Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяБлогиТренерская доляСтратегия и тактикаЛига чемпионов 2025/2026

Артета поставил на кон репутацию и проиграл. «Арсенал» вернётся к атакующему футболу или развалится

вчера, 22:10
Артета

Переживают крах надежд.

Клубы АПЛ злорадствуют после промахов «канониров»

Пресс-службы «Челси», «Кристал Пэлас», «Ноттингем Форест» и других клубов подчеркнули отношение многих англичан к «Арсеналу» Артеты. В конце сезона админы захотели получить хорошую статистику в социальных сетях. В «Челси» после промахов «канониров» в серии пенальти против ПСЖ напомнили, что музей футбольных трофеев в Лондоне находится на «Стэмфорд Бридж», ведь «Арсенал» без коллекции новых кубков. Пресс-служба «Ноттингем Форест» вспоминала древнюю победу в Кубке чемпионов, выставив фотографию клубной легенды с трофеем, которого пока нет в коллекции «Арсенала».

Было много шуток о количестве пасов в финале Лиги чемпионов. Уже вспомнили соперничество Габриэля и Холанда, ведь именно бразильский защитник промахнулся в решающий момент в серии пенальти. Прекрасно, что капитан сборной Бразилии и ПСЖ Маркиньос пошел к коллеге после промаха, обняв соперника по финалу и напарника по национальной команде. Футболисты из Парижа хорошо воспитаны тренером Энрике. Невеш, Витинья и Кварацхелия хвалили команду, а не выпячивали себя. ПСЖ – красавцы, но любой результат финала Лиги чемпионов не изменил бы траекторию их движения.

Энрике предлагают новый контракт, советник президента клуба и фактический спортивный директор ПСЖ Кампуш приехал в Будапешт с внуками и снова позировал с Кубком чемпионов. Президент клуба найдет деньги на трансферы, хотя у ПСЖ уже молодой и перспективный состав. А вот «Арсенал» без победы оказывается в щекотливой ситуации. Артета четко дал понять, что отказ от красивого футбола в стиле учителя Гвардиолы был сознательным выбором во имя трофеев. Выиграли АПЛ – историческое достижение после 22 лет страданий. Но поражение в финале Лиги чемпионов больно ударило по коллективу.

Финал проиграли Сака, Эдегор и форварды «Арсенала»

Энрике взял третий кубок чемпионов в карьере. ПСЖ повторил рекорд результативности за сезон в Лиге чемпионов, хотя французы сыграли больше матчей, чем «Барселона» из далекого прошлого с Энрике в качестве вингера каталонцев. К победителям нет вопросов. Энрике по числу кубков присоединился к Гвардиоле, Шенкли и Зидану. Впереди только Анчелотти, Карло как тренер выиграл 5 раз. Артета уступил в своем первом финале Лиги чемпионов, как Тухель с ПСЖ, но испанец – молодой наставник. Он мечтает о новой попытке, хотя для победы «Арсеналу» нужна обновленная линия атаки.

Артета на это намекнул сразу после финала, хотя также посвятил время традиционным жалобам на судейство. Тень Арсена Венгера нависает над Микелем каждый раз, когда он жалуется. Зато намек на кадровые изменения верный, у «Арсенала» нет органичной и результативной линии нападения. Причем не выбрана сама стратегия игры. Ложные форварды Хаверц и Эдегор создали один удар в створ Сафонова на двоих по ходу финала Лиги чемпионов. «Девятку» Дьёкереша не вывели на пик формы к концу мая. Похоже, тренерский штаб Артеты нуждается в ассистенте с атакующей футбольной философией.

Хайнце – давний друг Микеля, с которым они тесно общались, играя за ПСЖ, привнес в игру «Арсенала» нужные оборонительные идеи. Француз Жовер в ответе за стандарты. Но кто, если сам Артета не специалист по красивому футболу, поможет главному тренеру повторить атакующую схему времен Анри, Пиреса, Бергкампа и Вильтора? Будет ли «Арсенал» версии 2027 года похож на команду из 2004? Легенды времен Венгера умели играть рационально – сезон без поражений в АПЛ прошли с грамотной обороной и большим количеством ничьих, но тогда не было вопросов к атакующей линии «канониров».

