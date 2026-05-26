В «Милане» полетели головы. Уволили тренера и директоров, перестройка – на Ибрагимовиче

Конте освободился, можно побороться за Фабрегаса.

Финиш сезона для «Милана» тянет на самый оглушительный провал: выпали из чемпионской гонки, хотели закрепиться в зоне ЛЧ – в итоге финишировали пятыми. В клубе посыпались увольнения даже в руководстве, а за предстоящую перестройку будет отвечать легендарный Златан Ибрагимович.

Завалили концовку

После кошмарного сезона с двумя португальцами «россонери» решили сделать ставку на проверенного специалиста – Аллегри держал в топе «Ювентус», а после окончания гегемонии вернулся и частично выправил их положение. И на первых порах выбор казался оправданным – ненадолго миланцы залетали на вершину Серии А, да и к 19-му туру отставали от лидирующего в чемпионате «Интера» лишь на балл.

Вторая половина зимы, по сути, поставила крест на чемпионских амбициях – из восьми матчей Серии А выиграли лишь три, отрыв сильно вырос, а «Интер» больше не собирался баловать регулярными ошибками. И даже так дебют для Аллегри можно было бы назвать успешным – вытащил команду из начавшегося кризиса, заложил базу для дальнейшего роста. Всё разрушила финишная дистанция.

Игра полностью рассыпалась, начиная с 29-го тура. За четыре матча на том отрезке три поражения, причём все – «всухую». Менеджер говорил о том, что у команды в приоритете попадание в Лигу чемпионов, да и отрыв какой-никакой сохранялся. Только вот в спину дышала боевитый «Комо», а «Рома» вообще выдала шикарный финиш с шестью победами в семи турах. В заключительном туре уступили «Кальяри» (14-я команда Серии А) – и выпали из зоны ЛЧ .

Златан требовал уволить Аллегри – швед курирует перестройку

Как раз на финишном отрезке стало ясно, что «Милану» с Аллегри не по пути. И дело не только в результатах. В 31-м туре «россонери» уступили неаполитанцам и пропустили их на второе место – тогда Аллегри заявил:

«Гонка за скудетто сейчас не для нас, „Интер“ опережает нас на девять очков, а „Наполи“ сейчас впереди. Нам нужно сосредоточиться на себе, играя матч за матчем. Сейчас мы движемся к нашей цели [попасть в Лигу чемпионов], но это не решится в течение недели или двух. Нам нужно сохранить это преимущество, стараясь выигрывать матчи».

Златан ещё по возвращении в качестве игрока сделал всё, чтобы вернуть в раздевалку чемпионский дух – а теперь, уже в качестве функционера, видит, что тренер и командаэтого духа напрочь лишены. Уже после «Милан» выиграл два матча из семи и опустился на пятую строчку.

Ибрагимович предлагал владельцам «россонери» отправить Аллегри в отставку ещё перед заключительным туром – а после поражения начал настаивать. Владелец клуба Джерри Кардинале уволил в итоге не только Аллегри, но и ряд директоров: спортивного – Игли Таре, генерального – Джорджо Фурлани и технического – Джеффри Монкаду. Также отмечается, что перестройку доверят Златану – он выберет нового главного тренера и спортивного директора.

Изменения напрашиваются – на рынок вот-вот выйдут топ-тренеры

Сейчас можно смело сказать, что с отставкой Пиоли ошиблись – Златан тогда лоббировал кандидатуру Конте, но Антонио в итоге возглавил «Наполи», а «россонери» пробили дно с Фонсекой и Консейсау. Теперь оснований для отставки куда больше – да и доступных тренеров тоже.

Прежде всего, вновь выходит на рынок всё тот же Конте. Показательно то, почему итальянец попрощался с «Наполи» – вот, что он сам говорит по этому поводу:

«После матча с „Болоньей“ я почувствовал определенные вещи, которые мне не понравились, и тут нужно иметь яйца, чтобы говорить об этом открыто. Я никогда не проводил и не собираюсь проводить серые сезоны. Я был готов даже уйти сам. Некоторые новички не нашли общего языка с ветеранами, возникли очень сложные внутренние процессы, и было правильно о них сказать.

В „Наполи“ я провалился в одном – мне не удалось сплотить клуб. Я видел слишком много яда, а те, кто его распространяет, – неудачники. Таких токсичных людей нужно держать подальше. Я потерпел неудачу именно в этом и понял, что никогда не смогу объединить атмосферу вокруг клуба. Для меня это было принципиально важно, поэтому я поднял руки. Я беру ответственность на себя, как делал всегда».

Вот именно из-за этого Златан хотел бы видеть Конте в «Милане». Антонио сделал себе имя на том, что делает из просто хороших команд настоящих чемпионов. Как раз это нужно «россонери».

Помимо него на рынок, скорее всего, выйдет Сеск Фабрегас. Испанец подтвердил свой высокий уровень двумя топ-сезонами. Сначала он сделал из дебютанта Серии А «Комо» открытие сезона-24/25, а в минувшем розыгрыше и вовсе вывел клуб в ЛЧ впервые в их истории. Также доступны Хави, Тиаго Мотта.

