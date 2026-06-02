Для Франции на ЧМ-2026 закончится целая эра. Последний турнир для тренера, вернувшего «синим» величие

вчера, 20:11

Дидье Дешам готов передать команду в руки другой легенде.

Дешам – олицетворение золотой эпохи

Франция, пожалуй, наиболее стабильная из топ-сборных на дистанции лет этак 12. У Дешама не сразу всё получилось. В двух из трёх крупных турниров, предшествовавших его назначению, «синие» не преодолели даже групповой этап, так что работы предстояло много – и уже на ЧМ -2014 дошли до четвертьфинала, уступив будущим победителям. Переломным же моментом стал домашний чемпионат Европы, где «синие» впервые за 10 лет завоевали медали большого турнира. Начиная с того момента, французы в четырёх из пяти розыгрышей ЧМ и ЧЕ брали медали. Серебро и бронза на Евро-2016 и -2024 – это ещё скромный результат. На двух мировых форумах подряд сборная Франция выходила в финал.

В 2018 году Гризманн, Погба и Мбаппе вернули кубок мира спустя 20 лет после триумфа на домашнем мундиале. Спустя четыре года бодались с Аргентиной в Катаре – тогда сюжет оказался сильнее и Лео увековечил своё имя, выиграв для сборной первый ЧМ за 36 лет.

Уже то, что один тренер работает с национальной командой 14 лет, – редкость. Тем более, когда одно имя настолько тесно ассоциируется со временем побед и процветания – это действительно эпоха Дешама.

Освежил команду

Евро и чемпионат мира – быстротечные турниры, так что важны не только класс игроков и сбалансированный состав, но и атмосфера в команде. Дешам отлично держал баланс между этими тремя пунктами. Капризного Бензема он долго держал вдали от команды, в Погба при этом разглядел мотивацию на топ-матчи – и в таких коротких турнирах Поль проявлял себя идеально. На ЧМ -2018 был вожаком.

Дешам высоко ценил химию между игроками, поэтому не горячился с экспериментами с костяком. Ещё на ЧМ в России мы увидели костяк с Жиру, Гризманном и Мбаппе. Эта связка делала погоду на двух мундиалях кряду.

При этом когда действительно подходил момент для омоложения, Дидье не затягивал. Тот же Мбаппе к ЧМ -2018 стал основным – и вознаградил «синих», солировав на ЧМ -2022 (венец – хет-трик против Аргентины в финале). Вышли на топ-уровень Коло Муани, Маркус Тюрам, блеснул Баркола: Дешам стал встраивать их в игровую схему. Рандаль и Маркус, например, делили игровое время на Евро-2024.

К ЧМ -2026 Франция подходит с проверенным опытным костяком и группой молодых звёзд, которые будут перенимать победные традиции у старших (а кое-кто уже готов тащить) – речь о Шерки, Аклиуше, Дуэ, Олисе, Баркола, Заире-Эмери.

Последний поход

Авторитет Дешама непоколебим. Показательный момент: давно со сборной заигрывает Зинедин Зидан, который принёс «Реалу» три ушастых подряд. О мечте топ-специалиста поработать со сборной Франции говорят лет семь, не меньше – и несмотря на это, у него не было ни шанса, пока сам мэтр не решит, что история подходит к концу.

Дешам – настолько глобальная фигура, что дебют каждого в текущем составе пришёлся на его период работы со сборной, а часть молодых игроков просто не знает сборной Франции без этого специалиста. Они взрослели, болея за французов с Дидье в технической зоне. Тот же Мбаппе отмечает:

Он настоящий памятник французскому футболу. Как игрок и как тренер он вписал свое имя в историю сборной Франции. Его послужной список говорит сам за себя. Но всё не сводится только к этому – именно его вклад помог нам завоевать две звезды на эмблеме.

Даже президент Франции Эммануэль Макрон говорит, что будет скучать по Дешаму – это абсолютное признание.

Все в команде будут биться за своего тренера. «Синие» традиционно» успешны на чемпионатах мира, а скверная игра на Евро-2024 служит отличной мотивацией, так что сейчас – идеальные условия для последнего похода.

История с передачей дел затянулась

Опять же, Дешам настолько зацементировал пост главного тренера, что Зидану ничего не оставалось, кроме как ждать. Зинедин не разменивается по мелочам, поэтому работал только в «Реале», а в свободное время ждал приглашение порулить сборной. Сейчас он без работы вот уже пять лет. И в 2022-м был предельно близок к назначению. Дело называли решённым – Дешам проводит с командой ЧМ -2022 и передаёт её звёздному экс-футболисту. Только вот французы снова оказались в медалях и смотрелись настолько цельно, что баланс не захотели разрушать.

Было ясно, что когда-то необходимость омоложения коснётся и должности главного тренера, чему стал подтверждением Евро-2024. А Зидан для этого подходит как нельзя лучше. Он тоже – олицетворение золотого времени Франции на рубеже веков, на его игре росли действующие лидеры сборной, плюс как тренер показал запредельный КПД с «Реалом». Что главное, там же он продемонстрировал все необходимые качества – прекрасная работа со звёздами, контроль атмосферы в команде и гибкость мышления. Если не четыре года назад, то сейчас история с переходом от Дешама к Зидану после крупного турнира смотрится максимально органично. Последний ради сборной недавно даже «Реалу» отказал.

От Зидана многого ждут

Месси и Роналду избаловали мировую публику аномальной стабильностью в аномальных результатах на топ-уровне, а Дешам избаловал французов. Теперь болельщики ждут от сборной исключительно борьбы за медали – четвертьфинал уже будет считаться неудачей. И Зинедину предстоит принять команду с галактическими амбициями. В его распоряжении будет команда на пике, которая не знает поражений, в которой феноменальное сосредоточение звёзд и молодых талантов. Что-то напоминает, да?