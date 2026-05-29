Удаление, которое отобрало у «Арсенала» золотые медали ЛЧ. Вспоминаем легендарный финал против «Барселоны»

Это был великий матч.

«Арсенал» с радостью ждал бы всю ночь, если бы по итогу норвежский судья Терье Хауге изменил бы свое решение и передумал удалять вратаря Йенса Леманна на 18-й минуте. Но тогда ВАР не было, поэтому харизматичный немец кричал, толкался, но с поля ушел без шанса на пересмотр решения арбитра.

После передачи Роналдиньо Самуэль Это'О обвел Леманна, а потом Людовик Жюли отправил мяч в пустые ворота. Теоретически можно было даже не свистеть, просто засчитать гол. Но Леманна удалили. Штрафной Роналдиньо смазал. Пуйоль и ван Боммел требовали красную словно воду при пожаре. После завершения карьеры Йенс начал попадать в скандалы. Отголоски того вечера?

«Он мог бы засчитать гол, но, думаю, что правильным решением была красная карточка», — говорит Хенрик Ларссон.

А «Барселона» надеялась на пенальти и красную карточку. Эшли Коул говорил:

Кто знает, что бы случилось, если бы мы сохранили 11 игроков, даже если бы проигрывали 0:1? Я был опустошён не только из-за удаления Йенса, Робера Пиреса пришлось убрать с поля. Он был тем, кого принесли в жертву. В финале хочется, чтобы команды играли в равных составах. Я был очень разочарован. Могли бы мы выиграть, если бы гол засчитали и не удаляли Леманна? Мы никогда не узнаем.

Хауге дал комментарий на следующий день после игры, понимая, что его решение фактически подорвало способность «Арсенала» играть в атаке. Но уверенности в его словах не было. Тьерри Анри не стал так долго ждать, прежде чем выплеснуть свой гнев. Вот что он сказал сразу после матча:

Я не знаю, был ли судья в футболке «Барселоны». Если он не хотел, чтобы мы победили, он должен был сказать об этом с самого начала. Некоторые свистки были очень странными. Я считаю, что судья не справился со своей работой.

Несмотря на то, что «Арсенал» лишился основного вратаря в начале матча, они проявили отчаянное сопротивление. «Канониры» вышли вперёд на 37-й минуте благодаря Солу Кэмпбеллу, который перед матчем чувствовал себя морально и физически выгоревшим. Кэмпбелл уже не был лидером защиты. Играл, когда Филипп Сендерос восстанавливался после травмы.

Сол говорил:

Я думаю, что в голове Венгера было мнение, что когда футболист выходит за определённый возраст, то всё закончено. У него была жёсткая граница, которую он нарушил со временем. Позже все же он начал доверять более возрастным игрокам. Но я не думаю, что сыграл бы финал, если бы Сендерос был полностью здоров.

«Арсенал» ушел на перерыв, ведя в счете. Единственным реальным моментом у «Барсы» стал удар Это'О в штангу. Тренер «Барселоны» Франк Райкард был очень зол.

Ларссон говорит:

Райкард сказал мне готовиться, поэтому я остался разминаться в перерыве, но они немного подождали, чтобы меня выпустить на поле.

Андрес Иньеста, которому тогда было всего 22 года и который ещё не был основным игроком, заменил Эдмилсона в полузащите. «Барселона» играла более плавно, но их попытки пробить Мануэля Альмунию ограничивались дальними ударами. Роналдиньо становился всё более раздражённым и даже начал промахиваться с выгодных позиций.

«Арсенал» находил силы для контратак. Александр Глеб и Фредди Юнгберг пытались забить второй гол, но лучший шанс был у Анри, который уже упустил отличный голевой момент при нулевом счёте. Глеб прорвал оборону, Анри идеально принял мяч. Казалось, что Тьерри запутался в мыслях, стоит ли перебросить вратаря или пробить мяч в ближний угол. Он не сделал ни того, ни другого. Вместо этого нанес удар низом прямо в Вальдеса.

Кэмпбелл говорит:

Ещё один — и они были бы мертвы. У нас были шансы, но мы просто не смогли забить второй гол.

Райкард убрал правого защитника Олегера, заменив его на Жулиано Беллетти. Марк ван Боммел был заменён Ларссоном, который вышел на позицию центрального нападающего и вытеснил Это'О на левый фланг.

Ларссон:

Он знал, что я могу конкурировать с защитниками как в воздухе, так и быть достаточно силён, чтобы сдерживать их. Я хорошо играл спиной к воротам, так что это был способ пододвинуть Роналдиньо ближе к их штрафной.

В первом матче 1/8 финала «Барселоны» на «Стэмфорд Бридж» Хенрик вышел на поле на 66-й минуте при счёте 0:1. Райкард совершил аналогичную замену, Ларссон занял позицию центрального форварда. В течение следующих четырнадцати минут «Барселона» вышла вперёд. Большинство выходов Ларссона в Ла Лиге в основе были на правом фланге, потому что Райкард ценил его трудолюбие. Однако в этот раз ему потребовалось, чтобы швед сотворил магию.

На 76-й минуте он нашёл момент. Ларссон хитро прорвался мимо обоих центральных защитников, Кэмпбелла и оказался в слепой зоне Коло Туре. Мяч ему доставил Иньеста, а швед легким и хитрым пасом выкатил на Это'О, тот сблизился с Альмунией и перехитрил испанца.

Швед вспоминает:

Я пытался открыться для Иньесты, потому что знал, что если он меня увидит, то отдаст мне передачу. Я уже видел, как Это'О начал вбегать в штрафную с фланга. Знал, что будет сложно пробить левым, ведь защитников было много рядом. Я мог бы так сделать, но шансы забить были бы низкими.

Чуть более чем через три минуты Ларссон сделал вторую результативную передачу. Получив мяч на ходу, направляясь к угловому флагу, Ларссон с помощью разворота и одной передачи вывел Беллетти к воротам вратаря «Арсенала».

Ларссон сказал:

Когда Белетти отдает пас, я знаю, что он всегда будет бежать вперед, чтобы получить обратную передачу. Я сразу понял, что он уже в пути. Места было мало, это словно продеть нитку в иголку. Другого варианта не было. Когда я увидел, как он получил мяч, это было огромное облегчение.

Беллетти отвечает:

Характер Ларссона сыграл решающую роль в сложный момент. Мой гол стал доказательством того, что два человека могут мыслить одинаково в нужный момент. Это было невероятно.

Ларссон признается:

Я невероятно горжусь тем, что люди говорят об этом и думают обо мне. Я обожал играть в финалах. Я всё ещё помнил о поражении от «Порту» в 2003 году в финале Кубка УЕФА . Это было сложно, потому что мне не хотелось снова проиграть в финале еврокубка.

Для многих из того «Арсенала» это был последний шанс на европейскую славу. Команда непобедимых сезона 2003-04 уже начала распадаться. Патрик Виейра, который сейчас пытается достичь успехов в тренерском деле, ушёл из «Ювентуса» в 2005 году, а этот финал стал прощанием для Пиреса и Денниса Бергкампа. Лаурен, Коул и Кэмпбелл также покинули клуб летом после поражения от «Барселоны».

«Арсеналу» понадобилось 22 долгих и болезненных года, чтобы вернуть себе золото Премьер-лиги. «Арсеналу» потребовалось два десятилетия, чтобы снова выйти в финал Лиги чемпионов. Болельщики «канониров» никогда не забудут тот парижский вечер. Но каким останется матч для них против парижан в Будапеште? Узнаем совсем скоро.