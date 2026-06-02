Ямаль в погоне за ЗМ, таланты Англии и Франции. Игроки, которым пора стать тащерами топ-сборных

вчера, 10:07

Проявят себя на ЧМ -2026.

Выступление Килиана Мбаппе в финале против Аргентины — один из главных перформансов ЧМ -2022. Француз тем матчем окончательно утвердился как игрок, способный сделать разницу даже в топ-команде. На грядущем мундиале немало талантов, которым пора встать во главе своих команд.

Эндрик, Бразилия

Форвард в пограничном состоянии. Уже вырос из статуса молодого таланта, за которого «Реал» отвалил круглую сумму. Но не дорос до решалы топ-клуба. В сборной погоду делают Вини и Кунья – с ними играют в два форварда, когда в прайме Педро – он наконечник. При этом сейчас у Эндрика реальный шанс доказать, что шумиха вокруг него – не временное явление.

Футболист перед мундиалем выдал огненный отрезок. Со скамейки в Мадриде с двух ног залетел в «Лион» – за 16 матчей Лиги 1 забил пять мячей и отдал семь ассистов, теперь чувствует себя увереннее. Тот же Жоао Педро будет смотреть ЧМ по телевизору, Анчелотти какие-то минуты молодому таланту всё же даст – а тот и в апрельском матче с хорватами показал, что ему этого достаточно (ассистентский дубль принёс победу – 3:1).

Ламин Ямаль, Испания

Педри выносим за скобки – он уже топ и на уровне сборных. Да и Ламина можно было бы вычеркнуть – он же феерил с Нико Уильямсом на Евро-2024, когда эта команда стала открытием турнира. Только тут немного сложнее.

В континентальном первенстве у Испании всё хорошо, а вот на статистику в мировых форумах смотреть страшно. Топ-сборная с 2010 года ни разу не преодолела стадию 1/8 финала, а в Бразилии вылетела уже на групповом этапе. Теперь, когда подобралось талантливое поколение, амбиции на очередной ЧМ запредельные. Вдобавок Ямаль – талант такого масштаба, что оценивать его будут именно по перформансам на мировых форумах.

Вингер сам задрал такую планку, в 17 лет залетев во все топы. Теперь 18-летний юниор провёл ударный сезон за «Барсу». В Ла Лиге 16 голов и 12 ассистов за 28 матчей – в среднем по одному результативному действию за матч. Завоевал титул. В ЛЧ шесть мячей и четыре голевые в 10 матчах. Главное – когда в четвертьфинале «Атлетико» отправил каталонцев в нокаут, Ламин единственный тянул на себе всю игру. И всё это под разговоры про «Золотой мяч» – сейчас испанец где-то на уровне топ-3, а успех со сборной может стать решающим фактором и началом новой эпохи.

Майкл Олисе, Франция

У французов последние годы топовый подбор игроков, два финала ЧМ – прекрасное тому доказательство (ещё и ожидается смена одного звёздного тренера на другого). И всем молодым талантам приходилось ждать старения кого-то из стартовой обоймы – к тому же Дешам крайне осторожен в обновлении состава. Но вот Жиру и Гризманн сошли с дистанции, открылась дорога для нового поколения. Олисе тут – в первых рядах. Он уже занял место в старте – почти весь отборочный цикл провёл на поле (пропустил лишь одну игру), чаще играет на позиции «десятки».

Да, статистика не впечатляет, безоговорочный лидер на острие – Мбаппе. Да и выбраться из тени Килиана почти невозможно. С другой стороны, и у «Баварии» есть Харри Кейн, но Олисе – как и Луис Диас – на его фоне не теряется. Наоборот, является такой же частью убийственного атакующего трио. Может вписаться и в тандем с нападающим «Реала».

Сюда же можно было вписать и Дуэ, и Шерки. Но в старте не может играть 11 нападающих, кому-то придётся ждать своей очереди – Олисе среди всех кажется наиболее созревшим, чтобы встать в один ряд с другими лидерами «синих».

Джуд Беллингем, Англия

Тут ситуация как с Ямалем – Джуд уже тащил англичан на своих плечах, как раз тоже на Евро-2024. Только тут истории совсем разные. Если «красная фурия» творила и вскоре стала фаворитом турнира, то от игры «трёх львов» все плевались. Те показывали необходимый минимум, чтобы проходить дальше, не демонстрируя никакой цельности. И тот минимум чаще остальных давал именно Джуд. Он забил единственный мяч с сербами, в 1/8 финала на пятой добавленной минуте спас от позорного вылета от словаков. В финале забили один мяч – ассистировал Беллингем. Таким перформансом, учитывая антифутбол, повсеместную критику и поражение в финале, трудно гордиться – его срочно надо перекрыть чем-то стоящим.

Англичане заждались трофеев и свыклись со статусом талантливых неудачников, которое уже передаётся через поколения. Сейчас у сборной новый наставник – Тухель умеет брать трофеи. Молодое поколение – не только Джуд голоден до побед. И как обычно, можно сказать – когда, если не сейчас? Возглавить команду и сотворить переломный момент – это прямая дорога в пул лучших игроков поколения.

Букайо Сака, Англия

Вингеру «Арсенала» всего 24 года, но на его карьеру уже пришлось немало испытаний. Пять лет назад совсем зелёный Сака не забил решающий пенальти в финале Евро с итальянцами. Потом переживал болезненное становление с «канонирами» – поражения в чемпионских гонках с «Сити», потом с обновившимся «Ливерпулем», вылеты в ЛЧ , харамбол. Наслушался критики.