Энрике принимает экзамен у ученика Пепа. В финале шикарная тренерская история и шанс на квадрупл

Класс против характера.
Фавориты
Парижане довольно быстро сменили статус с главного еврокубкового неудачника на опытного киллера – вот что значит выбрать правильного тренера! Теперь это главный претендент на «ушастого», причём не совсем с привычной точки зрения. Команда не доминировала в ЛЧ по сезону, вплоть до марта и близко не считалась фаворитом. Группу прошли с трудом, пришлось играть в промежуточном этапе с «Монако» – и даже там нельзя сказать, что ПСЖ играл с запасом. Перед играми с «Челси» парижане не могли считаться фаворитами пары, но очень уверенно убрали лондонцев. С того момента и начался подъём.
Полуфинал с «Баварией» показателен – тогда и проявился набранный класс. Банда Энрике наткнулась на такого же играющего соперника, их матчи называли скрытым финалом. Перед достойным соперником парижане не дрогнули и показали разницу в опыте. Дома в перестрелке добыли победу, а в гостях прагматично свели к ничьей.
Вдобавок симпатий добавляет то, что ПСЖ прошёл к финалу по сложнейшей сетке. Клуб, который раньше отлетал от первого же гранда, теперь отправил в отпуск поочерёдно «Челси», «Ливерпуль» и «Баварию». Причём с кризисными соперниками, какими были «аристократы» и мерсисайдцы, делал это крайне уверенно. После такого именно ПСЖ – фаворит финала главного еврокубка.
Перформанс Хвичи
Экс-вингер «Локомотива» и «Рубина» наконец засиял в полную силу. Конечно, он был хорош и в «Наполи», но тогда не было уверенности, что дриблёр сохранит стабильность на дистанции нескольких сезонов. И просадка всё-таки была. На самом деле, и в чемпионате показатели-то заурядные. Но не стоит ими обманываться.
Прежде всего, надо понимать: Энрике топит за универсальность и взаимозаменяемость. Хвича уже не привязан к определённому флангу, по сезону выходил и справа, и слева, и даже на острие. Плюс испанец часто проводит замены, чтобы нагрузка распределялась равномернее – равномернее распределяются и голы, ассисты. Дембеле тоже не так ярок, как в прошлом сезоне, однако сказать, что он деградировал, язык не повернётся.
При этом вполне возможно, что как раз такие действия привели к тому, что Хвича начал божить в Лиге чемпионов – и аккурат к решающим играм. Противостояние с «Монако» – второй гол в ответном матче, после которого монегаски смогли лишь вырвать ничью. Столкновение с «Челси» в Париже – Хвича меняет Дуэ при 2:2, через 12 минут ассистирует Витинье, а в концовке заряжает дубль. Приятное дополнение: гол на «Стэмфорд Бридж». Против «Ливерпуля» вингер сначала снял все вопросы о победителе в Париже, забив второй, а затем в гостях на 72-й при 0:0 отдал голевую на Дембеле – лишил «красных» шанса отыграться. Дубль и ассист в двух играх с «Баварией» – абсолютное величие. Хвича стал очень часто вносить решающий вклад в результаты команды, при победе в ЛЧ может рассчитывать на топ-3 ЗМ (рывок по сравнению с прошлым сезоном).
«Канониры» перестали быть стопроцентным аутсайдером
На лондонцев давил приклеившийся к ним статус неудачников. Раз за разом команда сдаёт весной и на выходе остаётся без трофеев. Во всём – «почти». Почти обогнали «Ман Сити», почти ухватились за Кубок Лиги, почти выдали перформанс в ЛЧ. За четыре сезона, на протяжении которых лондонцы стали участником гонки за трофеи, видимого прогресса просто не было. И апрель поставил их на край пропасти.
