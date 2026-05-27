Вылет с разницей мячей «15:130», провал россиян в Турции. Клубы-долгожители, которые разочаровали своих фанатов

вчера, 15:07

Болельщики этих команд пьют успокоительные.

Этот сезон стал проклятием для многих топовых клубов. О самых мощных провалах мы вам недавно рассказывали в отдельной статье, а сегодня давайте поговорим о тех клубах, которые дольше остальных были в высших дивизионах, но вылетели по итогам сезона.

«Антальяспор» – 11 лет

«Антальяспор» — один из двух клубов, покинувших Суперлигу после 11 лет в элите. Вернулся в Суперлигу в 2015 году и отметил это событие подписанием контракта с Самуэлем Это'О. В минувшем сезоне дела у команды из Анталии пошли наперекосяк: они финишировали в зоне вылета, отстав от спасительного места всего на 1 очко.

«Кайсериспор» – 11 лет

В следующем сезоне к «Антальяспору» во втором турецком дивизионе присоединится «Кайсериспор». Клуб выигрывал Кубок Турции в сезоне-2007/08, а в Суперлигу вернулся вместе с «Антальяспором» в 2015 году. «Кайсериспору» так и не удалось подняться выше зоны вылета в турнирной таблице Суперлиги, в итоге команда отстала от спасительного места всего на три очка. В их составе есть несколько интересных персонажей: нападающий Сэм Мэзер и защитник Джадель Катонго — воспитанники академий «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» соответственно. Ну а про россиян лучше промолчать.

«Шкупи» – 11 лет

Скорее всего, вы никогда не слышали о «Шкупи». Этот клуб, базирующийся в Скопье, столице Северной Македонии, был образован в 2012 году в результате слияния клуба высшего дивизиона «Слога Югомагнат» и клуба из низшей лиги «Альбарса». В 2015 году они вышли в Первую футбольную лигу Македонии, а в 2022 году выиграли чемпионат. Однако в последние годы их настиг хаос. В ноябре 2024 года ушел президент и главный спонсор, а все игроки основного состава покинули клуб. Доигрывали молодежью. Турнирная таблица выглядит убийственно: 1 очко, 15 забитых и 130 пропущенных голов.

«Нант» – 13 лет

Клуб, воспитавший таких игроков, как Марсель Десайи, Дидье Дешам и Клод Макелеле, вернулся в Лигу 1 в 2013 году. Некоторые футболисты нам знакомы. Фрэнсис Коклен раньше играл за «Арсенал», Фредерик Гильбер — за «Астон Виллу», а Реми Кабелла — за «Краснодар». Для восьмикратных победителей Лиги 1 этот сезон выдался непростым, тренер Вахид Халилходжич будет искать новую работу. Последний матч сезона «Нанта» против «Тулузы» был прерван из-за вторжения болельщиков на поле: ультрас бросали файеры и ломали все вокруг.

«Вест Хэм» – 14 лет

Хотя «Тоттенхэм» в итоге и остался в Премьер-лиге, клуб АПЛ все равно попал в этот список. Вылетел знаменитый «Вест Хэм». Три года назад победили в Лиге Конференций. Однако 14-летнее пребывание «Вест Хэма» в АПЛ подошло к концу: команда финишировала всего в двух очках от «Тоттенхэма». Предыдущее понижение в классе случалось в 2011 году. И оно продлилось всего год. Лондонцы надеются, что и на этот раз печаль быстро пройдет. Планируют вернуться в АПЛ уже в 2027-м. Теперь у «Вест Хэма» самый большой стадион в Чемпионшипе. Ждем зарубу с «Миллуолом»! Ждем Элайджу Вуда на матчах!

«Бала Таун» – 17 лет

Еще в 2022 году «Бала Таун» занимал второе место в высшем дивизионе Уэльса, а в последний день этого сезона клуб постигло разочарование. Команде нужно было победить, чтобы иметь шанс остаться в лиге, так все и было до 89-й минуты матча против «Бритон Ферри». В концовке матча они пропустили два гола и вылетели из высшей лиги. Любопытно, что единственный гол в составе «Бала Таун» забил интересный форвард — его зовут Джейкоб Тарасенко, он из Австралии.

«Спартак Суботица» – 17 лет

Бывший клуб Александра Кержакова. «Спартак Суботица» впервые с 2009 года выбыл из сербской Суперлиги. Еще в 2018 году они участвовали в квалификации Лиги Европы. Но в этом сезоне они выиграли всего четыре матча в лиге.

«Гленавон» – 21 год

Прошло более двух десятилетий с тех пор, как «Гленавон» не выступал в высшем дивизионе Северной Ирландии. За это время команда четырежды выходила в еврокубки, ни разу не пройдя дальше первого квалификационного раунда Лиги Европы. В этом сезоне они не набрали ни одного очка в первых 11 играх. В конце сезона предприняли неплохую попытку отыграться, но она оказалась тщетной.

«Работнички» – 28 лет

Возвращаемся в Первую футбольную лигу Македонии. Именно эту фразу хотят сказать болельщики «Работничков» через год, после того как впервые за 28 лет потерял место в высшем дивизионе. После выхода в высший дивизион в 1998 году «Работнички» выиграли четыре чемпионских титула. Они также участвовали в еврокубках: в 2010 даже сыграли против «Ливерпуля». Однако в этом сезоне им удалось набрать всего 33 очка в 33 матчах, что привело к вылету во Вторую лигу Македонии.

«Вольфсбург» – 29 лет

«Волки» стали победителями Бундеслиги в сезоне 2008/09. Во многом благодаря результативной связке нападающих Графите и Эдина Джеко. Они играли в Лиге чемпионов совсем недавно — в 2021 году. Заняли третье место с конца турнирной таблицы и впоследствии проиграли стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге «Падерборну». Любопытно, что относительно недавно «Вольфсбург» внедрил ИИ в области маркетинга, управления персоналом и скаутинга, чтобы значительно сократить расходы. Вместо людей решения принимал ChatGPT. Может, все же нужно доверять людям?