ПСЖ стал мировым футбольным брендом. Как шейхи сумели это сделать

вчера, 14:41
Логотип ПСЖ

Парижане не хотят останавливаться на достигнутом.

«Пари Сен-Жермен» — не только действующий обладатель Лиги чемпионов, но и, возможно, самая зрелищная команда в мире на данный момент. А состав чего только стоит! Усман Дембеле превратился из ненадёжного и склонного к травмам вингера в обладателя «Золотого мяча». Дезере Дуэ — молодая звездочка, которая может стать топовым мастером. Брэдли Баркола мог бы играть в старте за большинство других команд Лиги чемпионов, но в Париже сидит на лавке. А ещё есть Хвича Кварацхелия, который еще недавно играл за «Рубин» и «Локомотив». А теперь это один из лучших футболистов в мире. Некоторые матчи ПСЖ в Лиге чемпионов этого сезона были такими, о которых мечтают болельщики. Чего только стоит полуфинал с «Баварией», который вошел в историю мирового футбола.

Инвестиции

Давайте вспомним, как парижане пришли к такому статусу. Qatar Sports Investments приобрел клуб в 2011 году, сделка была заключена менее чем через год после того, как Катар был объявлен хозяином чемпионата мира-2022. Как бы вы ни называли этот процесс, всё это по сути сводит к одному и тому же: Катар тогда купил знаменитый, но до сих пор не слишком успешный европейский футбольный клуб. С футбольной точки зрения это сработало потрясающе. ПСЖ выиграл 12 из последних 14 титулов Франции и Лигу чемпионов прошлого сезона, а теперь считается фаворитом в сегодняшнем поединке с «Арсеналом». С бизнес-точки зрения вот какие цифры: QSI заплатила около €70 миллионов за акции клуба 15 лет назад. Теперь же оценочная стоимость ПСЖ превысила 4 миллиарда евро. Год за годом шейхи развивали проект и вкладывали в него кучу денег.

Нассер Аль-Хелаифи говорил, что хотел построить настоящий бренд. И у него получилось. Они подписывали известных игроков, но не всегда таких, кто сформировал бы сплочённую команду. Клуб старался сделать себя максимально «парижским», переработав логотип, чтобы подчеркнуть город и минимизировать часть названия «Сен-Жермен». Они заключили партнёрство не только с Nike, но и с брендом Jordan. Знаменитостей приглашали на домашние матчи, помните те фото с Леонардо Ди Каприо, Бейонсе, Jay-Z? Ленни Кравиц вообще словно купил абонемент, очень уж часто ходил на игры. Недавно клуб открыл супермаркет на Оксфорд-стрит в центре Лондона. Такие уже есть в Японии, Корее, США — это тоже часть клубной стратегии. Их трансферная политика также была важной частью формирования бренда.

Приглашение звёзд

Весь процесс прошел через три фазы: сначала волна чуть погасших, но всё ещё эффективных звёзд, включая Златана Ибрагимовича и Дэвида Бекхэма, затем приехали титаны Неймар, Килиан Мбаппе и Лионель Месси. Наконец, несколько лет назад они переключились на другой план. Решили создать настоящую команду. Один за всех и все за одного! Настоящие мушкетеры!

Аль-Хелаифи сказал, что конечная цель — иметь команду из выпускников академии клуба или хотя бы из французов, чего они пока не достигли: только двое из стартового состава в прошлом финале Лиги чемпионов были французами, ни один из них не был местным, хотя двое бывших игроков академии ПСЖ выходили на замену. Они создали захватывающую, молодую команду, играющую в такой футбол, который оправдывает стоимость билета или подписку на ТВ. Это заняло время, но эта часть проекта оказалась невероятно успешной. И не нужно забывать, что они хотели прославить Катар. Сейчас больше футбольных болельщиков обладают хоть какой-то информацией о Катаре. Разница с 2011 годом огромная, отчасти благодаря ПСЖ и тому чемпионату мира четыре года назад.

Результат

ПСЖ уже находится на самом высоком уровне. В конце концов, это команда, которая сумела заставить «Баварию» в Мюнхене отбиваться при условии, что немцам была нужна только победа. Всё это очень легко понять, если просто посмотреть на команду Луиса Энрике. Если взглянуть на Витинью, Жоао Невеша и Фабиана Руиса, которые между собой играют в красивый футбол, чувствуя друг друга на поле. Дуэ мчится по флангу словно скоростной поезд, Кварацхелию уже боятся топовые защитники. Ну и про Сафонова забывать не будем. Объективно Матвей за год совершил скачок, который редко кто делает среди запасных голкиперов. Вспоминается Андрей Лунин, который прекрасно играл за «Реал» в одно время. Чего стоит только тот матч с «Ман Сити», но все же после возвращения Куртуа сел на лавку. Может, если Тибо уедет из Мадрида, тогда… Но вернемся к ПСЖ.

Парижан уже можно назвать успешным проектом в футболе. Если они смогут выиграть вторую Лигу чемпионов подряд, то это будет просто феноменально! В прошлом сезоне мало кто ставил на «Интер», ПСЖ все же казался гораздо сильнее. Да, не разгром пророчили, но хотя бы минимальную победу. Сегодня все иначе. Не верится в разгром «Арсенала», поскольку команда мощно играет в защите. Вероятно, многое решит первый гол. Если это сделают лондонцы, то шансы у них будут приличные на успех. А вот если парижане… Тогда «Арсеналу» придется идти вперед, а что могут в таком случае сделать на контратаках Хвича и Дембеле… Об этом лучше не спрашивать у футболистов «Баварии». Кстати, в этом плей-офф ПСЖ уже выбил «Челси» и «Ливерпуль». Повторится ли тренд с англичанами в финале?

25процентный клоун
вчера в 23:36, ред.
Ну это уже старая пластинка. ПСЖ Энрике это футбол
Amon-Mut-Montu
вчера в 17:49
Большие деньги делают всё.
Bad Listener
вчера в 16:49, ред.
Вот сразу первым же предложением всё желание читать отбили. "Усман Дембеле превратился в обладателя Золотого Мяча". Он не превратился. Его превратили те кому надо было кому то хоть эту награду всучить, ну нет у них опции не награждать никого если никто не достоин, не знают они что такое самоуважение и награду свою не уважают, уважают только фантики и циферки на счетах в банках. Теперь это награда мало чего стоит вот и всё. Когда ты после Месси и Рона, по истине великих игроков, даёшь её... кхм... Усману Дембеле она из золотой превращается в пластмассовую прям на глазах. Пластмассовый мяч. Интересно кто его в этом году оформит)
Grizly88
вчера в 16:30
Это не Псж стала суперклубом . Это у многих топ клубов спады, Барса, Реал, Бавария. Интер им достался в прошлом сезоне вообще слабеющая команда,
25процентный клоун
вчера в 16:15, ред.
Этот ПСЖ команда Ээнрике, а не суперклуб. Они хороши вопреки вмему, а не потому что. Это самое настоящее явление футбола в железном мире вар, видеоповторов, кабинетных игр и денег.
И чтобы оставаться на своём пути им нужно продолжать ходить по земле и заниматься любимым видом спортивной игры
t6v95jemfv9b
вчера в 15:29
кое-кому следовало бы поучиться
Гость
