История авантюрных венгров. Форвард «Арсенала» сыграет в финале Лиги чемпионов на родине предков

Дед сбежал, а внук – вернулся.

Дьёкереш – внук смелого ловеласа

В 1956 году обычная венгерская семья из красивой горной деревушки Турье пережила шок. Дьёкереши не знали, что их 18-летний сын Иштван сбежит за границу. Хотя именно в том году прошла Венгерская революция, подавленная танками в Будапеште, дед футболиста «Арсенала» не особо интересовался политикой. Иштван недавно окончил школу. Он оценил тусклую действительность вокруг и отказался жить за железным занавесом с запретами. Около 7 000 венгров переехали в Швецию, Иштван выбрал не самую популярную страну для побега. Дьёкереш слушал западную музыку, курил американские сигареты из красной пачки, делал прическу, как у французских актеров.

Иштван извинился перед родителями, братом и сестрой в коротком письме. Он оставил позывной «Черный всадник» для радио «Свободная Европа», чтобы передавать весточки. Обстановка в Венгрии была такой, что Дьёкереши сделали вид, будто у них не было сына. Иштван не мог поделиться планами, чтобы родителей не назвали соучастниками «государственной измены». Если бы юношу поймали, то впаяли бы до пяти лет лагерей. Из деревни исчез 18-летний парень, все взрослые понимали, что случилось, но молчали из-за страха. Авантюризм вёл Иштвана к шведским красавицам, которых он видел в кино. Ушастый венгр – форвард «Арсенала» пошел в деда ушами, был ловеласом.

В Швеции фанат футбола нашел работу по душе: Иштван тренировал женские команды. Необычное занятие для иммигранта в 1960-х. Знакомые вспоминают, что Иштван имел успех у женщин. Он был женат четыре раза, и трижды – со шведками. Первая жена родила сына Стефана, отца форварда «Арсенала». В четвертый раз Иштван нашел супругу в родной деревне. Вспомнил юношескую любовь на встрече выпускников и забрал её в Швецию. Дед Дьёкереша умер в 2015 году, но его увлечение футболом повлияло на судьбу внука. Пушкаш сбежал от коммунизма и стал легендой «Реала», выиграв три Кубка чемпионов. У Дьёкереша тоже появился шанс в финале Лиги чемпионов.

Форвард справился с давлением

Когда в семье Стефана Дьёкереша и его жены Софии появились сыновья Виктор и Антон, то отец точно знал, что они будут играть в футбол, который так любил их общий предок. Без смелого отъезда юного Иштвана не было бы никакого форварда сборной Швеции и чемпиона Англии. После голов Дьёкереша в лондонском клубе фотографы легко находили на трибуне мужчину со светлыми глазами и гордым выражением лица. Это папа Виктора, он часто бывает на матчах сына на «Эмирейтс». Именно родители находились рядом с Дьёкерешем, когда форвард победил со «Спортингом» в чемпионате Португалии, впечатлив скаутов «Арсенала» крутой результативностью.

Сказались футбольные гены. Папа Стефан играл на менее высоком уровне, чем теперь сын, но стал тренером. Только отец тренировал мальчишек, а не девушек, как дед Иштван. Виктор вырос в очень футбольной семье. А поскольку парень оказался коренастым и физически крепким, то быстро перерос уровень не только детской команды отца, в которой поначалу занимался, а шведского футбола в целом. В «Брайтоне», где скауты ищут футболистов, просматривая статистику, выделили Дьёкереша. Виктор засветился голами на юношеском Евро в составе сборной Швеции. Вот только «чайки» не видели игрока в основе, поэтому парень отправился в аренды в немецкие клубы.

У Виктора нахрапистый стиль футбола. Дьёкереш далеко не сразу раскрылся, зато наигрался на низком уровне. После успеха в «Ковентри» форварда забрал «Спортинг». В «Арсенале» долго решались, подписывать ли футболиста, но в итоге заключили сделку. Хотя первый сезон нападающего в Лондоне получился сложным, но Дьёкереш в итоге справился с давлением. Игроку помогла португальская красавица, актриса Инес Агиар. Виктор бросил девушку, перейдя в «Арсенал», ведь Инес не хотела уезжать из Лиссабона. Теперь они сошлись обратно. Похоже, Виктор пошел в деда Иштвана, раз известная брюнетка из Лиссабона простила ему жесткий выбор в пользу футбола.

Цель Дьёкереша – забить Сафонову

Когда Виктор с «Арсеналом» прошел в финал Лиги чемпионов, то написал: «Возвращение к корням». Намекнул на место проведения финала Лиги чемпионов на родине его предков в Будапеште. При этом Виктор – типичный блондинистый шведский паренек из Стокгольма. Он слабо связан с Венгрией, где у него осталось немало родственников. Зато сможет увидеть семью дедушки на стадионе в Будапеште. Венгры крайне редко играют в финалах Лиги чемпионов, как и россияне. Тут Сафонов выделяется вместе с соперником. Виктор на три четверти швед, но необычная венгерская фамилия – доказательство связи с местом проведения финала в Будапеште.

Что нравится в форварде Дьёкереше – не комплексует, что нет выдающейся техники, как у Златана Ибрагимовича. Виктор по-спортивному наглый нападающий. Да, у него типаж и стиль футбола игроков низших лиг – физически мощный форвард с поставленным пушечным ударом. Зато любимый метод игрока часто срабатывает, невзирая на проблемы Эдегора, Сака и левых вингеров «Арсенала», которые далеко не всегда заваливали Дьёкереша идеальными моментами. Именно после появления чистой «девятки» лондонцы впервые за 22 года стали чемпионами. Дьёкереш пошел с медалью на шее и кубком к трибунам с фанатами, чтобы оставить в истории эпичные снимки.