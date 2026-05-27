Мой ТОП худших тренеров в сезоне 2025/2026

вчера, 14:25

Давайте поговорим, кто же из тренеров на ваш взгляд провалился в этом сезоне, я выбрал пять кандидатов из списка, хотя в него могло войти и побольше тренеров, но я постарался выбрать тех, кто по моему мнению заслужил получить награду под типу «золотой малины», на название худшему тренеру сезона.

Кандидатура португальца вызывала лично у меня сомнения еще с прошлого сезона, ведь «Юнайтед» закончил чемпионат на 15 месте, набрав тогда всего 42 очка, в довесок проиграл финал кубка Лиги Европы «Тоттенхэму». Многие конечно могли встать на защиту тренера, и сказать, что ему досталась больная команда после эпохи тен Хага, он не проводил предсезонку, состав был не под него собран, тренеру нужно дать время. Однако сезон начался не слишком уверенно для клуба, походу которого клуб вылетел из кубка лиги от клуба из 4 лиги «Гримсби Тауна». Команда почти не претендовала на попадание в еврокубки на будущий сезон в следствии чего Аморима уволили в начале этого года. И его место занял Майкл Каррик, который показал, что даже с этим составом по силам бороться за более высокие места. МЮ финишировал по итогам сезона в тройке сильнейших.

Если в прошлом сезоне голландец неожиданно для всех стал чемпионом лиги в первый же год «Ливерпуль» добился успеха, сменив Юргена Клоппа. То в этом многие ждали как минимум результатов не хуже предыдущих, купив несколько знаковых футболистов Флориана Вирца из «Байера» и Александера Исака из «Ньюкасла». «Ливерпуль» стартовал уверенно в новом сезоне на старте выдав пятиматчевую серию побед, однако после что-то надломилось игра команды скатилась, как и сама стала опускаться все ниже в таблице. Ходили слухи, что Слота могут даже уволить, тем более вскоре освободился Хаби Алонсо, который не доработал в «Реал Мадриде», и испанца даже всерьез рассматривали, как кандидатуру сменщика. Потому что игра «Ливерпуля» была ужасная, команда ни на что не претендовала. Но не смотря на такие результаты руководство «Ливерпуля» не отправило Арне Слота в отставку, более того заверило всех, что он продолжит работу в клубе и на будущий сезон.

Но багаж доверия к тренеру как видим есть, все же чемпионство выиграл. Нельзя просто прейти и взять титул. Во втором сезоне много фактором могло сложиться в то, что «мерсисайдцы» закончили сезон на 5 месте, это и смерть Диего Жоты, это покупка игроков Вирца, Исака, которые не совсем вписались в новый коллектив. Это то, что бывшие лидеры такие как Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк явно сдали. Уход Трента АА в «Реал» и Луиса Диаса в «Баварию», образовалась проблемная защитная линия, вратарская позиция тоже выглядит неубедительно Аллисон и новый кипер Мамардашвили, меня они не удовлетворили своей работой, все же Келлехера продали. И главный фактор, которые многие называют, что у Слота самого закончились идеи, как бы он не перестраивал игру команды, лучше не стало и даже мне казалось что с ним по итогу расстанутся. Но нет специалист продолжит работу, а Хаби Алонсо возглавил по итогу «Челси». Может быть голландца все же оставили, так как «Ливерпуль» попал по итогам сезона снова в ЛЧ на будущий год.

Если в прошлом году работой португальца восхищались все. «Ноттингем Форест» пробился в еврокубки в первые за много много лет. То этот сезон Санту просто завалил. Начнем все по порядку. Старт сезона выдался неудовлетворительным, толи игра у специалиста перестала приносить результат, клуб осел самого начала внизу таблицы, толи владелец «лесников» Маринакес поспешил с его отставкой, надо было дать шанс. Ведь Санту заслужил, по результатам прошлого сезона. Однако его вскоре уволят, последней каплей станет поражение от его будущей, как мы поймем по ходу сезона команды «Вест Хэма» и Грэма Поттера — 0:3. Его бывший клуб «Ноттингем» сменит несколько специалистов Анге Постекоглу, Шон Дайч и заканчивать сезон будет другой португалец Витор Перейра, а сам Санту переберется в Лондон возглавив еще одну утопающую команду «Вест Хэм Юнайтед».

