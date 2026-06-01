Кварацхелии будет не хватать на чемпионате мира. Футболу нужны молодые творческие игроки

вчера, 20:13

Хвича снова в ударе.

Кварацхелия – футболист сезона в Лиге чемпионов

За всю историю Лиги чемпионов лишь две команды собирали серию титулов. В 2017 году второй раз подряд победил «Реал». После великого «Милана» на протяжении 27 лет никто не защищал титул. «Реал» с Зиданом выиграл Лигу чемпионов трижды подряд, а ПСЖ победил в Будапеште во второй раз. Луис Энрике выпустил в двух финалах одинаковый состав полевых игроков, разница была лишь в голкиперах. Но в этом сезоне парижане редко выступали в оптимальном сочетании. У футболистов постоянно были травмы. Активная ротация выручала ПСЖ . Хвича хорошо отдохнул на скамейке и зажег весной.

Французы заняли скромное одиннадцатое место в таблице Лиги чемпионов, из-за чего сыграли в предварительном раунде плей-офф против «Монако». Знакомого соперника прошли драматично со счетом 5:4 по сумме двух матчей. Кварацхелия заработал пенальти в первом поединке, но Витинья не реализовал попытку. Зато во втором матче Хвича забил сам, исключив камбэк монегасков. В первой игре с «Челси» грузин вышел на замену и за полчаса придумал три гола. Его дубль и голевой пас вингера ошарашили англичан. В ответном матче ПСЖ увидел ещё один точный удар Кварацхелии, грузин набрал ход.

Хвича забил 10 мячей и сделал 6 ассистов в Лиге чемпионов, его назвали лучшим игроком турнира. У Кварацхелии 10 голевых действий в плей-офф, от него пострадали линии обороны «Ливерпуля» и «Баварии». Против «Арсенала» в финале грузин не забил, но без заработанного им пенальти неадекватные парижане могли сжечь столицу Франции. И после победы город пострадал, а поражение в игре, в которой соперник в основном оборонялся, могло привести к большим неприятностям. Пока неприятности только у правых защитников, которых Кварацхелия накручивал весь сезон, особенно в Лиге чемпионов.

Ждём новой моды на свободолюбивых технарей

Мода всегда влияет на жизнь. Глупо спорить, особенно когда рассказываем о жителе Парижа. Взрослый бородатый Хвича на награждении ПСЖ на клубном стадионе использовал любимый мем подростков «six-seven». В этом жесте руками нет скрытого смысла, дети взяли его из песни рэпера и баскетбольных нарезок. Кварацхелии можно простить празднование в стиле школьников, ведь успех Хвичи принес реальную пользу футболу. Тренеры тоже подвержены моде. Когда они видят, как Энрике побеждает в Лиге чемпионов с тремя вингерами Дуэ, Дембеле и Кварацхелией в нападении, то копируют Луиса.

Сейчас на разном уровне можно увидеть появление в командах футболистов в стиле Хвичи. Добрый десяток лет в основу больших клубов пускали только игроков с чистым дриблингом в стиле Месси. У Лионеля нет лишних движений, каждая секунда слалома поставлена от природы. А теперь даже Гвардиола, который любит порядок на поле, пустил в основу «Манчестер Сити» представителя «бродячего футбола» Шерки. Ярким игрокам, как Райан, во Франции доверяют благодаря прогрессу Кварацхелии. Прошло много лет со времен, когда в Лиге 1 царил левый вингер Роналдиньо, но мода в основном циклична.

Скауты советуют клубам покупать технарей, не боясь насмешек тренеров. Кварацхелия ценен для футбола, ведь вингер вернул на высоченный уровень игроков, которые меняют тактическую структуру соперников. Важно, что защитники боятся Хвичу, хотя у грузина земной футбол. Месси мало что изменил в этом плане, так как он с другой планеты. Азар точно повлиял, но у Эдена техника невысокого парня и он ленился работать на команду. Кварацхелия делает лишние движения по тренерским законам, он специально небрежен. Так играют парни из фавел, а теперь и участники символической сборной Лиги чемпионов.

Кварацхелия вдохновил целое поколение игроков

Единичным примером служит Торнике Кварацхелия, младший брат Хвичи. Возможно, именно он научил футболиста ПСЖ празднованию «six-seven», как дети научили Каземиро. Бразилец вчера отпраздновал свой гол за сборную именно так. Но опорникам не нужна реклама, их уже любят тренеры, нужно больше великих вингеров. Торнике тоже играет слева в атаке, он долговязый правша, как старший на девять лет брат. Младшего Кварацхелию недавно перевели в первый состав «Динамо» Тбилиси, он дебютировал в главной команде легендарного клуба. Также Торнике играет за юношескую сборную Грузии.

Юный футболист был на просмотре в академии «Баварии», где раньше доверились одаренному Мусиале. Когда Джамал здоров, то охотно использует элементы «бродячего футбола», как Хвича и Шерки. Ребята с харизмой и техникой нужны, поскольку стерильные игроки утомили. Хорошо, что есть Рафинья и Винисиус – они умеют сыграть красиво, но бразильцев мало. Плюс они взрослые, как и Кварацхелия, а хочется увидеть негранёные драгоценные камни, вокруг которых строят игру большие клубы. Тренерам надо дать вингерам свободу, иначе они забуксуют, как бедняга Букайо Сака в «автобусе» Артеты.

Важно, чтобы тренеры уловили тренд, который задает Кварацхелия. Футболист, к которому изначально придирались в клубах РПЛ как раз из-за творческого начала, у титулованного тренера Энрике прибавил в обороне и при этом не растерял артистизм. Хвича часто специально отпускает мяч подальше, чтобы защитник купился на трюк, а грузин сделал финт и прошел дальше. Кварацхелия следует правилу имени Роналду и Месси – правша чаще бегает левым флангом. Хотя справа и в центре тоже появлялся, ведь левый защитник Мендеш умеет закрыть весь левый фланг парижан, а Дембеле не эгоист.