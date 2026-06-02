Гильермо Очоа — единственный в истории Кубка мира футболист, кто в составе своей сборной на 6 турнирах всегда был с одним и тем же номером

вчера, 14:02

В прошлый раз немного поговорили о предстоящем мундиале, спрогнозировали некоторые рекорды. Сегодня, за 10 дней до старта ЧМ -2026, большинство команд уже обнародовали список 26 игроков на мундиаль.

В сборной Мексики, как и предполагалось неделей ранее, в заявке оказался вратарь Гильермо Очоа.

В середине июля в этом году Очоа исполнится 41 год. Сейчас 40-летний ветеран сборной Мексики играет на Кипре. Сезон завершён. Главное теперь — это матчи за национальную команду на предстоящем мундиале, три матча на групповом этапе пройдут в Мексике. Если удасться выйти из группы с первого места, то и первый матч в плей-офф будет также на Ацтеке. Если пройдут и тот рубеж — тогда и матч в 1/8 финала также состоится на Ацтеке при поддержке темпераментных мексиканских болельщиков.

Для Гильермо Очоа это будет уже 6-й мундиаль. Так что не только у Аргентины и Португалии есть свои рекордсмены.

Да, конечно, в 2006 и 2010 Гильермо Очоа был всего лишь запасным вратарём, которому так и не удалось сыграть ни минуты на тех мундиалях.

2 июня ФИФА должна опубликовать для каждой из 48 сборных окончательные списки 26 игроков (точнее не менее 23, не более 26, включая 3 вратарей). Списки по многим командам уже обнародованы, только вот нет присвоенных постоянных номеров на время турнира.

На всех 5 прошедших и, не сомневаюсь, на предстоящем, у Гильермо Очоа в заявке будет его неизменный номер 13. Должно произойти что-то невероятное, чтобы Очоа не взял себе на 6-м своём мундиале свой любимый номер.

Вот такого достижения — на 6 мундиалях с одним и тем же номером — нет и уже не будет ни у Месси, ни у Криштиану. Вот вам и первый рекод, не выходя на поле.

Что касается выхода на поле для Очоа.

Матч открытия Мексика — ЮАР 11 июня 2026 в Мехико на стадионе Ацтека будет точным повторением матча открытия ЧМ -2010. И тогда 11 июня в Йоханесбурге в матче №1 того чемпионата мира играли ЮАР и Мексика.

И тогда было свыше 80 тыс. зрителей. Матч судил Равшан Ирматов из Узбекистана. Это был дебют 32-летнего арбитра на мундиалях, которых в его карьере было 3.

Как показала статистика, в 22 матчах открытия предыдущих мундиалей ни разу не играл футболист в возрасте 40+. Матч ответственный. А ведь в составе мексиканцев сразу двое будут на тех же позициях, что и в матче 16-летней давности.

На ЧМ -2010 сборной Мексики руководил Хавьер Агирре, сам сыгравший 5 матчей на домашнем ЧМ -86, и возглавлявший Мексику и на ЧМ -2002. Вот теперь его третий приход в сборную в качестве главного тренера.

А на скамейке запасных в матче ЮАР — Мексика 16 лет назад сидел вратарь с номером 13 на футболке, Гильермо Очоа. Скорее всего, и в предстоящем матче открытия Очоа будет на скамейке. А там уж как пойдёт…

Ни разу в матчах открытия ни в одной из команд не играл футболист в возрасте 17 лет или моложе. Да, такой игрок также в заявке сборной Мексики имеется, полузащитник Хильберто Мора. И он может появиться на поле в матче открытия, он основной левый полузащитник в команде. Появится ли в воротах Очоа, это посмотрим. Так что с первого же матча могут начаться рекорды. Кстати, и 18-летних игроков в матчах открытия также не было ни разу, хотя в составе ЮАР и таких молодых игроков нет.

Я заметил такую вот числовую закономерность в связи с матчами открытия и Мексикой.