Нуну Санту уже возглавлял в Лондоне «Тоттенхэм», и его работа оказалась тогда провальной, его сменят по ходу сезона. Теперь португалец возглавил «молотобойцев». Многие, кроме меня, поверили, что он справиться с задачей спасет клуб, но ничего подобного не получилось. Руководство «Вест Хэма» еще то сборище делитантов, поменять неплохого специалиста Дэвида Мойеса, и борьбу за еврокубки, на борьбу за выживание. Начав еще в прошлом сезоне с Хулиана Лопетеги, затем поставили Грэмма Поттера, который оказался еще хуже. Потому что игра команды не удовлетворяла результатами, и которого следовало сменить еще летом. В итоге оставив Поттера, как я считаю зря, так как старт сезона провалили, положительным было то, что обыграли только как раз «Ноттингем Форест» из которого уволят Санту, и тренер переберется сюда.

Игра может местами и была неплохой у Санту, и казалось будет шанс спастись, но клуб как застрял с самого начала в зоне вылета, так оттуда и не выбирался, пару раз их сменили на 18 строчке сначала «Форест» и даже «Тоттенхэм». Я считаю фатальными были даже не концовка чемпионата уступив «Брентфорду», «Ньюкаслу» и Арсеналу", тут было трудно набрать очки, а два поражения подряд от бывших команд тренера в 20 туре от «Вулверхэмптона» — 0:3, и в 21 от «Ноттингема» — 1:2, от клубов которые вели прямую борьбу за выживание. Я в принципе был не удивлен и сразу говорил, что с Саунту успеха по спасение не будет, ведь спаслись по итогу его два бывших клуба это «лесники» от куда его уволят на старте сезона и «шпоры». Да и руководство тоже виновато за последние два сезона убили команду набрали непонятных тренеров, хотя у всех был приличный опыт в АПЛ .

Как не печально, но еще из одного моего любимого клуба тренер попал в этот список. Дачанин вроде неплохо тренировал «Брентфорд» пару лет, сумев его поднять и закрепить в элите. Многие говорили, что специалист должен получить шанс поработать с более крупным проектом, и он стал тренером «Тоттенхэма». У меня всегда сомнения, когда кого-то начинают расхваливать в АПЛ , и говорит, что тренер созрел для чего то большего.

Прошлый сезон «Тоттенхэм» провел точно также, финишировав на 17-ой строчке чемпионата. Однако команда под руководством Анге Постекоглу реабилитировала такой провал победой в ЛЕ , что позволило «Тоттенхэму» попасть в ЛЧ на будущий сезон. И у Томаса Франка появился впервые шанс в карьере поработать с клубом в еврокубках. Да, и сотрудничество вроде началась неплохо, за суперкубок « УЕФА » чуть не обыграли ПСЖ , вели — 2:0, но как это бывает часто в последнее время с командой, не удержали преимущество и проиграли, лишь в серии пенальти. Старт сезона выдался очень даже хорошим за первые 5 туров 3 победы обыграли как понимаем главных в будущем аутсайдеров лиги «Бернли» и Вест Хэм", а также «Манчестер Сити». Скатав ничью с «Брайтоном», Проиграв «Борнмоту» Ираолы, которого тоже хотели пригласить в клуб, ходили слухи.

Но у меня были сомнения, потому что показать с аутсайдером может любой, примеры есть тот же Поттер с «Брайтоном», или «Брентфорд» с Франком с которым в итоге и договорились. Может конечно и зря, что не пригласили испанца, возможно, только возможно «Тоттенхэм» упустил нового Почеттино. Все же Ираола удачно провел с «вишнями» сезон, те не смотря на скромный состав попали в ЛЕ , как когда-то аргентинец выдал результат схожий с результатом Ираолы еще по «Саутгемптону». Но что я буду говорить про испанца, тренером у нас все же является дачанин.

