Футболисты «Ливерпуля» возненавидят нового тренера. Уволенному Слоту нашли перспективную замену

Отказали даже Хаби Алонсо.
Улыбчивый Ираола – очень жесткий наставник
Не будем тянуть птицу Лайвер с герба «красных» за хвост. Раскроем причину, почему некоторые футболисты «Ливерпуля» возненавидят тренера Ираолу, а другие будут уважать его за системность, когда испанца назначат. Андони улыбчивый и скромно ведет себя во время интервью, но это типичный баск с твердым характером. Футболисты «Борнмута» постоянно жаловались друзьям из других клубов на необычный график тренера. В английских командах по два выходных дня в неделю, типичная практика большинства менеджеров.
Ираола в «Борнмуте» собирал команду на базе каждый день без исключений. В дни матчей нагрузки на футболистов стартового состава были высокими, интенсивно работали по сорок минут. Нетипичный подход Андони сначала не прижился: команда выдала серию из девяти матчей в АПЛ без побед и с шестью забитыми мячами. Испанец был на грани увольнения осенью 2023 года, но «вишенки» одержали волевую победу над «Бернли» Венсана Компани. Два тренера, замыкавшие тогда таблицу АПЛ, убедили «Баварию» и «Ливерпуль».
Великие клубы ставят на молодых наставников, которые отличаются игровой философией. Компани – романтик с атакующим футболом, а Ираола сильнее похож по подходу на Клоппа, чем Слот и Алонсо, которому не доверили «Ливерпуль». В итоге Хаби оказался в «Челси» и будет мстить бывшему клубу за отказ. Пока Арне Слот боролся на путевку в Лигу чемпионов, директора «Ливерпуля» обманывали всех вокруг, что Арне остается в клубе, хотя английские инсайдеры давно писали, что тренер ближе к отставке, чем к третьему сезону.
«Ливерпуль» рассматривал разные кандидатуры, но руководители испугались требования Хаби Алонсо. В «Реале» испанцу не дали времени и власти. На переговорах в Англии он точно высказал предпочтения: контроль над трансферами, сезон для раскачки. «Ливерпуль» уже потерял деньги после неудачи Слота, поэтому Алонсо отказали в пользу человека, который рад самому факту приглашения. Ираола понимает, что ему дают шанс всей карьеры. После «Борнмута», где он возился с талантами, надо перестроить «Ливерпуль».
Кандидат – протеже спортивного директора
После завершения карьеры игрока в «Нью-Йорк Сити» Ираола не отдыхал, а пошел учиться. Легенда «Атлетика» из Бильбао рано начал тренерскую карьеру в кипрском АЕКе, где выиграл кубок страны. Андони быстро убедил руководство «Райо Вальекано», а через три года оказался в АПЛ. В «Борнмут» его пригласил технический директор клуба Хьюз, которому все уши прожужжали рассказами, какой Ираола перспективный тренер, невзирая на молодой возраст. Будущему наставнику «Ливерпуля» 43 года, вся карьера впереди.
В «Борнмуте» Ираолу всегда будут уважать и любить, ведь с ним «вишенки» впервые в истории вышли в Лигу Европы. Андони загодя сообщил о решении уйти, неспешно выбирая новый клуб. Думали, что испанец возглавит нестабильный «Милан». Скорее всего, те слухи были для отвлечения внимания, ведь в «Ливерпуле» у Ираолы есть свой человек. Ричард Хью, который выбрал Андони для «Борнмута», с прошлого лета работает спортивным директором «красных». Шотландец убедил владельцев клуба довериться его человеку после Слота.
Арне назначили до приезда Хьюза, но дальше Майкл Эдвардс – соавтор «Ливерпуля» Клоппа и управляющий директор, вместе с Ричардом не смогли подписать защитника Гуэхи и других футболистов, с которыми Слот выдал бы достойный сезон. Деньги потрачены, новички не заиграли, коллектив развалился. Сначала Слот понравился футболистам «Ливерпуля», ведь он мягче, чем Клопп. От немца немного устали, Юрген слишком масштабная и шумная фигура, чтобы не давить на психику окружающих. На его багаже Слот смог выиграть АПЛ.
Но когда Эдвардс, Хьюз и Слот получили деньги, то не смогли их эффективно потратить. Ван Дейк говорит, что режим тренировок не меняли, но изменились соперники, раскусили уловки Слота. «Ливерпуль» подсчитал убытки, клуб потерял Салаха и Робертсона, у игроков хватало травм. Слоту не простили 12 поражений в АПЛ и 19 крупных осечек в целом. При этом Арне стал вторым после Клоппа по проценту побед среди тренеров «Ливерпуля», сыгравших более сотни матчей. Слот обошел легенд Далглиша, Пейсли, Фэгана и Шенкли.
