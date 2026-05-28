Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяБлогиКомандный духТитулы и награды, призыЛига конференций 2025/2026

«Кристал Пэлас» взял второй трофей за сезон. Глазнер подарил клубу лучший период, но рассорился с боссами

вчера, 10:07
«Кристал Пэлас»

Покидает клуб летом.

Обречены быть середняком

У таких клубов в АПЛ незавидная судьба. Чтобы просто держаться в статусе середняка, нужны солидные вливания – и даже с ними кто-то умудряется вылететь (привет, «Вест Хэм»). «Пэлас» по меркам Премьер-лиги тратит на трансферы не так уж много. За два полноценных сезона под руководством Оливера Глазнера эта цифра составляет 236 миллионов евро – 14-й показатель по лиге. Выше – и «Вулверхэмптон», и «Борнмут», и «Ноттингем».

При этом никто из сверкнувших игроков не задерживается – отбить их у европейских грандов невозможно. Простой пример – когда после прихода Глазнера «орлы» в сезоне-23/24 выдали шикарную весну, феерили Жан-Филипп Матета, Майкл Олисе и Эберечи Эзе. Олисе схватили сразу – летом за вингером пришла «Бавария» во главе с Венсаном Компани, теперь француз – элитный исполнитель и часть устрашающей атакующей связки. Эзе поиграл ещё годик – выдал ещё один качественный сезон и ушёл на повышение в «Арсенал». Минувшей зимой лидер обороны Марк Гуэхи перешёл в «Ман Сити».

Да и за Матета охотились топы – зимой на него выходил «Милан». В этом случае «Пэласу» повезло – француз провалил медосмотр (проблемы с коленом). Так что пока максимум для команды – борьба за топ-10.

Глазнер – творец успеха

При этом в кубковых турнирах есть где разгуляться. Оливер Глазнер принёс «орлам» исторический результат – за год команда взяла три трофея. Первые в в XXI веке. Первые с 1994 года (тогда стали победителями второго дивизиона чемпионата Англии). Австриец возглавил команду, когда замаячила перспектива вылета. И эффекта добился сразу – по весне «Пэлас» проиграл лишь трижды за 12 игр чемпионата. На этом отрезке было несколько перформансов: обыграли «Ньюкасл», «Ливерпуль», «Виллу», просто разобрали МЮ (4:0). Было видно, что команда на ходу и может даже замахнуться на еврокубки.

Следующий сезон показал, что это всё ещё середняк Премьер-лиги – старт чемпионата получился крайне тяжёлым (одна победа в 13 турах). Постепенно ситуацию выправили – при этом просадка не позволила запрыгнуть в десятку. Да, в чемпионате австриец несильно поправил положение. Но он прокачал команду в турнирах на вылет. Уже тогда это дало плоды. В Кубке Англии вплоть до четвертьфиналов не было серьёзных соперников. На этой стадии выбили «Фулхэм», дальше разгромили «Астон Виллу», а в финале сошлись с монструозным «Ман Сити». «Орлы» победили и завоевали первый в своей истории Кубок страны. Уже это считалось успехом – команда ещё и в еврокубки вышла. Сезон-25/26 закрепил успех.

Своего рода «золотой дубль»

Суперкубок для больших клубов уровня «Ливерпуля» никогда не считался полноценным трофеем – лишь приятным дополнением к более престижным. Но у «Пэлас» и таких не было, так что победа в том матче над мерсисайдцами принесла яркие эмоции. Да и в первом круге чемпионата дела шли хорошо – даже показалось, что можно финишировать в зоне еврокубков. Всё же «орлы» успешно шли по групповому этапу ЛК и в АПЛ на короткие отрезки запрыгивали в топ-5. В декабре команда посыпалась и выпала из первой десятки.

