«Кристал Пэлас» взял второй трофей за сезон. Глазнер подарил клубу лучший период, но рассорился с боссами

вчера, 10:07

Покидает клуб летом.

Обречены быть середняком

У таких клубов в АПЛ незавидная судьба. Чтобы просто держаться в статусе середняка, нужны солидные вливания – и даже с ними кто-то умудряется вылететь (привет, «Вест Хэм»). «Пэлас» по меркам Премьер-лиги тратит на трансферы не так уж много. За два полноценных сезона под руководством Оливера Глазнера эта цифра составляет 236 миллионов евро – 14-й показатель по лиге. Выше – и «Вулверхэмптон», и «Борнмут», и «Ноттингем».

При этом никто из сверкнувших игроков не задерживается – отбить их у европейских грандов невозможно. Простой пример – когда после прихода Глазнера «орлы» в сезоне-23/24 выдали шикарную весну, феерили Жан-Филипп Матета, Майкл Олисе и Эберечи Эзе. Олисе схватили сразу – летом за вингером пришла «Бавария» во главе с Венсаном Компани, теперь француз – элитный исполнитель и часть устрашающей атакующей связки. Эзе поиграл ещё годик – выдал ещё один качественный сезон и ушёл на повышение в «Арсенал». Минувшей зимой лидер обороны Марк Гуэхи перешёл в «Ман Сити».

Да и за Матета охотились топы – зимой на него выходил «Милан». В этом случае «Пэласу» повезло – француз провалил медосмотр (проблемы с коленом). Так что пока максимум для команды – борьба за топ-10.

Глазнер – творец успеха

При этом в кубковых турнирах есть где разгуляться. Оливер Глазнер принёс «орлам» исторический результат – за год команда взяла три трофея. Первые в в XXI веке. Первые с 1994 года (тогда стали победителями второго дивизиона чемпионата Англии). Австриец возглавил команду, когда замаячила перспектива вылета. И эффекта добился сразу – по весне «Пэлас» проиграл лишь трижды за 12 игр чемпионата. На этом отрезке было несколько перформансов: обыграли «Ньюкасл», «Ливерпуль», «Виллу», просто разобрали МЮ (4:0). Было видно, что команда на ходу и может даже замахнуться на еврокубки.

Следующий сезон показал, что это всё ещё середняк Премьер-лиги – старт чемпионата получился крайне тяжёлым (одна победа в 13 турах). Постепенно ситуацию выправили – при этом просадка не позволила запрыгнуть в десятку. Да, в чемпионате австриец несильно поправил положение. Но он прокачал команду в турнирах на вылет. Уже тогда это дало плоды. В Кубке Англии вплоть до четвертьфиналов не было серьёзных соперников. На этой стадии выбили «Фулхэм», дальше разгромили «Астон Виллу», а в финале сошлись с монструозным «Ман Сити». «Орлы» победили и завоевали первый в своей истории Кубок страны. Уже это считалось успехом – команда ещё и в еврокубки вышла. Сезон-25/26 закрепил успех.

Своего рода «золотой дубль»

Суперкубок для больших клубов уровня «Ливерпуля» никогда не считался полноценным трофеем – лишь приятным дополнением к более престижным. Но у «Пэлас» и таких не было, так что победа в том матче над мерсисайдцами принесла яркие эмоции. Да и в первом круге чемпионата дела шли хорошо – даже показалось, что можно финишировать в зоне еврокубков. Всё же «орлы» успешно шли по групповому этапу ЛК и в АПЛ на короткие отрезки запрыгивали в топ-5. В декабре команда посыпалась и выпала из первой десятки.

В Кубке Англии и Кубке лиги тоже неудача – вылетели на ранних стадиях. Оставалось бросить все силы в песочницу – в ЛК не было соперников с сопоставимым по мощи составом. Ничья и поражение в трёх турах на финише подпортили статистику, «орлам» пришлось начинать с промежуточного этапа – да и в плей-офф команда не показывала разницу в классе. Со «Зриньски Мостар» в гостях сыграли вничью и только дома обеспечили себе путёвку в 1/8. Там с АЕКом Ларнака и вовсе дошло до дополнительного времени. «Фиорентина» как опытный боец включилась дома, но после 0:3 в гостях не отыграться. Победа над «Шахтёром» вывела «Пэлас» в финал, где встретились с дерзкими парнями из «Райо Вальекано». Команда боролась за выживание – а в прошлом сезоне неожиданно поднялась аж на восьмое место, причём повторила успех в текущем сезоне. Это было противостояние класса и характера, в котором у «Райо» был шанс вплоть до финального свистка – «орлы» открыли счёт лишь во втором тайме и не могли укрепить преимущество. И всё же победа осталась за англичанами.

Мимолётный момент

Команда переживает лучшие годы в своей истории – и обязана этим главному тренеру. Но вряд ли это поворотный момент клубной истории. Во-первых, по-прежнему «Пэлас» не сможет удержать кого-то из лидеров, если за ними придут большие клубы – да и тот же Жан-Филипп Матета испытывает проблемы со здоровьем. Уж если «Милан» после медосмотра не рискнул подписать француза, значит, там что-то серьёзное.

Во-вторых, Глазнер не останется в клубе – об уходе он заявил ещё в январе. К такому решению австрийца, вероятно, подтолкнуло несколько факторов: статус клуба, действия руководства в зимнее трансферное окно и вытекающие из этого напряжённые отношения с боссами.

В середине января Оливер разразился критикой:

Я чувствую, что нас бросили. У нас в распоряжении всего 12 или 13 человек, и мы не чувствуем поддержки. Впервые с сентября мы получили возможность поработать целую неделю, а за день до матча продаём нашего капитана. Я всегда держал рот на замке, но больше не могу, потому что должен защищать игроков. Во второй раз в этом сезоне нам разбивают сердце за день до матча. Летом уходил Эзе, сейчас – Гуэхи. Что я должен говорить футболистам? А потом я смотрю на их игру 50, 60 минут. Я смотрю на скамейку и не вижу возможности отреагировать, там просто дети. И это не только сегодня – это продолжается не одну неделю. Вот почему сегодня я просто расстроен.

Глазнер хотел найти новый вызов – и спрос на него наверняка будет. Специалист был очень эффективен в «Пэлас». О чём речь, если его рассматривали в «Челси». А вот для самих «орлов» это расставание не предвещает ничего хорошего. Вряд ли кто-то из других тренеров удержит команду на этом уровне.