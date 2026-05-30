Сафонов – победитель Лиги чемпионов 2025/26. «Арсенал» провалил серию пенальти против ПСЖ

вчера, 22:28

Матвей увидел чужие промахи.

«Арсенал» не справился с давлением

В финале «канониры» успешно отбивались, пропустив лишь с пенальти. В серии одиннадцатиметровых промахи Эзе и Габриэля – оба пробили мимо ворот Сафонова, подвели черту под сложным для зрителей финалом Лиги чемпионов. ПСЖ повторил опыт «Реала», парижане выиграли престижный турнир дважды подряд. Сафонов впервые сыграл в финале кубка чемпионов и победил во второй раз, теперь как основной голкипер команды Луиса Энрике. Футболисты «Арсенала» не справились с нервами.

Сейв Райи после пенальти Мендеша ничем не помог. Победила команда, которая намного чаще работала с мячом в тяжелом поединке и любит атакующий футбол. После замены Кварацхелии ПСЖ вяло атаковал ворота Райи, явных моментов в финале было мало. Участники игры в Будапеште подарили зрителям типичный финальный матч, где хватало мелких ошибок, но давление сковало. Попытка «Арсенала» раскрыть игру во втором тайме после замен тоже не сработала, хотя они и не сильно старались.

А ПСЖ не смог нормально разыграть угловые в стиле «канониров». Контратаки не привели к новым голам при счете 1:1, пришлось ходить пешком по полю в овертаймах. Это рудиментарное правило ворует у футболистов здоровье, а у фанатов – время. До финала многие допускали, что Артете придется испортить матч для зрителей, чтобы «Арсенал» снял еврокубковое проклятие. Не получилось, «канониры» проиграли пятый подряд международный финал в разных турнирах. У игроков ПСЖ нервы крепче.

Хаверц опять забил в главном финале

Кимпембе и Анри вынесли на бровку кубок чемпионов, который Тьерри не сумел выиграть с «Арсеналом» в финале против «Барселоны» двадцать лет тому назад. Чемпионы Франции и Англии сразились в новом решающем матче Лиги чемпионов. Перед началом матча венгры не смогли исполнить вживую гимн турнира. Без оперной партии мелодия звучала бледно, и конфуз музыкантов – хороший символ всего финала. Матч получился в целом слишком медленным, команды сильно уважали друг друга.

Время игры тоже повлияло. Понятна финансовая логика УЕФА : финал в семь вечера среди белого дня удобен для азиатских фанатов. Гости в Будапеште потратят больше денег в заведениях, покинув стадион на несколько часов раньше обычного. Но без искусственного освещения финал смотрелся поединком чемпионата мира или Европы. Футболисты долго адаптировались, их организмы не привыкли играть в такое время. Важная деталь для понимания темпа игры, человек зависит от законов биологии.

Первыми на секунду проснулись футболисты «Арсенала». Мастер голов в финалах Лиги чемпионов Хаверц забил на шестой минуте. Немец классно открылся после рикошета на левом фланге атаки «канониров». Хаверц бежал медленно, но оборона ПСЖ просчиталась. Сафонов не отразил мощный удар с очень острого угла. Голкипер не успел поднять руки и зря не попытался выйти из ворот дальше, чтобы подставить тело под мяч. «Арсенал» получил серьезный козырь после просчета линии обороны ПСЖ .

«Арсенал» упустил исторический шанс

Кто знает, когда ещё будет такой шанс? Они провели второй финал Лиги чемпионов в истории, а действующие победители из Парижа сыграли третий финал. Для «Арсенала» был главный поединок в истории, клуб подобного масштаба без кубка чемпионов – нонсенс. Испанские тренеры решали, кого в итоге назовут королем футбольной Европы. Луис Энрике выбрал классический стартовый состав. Хакими восстановился после травмы, не было ни одного сюрприза от парижан, Дембеле тоже смог сыграть с первых минут.

У Артеты были кадровые варианты. Тренер «Арсенала» поверил выводам клубных врачей – голландец Тимбер не успел подготовиться к выходу в основе на фланге Кварацхелии. Испанец Москера сыграл против Хвичи, но упустил грузина перед пенальти. В центре поля вышел воспитанник «Арсенала» Льюис-Скелли, а слева в обороне «канониров» был эквадорец Инкапье, а не итальянец Калафьори. В атаке ждали бельгийца Троссара, а в центре атаки выбрали «ложную девятку» Хаверца. Мартинелли и Дьёкереш не вышли.

Артета помнил, что Кай забил победный гол в финале Лиги чемпионов между «Челси» и «Манчестер Сити». Как и Гвардиола, Микель – суеверный человек. Чемпион мира Скалони недавно рассказал, что его помощник Аймар лишь после завершения карьеры футболиста узнал, что такое «игра на третьего» – тактический прием, который часто используют «Арсенал» и ПСЖ . При этом у Аймара, как и у Артеты, есть святая вера в футбольные суеверия. Ставка на Хаверца сыграла быстро, но дальше удачу заслужили в Париже.

ПСЖ тоже мог сыграть куда сильнее

Во Франции команды делятся на две категории. Лучшие клубы стараются много работать с мячом. Они сильно уступают ПСЖ по этому параметру, столичная команда в космосе из-за силы состава. Но в Лиге 1 также много коллективов, которые против «Лилля» и «Марселя» работают вторым номером, причем откровенным, как «Арсенал» в финале. Вот только речь о чемпионах Англии, они допустили ошибку, что закрывались настолько очевидно. ПСЖ вскрывал разные «автобусы», но команда Энрике не всегда хороша в таких матчах.

ПСЖ нужно пространство для голов. Дуэ, Кварацхелия и Дембеле обожают свежий воздух, а четыре номинальных центральных защитника «Арсенала» сыграли плотно. «Канониры» садились низко в надежде на контратаку. Парижанам нужны были дальние удары по воротам Райи, а у владений Сафонова смертельным мог оказаться стандарт. Но «Арсенал» не смог заработать угловые, чтобы тренер Жовер получил премиальные. Французу, отвечающему за розыгрыши лондонцев, платят по 10 000 фунтов за голы со стандартов.