«Арсенал» стал лучшей командой общего этапа ЛЧ, прагматично прошёл «Байер» в 1/8 и вообще оставался в борьбе за все возможные трофеи. Потом проиграли финал Кубка Лиги «Ман Сити», вылетели из Кубка Англии от «Саутгемптона» в четвертьфинале, в чемпионате уступили сначала «Борнмуту», а затем и тем же «горожанам» (кстати после этого солидный гандикап растаял окончательно – теперь, выиграв матч в запасе, «Сити» выходил бы в лидеры. А Артета установил личный антирекорд). На этом фоне вялая победа над «Спортингом» смотрелась как издевательство – особенно учитывая, что в паре «Атлетико» и «Барсы» каталонцы бились, как львы, но вылетели.
Поражение в чемпионской гонке стало бы крестом и на амбициях лондонцев, и на карьере Артеты в «Арсенале»: перед финалом ноги бы затряслись, а с таким настроем перед ПСЖ нельзя показываться. Развязка в АПЛ так же удивила – тот же «Сити» начал сам допускать ошибки и «канониры» остались на вершине.
Как раз этот фактор может сыграть лондонцам на руку. Они уже оформили титул – впервые за 22 года. После такого давление улетучивается. Для ПСЖ все недавние победы дежурны, а вот «канониры» вместе с титулом получили мощнейший импульс.
Экзамен для Артеты, рядовой матч для Энрике
Опять же, развязка сезона особенно важна для Артеты, который переживает становление как топ-менеджера. Сначала получил в свои руки кризисный проект с великой историей, довёл его до ума и включился в борьбу за титул. Затем – щелчок по носу от Гвардиолы. Новый этап роста, набитые шишки – и вот чемпионство в гонке со своим же учителем.
Это программа 11 классов, а вот ВКР предстоит только сейчас. Выверенный прагматичный стиль, стандарты – всё это хорошо на длительной дистанции, когда судьбу титула решает количество ошибок с середняками и аутсайдерами. Но ЛЧ – кубковый турнир, где один матч может угробить весь сезон.
Вот тут и проявляется разница в ментальности. Микель, как бы ни выглядел «Арсенал» и какие бы награды он сам ни получал, пока смотрит на Энрике и его ПСЖ снизу вверх. «Канониры» годом ранее были счастливы, выбив «Реал» в четвертьфинале – а дальше получили очередной щелчок от тех же парижан. Теперь остановили «Атлетико», который до этого перекусил «Барсу». Для лондонцев сам факт выхода в финал уже предел мечтаний.
Для Энрике же это второй финал подряд с ПСЖ. Возможность оформить второй квадрупл кряду. До этого испанец уже брал требл с «Барсой». Проще говоря, Энрике и ПСЖ перед финалом будут спать спокойно, а вот Артете с «канонирами» придётся унимать мандраж. Если для Микеля это экзамен, то Луис его принимает.
Конечно у Энрике и Артеты - первый класс!
Но в целом, с настроением решают футболисты люди,
Кто рано встал, кто от жена впервые получил отказ!
Вы скажете одно,другому не мешает!
И будете по своему правы!!!
Свисток судьи и все каноны лихо разрушают,
Переродившихся детей они!!!
Ближе...как то...по душе....
Удачи Энрике !!!!
Не уверен на 100 процентов в Сафонове, слишком мало он ещё сыграл матчей
на высоком уровне. Он может сыграть блестяще, а может и допустить ошибку,
которая может стать решающей. Райя, как вратарь, всё же посильнее и понадёжнее будет, чем Сафонов. На "Арсенал" и на Артету ничего не давит. Они уже итак молодцы в этом сезоне. Долгожданное чемпионство и 2-ой финал ЛЧ в истории команды - это достаточно большой прогресс для канониров, которых ранее называли "командой неудачников" и доказательством, что теперь
таковыми их назвать нельзя. В общем, если пушкари проиграют, их никто
не осудит, всё равно они уже молодцы, а выиграют станут героями.
Вперёд, пушкари! За "Арсенал"!