Новый финал Лиги чемпионов проиграли капитаны «Арсенала». Эдегор не управлял игрой, как Витинья и Невеш. Сака не разогнал несколько атак, как Кварацхелия. Сыграй они ярче, могли не бить пенальти, которые для английских коллективов часто становятся непреодолимой преградой. Троссард – хороший джокер, но средний игрок основы. Мартинелли тоже герой момента, а не целого сезона. Хаверц отрешен и умеет создать важный гол, но он не центрфорвард. При этом только Велибор Васович, Роналду, Манджукич и немец из «Арсенала» забивали в финалах Кубка чемпионов за разные команды.

Артете пора выходить из автобуса и побеждать красиво

Главным трансфером «Арсенала» может стать ассистент тренера. Защитные наработки Жовера и Хайнце снова принесут пользу в АПЛ, где все конкуренты с другими менеджерами, и в Лиге чемпионов, где «Барселона», «Бавария» и «Реал» мечтают о финале 2027 года. Главная идея Артеты – припарковать автобус и гнуть эту линию, невзирая на ход финала, в итоге защитила от поражения ПСЖ в основное время. И не защитила от потери титула. «Арсенал» лучше ПСЖ смотрелся на групповом раунде ЛЧ, но в плей-офф Микелю везло со жребием. А в финале удача улыбнулась более смелым парижанам.

Раньше «Арсенал» Артеты играл ярче. Хорошим символом того, как может действовать команда в будущем, является смелый проход Салиба с мячом на чужую половину поля в финале Лиги чемпионов. У клуба есть денежные и кадровые ресурсы, чтобы перестроить заявку. Но также появилась новая проблема: репутация наставника мешает трансферам. Футболисты вроде Кварацхелии и Альвареса, которые могли бы вернуть «Арсеналу» свежесть, не спешат работать на Артету. Микель застрял в роли водителя «автобуса». Здесь кроется стратегическая опасность, спортивные менеджеры клуба о ней знают.

Райс и многие «канониры» – неглупые парни. Футболисты слушались тренера, приказавшего терпеть до конца, чтобы через стандарты и без яркого футбола первым номером приблизиться к кубкам. В АПЛ ставка сыграла, хотя помогло и состояние конкурентов. В Лиге чемпионов ПСЖ опытнее, французы прошли «Челси», «Ливерпуль» и «Баварию». Чемпионы не обыграли «Арсенал», но Витинья прав – тяжело взломать низкий блок из трех линий. Кубок снова у ПСЖ, а «канонирам» надо меняться. Найдут ассистента с атакующим мышлением и созидателей – «Арсенал» прибавит. Не получится – Артету уволят.

