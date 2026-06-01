Каннаваро хочет подарить Узбекистану праздник. Что ждёт сборную на ЧМ-2026

вчера, 15:00

Фабио возвращается на мундиаль, но уже в качестве тренера.

Только трое мужчин выигрывали чемпионат мира как игрок и тренер. Наставник сборной Франции Дидье Дешам — самый недавний пример: он привёл свою команду к титулу в 2018 году, а ранее поднимая трофей в качестве капитана сборной Франции на родной земле в 1998 году. Франц Беккенбауэр привёл ФРГ к победе на чемпионате мира 1990 года в Италии спустя 16 лет после того, как выиграл мундиаль как игрок, также на родном поле и в качестве капитана. Первым, кто добился этого, стал бразилец Марио Загалло, который играл на победных ЧМ -1958 и ЧМ -1962 как игрок, а затем, в 38 лет, он возглавил сборную и привел ее к победе в Мексике в 1970 году. Он также был помощником тренера в 1994 году, когда команда Карлоса Альберто Паррейры выиграла финал у итальянцев по пенальти в США . Это единственный человек в мире, который выиграл ЧМ по футболу в трех разных статусах.

Каковы шансы, что Фабио Каннаваро станет четвёртым в списке? Мы, конечно, не про сборную Узбекистана, а в перспективе. Но желаем Узбекистану пройти как можно дальше. Каннаваро был капитаном сборной Италии в 2006 году, когда они обыграли Францию в финале в Берлине, и теперь возвращается на чемпионат мира спустя 20 лет.

Он согласился стать новым тренером Узбекистана в конце прошлого года, и именно он будет руководить «белыми волками» на их первом в истории чемпионате мира. Решение Каннаваро переехать в Центральную Азию (он также взял с собой семью в Ташкент) отражает его разнообразную тренерскую карьеру на сегодняшний день. Свой игровой путь он провёл в таких гигантах европейского футбола, как «Интер», «Ювентус» и «Реал». А вот в качестве тренера он уже работал в Саудовской Аравии (до того, как это стало модным), Китае (когда это было очень модно) и Хорватии. С учётом титула чемпиона мира Каннаваро, возможно, ожидал более престижной работы, учитывая его огромный опыт и успехи как игрока, но работа в «Беневенто» в Серии B и загребском «Динамо» в Хорватии, где обе команды провалились, сказались на потенциальных работодателях.

Так почему именно Узбекистан? Большие деньги? Шанс попасть на чемпионате мира? Несомненно, оба аспекта играют свою роль, но Каннаваро уже говорит о Кубке Азии 2027 года, который пройдёт в Саудовской Аравии в январе. Уходить после ЧМ он не планирует. На фоне крупных государственных инвестиций в тренировочные объекты и стадионы Узбекистан планирует стать постоянным участником чемпионатов мира и надеется добиться успеха на азиатских турнирах, уже совершив прорыв с молодежными сборными до 17 и до 20 лет в последние годы. Каннаваро впечатлён прогрессом, которого узбекский футбол добился благодаря долгосрочным инвестициям и планированию за последнее десятилетие.

Абдукодир Хусанов, центральный защитник «Манчестер Сити», которого Каннаваро будет видеть в роли лидера, стал первым из узбекских игроков, кто попал в столь мощный клуб. Но это может быть первопроходец. Ждем и других талантов! Каннаваро был назначен на пост главного тренера сборной только в октябре прошлого года, когда ушел Тимур Кападзе, который ранее сменил словенца Сречко Катанеца. Во время квалификационной кампании ему пришлось уйти в отставку по состоянию здоровья.

Каннаваро, как сказал вице-президент Узбекской футбольной ассоциации Равшан Ирматов при назначении, был приглашён по очень конкретным причинам: «Мы видели, что оборонительный стиль игры приносит результаты. Мы верим, что благодаря своему международному опыту, культуре и тактическим навыкам он принесёт успех».

Каннаваро — не первая мировая футбольная звезда, попавшая в узбекский футбол. Ривалдо играл за «Бунёдкор» три года в конце своей карьеры. Но он доигрывал уже, а Фабио только начинает свою карьеру, позвал брата к себе на работу. Итальянца любят в Узбекистане, он нравится не только болельщикам, но и журналистам.

В последние годы у Узбекистана возникали трудности в матчах против более сильных соперников, что является одной из многих задач, которые Каннаваро хочет решить.

«Уровень на чемпионате мира будет совершенно другим. Это будет очень тяжело, и если кто-то думает, что будет легко, он совершит ошибку. Проблема нашей лиги в Узбекистане в том, что интенсивность игр не так высока. Физическое состояние наших местных игроков иногда не самое лучшее. Нам нужно работать более чем на 100 процентов ради победы. Меня волнует физическая форма игроков, у нас мало времени, чтобы их подготовить к чемпионату мира. Меня не волнует уровень игры ребят, сейчас главное — их физическое состояние», — жаловался недавно Фабио.

Каннаваро, чья команда попала в группу к Португалии, Колумбии и ДР Конго, будет опираться на свой опыт на чемпионатах мира (он играл на четырёх — в 1998, 2002, 2006 и 2010 годах), чтобы подготовить своих подопечных к встречам с командами, которые выглядят гораздо сильнее. Форма уже готова.

«Я хочу видеть воинов в команде. Это наш первый чемпионат мира, и поскольку нам предстоит встретиться с топ-командами, нам нужно отложить страх в сторону и бороться. Мы едем туда без страха. Нам нечего терять», — сказал Каннаваро.

Разумеется, что с Португалией и Колумбией тягаться будет крайне тяжело, а вот ДР Конго можно обойти. С третьего места теперь тоже можно выйти в плей-офф. Этого мы Узбекистану и пожелаем. Болеть за них будет даже известный комментатор.