Мексиканцы чаще остальных команд играют в матчах открытия, предстоящий матч будет уже 6-й в их истории. Ну, так и понятно, — в третий, рекордный, раз Мексика принимает мундиали.

В 1930 г. 13 июля в самом первом матче первого турнира Кубка мира Франция играла с Мексикой. В том матче много чего было в первый раз — первый гол турнира, впервые обе команды забили по голу в одни и те же ворота, первая серьёзная травма, первая игра в меньшинстве, первая крупная победа — всего это потом будет с лихвой за 90 лет. Но вот в первый и в последний (пока) раз в воротах одной из команд играл полевой игрок — это событие редкостное, возможно, уже вряд ли и повторится.

На 26 мин травму получил голкипер сборной Франции Алекси Тепо, в ворота встал полузащитник Огюстен Шантрель, я об этом много рассказывал ранее.

Французы к тому моменту вели в счёте — Люсьен Лоран уже забил первый гол в истории Кубка мира. А в меньшинстве французы забили ещё 3, пропустив 1 — счёт 4:1, не в пользу Мексики. Это 1930 год. Чемпионом стал Уругвай.

1950 год, в матче открытия хозяева Бразилия выигрывает у Мексики 4:0 на Маракане. Чемпионом стал тогда Уругвай.

1958 год, в матче открытия хозяева Швеция выигрывает у Мексики 3:0. Бразилия — чемпион.

1970 год, матч открытия, Мексика сама хозяйка турнира, играет со сборной СССР — 0:0. Бразилия — чемпион.

2010 год, матч открытия ЮАР — Мексика, вновь с хозяевами турнира, на сей раз ничья с обоюдными голами, 1:1. Чемпион — Испания.

2026 год, Мексика вновь сама хозяйка (одна из 3) турнира матч открытия вновь против ЮАР . Вновь ничья? Или может пора выигрывать мексиканцам? А как иначе завоевать первое место в группе, чтобы ещё (и ещё) сыграть на родной Ацтеке? Про будущего чемпиона умолчу, ни на что не намекаю…

Что касается судейства предстоящего матча открытия, то можно предложить и такие варианты.

В матчах открытия последних 6 турниров Кубка мира свистел реф из другой конфедерации, чем встречавшиеся команды.

Вряд ли эту традицию будут менять и сейчас, 11 июня 2026 в матче между африканской командой и командой из КОНКАКАФ .

Как помним, в 2010 матч этих же команд — Мексики и ЮАР — судил Ирматов, представитель Азиатской конфедерации.

Почему бы на нынешний матч открытия не назначить также азиатского рефери? И самым вероятным кандидатом может быть иранец Алиреза Фагани (Alireza Faghani), который теперь представляет Австралию.

В прошлом году он на клубном чемпионате мира судил и в матче открытия, и в финале турнира.

После переезда в Австралию, Фагани работал с двумя ассистентами — Антоном Щетининым и Эшли Бичемом, оба Австралия.

Увы, ни питерца Щетинина, ни Бичема на мундиале мы не увидим. Не знаю по каким причинам, но теперь Фагани работает с двумя другими австралийцами, с ними в марте этого года он работал на одном из матчей межконтинентального отбора к мундиалю.

Фагани переехал на ПМЖ в Австралию из-за детей, которые хотели учиться в этой стране. Правда, особо политизированные правдорубы утверждают, что он покинул Иран из-за недовольства местным режимом. Оставим это на совести этих правдорубов.

С другой стороны, почему бы не сделать то, что никогда ещё не было в истории Кубка мира — это весьма в стиле американцев.

Ну, например, ни один реф не свистел в двух матчах открытия, на разных мундиалях. С этим на сегодня точно не получится.

Или, например, почему бы впервые не доверить свисток в матче открытия рефери женщине?

