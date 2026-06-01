Роналду, Месси, Модрич и Неймар прощаются с большим футболом. ЧМ-2026 – турнир уставших гигантов

вчера, 10:04

Собирают волю в кулак.

Факты говорят не в пользу кумиров миллионов. У Неймара частичный надрыв икроножной мышцы, травма второй категории из трех. Анчелотти спросили, включил бы он вингера в заявку на ЧМ , зная о характере травмы. Карло ответил с юмором: «Будь у моего дедушки колеса, он стал бы машиной». Как раз на футбольную машину нынешний Неймар не похож. Чемпионат мира – прощальный крупный турнир для футболистов элитного уровня. Некоторые мастера, вроде французов Бензема и Гризманна, не сыграют. Для других легенд ЧМ -2026 – лебединая песня.

Лионель Месси

Аргентинец после травмы. Лионеля берегли ради ЧМ -2026, где аргентинцы будут защищать титул чемпионов. Шансы невысокие, но они умеют драться. Месси давно научился играть аритмично, он может забивать голы на знакомых полях Северной Америки, но кто смотрит поединки МЛС , отмечал перемены в игре легенды. Месси устал и потерял интерес к футболу. Ему веселее проводить время с женой и детьми, чем убегать от слабых защитников чемпионата, где он просто зарабатывает деньги.

Криштиану Роналду

Роналду стал чемпионом Саудовской Аравии, но вряд ли долгожданный титул – предел мечтаний. Криштиану неизбежно проиграет времени, невзирая на рацион, сон и режим тренировок. В отличие от Месси в Катаре, у португальца ниже шансы стать ключевым нападающим сборной Португалии на турнире. Роналду повезло с командой, но даже ветераны из Манчестера Бруну и Бернарду могут быть важнее на ЧМ . Роналду стал медленным, вести игру будут победители ЛЧ Невеш и Витинья.

Лука Модрич

Чудом является само участием Модрича. После сложного для «Милана» сезона хавбек может завязать с футболом после ЧМ -2026. У «россонери» появится новый тренер, который понимает ценность Модрича, но также осознает, что сорокалетний хавбек банально устал бегать за мячом. У сборной Хорватии появляются новые таланты, пока в основном в линии обороны. Капитан важен для команды Далича, Модрич – волевой игрок. Но не удивимся, если на ЧМ -2026 Лука не создаст сенсацию.

Вирджил Ван Дейк

Великана загоняли в «Ливерпуле». Ветеран «красных» и сборной Нидерландов сыграл слишком много минут в ЛЧ , АПЛ и других турнирах, чтобы отправиться в США со свежими ногами и головой. Роналду и Месси хотя бы играют в слабых чемпионатах и отдыхали, а ван Дейк терпел поражения «Ливерпуля» со Слотом. Очевидно, что Вирджил остается одним из самых звездных защитников мира, но его стали чаще обыгрывать один в один. Голландцу сложно играть интенсивно весь матч.

Неймар Жуниор

Неймара включили в заявку на ЧМ -2026 по квоте рекламодателей. Фанаты из Бразилии зло реагируют на новости о вингере, ведь за бортом оставили форварда Жоао Педро из «Челси». После десятилетий разочарований «селесао» нужны голы на ЧМ -2026, но Анчелотти впереди ставит на Рафинью и Винисиуса. Неймара прячут от прессы в медицинском учреждении, где реабилитологи пытаются быстро поставить его на ноги. Но даже здоровый Жуниор давно не тот, что раньше.

Мохамед Салах

Салаху скоро 34 года, ветеран покинул «Ливерпуль». Мохамед по своим меркам провел плохой сезон в АПЛ . Вингер точно сохранил мотивацию и силы, чтобы помочь сборной Египта в группе с Бельгией, Новой Зеландией и Ираном, но национальная команда Салаха не так сильна, как Португалия или Аргентина. Легенде АПЛ будет сложнее засветиться в плей-офф, чем Роналду и Месси, хотя Египет мечтает хотя бы о третьей строчке. Но Салах в непонятной форме.

Кевин Де Брюйне

Де Брюйне обрушился с критикой на тренера Конте. Кевин недоволен стилем игры «Наполи». Де Брюйне не играл на любимой позиции и не был таким ярким, как Мактоминей из МЮ в прошлом чемпионском сезоне. От бельгийца ждали большего на поле, как и от Лукаку. Ромелу поссорился с тренером Конте. «Наполи» может заменить Антонио на Аллегри, а Де Брюйне после сезона, когда создал 2 ассиста в Серии А в 18 матчах, переключается на ЧМ -2026.

Давид Алаба

Австриец остается главной звездой сборной, но тренер Рангник не уверен в готовности Давида. Жирный контракт с «Реалом» сыграл с экс-игроком «Баварии» злую шутку. Алаба получал травмы в Мадриде, не выступал в основе и остался без трофеев. При этом запомнился публике в Мадриде – с ним прощались, протащив на стадион пластиковые стулья, одним из которых махал Алаба после победы над ПСЖ . Но успехи остались в прошлом, Давид покинул «Реал».

Сон Хын-Мин

Любимец публики неудачно дебютировал в МЛС . Защитники в США и Канаде не впечатляют надежностью, но форвард не забил ни разу в 13 матчах чемпионата за «Лос-Анджелес». Сон отдал восемь голевых передач и сыграет на ЧМ -2026 в составе крепкой сборной Южной Кореи, но его лучшие времена позади. В прошлом о его подписании думали в «Баварии», а теперь клуб из Лос-Анджелеса сомневается, стоит ли делать ставку на форварда без голов.

Тибо Куртуа

40-летний Нойер вернулся в сборную Германии благодаря сэйвам в «Баварии», а Куртуа лечился или проигрывал с «Реалом». Тибо может выпасть из основы клуба, когда Моуриньо вернется в Мадрид. Жозе даже Касильяса списывал, Куртуа для него не авторитет. Тибо в этом списке легенд – «самый перспективный», ведь для вратарей 34 года это не старость. Но не для всех, важно состояние здоровья. Травмы Куртуа огорчили тренера сборной Бельгии Руди Гарсия.