Помазун рассказал о подготовке к серии пенальти в финале Суперкубка России
26 мая
Бывший рулевой «Акрона» помогал команде в переходных играх
24 мая
Быстрые фланги и точечные пасы. Какой футбол ждёт «Челси» при Алонсо
17 маяЕвгений Петров в блоге Тактический лабиринтКомментарии6
В «Реале» могут ввести голосование при выборе капитана команды
10 мая
Стал известен тактический план Энрике для Сафонова в матче с «Баварией»
09 мая
АПЛ отстала от главного футбольного тренда. Их клубы не играют как «Бавария» и ПСЖ
03 маяRoman Novikov в блоге Тактический лабиринтКомментарии6
Сортировать
Все комментарии
Али Диа
Али Диа
сегодня в 12:34, ред.
Харамбол, конечно, ужасно, но проиграть в финале по пенальти- вроде, не самый худший результат… Выиграть титул АПЛ впервые за долгое время- тоже «Вау»… Во времена Венгера мы вместо «4» говорили Арсенал (думаю, многие знают причины)… Да, спад у конкурентов, влито неимоверно много денег, проходная сетка в ЛЧ… Но они как бы и на групповом этапе себя круто проявили (с точки зрения результата).
Тристан
Тристан
сегодня в 11:44
"Эдегор не управлял игрой, как Витинья и Невеш. Сака не разогнал несколько атак, как Кварацхелия"..автор, с игры забил только Арсенал, а твои звездные парижане отыгрались только при помощи пенальти. Ты игру смотрел? Или по инерции после игры с ПСЖ с Баварией пишешь?
RROKUS
RROKUS
сегодня в 11:25
Сеньор Артета создал сильную команду..А пенальти - это всегда лотерея
Али Диа
Али Диа
сегодня в 09:24
«Футболисты из Парижа хорошо воспитаны тренером Энрике»… Еще бы фанатов как-нибудь воспитали… Такими темпами, если в 27 снова победит ПСЖ, они в*йну развяжут…
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 08:15, ред.
Автор, а что же ты не написал, что ПСЖ имея в атаке действующего обладателя ЗМ (Дембеле) и потенциального (Хвичу), т е. лучшее нападение из возможных в принципе, за 120 минут не забили с игры ничего? Что бы вы все сказали, если бы Москеру поменяли на 3 минуты раньше и если бы судья поставил пенальти на Мадуеке?
amfik
amfik
сегодня в 08:11
хрень собачья, Альварес думаю пришелся бы ко столу, усиление нужно, но перестраивать полностью и менять стратегию после настолько удачного сезона? Что за анаЛитика? 20 лет, Карл, без финалов Лиги Чемпионов (я вообще молчу о том, сколько лет было и без самой лиги), 22 года без титула. Пенальти это всегда лотерея, Эзе даже вчера на праздновании не было - танцы с бубном перед мячом никогда не приносят результата (помним сборную Италии в финале) и он свое схавал, но я ему благодарен за весь сезон. Как итог, не может грамотный и стратегически выигранный матч перечеркнуть весь отличный сезон. Они чемпионы, финалисты ЛЧ и очень достойно провели финал. И ни о каком увольнении не может идти речь, кто об этом говорит просто профан и не видел что было с командой все эти годы с момента прихода Артеты. Сейчас уволят?))
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 03:17
Я не верю в то, что Артета начнет менять стиль игры. Просто если откровенно - а зачем ему это?

У Челси, Сити и Ливерпуля - новые тренеры, которым нужно перестраивать команду под себя.

МЮ - хоть Каррик и переиграл вчистую Артету в личной встрече, но даже в сезоне без Еврокубков у МЮ были проблемы, когда нужно было играть больше одного матча в неделю. Исправит ли это одно трансферное окно и одна предсезонка - большие вопросы.

К Астон Вилле, почему-то, никто не хочет идти из звезд, а состав нужно укреплять - в концовке сезона команда не выдержала темпа АПЛ и Еврокубков и чуть не выпала из зоны ЛЧ. Смогут ли они достойно усилиться?

Ньюкасл - они вообще будут вынуждены продавать игроков этим летом и, по сути, перестраивать команду.

Про Тоттенхэм вообще молчим...

Конечно, напротив, можно было бы тоже воспользоваться таким сезоном и тоже перестраивать команду...

Но если вместо этого есть возможность взять еще один титул - то объективно, зачем рисковать?)
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 02:08
Какое усиление Вы считаете достойным?
youtomee
youtomee
сегодня в 01:47
"Но поражение в финале Лиги чемпионов больно ударило по коллективу." - откуда вы знаете, как это по ним ударило. Ну понятно, что обидно проиграть, но они наверняка довольны сезоном в целом. По ним бы больно ударило, если бы они вкатали 0:5 как в прошлом году Интер.
"Артете пора выходить из автобуса и побеждать красиво" Артете видней, как побеждать. Он может немного скорректировать игру, но у него не будет Арсенала Венгера никогда. Потому что с такой игрой как сейчас, рисков меньше, шансов на трофеи больше.
Lobo77
Lobo77
вчера в 23:46, ред.
Артета затушил ПСЖ. Особенно в первом тайме. Они вообще ничего не могли. Все говорили что французы порвут англичан. А ведь не было этого.
Если бы Хвичу не прорвало так бы и закончили.
Артета подвиг совершил, чуть не перекусил лучшую команду мира. А его критикуют.
Икарус
Икарус
вчера в 22:43
Не вижу особых проблем у Арсенала. АРтета вернул гунеров в число топ-клубов Европы, сделал претендентом номер 1 на титул АПЛ. Условному МЮ и Челси о таком только мечтать.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:23
На месте боссов Арсенала я бы купил достойное усиление или уаолил к чертям собачим
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 