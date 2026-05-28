«Атлетико» вот-вот потеряет главного игрока своего проекта. Даже прайс в 130 млн евро не спасает от ПСЖ

вчера, 14:58

Альварес обдумывает варианты.

Изначально не стремился сменить команду

«Матрасники» были для него оптимальным вариантом. В «Ман Сити» даже после прорывного сезона аргентинец не мог вытеснить Холанда из старта, был просто альтернативой для Пепа, а в столице Испании на Хулиана рассчитывал его соотечественник Диего Симеоне. В «Атлетико» форвард получил гораздо больше доверия и ответил результативными действиями. В первый же сезон в Ла Лиге – 17 мячей и четыре ассиста за 37 игр.

Само собой, Хулиан приковывал внимание и других топ-клубов, которым был нужен такой универсал. При этом, когда в апреле активно ходили слухи о возможном переходе, футболист отвечал однозначно:

Я не могу постоянно отрицать и прояснять все слухи, которые появляются. Стараюсь не придавать большого значения соцсетям, потому что там образуется снежный ком лжи. Я не трачу на них энергию, оставляю ее для того, что меня интересует, для помощи команде.

Возможные причины – статус клуба, Симеоне

Тогда казалось, что это идеальный мэтч. В «Атлетико» видели в Альваресе центральную фигуру нового проекта, Симеоне активно использовал, а Хулиану именно и доверие было так необходимо – поэтому он не захотел полировать скамейку в «Сити» и перебрался в Мадрид. При этом, по последним данным, ситуация изменилась. В ходе переговоров о продлении Хулиан отметил, что рассмотрит вероятность перехода, если будет предложение от интересующих его команд – ПСЖ и «Барсы».

Позиция понятна. «Матрасники» всегда – третий лишний. В чемпионате Испании титул из года в год разыгрывают между собой «Барса» и «Реал», «Атлетико» вклинивается лишь в случае своего прайма и кризиса обоих конкурентов. Та же ситуация в еврокубках – до полуфинала ЛЧ дошли впервые за 10 лет – и даже на пике проиграли оба финала главного еврокубка «Реалу».

Но раз прежде Альварес был готов остаться, дело не только в этом. По слухам, у игрока испортились отношения с Симеоне. Хулиану неудобно в его игровой системе, вдобавок форварду не нравятся замены, из-за чего возникают вопросы в доверии. Всё-таки из «Сити» он уходил потому, что не мог там стать полноценным первым выбором на острие – а в «Атлетико» снова приходится иногда садиться на скамейку.

«Барселона» ищет альтернативу по карману

Для «Барсы» наступила пора искать форварда. Левандовски постарел, Торрес был хорош – но лишь по своим меркам. Альварес тут получил бы, что хотел, – статус основного форварда в амбициозном проекте. При этом чрезмерных усилий каталонцы предпринимать не собирались, поскольку не верили, что аргентинец им поможет и будет давить на «Атлетико». При этом абсолютно очевидно, что мадридцы за своего лидера на контракте до 2030 года выставят оверпрайс. По последним данным, просят 120+ млн евро. Так, каталонцы переключились на Жоао Педро из «Челси», Лаутаро Мартинеса из «Интера» и Мурики из «Мальорки».

После перемены настроений у Альвареса ситуация уже не так однозначна, так что каталонцы ещё забросят удочку (как минимум, известно, что клуб уже выходил на связь с агентами игрока) – но даже так перехватить аргентинца будет тяжело.

ПСЖ готов раскошелиться

Фаворитом в гонке можно назвать ПСЖ . Всё же парижане второй год подряд играют в финале ЛЧ . Команда показывает лучший футбол в Европе, отсюда – прямая дорога к «Золотому мячу» (в отличие от времён праймового Мбаппе). Луис Энрике – топ-тренер и сам считает Хулиана приоритетной трансферной целью на межсезонье. А самое главное – у парижан нет финансовых ограничений, которые сковывают ту же «Барсу».

Французский гранд готов выложить за трансфер даже больше 150 млн евро, тогда как мадридцы собирались просить в районе 100-130 млн. Как альтернатива рассматривается возможность обмена с доплатой – ПСЖ не против отдать за Альвареса Гонсалу Рамуша и Ли Кан Ина. Если появится больше конкретики, аргентинца будет крайне сложно удержать.

«Арсенал»

Позиции «канониров» на рынке наконец укрепились после чемпионства. Теперь это не вечно перспективный проект, а полноправный претендент на престижные трофеи. Финал Лиги чемпионов – дополнительный козырь. Команда подходит Альваресу – Артета хочет видеть на острие элитного форварда-универсала, Хулиан идеально подходит под такое описание. Плюс «Сити» прощается с Пепом, а значит, остаётся единственным созревшим крепким проектом в лиге.

Правда, в этом случае интерес пока чисто номинальный. «Канониры» – лишь одни из, а конкретики нет. Да и если думать логически – клуб выделяет деньги на тех, кто действительно нужен, а позиция форварда в команде укомплектована. Дьекереш постепенно адаптировался к чемпионату, в него верят. А для качественной ротации есть Хавертц и Жезус.

«Атлетико» будет биться за главное лицо проекта

Вопрос в том, насколько упрётся «Атлетико». Всё же у клуба в этом вопросе крепкие позиции. Контракт с игроком рассчитан до 2030 года, а прописанная сумма отступных – полмиллиарда евро. При этом для «матрасников» сейчас именно Альварес – центральная фигура проекта. Логично, что продавать его мадридцы не горят желанием – поэтому заходит речь об отступных в 100-130 млн евро. Вдобавок боссы пытаются договориться и с самим игроком. Ему предлагают новое соглашение – уже до 2032 года и с зарплатой 10 млн евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом клуба.