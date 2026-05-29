Сафонов находится в шаге от величия. Может стать первым россиянином с двумя победами в ЛЧ

Матвей уже вошел в историю российского футбола.

Когда впервые появились слухи о том, что Сафонов может перейти из «Краснодара» в ПСЖ , мало кто в это верил. В российском футболе регулярно агенты вбрасывают через своих знакомых журналистов данные, что их клиентами интересуются другие клубы. Делается это ради новых контрактов. Ради приличных комиссионных. Ничего личного, это бизнес, как говорится. Казалось, что и слухи про Матвея и парижский гранд одна из этих историй. В нынешнее время продать россиянина в Европу и так сложно, а чтобы в такой топ-клуб... Но слухи продолжали распространяться с каждым днем. И все пришло к переходу Сафонова в ПСЖ . Да, это случилось! Невероятно, но факт.

И тут Матвей столкнулся с конкуренцией со стороны Доннаруммы. Вратарь сборной Италии, один из лучших киперов мира. Вытеснить его из основы было нереально, но Сафонов не сдавался. Выкладывался на тренировках, иногда выходил на поле. Учил французский, что тоже в будущем сыграло важную роль. И ждал. В прошлом финале Матвей был на скамейке запасных, но и тот Сафонов картины бы не испортил. ПСЖ уничтожил «Интер» со счетом 5:0 и впервые стал победителем Лиги чемпионов. В Марселе наступил траур.

Выход россиянина в финал ЛЧ — это уже событие, причем очень редкое. Давайте вспомним других наших парней, которые могут похвастаться такими достижением.

Игорь Добровольский («Марсель», сезон 1992/1993)

Удачно съездил в аренду из «Дженоа», где его забраковал тренер. В «Марселе» была странная атмосфера тогда. Игроки были разбиты на банды, некоторые были сами по себе. Даже по утрам никто ни с кем не здоровался. Дружили по двойкам-тройкам. Тот розыгрыш ЛЧ — исторический. Была стадия 1/16 финала, 1/8 финала, а потом две группы по четыре команды. «Марсель» попал в группу к «Рейнджерс», «Брюгге» и ЦСКА . Тогда в турнире играли только чемпионы своих стран. В одном из матчей группы, на выезде с ЦСКА , Добровольский сыграл 58 минут. Больше он на поле в том сезоне ЛЧ не появлялся. А из-за проблем с визой даже не смог попасть на финал.

Владимир Бут («Боруссия» Дортмунд, сезон 1996/97)

На молодежном Евро в 1994 год Бут зажег. В трех матчах оформил 5+2 и привлек внимание дортмундской «Боруссии». Новороссийский «Черноморец» торговался до последнего. Получил 250 тысяч марок, 12-дневный сбор в Германии, автобус «Мерседес». Даже пришлось провести товарняк с «Черноморцем», в котором удалось морально отыграться за сложные переговоры (6:1). Хитцфельд разглядел талант Бута и подтянул его в основу. Но даже 58 минут Добровольского кажутся солидно, если сравнивать с Бутом. 3! Три минуты он сыграл в том сезоне ЛЧ . Одну минуту против «Видзева» и две против «Стяуа».

Дмитрий Аленичев («Порту», сезон 2003/04)

Здесь уже вопросов нет. Аленичев забил гол в финале в ворота «Порту», а также отдал ассист на Деку. Любопытно, что перед этим Дмитрий забивал и в финале Кубка УЕФА . Забить в финалах двух еврокубков подряд — мало кто таким может похвастаться. Если мы уже начали исчислять в минутах вклад россиян в победных сезонах, то исключения для Аленичева делать не будем. 579 минут в том сезоне набегал полузащитник.

Денис Черышев («Реал», сезон 2015/16)

Когда мадридцы одержали победу над «Атлетико» в финале ЛЧ , Дениса не было даже в заявке. Он вторую часть сезона провел в аренде, играл за «Валенсию». 38 минут он провел за «Реал» в том сезоне ЛЧ . 7 минут с «Мальме», 37 минут с ПСЖ , и еще 14 минут снова с «Мальме».

Матвей Сафонов ( ПСЖ , сезон 2024/25)

И вот мы подошли к Сафонову. Сыграл он в прошлом сезоне полных два матча за парижан. Отыграл в победном поединке с «Жироной», которая разбила сердца своих фанатов недавно. А также сыграл на выезде с «Баварией», уступили 0:1. Гол забит бы после ошибки Матвея. Но мы уже в самом начале обращали внимание, что усадить Доннарумму на лавку было нереально. Нужно было не только усердно работать на тренировках. Этого не хватило бы. Нужно было, чтобы Джанлуиджи регулярно ошибался. Если вратарь забирает место в основе, то у запасных просто не будет шансов, если он будет уверенно выступать.

Но Доннарумма ушел в «Манчестер Сити». И Сафонов решил рвать и метать на тренировках. Привезли Шевалье на замену Доннаруммы, но при всем уважении к французу, его звездой назвать нельзя. Матвей расположил к себе журналистов и болельщиков. Шпарит на французском уже очень хорошо! Финал клубного чемпионата мира стал ключевым в борьбе с Шевалье. Матвей вытащил серию послематчевых пенальти с «Фламенго». Ему до сих пор постоянно пишут бразильцы с благодарностями в соцсетях. Да, именно бразильцы. «Фламенго» многие любят, но еще больше — ненавидят в этой стране.

«Арсенал» же проводит сезон в стиле классического «Атлетико». Пропускает очень мало, надежен в защите. Словно фехтовальщик выпадами может атаковать серьезных соперников. Тех, кто слабее, раскатывает медленно и беспощадно. В том матче с «Баварией» Матвей ошибся после углового. С «Баварией» в Париже в этом сезоне тоже была ошибка на выходе после штрафного. Уверены, что «Арсенал» сделает ставку на угловые. И если Матвей справится со стандартами, то вполне может принести домой вторую золотую медаль Лиги чемпионов.