В Кубке Англии и Кубке лиги тоже неудача – вылетели на ранних стадиях. Оставалось бросить все силы в песочницу – в ЛК не было соперников с сопоставимым по мощи составом. Ничья и поражение в трёх турах на финише подпортили статистику, «орлам» пришлось начинать с промежуточного этапа – да и в плей-офф команда не показывала разницу в классе. Со «Зриньски Мостар» в гостях сыграли вничью и только дома обеспечили себе путёвку в 1/8. Там с АЕКом Ларнака и вовсе дошло до дополнительного времени. «Фиорентина» как опытный боец включилась дома, но после 0:3 в гостях не отыграться. Победа над «Шахтёром» вывела «Пэлас» в финал, где встретились с дерзкими парнями из «Райо Вальекано». Команда боролась за выживание – а в прошлом сезоне неожиданно поднялась аж на восьмое место, причём повторила успех в текущем сезоне. Это было противостояние класса и характера, в котором у «Райо» был шанс вплоть до финального свистка – «орлы» открыли счёт лишь во втором тайме и не могли укрепить преимущество. И всё же победа осталась за англичанами.

Мимолётный момент

Команда переживает лучшие годы в своей истории – и обязана этим главному тренеру. Но вряд ли это поворотный момент клубной истории. Во-первых, по-прежнему «Пэлас» не сможет удержать кого-то из лидеров, если за ними придут большие клубы – да и тот же Жан-Филипп Матета испытывает проблемы со здоровьем. Уж если «Милан» после медосмотра не рискнул подписать француза, значит, там что-то серьёзное.

Во-вторых, Глазнер не останется в клубе – об уходе он заявил ещё в январе. К такому решению австрийца, вероятно, подтолкнуло несколько факторов: статус клуба, действия руководства в зимнее трансферное окно и вытекающие из этого напряжённые отношения с боссами.

В середине января Оливер разразился критикой:

Я чувствую, что нас бросили. У нас в распоряжении всего 12 или 13 человек, и мы не чувствуем поддержки. Впервые с сентября мы получили возможность поработать целую неделю, а за день до матча продаём нашего капитана. Я всегда держал рот на замке, но больше не могу, потому что должен защищать игроков.

Во второй раз в этом сезоне нам разбивают сердце за день до матча. Летом уходил Эзе, сейчас – Гуэхи. Что я должен говорить футболистам? А потом я смотрю на их игру 50, 60 минут. Я смотрю на скамейку и не вижу возможности отреагировать, там просто дети. И это не только сегодня – это продолжается не одну неделю. Вот почему сегодня я просто расстроен.

Глазнер хотел найти новый вызов – и спрос на него наверняка будет. Специалист был очень эффективен в «Пэлас». О чём речь, если его рассматривали в «Челси». А вот для самих «орлов» это расставание не предвещает ничего хорошего. Вряд ли кто-то из других тренеров удержит команду на этом уровне.

ОфициальноРазбитый Кубок России пополнил музей «Лукойл Арены»
27 мая Фото
ОфициальноЛэмпард признан тренером года в Англии по версии Ассоциации тренеров лиги
27 мая
ОфициальноМбаппе стал лучшим футболистом «Реала» по итогам сезона-2025/26
27 мая
ОфициальноАртета стал лучшим тренером сезона 2025/26 в АПЛ
27 мая
Создание хрустальной части трофея Кубка России при запросе займёт 2 недели
26 мая
ОфициальноСтали известны кандидаты на приз лучшему тренеру Ла Лиги
25 мая
Сортировать
Все комментарии
hjtqvytx9b25
hjtqvytx9b25
вчера в 14:23
Такой специалист без дела не останется.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:15
И снова Кристал Пэлас в лентах новостей,
Им Лига Конференций не приснилась...
Теперь для многих Гласнер лучший из гостей,
Которому вершина покорилась.

Ещё вчера могли не много рассказать
Все мы об этом скромном человеке,
Но Оливер сумел наглядно показать,
Как брать трофеи в двадцать первом веке...
DXTK
DXTK
вчера в 12:51
Жаль что Пути Гласнера и орлов разошлись, но союз был классным....... что-то мне не верится что Гласнер получит предложение от топ клуба ведь он побеждал в Ле с Айнтрахтом......может Ливерпулю стоит на австрийца обратить внимание если у Слота точно не наладится игра в след сезоне........
112910415
112910415
вчера в 12:40
ой ... трудно будет новому тренеру ...
Lobo77
Lobo77
вчера в 11:22
Глазнеру надо фамилию подправить на Глассер.
Crystal Glasser
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:37
Хороший трофей третьесортный радоваться не радоваться не знаю
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 