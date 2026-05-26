«Армеец» принёс «Зениту» титул, «Локо» разжился топ-россиянами. Лучшие трансферы сезона в РПЛ

Топ-10.

Игорь Дивеев – из ЦСКА в «Зенит»

Посреди множества трансферов легионеров именно приобретение Дивеева – лучшее решение «Зенита». Петербуржцы ухватили топ-центрбека, который заскучал без трофеев в ЦСКА – этим сразу закрыли позицию в настоящем и упростили себе жизнь с ужесточением лимита в будущем.

Игорь пополнил состав «сине-бело-голубых» зимой и во второй части чемпионата лишь единожды провёл на поле не весь матч (в 21-м туре со «Спартаком») – у Семака на опытного защитника большие планы.

Рубенс Диас – из «Атлетико Минейро» в «Динамо»

Когда игрок сходу вписывается в команду, это о многом говорит. Рубенс закрыл проблемную позицию на левом фланге обороны, позже вообще перешёл в центр поля – и это было крайне удачным решением Ролана Гусева. Бразилец образовал связку с Фоминым, которая обеспечивала «бело-голубым» больше баланса. Сам тренер отмечал, что Рубенс – структурный игрок. Его травма сильно сказалось. Выбыл на матч с «Зенитом» из-за перебора жёлтых карточек – прервалась победная серия. Оказался в лазарете в конце апреля – проиграли «Рубину» (0:1), не удержали преимущество с «Локо» (1:1).

Иван Сергеев – из «Крыльев Советов» в «Динамо»

Хотя в целом для команды этот сезон провальный, некоторые трансферы отлично сыграли. Именно Сергеев здесь потому, что ему отводилась важная задача. «Бело-голубые» потеряли Тюкавина после серьёзной травмы – да когда тот вернулся, всё равно был необходим качественный дублёр. Да, поначалу не шло – но к 10-му туру форвард разыгрался, а с Константином образовалась химия.

В итоге за сезон Иван отметился девятью мячами и четырьмя голевыми – а больше всегозапомнился тем, что похоронил надежды «Краснодара» на титул в компенсированное время.

Эгаш Касинтура – из «Динамо» Махачкала в «Ахмат»

Девятое место для «Ахмата» – хороший результат, особенно учитывая то, что на старте команда пошла под откос. Грозненцев спасла экстренная рокировка Сторожук-Черчесов. Новому тренеру удалось раскрыть и атакующего полузащитника, которого недавно привезли из Махачкалы.

«Ахмат» в то трансферное окно также вернул Конате и казалось, что именно он будет солировать в атаке. Вот только у Мохамеда сезон не задался – а вот Касинтура взялся забивать. Всё началось с дубля «Крыльям» – и вот по итогам чемпионата у Эгаша восемьмячей и пять ассистов в 28 играх, статус лучшего бомбардира команды.

Данил Пруцев – из «Спартака» в «Локомотив» (аренда)

«Локо» третий сезон к ряду с 53-мя очками по итогам сезона – только теперь это позволило забрать бронзу, команда выросла. Главное в условиях приближающегося лимита – добавились два сильных россиянина. Данил Пруцев в «Спартаке» был заложником ситуации – проявлял себя, но между Барко, Жедсоном, Литвиновым и Умяровым роли распределялись так, что ему не было места в старте и ближайшей ротации.

При этом Данил никогда не был плох – так что логично, что в «Локо» он пришёлся кстати.Галактионов использовал хавбека в каждом матче с момента прихода Пруцева – он дал большой объём и при этом успевал в атаке. 24 матча в РПЛ за «красно-зелёных» – два гола и три ассиста. Теперь «Локо» надо бороться за полноценный трансфер.

Александр Руденко – из «Химок» в «Локомотив»

Переход из андердога в топ-клуб всегда воспринимается со скепсисом – тем более на позицию, которую застолбил топ-исполнитель. Для Руденко этот сезон – прорывной. Мало того, что он попал в «Локо» и закрепился в старте – так ещё и стал отличной альтернативой травмированному Пиняеву. Сергей в итоге так и не смог полноценно вернуться – а Александр полностью нивелировал его отсутствие.

Поучаствовал в разгроме «Сочи» уже в первом туре, а во втором ассистировал Батракову на победный гол «Краснодару». Семь голов и три ассиста за 28 матчей чемпионата.

Олакунле Олусегун – из «Краснодара» в «Пари НН» (аренда)

Нигериец хорошо начинал в «Краснодаре», но «быки» пошли дальше и включились в борьбу за трофеи – а футболист этот уровень не тянул. При этом сезоном в «Пари НН» Олакунле доказал, что он добротный легионер на уровне Премьер-лиги.

В расхлябанной команде он был важным звеном атаки после ухода Боселли – записал себе в актив пять мячей и три голевые. Понятно, что в «Краснодаре» после аренды его вряд ли ждут – но и в «Пари НН», по слухам, ожидаются проблемы, команда вряд ли сразу включится в борьбу за возвращение в элиту. А таким сезоном Олусегун обратит на себя внимание других клубов РПЛ .

Ду Кейрос – из «Зенита» в «Оренбург» (аренда)

Опорник – часть того бразильского десанта, который регулярно высаживается на берегах Невы, но один из тех, кто чемпиону в итоге не пригодился. Его эффективность мерить голами и ассистами бессмысленно – опорник приносит пользу в построении игры. Когда «Оренбург» неожиданно вернули в РПЛ , клуб уже сформировал состав под в Первую лигу, Ду Кейрос – один из тех, кто экстренно прибыл, чтобы спасать ситуацию.

При новом тренере Ахметзянове южноуральцы наконец вернули привлекательный облик – и огромная заслуга в этом у Ду Кейроса. Легионер активно помогает в продвижении мяча, отлично читает игровую ситуацию. Передача прямо в тайминг позволила «Оренбургу» обыграть «Крылья» в важнейшем матче на финише и сохранить прописку без стыков.

Мингиян Бевеев – из «Урала» в «Балтику»

Крайний защитник никогда не был топом на уровне РПЛ , но в «Балтике» вошёл в свой прайм. Мингиян стал важной частью калининградской сказки. Команда вместо борьбы за выживание рванула в топ-5 и вплоть до финишного отрезка боролась за медали, а Бевеевпополнил копилку ярких моментов карьеры голом «Краснодару» – команды сыграли вничью и вполне возможно, что именно тех трёх очков «быкам» не хватило для титула.

Жедсон Фернандеш – из «Фенербахче» в «Спартак»

Как и всё, что касается «Спартака», Жедсон слишком неровно провёл сезон, чтобы считаться главным трансфером сезона. Ещё парадоксальнее – яркая его часть пришлась на ужасный период тряски «красно-белых». В первом круге португалец забил четыре мяча и сделал две голевые.

Один гол в чемпионате, начиная с матча с «Оренбургом» в октябре, уже должен бы исключить хавбека из этого списка. Тут есть пара «но». Во-первых, Карседо пришлось искать для хавбека оптимальную позицию (Слишкович считает, что Фернандеш – жертва тактики тренера) – в атаке были слишком хороши Солари, Маркиньос и Барко, а на острие игровое время и результативность делилось между Гарсией и Угальде. Жедсона же выпускали то справа, то слева, то в оттяжке, то вообще левым или правым защитником. Во-вторых, португалец – не бельмо в глазу. Да, он не феерит в атаке, но у него хорошая физика, чем и пользуется Карседо. В команде есть кому забивать – Жедсона больше используют для игрового баланса. В-третьих, тем отрезком на старте сезона, когда его не бросали с места на место, он показал, что крайне полезен. Но его место в топе – скорее авансом.