Результаты стали ухудшаться, хотя даже обыграли «Брентфорд», но затем наступил полный калапс. Если до зимы «Тоттенхэм» даже претендовал на еврокубки, то еще с декабря начались серьезные проблемы. Тут, как всегда и травмы игроков сказались, многие лидеры поочередно вылетали в лазарет, кстати тоже самое было, и у Постекоглу в прошлом сезоне. Но Франк потерял раздевалку, но это все на фоне чемпионата, в Лиге Чемпионов «Тоттенхэм» вышел в 1/8 на прямую. «Шпоры» вообще не могли никого победить, было чудом если удавалось зацепить ничью. Этот сезон очень напоминал прошлогодний, о котором я уже говорил, в АПЛ полная беда, но компенсировали все результатами в еврокубках. Но тогда Постекоглу дали шанс доработать до конца сезона, а вот Франка сменили. И как понимаем зря, ведь тоже самое могло ждать клуб и с дачанином. Зачем спешили непонятно, толи торопилось руководство шпор избавиться по быстрее от тренера, толи ткнули пальцем в первого подвернувшегося специалиста, хотя трудно его назвать таковым физрук больше подойдет.

Сменили в итоге на Тудора, я вообще не знаю, где откопали этого болвана, любителя пошататься по лондонским ресторанам. Потому что изменить ничего не смог, лишь усугубил на столько, что шпоры нырнули таки на 18 строчку, и уже этого недокоуча сменят на Роберто Де Зерби. С которым просто чудом спасутся в последний момент, ведь команда с декабря никого не могла обыграть, а с итальянцем пошли победы, неуверенные, но все же. Вернемся к нашему специалисту Томас Франк провалился, результаты на лицо, выгнали то за дело, а не просто так, ведь его бывшая команда «Брентфорд» закончит чемпионат даже в верхней части таблицы. И зачем нужно было убирать Постекоглу ведь работа сменщика оказалась провальной, а вот австралиец заслужил второго шанса после победы в ЛЕ . Хотя Анге не справится в «Форесте».

Англичанин работал до этого где-то в низших дивизионах на родине, но не так давно во Франции возглавил «Страсбург», с которым по итогам прошлого сезона пробился в ЛК. «Челси» начал сезон с Мареской под руководством, которого добился лучших результатов за последнее время после того как сменился владелец. В прошлом сезоне итальянец вернул команду в зону ЛЧ , выиграл два турнира Лигу Конференции, а также Клубный Чемпионат Мира в финальном матче обыграли ПСЖ . И казалось бы, что все у них в порядке, и руководство «пенсионеров» во главе с Теддом Боули удовлетворено, и нашли коуча с которым можно продолжать сотрудничество на годы вперед. Но опять наступили на одни и те же грабли.

В чемпионате вроде даже по началу вели гонку за лидерство в таблице, потом понятно как это часто бывает немножко сбавили, игра уже не была такой уверенной. Может Челси и чуть выбыл из гонки за зону ЛЧ , но сохранял шансы на еврокубки вообще. Ведь в нынешней ЛЧ клуб вышел на прямую в 1/8 финала, по ходу обыграли «Барселону», и вроде даже не смотря на какие-то не совсем уверенные результаты Мареска точно мне кажется не заслужил отставки, а должен был доработать до конца сезона.

Лиам Росеньер непонятно по сути с чего получил такой шанс? каких-то сверх результатов не добился, подумаешь вывел «Страсбург» в ЛК, у них состав то приличный, да и руководство «синих» также являются совладельцами французского филиала. Может им нужно было просто сменить недовольного Мареску, который возможно стал слишком много требовать, и это руководству не понравилось. Но смена оказалась поспешной и неудачной, похоже смена итальянца на англичанина была сопоставима с уходом когда-то Тухеля и приходом Поттера.

Как говорится Боули и Эгбали ничему за столько лет не научились. Единственное что наверно умеют, эти шарлатаны, это только с финансовой точки зрения проводить трансферную политику, потому что игроков понабрали молодых, но с таким составом трудно что-то показать так еще и тренеров меняют чуть ли на каждые полгода. Понятно было что назначение Росеньера изначально вызывала вопросы, и провал виделся практически сразу, я думаю мало кто в него верил. Мне кажется и сам Лиам не верил, что получиться, лишь просто хотел, когда появился такой шанс тренировать команду из АПЛ , которая борется в ЛЧ . Которую в итоге с молодым коучем обыграют в одну калитку, получил от ПСЖ , которого должен был изучить тренер, так как играл с ними в одной лиге, но ничего такого не произошло. А остаток сезона так вообще 5 или 6 матчей никого не могли обыграть, так еще и голы не мог ли забить, тренер просто упустил всю команду ничего не изменил, провалился с патрохами и был выгнан. Хотя по путно и вышли в финал КА, который и без него сыграют, но тут наверно еще по инерции «Челси» катился со времен Марески к очередному трофею.