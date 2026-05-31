Артета поставил на кон репутацию и проиграл. «Арсенал» вернётся к атакующему футболу или развалится

вчера, 22:10

Переживают крах надежд.

Клубы АПЛ злорадствуют после промахов «канониров»

Пресс-службы «Челси», «Кристал Пэлас», «Ноттингем Форест» и других клубов подчеркнули отношение многих англичан к «Арсеналу» Артеты. В конце сезона админы захотели получить хорошую статистику в социальных сетях. В «Челси» после промахов «канониров» в серии пенальти против ПСЖ напомнили, что музей футбольных трофеев в Лондоне находится на «Стэмфорд Бридж», ведь «Арсенал» без коллекции новых кубков. Пресс-служба «Ноттингем Форест» вспоминала древнюю победу в Кубке чемпионов, выставив фотографию клубной легенды с трофеем, которого пока нет в коллекции «Арсенала».

Было много шуток о количестве пасов в финале Лиги чемпионов. Уже вспомнили соперничество Габриэля и Холанда, ведь именно бразильский защитник промахнулся в решающий момент в серии пенальти. Прекрасно, что капитан сборной Бразилии и ПСЖ Маркиньос пошел к коллеге после промаха, обняв соперника по финалу и напарника по национальной команде. Футболисты из Парижа хорошо воспитаны тренером Энрике. Невеш, Витинья и Кварацхелия хвалили команду, а не выпячивали себя. ПСЖ – красавцы, но любой результат финала Лиги чемпионов не изменил бы траекторию их движения.

Энрике предлагают новый контракт, советник президента клуба и фактический спортивный директор ПСЖ Кампуш приехал в Будапешт с внуками и снова позировал с Кубком чемпионов. Президент клуба найдет деньги на трансферы, хотя у ПСЖ уже молодой и перспективный состав. А вот «Арсенал» без победы оказывается в щекотливой ситуации. Артета четко дал понять, что отказ от красивого футбола в стиле учителя Гвардиолы был сознательным выбором во имя трофеев. Выиграли АПЛ – историческое достижение после 22 лет страданий. Но поражение в финале Лиги чемпионов больно ударило по коллективу.

Финал проиграли Сака, Эдегор и форварды «Арсенала»

Энрике взял третий кубок чемпионов в карьере. ПСЖ повторил рекорд результативности за сезон в Лиге чемпионов, хотя французы сыграли больше матчей, чем «Барселона» из далекого прошлого с Энрике в качестве вингера каталонцев. К победителям нет вопросов. Энрике по числу кубков присоединился к Гвардиоле, Шенкли и Зидану. Впереди только Анчелотти, Карло как тренер выиграл 5 раз. Артета уступил в своем первом финале Лиги чемпионов, как Тухель с ПСЖ , но испанец – молодой наставник. Он мечтает о новой попытке, хотя для победы «Арсеналу» нужна обновленная линия атаки.

Артета на это намекнул сразу после финала, хотя также посвятил время традиционным жалобам на судейство. Тень Арсена Венгера нависает над Микелем каждый раз, когда он жалуется. Зато намек на кадровые изменения верный, у «Арсенала» нет органичной и результативной линии нападения. Причем не выбрана сама стратегия игры. Ложные форварды Хаверц и Эдегор создали один удар в створ Сафонова на двоих по ходу финала Лиги чемпионов. «Девятку» Дьёкереша не вывели на пик формы к концу мая. Похоже, тренерский штаб Артеты нуждается в ассистенте с атакующей футбольной философией.

Хайнце – давний друг Микеля, с которым они тесно общались, играя за ПСЖ , привнес в игру «Арсенала» нужные оборонительные идеи. Француз Жовер в ответе за стандарты. Но кто, если сам Артета не специалист по красивому футболу, поможет главному тренеру повторить атакующую схему времен Анри, Пиреса, Бергкампа и Вильтора? Будет ли «Арсенал» версии 2027 года похож на команду из 2004? Легенды времен Венгера умели играть рационально – сезон без поражений в АПЛ прошли с грамотной обороной и большим количеством ничьих, но тогда не было вопросов к атакующей линии «канониров».

Новый финал Лиги чемпионов проиграли капитаны «Арсенала». Эдегор не управлял игрой, как Витинья и Невеш. Сака не разогнал несколько атак, как Кварацхелия. Сыграй они ярче, могли не бить пенальти, которые для английских коллективов часто становятся непреодолимой преградой. Троссард – хороший джокер, но средний игрок основы. Мартинелли тоже герой момента, а не целого сезона. Хаверц отрешен и умеет создать важный гол, но он не центрфорвард. При этом только Велибор Васович, Роналду, Манджукич и немец из «Арсенала» забивали в финалах Кубка чемпионов за разные команды.

Артете пора выходить из автобуса и побеждать красиво

Главным трансфером «Арсенала» может стать ассистент тренера. Защитные наработки Жовера и Хайнце снова принесут пользу в АПЛ , где все конкуренты с другими менеджерами, и в Лиге чемпионов, где «Барселона», «Бавария» и «Реал» мечтают о финале 2027 года. Главная идея Артеты – припарковать автобус и гнуть эту линию, невзирая на ход финала, в итоге защитила от поражения ПСЖ в основное время. И не защитила от потери титула. «Арсенал» лучше ПСЖ смотрелся на групповом раунде ЛЧ , но в плей-офф Микелю везло со жребием. А в финале удача улыбнулась более смелым парижанам.

Раньше «Арсенал» Артеты играл ярче. Хорошим символом того, как может действовать команда в будущем, является смелый проход Салиба с мячом на чужую половину поля в финале Лиги чемпионов. У клуба есть денежные и кадровые ресурсы, чтобы перестроить заявку. Но также появилась новая проблема: репутация наставника мешает трансферам. Футболисты вроде Кварацхелии и Альвареса, которые могли бы вернуть «Арсеналу» свежесть, не спешат работать на Артету. Микель застрял в роли водителя «автобуса». Здесь кроется стратегическая опасность, спортивные менеджеры клуба о ней знают.