Главный минус Ираолы – не работал со звёздами
Андони перейдёт на двухматчевый недельный цикл без опыта в еврокубках. Зато тренер умеет поднимать игроков, перед глазами прогресс «Борнмута». Семеньо перешел в «Манчестер Сити» за 72 миллиона евро. «Тоттенхэм» отдал за трансфер Соланке 64 млн евро. Забарный и Хёйсен перешли в ПСЖ и «Реал», обе сделки дороже 60 млн евро. Керкеж – левый защитник «Ливерпуля», тоже воспитан Ираолой. Андони в прошлом играл с чемпионами мира и Европы, вызывался в сборную Испании с Пуйолем и Рамосом, хотя не ездил на крупные турниры.
Новый опыт работы с молодыми звездами, как и время рядом с Касильясом, Иньестой и Хави на испанской базе, не делают тренера специалистом по каждодневному общению с игроками уровня «Ливерпуля». Клопп и Моуриньо, в отличие от Гвардиолы, не выросли в великих клубах с юности, зато они быстро научились управлять дикими талантами. Ираола, как Тен Хаг в «Манчестер Юнайтед» или тренеры, которые после середняков АПЛ возглавляли лидеров, не имеет опыта конфликтов с амбициозными игроками, которые без него выигрывали АПЛ.
Беды Слота прямо связаны с тем, что он не подружился с вингером Салахом: ветеран не выдал идеальный прощальный сезон. Ираола должен выбрать правильного голкипера основы между Алиссоном и Мамардашвили, и подписать сменщика Конате, чтобы новичок стал идеальным напарником Ван Дейка. Ираоле важно перестроить центр поля, где не все пашут так, как требует системный прессинг Ираолы, похожий на философию Клоппа. Нет нового Фабиньо, а МакАллистер, Собослаи и Вирц хотят играть у чужих ворот и создавать много голов.
В этом пункте футболисты поддержат Ираолу: Андони любит красивый футбол, но ценит эффективность. Исаку, Гакпо и Экитике, когда француз оправится от сложной травмы, придется поднять результативность. Следующий сезон АПЛ будет особенным. Пять клубов «большой шестерки» – две команды из Манчестера, «Тоттенхэм», «Челси» и «Ливерпуль», поменяли тренеров, если сравнивать со стартом прошлого сезона. Для прогнозов слишком рано, но директора Эдвардс и Хьюз зовут Ираолу, чтобы не уволили их самих. Интересная и рискованная ставка.
Ираола не факт, что справится, но всё же надеюсь, что у него получится
Ираола это кот в мешке, да все хорошо в Борнмуте, это точно также как Поттера в Брайтоне, Франк в Брентфорде говорили на сколько тренеры хороши им бы клуб по статуснее........перешли в другие команды и не получилось, тем более все равно будут оталкиваться от успеха Слота он взял титул,...........
Думаю Слота уже давно хотели сменить, но почему выбрали Ираолу, как андидата? когда был свободен Алонсо, которые все видели на энфилде.........Алонсо мог воссоединится с игроками из Байера поставить Вирца туда куда нужно. раз у Слота не шло, и к нему отнеслись бы с теплом.........свой игрок.......как раз Ираола подошел бы больше Челси слепить из них команду на перспективу....
Ливерпуль очень рискует назначая Ираолу, наверно больше чем Алонсо в Челси.
PS Что то мне подсказывает Арсенал снова возьмет титул в след сезоне, так как у конкурентов глобальная перестройка..... у Сити ушел Гвардиола Мареска или еще кого возьмут, не понятно во что будет играть и как у него пойдет, Каррик в МЮ тоже под вопросом, Челси и Ливерпуль соответсвенно тоже, о Тоттенхэме пока вообще не стоит говорить концовка у Де Зерби была мучительной..........мне кажется АВ и Эмери будут точно бороться за медали......... возможно Ньюкасл что-то снова покажет..........но как будет у Хау.
значит, костяк команды примет Ираола.
главное, что в следующий сезон болельщики Ливерпуля заходят с надеждой на нормальный футбол. еще раз Слоту спасибо за победу в АПЛ, но его второй сезон это тотальная импотенция и трусость, так больше быть не могло.