Колумбия переживает третий футбольный расцвет

А второй расцвет был связан с ужасными монстрами. Наркобарон Эскобар был в десятке самых богатых людей мира. Состояние Пабло оценивали в 25 миллиардов долларов. Неудавшийся политолог и удавшийся психопат обожал играть в Робин Гуда, которым не был. Жестокий убийца и торговец белой смертью переманивал бедных колумбийцев на свою сторону, продавая кокаин в США и по всему миру, параллельно открывая школы, строя церкви и футбольные стадионы. Каждый, кто пытался принять закон об экстрадиции наркоторговцев в США , подвергался часто успешным покушениям по приказам Эскобара.

Пабло быстро выписал себя из категории людей после всего, что сделал, но исчадья ада тоже любят футбол. По легенде, денег у картелей из Медельина и Кали было столько, что бухгалтеры списывали до десяти процентов оборота из-за того, что банкноты раскисали в затопленных подвалах или их съедали крысы. Пабло Эскобар создал в стране «наркобол», видя выгоду для картеля: через футбольные клубы в те времена удобно было отмывать деньги. В Колумбии – в стране было около 30 миллионов населения в те времена, начали воспитывать футбольных чемпионов: деньги от наркотиков дошли до юношеских школ.

В 1989 году, ещё при жизни Эскобара, его любимый клуб «Атлетико Насьональ» – один из китов чемпионата, выиграл первый для Колумбии Кубок Либертадорес. Финалисты обменялись победами с парагвайской «Олимпией», а потом легендарный вратарь Игита выиграл напряженную серию пенальти с девятью промахами после 18 ударов. Вратарь реализовал свою попытку, а первый гол в серии на счету Эскобара. Однофамилец Пабло был центральным защитником. Спустя годы Андрес забьет в свои ворота роковой мяч на ЧМ -94 против сборной США . Наркобароны потеряли деньги на ставках и убили футболиста.

В Эскобара выпустили шесть пуль, каждый выстрел убийца сопровождал выкриком: «Гол!» Маньяку дали 43 года (отсидел всего 11), и это не единственное дикое убийство в колумбийском футболе. Наркобарона Пабло Эскобара ликвидировали за год до ЧМ -94, из-за чего игроки «Атлетико Насьоналя» оказались без защиты. Хотя сам Пабло тоже заказывал убийства в футболе. Убирал политиков, которые пытались навести порядок в финансировании клубов, убил арбитра. Были договорные матчи, подкупы рефери. Другие картели тоже спонсировали клубы, причем они чаще становились первыми, чем любимцы Эскобара.

Второй расцвет колумбийского футбола принес больше вреда, чем пользы. Были деньги, но интерес к футболу могли развить без картелей. Легенды сборной Колумбии 80-90-х годов не сумели совершить прорыв на чемпионатах мира, а первый и единственный раз национальная команда выиграла Кубок Америки в 2001 году, когда решающий гол забил Иван Кордоба. Бывший защитник «Интера» играл за клуб Пабло Эскобара уже после смерти преступника. Иван вырос в стране, где могли расстрелять на улице за косой взгляд в сторону бандита, который употребил свой продукт и успешно подкупил полицейских округи.

Новый взлет – результат работы колумбийских академий

Сборная Колумбии пропустила три подряд чемпионата мира в начале века. Также они провалились в отборе на ЧМ -2022. Зато на двух чемпионатах выходили в плей-офф. Теперь под руководством аргентинца Нестора Лоренсо рассчитывают совершить прорыв на ЧМ -2026. У сборной Колумбии приличная заявка. В составе нет Барриоса и Дурана из «Зенита», они не дружат с тренерским штабом национальной команды. Зато есть лучший снайпер сезона в РПЛ . От внимательности Джона Кордобы зависит успех Колумбии в группе с Португалией, Узбекистаном и ДР Конго. Кастаньо и Карраскаль, игравшие в РПЛ , тоже в заявке.

Колумбийцы мечтают снова окунуться в атмосферу праздника, как в 1989 году. Футболисты «Атлетико Насьоналя» праздновали историческую победу в Кубке Либертадорес на ранчо Эскобара. Вратарь Рене Игита даже отсидел семь месяцев в тюрьме, когда согласился помочь Пабло. У наркобарона был конфликт с его банкиром, который отмывал деньги наркобарона. Чтобы запугать финансиста, похитили дочку бедняги. Игита стал посредником между преступниками и семьей девочки. Хорошо, что ребенок выжил, но плохо, что даже легенды колумбийского футбола были тесно связаны с миром безумных «наркос».

В эпоху первого расцвета местного футбола тоже сыграли роль деньги, но ещё без наркотиков. В 1948 году аргентинские футболисты устроили бунт из-за отказа отменить трудовое рабство. Ди Стефано и напарники понимали, что клубы прекрасно зарабатывают, а им достаются крохи. Аргентинские власти не пошли на уступки, что подарило шанс колумбийцам. Они провозгласили свой футбол профессиональным, из-за чего поссорились с ФИФА . Пока шла драка, колумбийцы плевали на правила. Эпоха получила название «Эль Дорадо». Сборную и клубы из Колумбии дисквалифицировали, но местная лига расцветала.

Альфонсо Сеньор – президент «Мильонариос», оправдывая название клуба, заманил легенду «Ривер Плейт» Педернеру. Другие клубы Колумбии последовали примеру. Закупали парагвайцев, перуанцев и уругвайцев, даже чемпионов мира. В Колумбии играли будущие звезды «Реала» Ди Стефано и Риаль. Дошло до того, что английские футболисты переезжали в Колумбию, где им прекрасно платили. Эпоха была короткой, в основном побеждал «Мильонариос», но колумбийский народ влюбился в футбол. После наркобола имени Эскобара и других преступников чувства не остыли. Они ждали нового расцвета.

В этот раз надо хвалить колумбийские футбольные академии. Хотя инфраструктура бедная – многие базы и поля не перестраивали с 80-х годов, юные колумбийцы хорошо играют в футбол. Есть особенности, типичные для бразильского футбола – затяжки времени, симуляции, много эмоций, но технически молодые футболисты очень хороши. Лучших талантов часто отправляют в Европу, как было с Хамесом и Диасом из результативной «Баварии». Выход в финал последнего Кубка Америки напомнил о козырях сборной Колумбии, но проверку пройдут на ЧМ -2026. Они украдкой мечтают стать сенсацией турнира.