Таких рефери среди 52, которые призвал на турнир ФИФА , только две — Тори Пенсо (Tori Penso) из США и Катя Гарсия (Katia Itzel Garcia) из Мексики.

Так как мексиканцы играют в матче открытия, то выбор из женщин не велик — американка Tori Penso.

Пенсо — с 2020 является арбитром женщиной в американской MLS , первая женщина, которая работает в матчах лиги на постоянной основе..

Пенсо — уже свистела в финале мундиаля в 2023, женского мундиаля. Она же уже свистела в матче открытия клубного чемпионата мира в декабре 2023 среди мужчин.

А почему бы теперь и не матч открытия самого главного мужского турнира?

Сломают традицию одну — начнут новую: судья из КОНКАКАФ на матче одной из команд КОНКАКАФ , зато первая женщина реф в матчах открытия. Или ФИФА всё-таки весьма консервативна в своих традициях?

Как всегда перед мундиалями сверяю свои данные с некоторыми данными из истории и статистики Кубка мира на сайте ФИФА .

Как всегда, издавна тянущиеся ошибки, никто не хочет ничего исправлять. Много всяких выкладок у них на сайте, подновили в связи с ещё одним мундиалем 2022.

В разделе Самый молодой автор гола дан список 25 игроков разных команд по возрастанию возраста. Сразу двое игроков в их списке не должны там быть.

На втором месте у ФИФА в разряд 18-летних из года в год попадает Мануэль Росас по прозвищу Чакетас. Этот игрок в разных источниках указан как 18-летний. На самом деле ему было 22 года, и он был не младшим братом Фелипе Росаса, ещё одного футболиста сборной Мексики на ЧМ -30, а старшим братом. Честно сказать, уже надоело всё это поправлять, предъявлять сканы архивных документов. Живы его дети, которые в соцсети f пишут о своем отце, выкладывают фото. Их папа родился в редкую дату — 29 февраля 1908 года.

Также в списке самых молодых авторов голов на мундиалях попал (незаслуженно) и 19-летний болгарин Георги Соколов (Жоро, как пишут это имя сами болгары в соцсети).

Только-только мы закончили разбирать путаницу с номерами у Аспарухова и Соколова в составе сборной Болгарии на ЧМ -62. Вместо Соколова в списке должен фигурировать Георги Аспарухов, причём на более высоком месте:

Так как Мануэля Росаса из сборной Мексики мы вычёркиваем из этого списка без замены, то дополнить список можно ещё одним игроком.

На 25-м месте будет тогда парагаваец Каэтано Ре, забивший на ЧМ -58 в ворота Шотландии свой единственный гол в возрасте 20 лет и 124 дня.

Ещё одна непонятная и долго тянущаяся история в разделе Наибольшее количество голов головой на мундиалях.

У лидера Мирослава Клозе — 7 таких голов. У Герда Мюллера — 5. И ещё 5 игроков разных лет с 4 голами головой.

Среди этих 5 почему-то завсегда числится игрок сборной Чехословакии на ЧМ -34 и ЧМ -38 Олдржих Нейедлы. Чешский историк и статистик Роман Яшек оставляет Нейедлы только 1 гол головой, в 1934, в полуфинале с Германией. Нейедлы оформил хет-трик в том матче (признали за ним все 3 гола только в 2006). По другим данным, и первый гол немцам Нейедлы забил также головой. Про другие его голы на ЧМ -34 нет никаких подтверждений про голову. В 3 матчах подряд на ЧМ -34 Нейедлы забил 5 голов, а вот в финальной игре не забил. Но 5 голов в 4 матчах — он среди лучших бомбардиров турнира.

На ЧМ -38 в первом матче Нейедлы забил Голландии, про удар головой в голландских газетах (их масса) не упоминается. Во втором матче он реализовал пенальти в ворота Бразилии —понятно, что никак не головой, тем более этот эпизод есть на видео. Так что и в этом списке один игрок явно лишний. У Нейедлы максимум 2 гола головой.