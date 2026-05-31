Футболисты «Ливерпуля» возненавидят нового тренера. Уволенному Слоту нашли перспективную замену

вчера, 09:59

Отказали даже Хаби Алонсо.

Улыбчивый Ираола – очень жесткий наставник

Не будем тянуть птицу Лайвер с герба «красных» за хвост. Раскроем причину, почему некоторые футболисты «Ливерпуля» возненавидят тренера Ираолу, а другие будут уважать его за системность, когда испанца назначат. Андони улыбчивый и скромно ведет себя во время интервью, но это типичный баск с твердым характером. Футболисты «Борнмута» постоянно жаловались друзьям из других клубов на необычный график тренера. В английских командах по два выходных дня в неделю, типичная практика большинства менеджеров.



Ираола в «Борнмуте» собирал команду на базе каждый день без исключений. В дни матчей нагрузки на футболистов стартового состава были высокими, интенсивно работали по сорок минут. Нетипичный подход Андони сначала не прижился: команда выдала серию из девяти матчей в АПЛ без побед и с шестью забитыми мячами. Испанец был на грани увольнения осенью 2023 года, но «вишенки» одержали волевую победу над «Бернли» Венсана Компани. Два тренера, замыкавшие тогда таблицу АПЛ , убедили «Баварию» и «Ливерпуль».



Великие клубы ставят на молодых наставников, которые отличаются игровой философией. Компани – романтик с атакующим футболом, а Ираола сильнее похож по подходу на Клоппа, чем Слот и Алонсо, которому не доверили «Ливерпуль». В итоге Хаби оказался в «Челси» и будет мстить бывшему клубу за отказ. Пока Арне Слот боролся на путевку в Лигу чемпионов, директора «Ливерпуля» обманывали всех вокруг, что Арне остается в клубе, хотя английские инсайдеры давно писали, что тренер ближе к отставке, чем к третьему сезону.



«Ливерпуль» рассматривал разные кандидатуры, но руководители испугались требования Хаби Алонсо. В «Реале» испанцу не дали времени и власти. На переговорах в Англии он точно высказал предпочтения: контроль над трансферами, сезон для раскачки. «Ливерпуль» уже потерял деньги после неудачи Слота, поэтому Алонсо отказали в пользу человека, который рад самому факту приглашения. Ираола понимает, что ему дают шанс всей карьеры. После «Борнмута», где он возился с талантами, надо перестроить «Ливерпуль».

Кандидат – протеже спортивного директора

После завершения карьеры игрока в «Нью-Йорк Сити» Ираола не отдыхал, а пошел учиться. Легенда «Атлетика» из Бильбао рано начал тренерскую карьеру в кипрском АЕКе, где выиграл кубок страны. Андони быстро убедил руководство «Райо Вальекано», а через три года оказался в АПЛ . В «Борнмут» его пригласил технический директор клуба Хьюз, которому все уши прожужжали рассказами, какой Ираола перспективный тренер, невзирая на молодой возраст. Будущему наставнику «Ливерпуля» 43 года, вся карьера впереди.



В «Борнмуте» Ираолу всегда будут уважать и любить, ведь с ним «вишенки» впервые в истории вышли в Лигу Европы. Андони загодя сообщил о решении уйти, неспешно выбирая новый клуб. Думали, что испанец возглавит нестабильный «Милан». Скорее всего, те слухи были для отвлечения внимания, ведь в «Ливерпуле» у Ираолы есть свой человек. Ричард Хью, который выбрал Андони для «Борнмута», с прошлого лета работает спортивным директором «красных». Шотландец убедил владельцев клуба довериться его человеку после Слота.



Арне назначили до приезда Хьюза, но дальше Майкл Эдвардс – соавтор «Ливерпуля» Клоппа и управляющий директор, вместе с Ричардом не смогли подписать защитника Гуэхи и других футболистов, с которыми Слот выдал бы достойный сезон. Деньги потрачены, новички не заиграли, коллектив развалился. Сначала Слот понравился футболистам «Ливерпуля», ведь он мягче, чем Клопп. От немца немного устали, Юрген слишком масштабная и шумная фигура, чтобы не давить на психику окружающих. На его багаже Слот смог выиграть АПЛ .

Но когда Эдвардс, Хьюз и Слот получили деньги, то не смогли их эффективно потратить. Ван Дейк говорит, что режим тренировок не меняли, но изменились соперники, раскусили уловки Слота. «Ливерпуль» подсчитал убытки, клуб потерял Салаха и Робертсона, у игроков хватало травм. Слоту не простили 12 поражений в АПЛ и 19 крупных осечек в целом. При этом Арне стал вторым после Клоппа по проценту побед среди тренеров «Ливерпуля», сыгравших более сотни матчей. Слот обошел легенд Далглиша, Пейсли, Фэгана и Шенкли.

Главный минус Ираолы – не работал со звёздами