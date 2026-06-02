Для Франции на ЧМ-2026 закончится целая эра. Последний турнир для тренера, вернувшего «синим» величие

Дидье Дешам готов передать команду в руки другой легенде.
Дешам – олицетворение золотой эпохи
Франция, пожалуй, наиболее стабильная из топ-сборных на дистанции лет этак 12. У Дешама не сразу всё получилось. В двух из трёх крупных турниров, предшествовавших его назначению, «синие» не преодолели даже групповой этап, так что работы предстояло много – и уже на ЧМ-2014 дошли до четвертьфинала, уступив будущим победителям. Переломным же моментом стал домашний чемпионат Европы, где «синие» впервые за 10 лет завоевали медали большого турнира. Начиная с того момента, французы в четырёх из пяти розыгрышей ЧМ и ЧЕ брали медали. Серебро и бронза на Евро-2016 и -2024 – это ещё скромный результат. На двух мировых форумах подряд сборная Франция выходила в финал.
В 2018 году Гризманн, Погба и Мбаппе вернули кубок мира спустя 20 лет после триумфа на домашнем мундиале. Спустя четыре года бодались с Аргентиной в Катаре – тогда сюжет оказался сильнее и Лео увековечил своё имя, выиграв для сборной первый ЧМ за 36 лет.
Уже то, что один тренер работает с национальной командой 14 лет, – редкость. Тем более, когда одно имя настолько тесно ассоциируется со временем побед и процветания – это действительно эпоха Дешама.
Освежил команду
Евро и чемпионат мира – быстротечные турниры, так что важны не только класс игроков и сбалансированный состав, но и атмосфера в команде. Дешам отлично держал баланс между этими тремя пунктами. Капризного Бензема он долго держал вдали от команды, в Погба при этом разглядел мотивацию на топ-матчи – и в таких коротких турнирах Поль проявлял себя идеально. На ЧМ-2018 был вожаком.
Дешам высоко ценил химию между игроками, поэтому не горячился с экспериментами с костяком. Ещё на ЧМ в России мы увидели костяк с Жиру, Гризманном и Мбаппе. Эта связка делала погоду на двух мундиалях кряду.
При этом когда действительно подходил момент для омоложения, Дидье не затягивал. Тот же Мбаппе к ЧМ-2018 стал основным – и вознаградил «синих», солировав на ЧМ-2022 (венец – хет-трик против Аргентины в финале). Вышли на топ-уровень Коло Муани, Маркус Тюрам, блеснул Баркола: Дешам стал встраивать их в игровую схему. Рандаль и Маркус, например, делили игровое время на Евро-2024.
К ЧМ-2026 Франция подходит с проверенным опытным костяком и группой молодых звёзд, которые будут перенимать победные традиции у старших (а кое-кто уже готов тащить) – речь о Шерки, Аклиуше, Дуэ, Олисе, Баркола, Заире-Эмери.
Последний поход
Авторитет Дешама непоколебим. Показательный момент: давно со сборной заигрывает Зинедин Зидан, который принёс «Реалу» три ушастых подряд. О мечте топ-специалиста поработать со сборной Франции говорят лет семь, не меньше – и несмотря на это, у него не было ни шанса, пока сам мэтр не решит, что история подходит к концу.
Дешам – настолько глобальная фигура, что дебют каждого в текущем составе пришёлся на его период работы со сборной, а часть молодых игроков просто не знает сборной Франции без этого специалиста. Они взрослели, болея за французов с Дидье в технической зоне. Тот же Мбаппе отмечает:
Он настоящий памятник французскому футболу. Как игрок и как тренер он вписал свое имя в историю сборной Франции. Его послужной список говорит сам за себя. Но всё не сводится только к этому – именно его вклад помог нам завоевать две звезды на эмблеме.
Даже президент Франции Эммануэль Макрон говорит, что будет скучать по Дешаму – это абсолютное признание.
Все в команде будут биться за своего тренера. «Синие» традиционно» успешны на чемпионатах мира, а скверная игра на Евро-2024 служит отличной мотивацией, так что сейчас – идеальные условия для последнего похода.
История с передачей дел затянулась
Опять же, Дешам настолько зацементировал пост главного тренера, что Зидану ничего не оставалось, кроме как ждать. Зинедин не разменивается по мелочам, поэтому работал только в «Реале», а в свободное время ждал приглашение порулить сборной. Сейчас он без работы вот уже пять лет. И в 2022-м был предельно близок к назначению. Дело называли решённым – Дешам проводит с командой ЧМ-2022 и передаёт её звёздному экс-футболисту. Только вот французы снова оказались в медалях и смотрелись настолько цельно, что баланс не захотели разрушать.
Было ясно, что когда-то необходимость омоложения коснётся и должности главного тренера, чему стал подтверждением Евро-2024. А Зидан для этого подходит как нельзя лучше. Он тоже – олицетворение золотого времени Франции на рубеже веков, на его игре росли действующие лидеры сборной, плюс как тренер показал запредельный КПД с «Реалом». Что главное, там же он продемонстрировал все необходимые качества – прекрасная работа со звёздами, контроль атмосферы в команде и гибкость мышления. Если не четыре года назад, то сейчас история с переходом от Дешама к Зидану после крупного турнира смотрится максимально органично. Последний ради сборной недавно даже «Реалу» отказал.
От Зидана многого ждут
Месси и Роналду избаловали мировую публику аномальной стабильностью в аномальных результатах на топ-уровне, а Дешам избаловал французов. Теперь болельщики ждут от сборной исключительно борьбы за медали – четвертьфинал уже будет считаться неудачей. И Зинедину предстоит принять команду с галактическими амбициями. В его распоряжении будет команда на пике, которая не знает поражений, в которой феноменальное сосредоточение звёзд и молодых талантов. Что-то напоминает, да?
ЧМ-2026 имеет запредельную значимость. Дешам хочет красиво попрощаться с главной командой в своей карьере (он, возможно, уже знает, куда пойдёт дальше), футболисты – отплатить за доверие, болельщики – отплатить за радость вернувшихся побед, Зидан – посмотреть, в каком состоянии сборная перейдёт в его руки. У красивой истории должно быть красивое завершение с недосказанностью под следующую часть.
У сборной Германии Лёва тоже один трофей только. У Бельгии вообще не было ни разу. У Англии только один, завоёванный очень давно. У Португалии пока нет. Некоторые из вроде бы топовых или почти топовых сборных никогда не играли в финале данного турнира.
Так что то, что достигнуто может не абсолютный максимум, но точно очень большой успех.
И кого следует тогда брать вместо Дидье Дешама? Зинедина Зидана или кого-то другого?
у Дешама два финала ЧМ подряд один выиграли 18 году, другой проиграли в 22 и то в серии пенальти, евро не повезло хотя один финал в 16 году был, одну лигу нации выиграл......... повторить даже это Зизу сможет????
PS Зидан идет сборную так как видит что там много отличных футболистов ........самое главное чтобы Мбаппе не начал делать то что делает в клубах слишком на себя тянет одеяло....... а то Дембеле выиграл и ЗМ и две ЛЧ подряд с ПСЖ,......а у мадридца с его нулем трофеев может засвербить.....
и очень жаль, что в финале Евро французы проиграли португальцам.
зато посмотрим, каким станет Зидан тренером сб. Франции
А что там гомо сек Макрон говорит можно тут вообще не писать.