Переломный момент для таланта «Реала». Чемпионат мира – шанс доказать, что Перес ошибся

вчера, 15:02

Пора начать играть во взрослый футбол.

Перебил трансферы Родриго и Винисиуса – но это проблемный пример стратегии «Реала»

Хайп вокруг Эндрика поднялся, когда тот ещё даже не перебрался в Европу – «Реал» за 16-летнего бразильца из «Палмейраса» отвалил 72 миллиона евро. Сам факт сделки по тинейджеру не удивлял – это привычная стратегия для мадридцев. Так они завербовали Родриго с Винисиусом. На определённом отрезке оба были лидерами «сливочных», а Вини остаётся таковым до сих пор – и в прайме стал вторым в голосовании на «Золотой мяч».

Больше удивляла стоимость. Что Вини, что Родриго обошлись мадридцам в 45 миллионов евро – а раз тут сумма на порядок выше, то и ожидания от его игры в разы выше. В Бразилии умеют пиарить молодёжь и зарабатывать за счёт щедрых европейцев. «Реалу» в борьбе за молодого форварда пришлось конкурировать с ПСЖ , «Челси» и «Барселоной». Соответственно и ожидания от прихода футболиста были запредельные.

Хотя если сравнивать с теми же соотечественниками, трансфер Эндрика – скорее наименее удачный. Все трое перебрались в Испанию по наступлении совершеннолетия. Но Винисиус и Родриго, начиная в «Кастилье», быстро показали, что готовы к работе в основной команде, на второй сезон в Мадриде регулярно получали игровую практику, на третий выиграли конкуренцию в борьбе за стартовый состав. Эндрик же оказался в запасе и отправился в аренду.

Алонсо зачехлил бразильца

Пока главным тренером «Реала» был Анчелотти, Эндрик регулярно получал какое-то время на поле. Да, пару минут – но в дебютной игре этого хватило, чтобы забить. Постепенно давали больше – при этом было ясно, что для чего-то большего бразилец пока слишком сырой.

Назначение же Алонсо вышло боком. Скопились неблагоприятные факторы. В конце сезона-24/25 бразилец оказался в лазарете с травмой сухожилия и пропустил КЧМ -2025, в который испанский менеджер разбирался с обоймой. Во-вторых, на том турнире блеснул воспитанник мадридцев Гонсало Гарсия – забил четыре мяча, отдал голевую, и показал игровую дисциплину, выполняя установки Хаби, чем заслужил его доверие. Вдобавок из-за рецидива бразилец пропустил предсезонку.

Как итог, на острие у Алонсо уже был выбор между Мбаппе и Гарсией. Дальше начались проблемы с игрой и результатом, в этой ситуации Хаби Алонсо было не до Эндрика – форвард ещё не проявился на топ-уровне, чтобы довериться ему в критический момент.

Пора играть в мужской футбол – аренда в «Лион» пошла на пользу

Аренда была выгодным решением для всех. У «Реала» есть два исполнителя на острие, а молодому для развития была нужна игровая практика. Тренер был не против, а у самого бразильца поджимали сроки проявить себя – близился Чемпионат мира. К тому моменту Эндрик засветился как перспективный тинейджер, но не показал состоятельность на топ-уровне во взрослом футболе. Алонсо отмечал:

Эндрику на нынешнем этапе его карьеры необходимо играть, и я понимаю его решение, клуб вложился в то, чтобы он развивался и набирался опыта в такой лиге, как французская. «Реал» очень грамотно работает с игроками, которые уходят из команды, чтобы вырасти, а затем возвращаются.

Чтобы преодолеть переходный период, Эндрику надо было заматереть – а лучше всего для этого подходит Лига 1.

Там тоже критики хватало. К апрелю серия без голов в чемпионате растянулась почти на три месяца, Паулу Фонсека уже публично критиковал футболиста:

Я недоволен его игрой. Он сказал мне, что немного устал после поездки [в сборную Бразилии, которая играла в США ]. Но его ответственность – делать больше. Я не критикую футболистов, но я ожидаю от него большего. Он обязан делать больше. Эндрик нам нужен.

Но тут надо понимать, что многое играло против форварда. Эндрик оказался в незнакомой обстановке, в более атлетичном чемпионате, где по тебе играют порой на грани жёсткости и жестокости. При этом по мере приближения ЧМ -2026 росло и давление. Плюс выяснилось, что Эндрик вскоре должен стать отцом. И в такой обстановке бразилец выдал вполне добротный отрезок. В чемпионате за 16 матчей забил пять мячей и отдал семь голевых, в Лиге Европы забил важный мяч «Сельте» в 1/8 финала – команда в гостях забрала ничью, хоть и проиграла дома.

Мундиаль в США может стать переломным

Вообще последние полгода – крайне важные для молодого бразильца. «Реал» отправлял его в аренду, чтобы тот набрался опыта, заматерел и вернулся повзрослевшим. Во Франции это удалось, теперь – следующий шаг. Бразилия вот уже 20 лет живёт мечтами о победе на ЧМ , на домашнем мундиале провалилась и теперь идут в очередной поход за трофеем.

У «пентакампеонов» достаточно лидеров атаки: Вини и Рафинья делают погоду в «Реале» и «Барсе», Кунья незаменим для МЮ , ещё есть Мартинелли, Тиаго, Неймар, Луис Энрике – выбор немаленький. Эндрику же надо показать, что он не затеряется даже в конкуренции со сложившимися топ-исполнителями – иначе на что можно рассчитывать в «Реале»?

Правда, в этот раз форварду есть за что зацепиться. «Папа Карло» уже работал с ним в Мадриде и хорошо знаком с его качествами, наверняка доверит ему какое-то время на поле. В двух последних играх бразильцы отошли от схемы с двумя форвардами, Вини перешёл на фланг – а на острие стало меньше конкурентов без Жоао Педро. Наконец, против хорватов в апреле и с Панамой вчера Эндрик выходил с замены. В первом случае вообще выдал перформанс – появился на поле на 76-й минуте и в самой концовке оформил ассистентский дубль, принеся бразильцам победу. Как раз такими перформансами и завоёвывают место в старте.