов подкинет новый чемпионат.

Много чего нового будет известно после 2 июня, когда опубликуют официальные заявки всех команд. Думаю, неожиданности в составах вполне появятся. Кстати, как и принято, команды могут вносить изменения даже в уже опубликованную заявку вплоть до своего первого матча на турнире (кажется, за день до матча — крайний день). Команды из группы А стартуют 11 июня, а из группы L — 17 июня. Так что изменения ещё будут, жизнь внесёт свои коррективы.