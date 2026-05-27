«Зенит» нашёл форварда за 20 миллионов евро. Угадайте национальность трансферной цели

вчера, 20:05

Готовят дорогую сделку.

Бразильцев в заявке много не бывает

Выше – футбольный девиз Семака и директоров «Зенита». Фелипе Аугусто согласовал условия персонального контракта с победителями РПЛ . Игрок получит больше денег, чем в «Трабзонспоре», где его доход оценивали в 1.2 млн евро за год. В турецком чемпионате 22-летний бразилец провел всего один сезон, забив 13 голов в 32 матчах. Результативность не впечатляет, но важен контекст. Во-первых, «Трабзонспор» – третья команда сезона после «Галатасарая» и «Фенербахче». Клуб Аугусто забивал реже, чем фавориты.

Во-вторых, есть три веские причины, почему Фелипе не отличился 20 раз. Первая причина – его напарник, двухметровый нигерийский нападающий Онуачу стал лучшим снайпером всего турецкого сезона с 22 голами. Пол разделил «Золотую бутсу» с бывшим форвардом «Ростова» Шомуродовым. Вторая причина, почему Аугусто не забил больше – у команды агрессивная схема в атаке. Молодой бразилец делился мячом с вингером Зубковым и плеймейкером Мучи. Напарники Фелипе старались, в сумме они забили 37 голов.

Вместе с 13 мячами Аугусто получается, что на совести группы атаки «Трабзонспора» 82 % голов команды в чемпионате. Фелипе не всегда играл на острие, и это третья причина неплохой, но не выдающейся результативности. На фланге 99-й номер не мог соперничать с Зубковым по опыту, Аугусто не мастер ассистов. И это минус, если понимать цели «Зенита» с Фелипе. Многие видят стартовое амплуа и рост новичка – центральный форвард, 187 сантиметров, и сразу предполагают, что это лишь конкурент для Соболева.

У Фелипе Аугусто будет две задачи в «Зените». Первая – заиграть на острие атаки, если Александр не удержится на пике формы. Вторая – новичок начнет выходить справа в нападении, если бразилец Луис Энрике покажет себя на чемпионате мира выходами на замену в составе команды Анчелотти. Также существует вероятность, что ветерана Сантоса после ЧМ -2026 позовут в Саудовскую Аравию. «Зенит» присматривается к левым защитникам на всякий случай. Но и успех Энрике тоже не исключен, вингеру Луису всего 25 лет.

Агенты мечтали привезти Аугусто в РПЛ

Всегда видно, когда бразильские торгаши включают машинку по созданию футбольных слухов. Самые богатые платят Фабрицио Романо за посты в социальных сетях. Бросается в глаза, когда рядом со слухами о звездах, вроде Моуриньо, появляются инсайды о футболистах невысокого уровня. Фелипе Аугусто рекламировали не так помпезно, но с зимы накидывали слухи о его переезде в РПЛ . Вспоминали одновременно «Спартак» и «Зенит», как приучили в последнее время. Москвичи и петербуржцы часто соперничают за игроков.

«Зенит» может уступить новичка «красно-белым», если тому важна гарантия игры в основе. Так было с Эсекьелем Барко. Семак не обещал аргентинцу, что тот всегда будет в основе «Зенита». В Москве Барко стал одним из лидеров, выиграл со «Спартаком» кубок страны, который успешно разбил Солари. Но чаще футболисты между «Зенитом» и «Спартаком» выбирают команду Семака. Такой шаг выгоднее их бывшему клубу: петербуржцы легко перебьют ценник москвичей. Также в составе Семака выше шансы получить медали.

Хотя в РПЛ будет новый лимит и ограничения обещают ужесточить, в «Зените» не бросили старые привычки. Скауты клуба ориентируются на иностранцев в основном из Южной Америки, особенно бразильцев. Рядом с логичным интересом к российским футболистам, вроде Бивеева, Сильянова и Воробьёва – все они нужны для ротации, охотятся за крутым правым латералем в дополнение к центральному защитнику Кевину Андраде из «Балтики». О переходе колумбийца в клубе объявили официально, но будут другие сделки.

«Зенит» через агентов Фелипе Аугусто убеждает «Трабзонспор» взять 18 миллионов евро и щедрые бонусы, если нападающий заиграет на берегах Невы. Также турки хотят 20 % от суммы будущей продажи футболиста. Молодой бразилец обкатан в европейском футболе – он играл в Бельгии, а в Турции забил лишь на два мяча меньше, чем звездный нигериец Осимхен. Виктор провел слишком мало времени на поле, чтобы угнаться за лучшими снайперами сезона, а Фелипе хочет в команду, где тренер раскроет весь его потенциал.

«Девятки» часто разочаровывают Семака

Кассьерра провел один исключительный сезон в «Зените», когда забил 21 гол в РПЛ , но до него лучшим снайпером чемпионов был бразилец Малком, который не играет в центре атаки. Год назад командный голевой рекорд был у Лусиано Гонду, но в РПЛ грешно хвастаться десятью забитыми мячами. Это слишком скромный результат для «Зенита». Центральные нападающие часто разочаровывали Семака. Кассьерра до сильного сезона выдал чемпионат с двумя голами, а после личного рекорда забивал намного меньше.

Гонду теперь играет за ЦСКА , в «Зените» аргентинца списали ради возможности подписать центрального защитника Дивеева. Соболев, который стал джокером в чемпионской гонке с «Краснодаром», год назад забил 4 гола в чемпионате. Нет гарантий, что Александр прибавит в следующем сезоне. Рослый форвард не отличается стабильностью, а у «Зенита» парадоксально отсутствует сыгранная линия нападения. Глушенков, Педро и Мостовой могут собрать голы, но умеют раствориться на поле и упустить моменты.

Хотя «Зенит» снова чемпион, они не «Бавария» из РПЛ . Нет взаимопонимания и органичности в атаке, как у Кейна, Олисе и Диаса. У «Зенита» были неудачные ставки на нападающих, причем не только центральных. Молодой Педро не доигрался до заявки Анчелотти. Возможно, с бразильцем попрощаются. А вот Батраков из «Локомотива» не хочет в «Зенит», тренер сборной советует Алексею уехать на запад. Ставка на бразильцев у «Зенита» связана не только со знакомствами с агентами, молодые россияне отказываются.