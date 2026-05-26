Не только футболисты «Реала». Испанцы, которых не взяли на ЧМ-2026

Эта команда могла бы достойно выступить на мундиале.

Впервые в истории в заявке сборной Испании на чемпионат мира нет ни одного футболиста мадридского «Реала». Испания входит в число фаворитов турнира в этом году. Некоторые топовые исполнители даже не попали в заявку. Луис де ла Фуэнте объявил состав из 26 человек, которые отправятся в Северную Америку, в этом списке в нем много звезд. Ламин Ямаль, Родри и Нико Уильямс станут одними из лидеров команды. Испания выиграла Евро-2024. Теперь попробует взять золотые медали на мундиале. В этой стране куча талантливых футболистов, поэтому давайте пофантазируем, чтобы собрать еще одну сборную. Но уже не из 26 человек, а из 11. Не будем учитывать травмированных игроков, таких как Фермин Лопес и Саму Агехоуа.

Роберт Санчес

Санчес по-прежнему не считается действительно надежным кипером в разговорах болельщиков «Челси», он пропустил 47 гол в Премьер-Лиге в этом сезоне. И попал в неприятности. Впрочем, там вся команда сезон провалила. Когда-то Санчеса в Испании ценили гораздо сильнее, он трижды выступал за сборную в период с 2021 по 2024 год. И был в составе на чемпионате мира в Катаре. Учитывая, что во вратарской иерархии перед ним находятся Унаи Симон, Давид Райя и Жоан Гарсия, то... Не стоит обижаться, наверное Роберту.

Кристиан Москера

В своем первом сезоне в «Арсенале» Москера выступал либо на позиции центрального защитника, либо правого защитника, в последние пару месяцев он набрал просто отличную форму, выиграл АПЛ . 21-летний футболист в марте дебютировал за сборную своей страны. Если так пойдет и дальше, то на следующем Евро сыграет.

Дин Хёйсен

Хёйсен, первый из трех футболистов «Реала» в нашей символической сборной, добился карьерного роста прошлым летом после успешного сезона в «Борнмуте». Уроженец Нидерландов решил выступать за Испанию, где вырос. В его активе семь матчей за сборную. Но словно мышечной массы ему не хватает. С таким ростом он выглядит каким-то хрупким. Пока до Серхио Рамоса ему очень далеко.

Робин Ле Норман

Ещё один защитник, не родившийся в Испании, но выступавший за эту сборную. Ле Норман начинал карьеру во Франции, последние пару сезонов провёл в мадридском «Атлетико», а до этого играл за «Реал Сосьедад». Идет по стопам Гризманна, только тот выбрал Францию, не пожалев об этом. Свой 27-й и последний на данный момент матч за сборную Испании он провёл в октябре.

Альваро Каррерас

На позицию левого защитника было несколько вариантов. Алехандро Бальде из «Барселоны» также можно сюда добавить. Каррерас мог играть за «Манчестер Юнайтед», ведь ярко проявил себя в академии «красных дьяволов», выделялся в резерве, но дальше не пошел. Все решил переход в «Бенфику», откуда он и перебрался прошлым летом в «Реал». Этот сезон у мадридцев, конечно, провален. Посмотрим, что сделает из Каррераса новый тренер. С Арбелоа у него не сложилось.

Нико Гонсалес

Гонсалес еще не дебютировал за основную сборную Испании, но на его счету 11 матчей за молодежку. 24 года Нико, а он уже поиграл за «Барселону», «Порту» и «Манчестер Сити». Но чтобы попасть в сборную, нужно чаще играть за клуб. Гвардиола ушел, здесь похожая история, как у Каррераса, да и у Хейсена, наверное. Многое будет зависеть от позиции нового тренера. Но чтобы пробиться в основу клуба и сборной, нужно обойти Родри.

Хави Герра

Несмотря на то, что Герра уже несколько сезонов мелькает в разделе трансферные слухи, он всю свою карьеру он провел в «Валенсии». И ему всего 23 года. Полузащитник, 21 раз выступавший за молодежную сборную Испании, провел в этом сезоне 36 матчей в Ла Лиге, забив четыре гола и отдав шесть результативных передач. Довольно солидно. Несмотря на то, что Герра не попал в окончательный состав сборной, он примет участие в первой неделе тренировочного сбора сборной Испании перед чемпионатом мира.

Пабло Барриос

Да, не включали сюда травмированных футболистов, но ожидается, что полузащитник «Атлетико» восстановится к моменту старта чемпионата мира. Таким образом, он мог бы там сыграть. Барриосу всего 22 года, и он был в составе молодежной сборной Испании до 23 лет, которая два года назад завоевала олимпийское золото.

Хорхе де Фрутос

Для «Райо Вальекано» этот сезон выдался очень насыщенным, ведь завтра клуб ждет финал Лиги Конференций против «Кристал Пэлас». Де Фрутос был одним из ведущих игроков команды, причем лучше проявлял себя на внутренней арене, чем в еврокубке. Впервые в карьере он забил двузначное количество голов за сезон в Ла Лиге. Де Фрутос дебютировал за основную сборную Испании в сентябре в возрасте 28 лет (сейчас ему 29), но с тех пор бывший игрок «Кастильи» больше не вызывался в команду.

Гонсало Гарсия