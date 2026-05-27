Салах и Робертсон – идеальные трансферы «Ливерпуля». Лучшие сделки клуба в новом веке

Они изменили историю «красных».

У Салаха и Робертсона нет такой богатой коллекции трофеев, как у Гвардиолы, Бернарду и Стоунза, которые прощаются с «Манчестер Сити». Но игроки «Ливерпуля» – легенды АПЛ , им тоже устроили трогательные проводы. Эндрю вспомнил Хосепа и защитника «Эвертона» Шеймуса Коулмена, который уходит из своего клуба после 434 матчей. Конец мая посвящен расставаниям с теми, кто дарил радость на футбольном поле. «Ливерпуль» дважды опережал серьезных конкурентов в АПЛ , сыграл в нескольких финалах Лиги чемпионов. В дни, когда вспоминают карьеры Салаха и Робертсона, хочется напомнить о трансферах, изменивших историю большого и поначалу неудачливого клуба.

Мохамед Салах

Вингер «Ромы» пришел в клуб, где в прошлом имели чутье на сильные трансферы. До Салаха «Ливерпуль» меняли Далглиш, Раш, Киган, Сунесс, Барнс и Хант. Салаха тоже не забудут на «Энфилд Роуд», ведь Мохамед – лучший снайпер в истории клуба в новом веке. По голам за все времена он уступает только Рашу и Ханту. Трансфер за 42 млн евро – самый удачный в новейшей истории. Без крайнего форварда с результативностью лучших «девяток» мира могли не покорить главные высоты. А теперь Салах свободен – ищет новый клуб.

Вирджил ван Дейк

У голландца есть аура прирожденного чемпиона. Бывший клуб защитника «Виллем II» назвал в честь Вирджила трибуну на стадионе молодежной команды. Конечно, в честь ван Дейка не переименуют трибуну на «Энфилд Роуд», ведь у «Ливерпуля» история богаче. Но очевидно, что в списке великих капитанов появилось новое имя. Ван Дейк мог перейти в «Манчестер Сити», но «Ливерпуль» устроил аукцион с безумной денежной ставкой. Клопп и Эдвардс угадали – Вирджил мгновенно заиграл и изменил статус команды.

Луис Суарес

В списке удачных трансферов нового века должен быть человек, который создал 114 голов в 133 матчах с помощью передач и ударов. Суарес пришел из «Аякса» за 25.6 млн евро, а уехал в «Барселону» за почти 83 миллиона. Подарил голы и деньги, идеальный трансфер. Рыночная стоимость футболиста подскочила, когда все убедились, что Суарес не просто очередной парень из чемпионата Нидерландов, который много забивал в «Аяксе», а нападающий, способный подтвердить потенциал голами в АПЛ . Жаль лишь, что не стал чемпионом.

Эндрю Робертсон

Всю неделю Робертсон общался с работниками, футболистами и тренерами «Ливерпуля», пытаясь донести до каждого, насколько они важны в его жизни. Эндрю – славный парень и прекрасный футболист. Левому защитнику сложно оказаться в подобном трансферном списке, если речь не о Роберто Карлосе в «Реале». Но за Робертсона говорят голевые передачи – 69 мастерских ассистов за девять лет в клубе. Безумная статистика для защитника. Шотландец, который пришел из «Халл Сити» всего за 9 миллионов евро, отработал их многократно.

Филиппе Коутиньо

В «Ливерпуле» Филиппе был среди лучших футболистов АПЛ , а в Каталонии не получилось закрепиться в основе, как позже не вышло у Гризманна и Дембеле. Зато в «Ливерпуле» бывший игрок «Интера» был на своем месте. Коутиньо – техничный и ловкий атакующий хавбек, но он уехал из Англии слишком рано, чтобы застать великие победы Клоппа. Вместо бразильца зажигал ещё один участник списка Мане, а Филиппе принес «Ливерпулю» деньги на таких новичков – «Барселона» отдала за его переход 135 млн евро. Пришел Коутиньо всего за 13 миллионов.

Садио Мане

Мане входит в список лучших футболистов Африки в истории, как и Салах. Местные легенды двадцатого века не отличались стабильностью, а нападающий сборной Сенегала запомнился классом. Как и ван Дейк, Садио не сразу пригласили в состав большого клуба. Зато нагулял аппетит до «Ливерпуля», а на «Энфилд Роуд» был участником великого трио нападающих вместе с Салахом и Фирмино. Мане часто называют ключевой фигурой в этой линии атаки, именно с ним на левом фланге коллеги сумели раскрыть сильнейшие стороны у чужих ворот.

Фернандо Торрес

К «Эль Ниньо» неоднозначное отношение у фанатов «Ливерпуля», ведь испанец ушел в «Челси». Но важно помнить детали трансфера – нападающего фактически поставили перед фактом, Абрамович отдал за переход игрока 58.5 миллионов евро. В Лондоне Торрес выиграл трофеи, но пережил футбольный кризис. В Ливерпуле чемпион Европы и мира выступал куда ярче и стабильнее. У испанца ровно 100 голевых действий в 142 матчах за «Ливерпуль». Его путь на «Энфилд Роуд» напоминает путь Суареса. Сильный форвард запомнился голами, но быстро ушел.

Алиссон

Бразилец – пример удачного дорогого трансфера, как и Ван Дейк. «Ливерпуль» мог выбрать другого голкипера, просчитаться и остаться без серьезных трофеев. В лучшие сезоны Алиссон был прекрасен у своих ворот, а однажды пошел к чужим и забил гол. Двукратный победитель АПЛ и покоритель Лиги чемпионов запомнился фанатам. Конечно, в последнее время ветеран не играл так здорово. Его после травм подменял грузин Мамардашвили, которому не везло в прошлом сезоне. Но Алиссону есть что вспомнить, он – один из героев славных времен.

Роберто Фирмино

Смог бы Салах забить столько мячей, играя на фланге без поддержки неэгоистичного бразильца? В составе «Хоффенхайма» Бобби играл глубже по схеме. Навыки «десятки» пригодились, когда он уступал место Мане и Салаху перед воротами. Фирмино пришел в «Ливерпуль» за солидные 41 миллион евро. Клопп получил нападающего, который помогал команде прессинговать, не забывая о важных и красивых голах. Роберто создал 186 мячей, сыграв 362 матча за «Ливерпуль». Он пережил в основе многих из первого состава Юргена Клоппа.

Джордан Хендерсон