ПСЖ стал мировым футбольным брендом. Как шейхи сумели это сделать

Парижане не хотят останавливаться на достигнутом.

«Пари Сен-Жермен» — не только действующий обладатель Лиги чемпионов, но и, возможно, самая зрелищная команда в мире на данный момент. А состав чего только стоит! Усман Дембеле превратился из ненадёжного и склонного к травмам вингера в обладателя «Золотого мяча». Дезере Дуэ — молодая звездочка, которая может стать топовым мастером. Брэдли Баркола мог бы играть в старте за большинство других команд Лиги чемпионов, но в Париже сидит на лавке. А ещё есть Хвича Кварацхелия, который еще недавно играл за «Рубин» и «Локомотив». А теперь это один из лучших футболистов в мире. Некоторые матчи ПСЖ в Лиге чемпионов этого сезона были такими, о которых мечтают болельщики. Чего только стоит полуфинал с «Баварией», который вошел в историю мирового футбола.

Инвестиции

Давайте вспомним, как парижане пришли к такому статусу. Qatar Sports Investments приобрел клуб в 2011 году, сделка была заключена менее чем через год после того, как Катар был объявлен хозяином чемпионата мира-2022. Как бы вы ни называли этот процесс, всё это по сути сводит к одному и тому же: Катар тогда купил знаменитый, но до сих пор не слишком успешный европейский футбольный клуб. С футбольной точки зрения это сработало потрясающе. ПСЖ выиграл 12 из последних 14 титулов Франции и Лигу чемпионов прошлого сезона, а теперь считается фаворитом в сегодняшнем поединке с «Арсеналом». С бизнес-точки зрения вот какие цифры: QSI заплатила около €70 миллионов за акции клуба 15 лет назад. Теперь же оценочная стоимость ПСЖ превысила 4 миллиарда евро. Год за годом шейхи развивали проект и вкладывали в него кучу денег.

Нассер Аль-Хелаифи говорил, что хотел построить настоящий бренд. И у него получилось. Они подписывали известных игроков, но не всегда таких, кто сформировал бы сплочённую команду. Клуб старался сделать себя максимально «парижским», переработав логотип, чтобы подчеркнуть город и минимизировать часть названия «Сен-Жермен». Они заключили партнёрство не только с Nike, но и с брендом Jordan. Знаменитостей приглашали на домашние матчи, помните те фото с Леонардо Ди Каприо, Бейонсе, Jay-Z? Ленни Кравиц вообще словно купил абонемент, очень уж часто ходил на игры. Недавно клуб открыл супермаркет на Оксфорд-стрит в центре Лондона. Такие уже есть в Японии, Корее, США — это тоже часть клубной стратегии. Их трансферная политика также была важной частью формирования бренда.

Приглашение звёзд

Весь процесс прошел через три фазы: сначала волна чуть погасших, но всё ещё эффективных звёзд, включая Златана Ибрагимовича и Дэвида Бекхэма, затем приехали титаны Неймар, Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Наконец, несколько лет назад они переключились на другой план. Решили создать настоящую команду. Один за всех и все за одного! Настоящие мушкетеры!

Аль-Хелаифи сказал, что конечная цель — иметь команду из выпускников академии клуба или хотя бы из французов, чего они пока не достигли: только двое из стартового состава в прошлом финале Лиги чемпионов были французами, ни один из них не был местным, хотя двое бывших игроков академии ПСЖ выходили на замену. Они создали захватывающую, молодую команду, играющую в такой футбол, который оправдывает стоимость билета или подписку на ТВ. Это заняло время, но эта часть проекта оказалась невероятно успешной. И не нужно забывать, что они хотели прославить Катар. Сейчас больше футбольных болельщиков обладают хоть какой-то информацией о Катаре. Разница с 2011 годом огромная, отчасти благодаря ПСЖ и тому чемпионату мира четыре года назад.

Результат

ПСЖ уже находится на самом высоком уровне. В конце концов, это команда, которая сумела заставить «Баварию» в Мюнхене отбиваться при условии, что немцам была нужна только победа. Всё это очень легко понять, если просто посмотреть на команду Луиса Энрике. Если взглянуть на Витинью, Жоао Невеша и Фабиана Руиса, которые между собой играют в красивый футбол, чувствуя друг друга на поле. Дуэ мчится по флангу словно скоростной поезд, Кварацхелию уже боятся топовые защитники. Ну и про Сафонова забывать не будем. Объективно Матвей за год совершил скачок, который редко кто делает среди запасных голкиперов. Вспоминается Андрей Лунин, который прекрасно играл за «Реал» в одно время. Чего стоит только тот матч с «Ман Сити», но все же после возвращения Куртуа сел на лавку. Может, если Тибо уедет из Мадрида, тогда… Но вернемся к ПСЖ .